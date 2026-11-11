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150 дрона са неутрализирани над Ленинградска област в най-голямата атака за 2026-та
  Тема: Украйна

150 дрона са неутрализирани над Ленинградска област в най-голямата атака за 2026-та

11 Ноември, 2026 06:56 1 026 42

  • дронове-
  • ленинградска област-
  • уст-луга-
  • александър дрозденко

В района на пристанището Уст-Луга е избухнал пожар, а трима работници са пострадали. Животът им не е в опасност

150 дрона са неутрализирани над Ленинградска област в най-голямата атака за 2026-та - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 150 дрона са били неутрализирани над Ленинградска област през нощта на 11 ноември, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. По изчисления на ТАСС, направени въз основа на публикуваните от него данни, това е най-мащабната атака срещу региона от началото на 2026 г.

„По предварителни данни над територията на Ленинградска област са неутрализирани 150 безпилотни летателни апарата“, заяви Дрозденко. Руските власти не уточняват колко от дроновете са били свалени от противовъздушната отбрана и колко са били потиснати с радиоелектронни средства.

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В резултат на атаката е избухнал пожар в района на пристанището Уст-Луга. Трима работници са пострадали, като по данни на губернатора няма опасност за живота им. На място са изпратени аварийни и противопожарни екипи, а информацията за размера на щетите се уточнява.

Атаката надминава предишните мащабни удари

Досега най-големият брой дронове, за които руските власти са съобщавали над Ленинградска област през тази година, беше 145 при атаката на 18 октомври. На 6 юни над региона бяха обявени 144 унищожени безпилотни апарата. На 9 ноември губернаторът съобщи за 113 свалени дрона.

Уст-Луга е един от основните руски портове на Балтийско море и важен център за износ на нефт, газ и зърно. Пристанищната зона вече нееднократно е ставала обект на атаки с дронове, като руските власти съобщават за пожари и повреди по инфраструктурата след отделни инциденти.

Към момента потвърдените последици от нощната атака са пожарът в портовата зона и тримата пострадали работници. Допълнителни данни за щетите и за евентуално ограничаване на работата на пристанището се очакват от регионалните власти.

Източници: vedomosti.ru, streetinsider.com, tass.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атаката е със над

    13 0 Отговор
    600 ДРОНА!!!

    Коментиран от #6, #11

    06:58 11.11.2026

  • 2 Балтийските тигри пак

    17 2 Отговор
    си го търсят непредизвиканото!

    Коментиран от #4, #7

    07:00 11.11.2026

  • 3 Тити

    10 23 Отговор
    Крайно време е Курилите да си отидат при Япония и Ленинград при Полша.

    Коментиран от #12, #17, #21

    07:00 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соломон

    12 16 Отговор
    Така са ги неутрализирали че пристанището и петролния терминал в Уст Луга димят

    07:02 11.11.2026

  • 6 Дедо мраз

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атаката е със над":

    я дай по някакъв начин линк

    Коментиран от #9

    07:04 11.11.2026

  • 7 Блатарите да нападнат НАТО викаш

    7 10 Отговор

    До коментар #2 от "Балтийските тигри пак":

    Да се пробват.

    Коментиран от #10

    07:05 11.11.2026

  • 8 Ганев, галмако

    6 7 Отговор
    Пиши колко дрона не са свалени и колко цели са поразени

    Коментиран от #40

    07:06 11.11.2026

  • 9 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дедо мраз":

    Точно тук няма как да дадеш каквото и да е.Камоли линк

    Коментиран от #19

    07:06 11.11.2026

  • 10 някой

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Блатарите да нападнат НАТО викаш":

    ти само почакай и ако може ще видиш

    Коментиран от #16

    07:06 11.11.2026

  • 11 Така е

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атаката е със над":

    над 600 не са за пръв път. Британците се раздават отчаяо, като за последно!

    Но тук става дума за рекорд прелетели над Латвия и Естония, въпреки че не е обяснено ясно.

    07:07 11.11.2026

  • 12 А колко не са?

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    А какво са ударили?
    Ще разберете след рекламите....

    Коментиран от #15

    07:08 11.11.2026

  • 13 Ганев, галмако

    9 14 Отговор
    Било е мазало в Русия. Изстреляни близо 600 дрона от Украйна.
    На 1000 км от Украйна са поразени цели
    Руснаците са безпомощни.

