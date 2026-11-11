Financial Times: Европа е готова да обсъди с Русия ограничения за ракети

Европейските държави са готови да обсъдят с Русия договорености, които ограничават разполагането на определени видове ракети. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски дипломати.
Според публикацията разговорите могат да обхванат и други механизми за предотвратяване на военни конфликти, използвани по време на Студената война, но впоследствие замразени или прекратени. Сред посочените примери е Договорът за открито небе, който позволяваше на САЩ и Съветския съюз да наблюдават взаимно военни обекти от въздуха.
Европа настоява да участва в решенията
Европейските дипломати са скептични, че продължаващите разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби ще доведат до пробив. Въпреки това европейските правителства смятат, че трябва да бъдат включени в обсъжданията, тъй като решенията за сигурността на континента засягат пряко самата Европа.
По данни на Financial Times администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да убеди Москва да приеме участието на европейски държави в преговорите. Не е ясно дали Русия е дала съгласие за промяна на формата или дали са започнали разговори по конкретни ограничения за ракетите.
Предложението идва на фона на усилията на ЕС да не бъде изключен от евентуални преговори за края на войната в Украйна и за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.
Дипломатическите канали с Москва
Асошиейтед прес съобщи по-рано, че ЕС е направил опит да възстанови каналите за комуникация с Москва. Представител на съюза заяви, че през последните седмици са били осъществени кратки дипломатически контакти, но без обсъждане на конкретни въпроси.„Във всеки бъдещ сценарий ЕС има конкретни интереси, които трябва да бъдат защитени, затова е важно да има установени дипломатически канали с Русия“, заяви представителят на ЕС.
Люксембургският премиер Люк Фриден също подчерта необходимостта Европа да участва пряко. „Ако Европа иска глас за бъдещето на Украйна, в някакъв момент трябва да седне на масата“, каза той.
Засега няма обявен график за официални преговори между европейски държави и Русия по въпросите на ракетите или контрола върху въоръженията. Потенциалното възстановяване на подобни механизми остава част от по-широките дискусии за сигурността след войната в Украйна.
Източници: meduza.io, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обсъждането ще е
Коментиран от #14, #18
05:34 11.11.2026
2 ха ха
Щото няма бройки, даде ги на зеления наркоман. Откачалки.
Европа да си събуе лампазените гащи.
Коментиран от #7
05:43 11.11.2026
3 Уркоалерт
05:47 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И Киев е Руски
Коментиран от #12
05:54 11.11.2026
6 Иван
05:55 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Госあ
Коментиран от #11
06:00 11.11.2026
9 Наблюдател
Гаранции му даваха на най-високо ниво.
На приказките на лъжливото овчарче вече никой не се връзва.
А и след всичката омраза и обиди които се изсипаха срещу руския народ и техния президент какво очакват.
Никога Путин не си е позволил да обиди или унижи чужд политик.
А претендиращите за люлката на цивилизацията държавници, по злоба и омраза заприличаха на хамали.
Ето там е разликата, а и още нещо.
Светът е голям и всички държави следят внимателно двойните стандарти, лъжите и двуличието при политиката.
06:02 11.11.2026
10 хихи
06:03 11.11.2026
11 Антиблатар
До коментар #8 от "Госあ":Не виждам причина Германия да започне да се въоръжава.Тогсеа става страшно за кочината.
Коментиран от #13
06:03 11.11.2026
12 Антиблатар
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Току-що описа руската кочина.
06:04 11.11.2026
13 Госあ
До коментар #11 от "Антиблатар":Страшно ще стане за Германия, ако нея имаш предвид под кочина.
Коментиран от #16
06:07 11.11.2026
14 Фон дер Миндер
До коментар #1 от "Обсъждането ще е":Вашите какво ще изяде ? Че вие освен шарени байраци и меки кики друго имате ли ?
Коментиран от #17
06:08 11.11.2026
15 Чичо Сам
Мдам.Путин докара русия до поредният руски колапс.
Коментиран от #20
06:10 11.11.2026
16 Кочината е една
До коментар #13 от "Госあ":Така наречената РФ.
06:12 11.11.2026
17 Еми тогава ще ни яge
До коментар #14 от "Фон дер Миндер":koжeнuтe pakeтu с двата ускорителя.
Коментиран от #21
06:15 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Виждащ
пък ще видите къде руснаците ще си унищожат ракетите.
06:19 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Фон дер Миндер
До коментар #17 от "Еми тогава ще ни яge":Вие тия работи и сами си ги ядете доста добре !
Коментиран от #22
06:23 11.11.2026
22 След малко ще броиш чувалите от нощес
До коментар #21 от "Фон дер Миндер":Приготви се.Руските загони са колосални.
06:28 11.11.2026