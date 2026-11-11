Верният на Путин Никита Михалков е включен в база на украинското разузнаване, Киев го издирва

Руският кинорежисьор Никита Михалков е включен в базата данни на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Името му фигурира в раздела за руските пропагандисти на портала „War & Sanctions“.
Като основание за включването е посочена системната подкрепа на Михалков за действията и политиката на руските власти. В профила му е отбелязано, че той подкрепя политиката на Владимир Путин, руската агресия срещу Украйна и анексирането на Крим.
Украинското разузнаване посочва още, че от 2012 г. Михалков е доверено лице на руския президент. В базата е записано, че режисьорът е подкрепил руското признаване на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република на 24 февруари 2022 г., както и последвалото нахлуване в Украйна.
Михалков е обявен и за международно издирване
Според данните, публикувани от украинската страна, на 4 март 2022 г. прокуратурата на Украйна е постановила задочен арест на режисьора и го е обявила за международно издирване по обвинение за посегателство срещу териториалната цялост на страната.
Михалков е народен артист на РСФСР и носител на ордена „Свети апостол Андрей Първозвани“. Той е режисьор на филми като „Изпепелени от слънцето“, отличен с награда „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, както и на „Сибирският бръснар“ и „12“.
Режисьорът не е направил публичен коментар конкретно за включването си в базата. В интервю за ТАСС от 20 октомври той заяви: „Действията на Запада спрямо самия него са разрушителни, конструктивен диалог между Русия и Запада в областта на културата е невъзможен.“
Над 450 публични личности в списъка
Порталът „War & Sanctions“ поддържа списък, който се обновява от началото на 2022 г. В разделите за „Рупори на Кремъл“ и „Шампиони на терора“ са включени данни за над 450 обществени личности, спортисти и артисти, които украинското разузнаване свързва с руската пропаганда.
Сред вече посочените руски културни дейци са диригентът Валерий Гергиев, актьорите Владимир Машков и Иван Охлобистин, певците Олег Газманов, Григорий Лепс и Стас Михайлов, както и телевизионният водещ Михаил Галустян. Включването в базата се извършва наред с отделни санкционни решения на Украйна, Европейския съюз, Канада и Швейцария.
Източници: tass.ru, tass.com, life.pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тия
Коментиран от #6
05:45 11.11.2026
4 МИ ДА ВКЛЮЧАТ
05:46 11.11.2026
5 Явно
05:47 11.11.2026
6 И още
До коментар #3 от "Тия":Михалков е руснак, те какво искат да стане украинец ли, първо да прочетат биографията му и потеклото му.
05:47 11.11.2026
7 Много българи
05:48 11.11.2026
8 Айдеее
05:48 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Като
До коментар #2 от "батСали":неколкото генерали....
05:49 11.11.2026
11 Шмрък
Коментиран от #15
05:50 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 В 21 век
Рай!
Коментиран от #17, #18
05:51 11.11.2026
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
Чичото на Никита Михалков е разстрелян като фашист , баща му написва химна на СССР
.......
Гражданската война ще продължи до пълното изчистване на кафявата чума от 404
Коментиран от #26
05:51 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Антон
До коментар #13 от "В 21 век":Описахме Русия
Коментиран от #23
05:56 11.11.2026
19 Госあ
Коментиран от #22, #25
05:58 11.11.2026
20 Аууууу
06:00 11.11.2026
21 Правилно
Бащата на нацистката идеология „руския свят“ Александър Дугин заяви, че Русия убива украинци, въпреки любовта си към тях, но в името на някаква „много важна цел“. ."Ние ви обичаме, ние ви уважаваме и дори да сме принудени да ви убием, ние го правим, като стреляме по собствените си братя и сестри в сърцата, в лицето, в главата. Това е много трудно, но го правим с някаква много важна цел. Дори не можем да осъзнаем това. Тази цел надхвърля всичките ни официално декларирани цели. Правим това в името на спасението, в името на трансформацията", каза Дугин.
06:10 11.11.2026
22 Тук пише "обявен за издирване"
До коментар #19 от "Госあ":Ама не пише Интерпол дали се е ангажирал.
Но в послед последния ред от статията, пак са прибегнали до магическата си услужлива журналистика:
06:11 11.11.2026
23 Описал е
До коментар #18 от "Антон":СССР, Есср и Британия
Но първия го няма вече!
/Оруел/
06:16 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Списъкът е супер
До коментар #19 от "Госあ":Но още трябва да бъде допълнен.
06:30 11.11.2026
26 Червен кхмер
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кафявата чума 27 г.се е настанила в Кремъл.Освен да напада и избива православни християни Молдова, Грузия, Украйна нищо друго не прави.
Но в момента в изобилие благодарение на кремълската нацистка банда се лее в изобилие руска кръв, а не Западна.
06:31 11.11.2026
27 Анонимен
06:36 11.11.2026