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Верният на Путин Никита Михалков е включен в база на украинското разузнаване, Киев го издирва
  Тема: Известни личности

Верният на Путин Никита Михалков е включен в база на украинското разузнаване, Киев го издирва

11 Ноември, 2026 05:40 1 052 27

  • никита михалков-
  • украинско разузнаване-
  • war & sanctions-
  • руска пропаганда-
  • владимир путин

Украинското разузнаване свързва режисьора с подкрепа за руската политика и пропаганда. В базата са събрани данни за над 450 публични личности

Верният на Путин Никита Михалков е включен в база на украинското разузнаване, Киев го издирва - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руският кинорежисьор Никита Михалков е включен в базата данни на Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна. Името му фигурира в раздела за руските пропагандисти на портала „War & Sanctions“.

Като основание за включването е посочена системната подкрепа на Михалков за действията и политиката на руските власти. В профила му е отбелязано, че той подкрепя политиката на Владимир Путин, руската агресия срещу Украйна и анексирането на Крим.

Украинското разузнаване посочва още, че от 2012 г. Михалков е доверено лице на руския президент. В базата е записано, че режисьорът е подкрепил руското признаване на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република на 24 февруари 2022 г., както и последвалото нахлуване в Украйна.

Михалков е обявен и за международно издирване

Според данните, публикувани от украинската страна, на 4 март 2022 г. прокуратурата на Украйна е постановила задочен арест на режисьора и го е обявила за международно издирване по обвинение за посегателство срещу териториалната цялост на страната.

Михалков е народен артист на РСФСР и носител на ордена „Свети апостол Андрей Първозвани“. Той е режисьор на филми като „Изпепелени от слънцето“, отличен с награда „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм, както и на „Сибирският бръснар“ и „12“.

Режисьорът не е направил публичен коментар конкретно за включването си в базата. В интервю за ТАСС от 20 октомври той заяви: „Действията на Запада спрямо самия него са разрушителни, конструктивен диалог между Русия и Запада в областта на културата е невъзможен.“

Над 450 публични личности в списъка

Порталът „War & Sanctions“ поддържа списък, който се обновява от началото на 2022 г. В разделите за „Рупори на Кремъл“ и „Шампиони на терора“ са включени данни за над 450 обществени личности, спортисти и артисти, които украинското разузнаване свързва с руската пропаганда.

Сред вече посочените руски културни дейци са диригентът Валерий Гергиев, актьорите Владимир Машков и Иван Охлобистин, певците Олег Газманов, Григорий Лепс и Стас Михайлов, както и телевизионният водещ Михаил Галустян. Включването в базата се извършва наред с отделни санкционни решения на Украйна, Европейския съюз, Канада и Швейцария.

Източници: tass.ru, tass.com, life.pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тия

    21 2 Отговор
    Съвсем се изоглавиха и побъркаха, друсането да не е национална черта вече???

    Коментиран от #6

    05:45 11.11.2026

  • 4 МИ ДА ВКЛЮЧАТ

    12 0 Отговор
    И БЪЛГАРИЯ

    05:46 11.11.2026

  • 5 Явно

    13 1 Отговор
    издирва го Зеления фашистки режим !

    05:47 11.11.2026

  • 6 И още

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тия":

    Михалков е руснак, те какво искат да стане украинец ли, първо да прочетат биографията му и потеклото му.

    05:47 11.11.2026

  • 7 Много българи

    7 5 Отговор
    са за базата!

    05:48 11.11.2026

  • 8 Айдеее

    1 13 Отговор
    Дедето ще пада от тротинетка.

    05:48 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Като

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "батСали":

    неколкото генерали....

    05:49 11.11.2026

  • 11 Шмрък

    15 2 Отговор
    Явно терористите в Украйна наистина се вземат много насериозно. Корабът с червен пипер не мина блокадата, но пък доставката на кока кола е била успешна.

    Коментиран от #15

    05:50 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В 21 век

    9 4 Отговор
    да си затворник. Не можеш да излизаш от държавата, да ти казват какво да четеш, гледаш, говориш.С кого да говориш, как да говориш. Къде да ходиш, какво да питаш(и какво не). Да те наблюдават денонощно през телефона и телевизора ти като в Биг Брадър.
    Рай!

    Коментиран от #17, #18

    05:51 11.11.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    Руския офицер Владимир Подоляк , брат на украинския фашист Михайло Подоляк загива 2024 в Кириловка
    .....
    Чичото на Никита Михалков е разстрелян като фашист , баща му написва химна на СССР
    .......
    Гражданската война ще продължи до пълното изчистване на кафявата чума от 404

    Коментиран от #26

    05:51 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Антон

    11 9 Отговор

    До коментар #13 от "В 21 век":

    Описахме Русия

    Коментиран от #23

    05:56 11.11.2026

  • 19 Госあ

    12 12 Отговор
    Какво казва "цивилизования, демократичен" свят за този фашистки списък?

    Коментиран от #22, #25

    05:58 11.11.2026

  • 20 Аууууу

    13 3 Отговор
    Отписвайте го и тоя.

    06:00 11.11.2026

  • 21 Правилно

    11 4 Отговор
    Михалков е почти толкова изтрещял колкото и нациста Дугин.
    Бащата на нацистката идеология „руския свят“ Александър Дугин заяви, че Русия убива украинци, въпреки любовта си към тях, но в името на някаква „много важна цел“. ."Ние ви обичаме, ние ви уважаваме и дори да сме принудени да ви убием, ние го правим, като стреляме по собствените си братя и сестри в сърцата, в лицето, в главата. Това е много трудно, но го правим с някаква много важна цел. Дори не можем да осъзнаем това. Тази цел надхвърля всичките ни официално декларирани цели. Правим това в името на спасението, в името на трансформацията", каза Дугин.

    06:10 11.11.2026

  • 22 Тук пише "обявен за издирване"

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Ама не пише Интерпол дали се е ангажирал.

    Но в послед последния ред от статията, пак са прибегнали до магическата си услужлива журналистика:

    06:11 11.11.2026

  • 23 Описал е

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Антон":

    СССР, Есср и Британия
    Но първия го няма вече!

    /Оруел/

    06:16 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Списъкът е супер

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Госあ":

    Но още трябва да бъде допълнен.

    06:30 11.11.2026

  • 26 Червен кхмер

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кафявата чума 27 г.се е настанила в Кремъл.Освен да напада и избива православни християни Молдова, Грузия, Украйна нищо друго не прави.
    Но в момента в изобилие благодарение на кремълската нацистка банда се лее в изобилие руска кръв, а не Западна.

    06:31 11.11.2026

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор
    Гледам коментарите! Жълтите павета пак са на амбразурата! Горките, те са просто едноклетъчни на фона на големия Никита Михалков!

    06:36 11.11.2026

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