    07:08 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Соломон

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "А колко не са?":

    Петролния терминал в пистанището Уст Луга

    Коментиран от #22

    07:09 11.11.2026

  • 16 Антиблатар

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "някой":

    Знаем.Ще видим.Ще..

    07:09 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ти ли

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Соломон":

    не го знаеш това?:) Ами защо сте ги забранили линковете?

    Ако ви разрешат да напишете тук, какво и колко е ударила Русия в Украйна през последното денонощие, няма да ви остане време за други статии!
    И през къде са прелетели тези британски дронове, а?

    07:14 11.11.2026

  • 20 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    6 8 Отговор
    Как ще коментира тази новина.

    Коментиран от #23

    07:14 11.11.2026

  • 21 Доктор Гълъбов

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    Крайно време е да си вземате хапчетата навреме.

    07:15 11.11.2026

  • 22 Питат те, не какво са целии

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    а какво са ударили.
    Иначе гърмежи и дим има и от свалени дронове

    Коментиран от #26

    07:17 11.11.2026

  • 23 Ама, те вече са налазили форума

    7 8 Отговор

    До коментар #20 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Хората заработват по 10 евроцента на коментар за да си купят евтина бира на обяд.

    Коментиран от #29

    07:18 11.11.2026

  • 24 Дрона

    3 8 Отговор
    Стига ме занимавате с тия дронове, това ли са ви извънредните новини бе смешни мисирници.

    07:18 11.11.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 5 Отговор
    Бомбене то на Путин не е новина
    То е ежедневие

    07:20 11.11.2026

  • 26 Соломон

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Питат те, не какво са целии":

    Четенето с разбиране май не ти се отдава.Ударен е петролния терминал на пристанището Уст Луга.От там Русия изнася петрол и газов кондензат

    07:21 11.11.2026

  • 27 Трети закон на Нютон

    12 8 Отговор
    Фашистите в Кремъл трябва да знаят, че Украйна ще отговаря огледално на техния терор по украинските градове.

    Коментиран от #42

    07:24 11.11.2026

  • 28 Путине

    10 5 Отговор
    Кой след ВСВ е разбомбвал така Русия.

    07:24 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Колю пyйката

    3 3 Отговор
    Може да е най голямата атака, но е по малка от следващите! Дронове има!

    07:34 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 що бе

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "БРИТИТЕ И БАЛТИЙСКИТЕ НАЦИСТИ":

    Глътка въздух не трябва да се дава на руските фашисти!

    Коментиран от #38

    07:38 11.11.2026

  • 35 Пристанище Уст-Луга

    2 2 Отговор
    Цяла вечер свалях дронове с голи гърди. Сега ще димя цял ден.

    07:39 11.11.2026

  • 36 Колю пyйката

    3 3 Отговор
    Москва е кръстена на "моск" - блaто, кaл! Проверете преди минусите!

    07:40 11.11.2026

  • 37 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    1 2 Отговор
    Скимти.

    07:41 11.11.2026

  • 38 ТАКА ТАКА

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "що бе":

    А сега се върни в реалността.

    07:44 11.11.2026

  • 39 Колю пyйката

    1 1 Отговор
    Моск означава също джамия на английски, но руснаците са си кръстили столицата "блaто"! Джамия също е подходящо!

    07:49 11.11.2026

  • 40 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ганев, галмако":

    Ако имаше несвалени дронове и поразени цели, статията щеше да е за това. Но няма.
    Реално дроновете, които стигат до целите си, според западни наблюдатели, са под 1%. Затова медиите съобщават за изстреляни стотици дронове, но не съобщават резултати от атаката.

    Коментиран от #41

    08:01 11.11.2026

  • 41 Колю пyйката

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Реално дроновете стигнали целта са минус 1 процент(-1%), а! И за теб един минус .

    08:09 11.11.2026

  • 42 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Трети закон на Нютон":

    Украйна отговаря огледално, но огледалцето й е хиляди пъти по малко от руското. На всеки килограм украински експлозиви, взривен в Русия, в Украйна се взривяват тонове руски експлозиви. Затова Украйна остана без индустрия, с разрушена инфраструктура, с нарушено пред зимата газо-, топло и енергоподаване , а в Русия такива неща няма.

    08:14 11.11.2026

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