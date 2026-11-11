Financial Times: Европа е готова да обсъди с Русия ограничения за ракети

Европейските държави са готови да обсъдят с Русия договорености, които ограничават разполагането на определени видове ракети. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски дипломати.

Според публикацията разговорите могат да обхванат и други механизми за предотвратяване на военни конфликти, използвани по време на Студената война, но впоследствие замразени или прекратени. Сред посочените примери е Договорът за открито небе, който позволяваше на САЩ и Съветския съюз да наблюдават взаимно военни обекти от въздуха.

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Европа настоява да участва в решенията

Европейските дипломати са скептични, че продължаващите разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби ще доведат до пробив. Въпреки това европейските правителства смятат, че трябва да бъдат включени в обсъжданията, тъй като решенията за сигурността на континента засягат пряко самата Европа.

По данни на Financial Times администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да убеди Москва да приеме участието на европейски държави в преговорите. Не е ясно дали Русия е дала съгласие за промяна на формата или дали са започнали разговори по конкретни ограничения за ракетите.

Предложението идва на фона на усилията на ЕС да не бъде изключен от евентуални преговори за края на войната в Украйна и за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Дипломатическите канали с Москва

Асошиейтед прес съобщи по-рано, че ЕС е направил опит да възстанови каналите за комуникация с Москва. Представител на съюза заяви, че през последните седмици са били осъществени кратки дипломатически контакти, но без обсъждане на конкретни въпроси.

„Във всеки бъдещ сценарий ЕС има конкретни интереси, които трябва да бъдат защитени, затова е важно да има установени дипломатически канали с Русия“, заяви представителят на ЕС.

Люксембургският премиер Люк Фриден също подчерта необходимостта Европа да участва пряко. „Ако Европа иска глас за бъдещето на Украйна, в някакъв момент трябва да седне на масата“, каза той.

Засега няма обявен график за официални преговори между европейски държави и Русия по въпросите на ракетите или контрола върху въоръженията. Потенциалното възстановяване на подобни механизми остава част от по-широките дискусии за сигурността след войната в Украйна.

Източници: meduza.io, apnews.com