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Financial Times: Европа е готова да обсъди с Русия ограничения за ракети
  Тема: Украйна

Financial Times: Европа е готова да обсъди с Русия ограничения за ракети

11 Ноември, 2026 05:30 753 22

  • европа-
  • русия-
  • ракети-
  • контрол на въоръженията-
  • украйна

Изданието съобщава, че европейски държави обмислят възстановяване на механизми за предотвратяване на военни конфликти от времето на Студената война

Financial Times: Европа е готова да обсъди с Русия ограничения за ракети - 1
Снимка: france24.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейските държави са готови да обсъдят с Русия договорености, които ограничават разполагането на определени видове ракети. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на европейски дипломати.

Според публикацията разговорите могат да обхванат и други механизми за предотвратяване на военни конфликти, използвани по време на Студената война, но впоследствие замразени или прекратени. Сред посочените примери е Договорът за открито небе, който позволяваше на САЩ и Съветския съюз да наблюдават взаимно военни обекти от въздуха.

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Европа настоява да участва в решенията

Европейските дипломати са скептични, че продължаващите разговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби ще доведат до пробив. Въпреки това европейските правителства смятат, че трябва да бъдат включени в обсъжданията, тъй като решенията за сигурността на континента засягат пряко самата Европа.

По данни на Financial Times администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да убеди Москва да приеме участието на европейски държави в преговорите. Не е ясно дали Русия е дала съгласие за промяна на формата или дали са започнали разговори по конкретни ограничения за ракетите.

Предложението идва на фона на усилията на ЕС да не бъде изключен от евентуални преговори за края на войната в Украйна и за бъдещата архитектура на сигурността в Европа.

Дипломатическите канали с Москва

Асошиейтед прес съобщи по-рано, че ЕС е направил опит да възстанови каналите за комуникация с Москва. Представител на съюза заяви, че през последните седмици са били осъществени кратки дипломатически контакти, но без обсъждане на конкретни въпроси.

„Във всеки бъдещ сценарий ЕС има конкретни интереси, които трябва да бъдат защитени, затова е важно да има установени дипломатически канали с Русия“, заяви представителят на ЕС.

Люксембургският премиер Люк Фриден също подчерта необходимостта Европа да участва пряко. „Ако Европа иска глас за бъдещето на Украйна, в някакъв момент трябва да седне на масата“, каза той.

Засега няма обявен график за официални преговори между европейски държави и Русия по въпросите на ракетите или контрола върху въоръженията. Потенциалното възстановяване на подобни механизми остава част от по-широките дискусии за сигурността след войната в Украйна.

Източници: meduza.io, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обсъждането ще е

    4 10 Отговор
    Путин ако не си прибере неговите ракети, ще uзяge нашите.

    Коментиран от #14, #18

    05:34 11.11.2026

  • 2 ха ха

    10 0 Отговор
    "Европа е готова да обсъди с Русия ограничения за ракети"
    Щото няма бройки, даде ги на зеления наркоман. Откачалки.
    Европа да си събуе лампазените гащи.

    Коментиран от #7

    05:43 11.11.2026

  • 3 Уркоалерт

    7 1 Отговор
    Пограничните държави в Европа вземат превантивни мерки и предупреждават населението. Вероятно се готви провокация чрез използването на откачалки те в Украйна, при което ответните удари ще засегнат много членки на НАТО и ЕС.

    05:47 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    9 2 Отговор
    Европа е гола боса и гладна и е готова на чудеса за филия хляб и долни гащи

    Коментиран от #12

    05:54 11.11.2026

  • 6 Иван

    6 1 Отговор
    Западна Европа и САЩ ще бъдат унищожени, преди Второто Пришествие на Исус Христос.

    05:55 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Госあ

    7 2 Отговор
    Не виждам причина Русия да се разоръжава. Дори напротив.

    Коментиран от #11

    06:00 11.11.2026

  • 9 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Колко пъти го лъгаха и мамеха европейците господин Путин?
    Гаранции му даваха на най-високо ниво.
    На приказките на лъжливото овчарче вече никой не се връзва.
    А и след всичката омраза и обиди които се изсипаха срещу руския народ и техния президент какво очакват.
    Никога Путин не си е позволил да обиди или унижи чужд политик.
    А претендиращите за люлката на цивилизацията държавници, по злоба и омраза заприличаха на хамали.
    Ето там е разликата, а и още нещо.
    Светът е голям и всички държави следят внимателно двойните стандарти, лъжите и двуличието при политиката.

    06:02 11.11.2026

  • 10 хихи

    4 0 Отговор
    и НАТО в границите от 1947 година...

    06:03 11.11.2026

  • 11 Антиблатар

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Госあ":

    Не виждам причина Германия да започне да се въоръжава.Тогсеа става страшно за кочината.

    Коментиран от #13

    06:03 11.11.2026

  • 12 Антиблатар

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Току-що описа руската кочина.

    06:04 11.11.2026

  • 13 Госあ

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Антиблатар":

    Страшно ще стане за Германия, ако нея имаш предвид под кочина.

    Коментиран от #16

    06:07 11.11.2026

  • 14 Фон дер Миндер

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Обсъждането ще е":

    Вашите какво ще изяде ? Че вие освен шарени байраци и меки кики друго имате ли ?

    Коментиран от #17

    06:08 11.11.2026

  • 15 Чичо Сам

    2 4 Отговор
    Американците уж водят преговори за мир с едната ръка,а с другата дават на Украйна крилати ракети земя-въздух.
    Мдам.Путин докара русия до поредният руски колапс.

    Коментиран от #20

    06:10 11.11.2026

  • 16 Кочината е една

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "Госあ":

    Така наречената РФ.

    06:12 11.11.2026

  • 17 Еми тогава ще ни яge

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фон дер Миндер":

    koжeнuтe pakeтu с двата ускорителя.

    Коментиран от #21

    06:15 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Виждащ

    2 1 Отговор
    Дърпайте вий още мечката за опашката
    пък ще видите къде руснаците ще си унищожат ракетите.

    06:19 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Фон дер Миндер

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Еми тогава ще ни яge":

    Вие тия работи и сами си ги ядете доста добре !

    Коментиран от #22

    06:23 11.11.2026

  • 22 След малко ще броиш чувалите от нощес

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Фон дер Миндер":

    Приготви се.Руските загони са колосални.

    06:28 11.11.2026

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