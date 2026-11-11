Верният на Путин Никита Михалков е включен в база на украинското разузнаване, Киев го издирва

Руският кинорежисьор Никита Михалков е включен в базата данни на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Името му фигурира в раздела за руските пропагандисти на портала „War & Sanctions“.

Като основание за включването е посочена системната подкрепа на Михалков за действията и политиката на руските власти. В профила му е отбелязано, че той подкрепя политиката на Владимир Путин, руската агресия срещу Украйна и анексирането на Крим.

Украинското разузнаване посочва още, че от 2012 г. Михалков е доверено лице на руския президент. В базата е записано, че режисьорът е подкрепил руското признаване на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република на 24 февруари 2022 г., както и последвалото нахлуване в Украйна.

Михалков е обявен и за международно издирване

Според данните, публикувани от украинската страна, на 4 март 2022 г. прокуратурата на Украйна е постановила задочен арест на режисьора и го е обявила за международно издирване по обвинение за посегателство срещу териториалната цялост на страната.

Михалков е народен артист на РСФСР и носител на ордена „Свети апостол Андрей Първозвани“. Той е режисьор на филми като „Изпепелени от слънцето“, отличен с награда „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, както и на „Сибирският бръснар“ и „12“.

Режисьорът не е направил публичен коментар конкретно за включването си в базата. В интервю за ТАСС от 20 октомври той заяви: „Действията на Запада спрямо самия него са разрушителни, конструктивен диалог между Русия и Запада в областта на културата е невъзможен.“

Над 450 публични личности в списъка

Порталът „War & Sanctions“ поддържа списък, който се обновява от началото на 2022 г. В разделите за „Рупори на Кремъл“ и „Шампиони на терора“ са включени данни за над 450 обществени личности, спортисти и артисти, които украинското разузнаване свързва с руската пропаганда.

Сред вече посочените руски културни дейци са диригентът Валерий Гергиев, актьорите Владимир Машков и Иван Охлобистин, певците Олег Газманов, Григорий Лепс и Стас Михайлов, както и телевизионният водещ Михаил Галустян. Включването в базата се извършва наред с отделни санкционни решения на Украйна, Европейския съюз, Канада и Швейцария.

Източници: tass.ru, tass.com, life.pravda.com.ua