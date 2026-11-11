150 дрона са неутрализирани над Ленинградска област в най-голямата атака за 2026-та

Около 150 дрона са били неутрализирани над Ленинградска област през нощта на 11 ноември, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. По изчисления на ТАСС, направени въз основа на публикуваните от него данни, това е най-мащабната атака срещу региона от началото на 2026 г.

„По предварителни данни над територията на Ленинградска област са неутрализирани 150 безпилотни летателни апарата“, заяви Дрозденко. Руските власти не уточняват колко от дроновете са били свалени от противовъздушната отбрана и колко са били потиснати с радиоелектронни средства.

Още новини от Украйна

В резултат на атаката е избухнал пожар в района на пристанището Уст-Луга. Трима работници са пострадали, като по данни на губернатора няма опасност за живота им. На място са изпратени аварийни и противопожарни екипи, а информацията за размера на щетите се уточнява.

Атаката надминава предишните мащабни удари

Досега най-големият брой дронове, за които руските власти са съобщавали над Ленинградска област през тази година, беше 145 при атаката на 18 октомври. На 6 юни над региона бяха обявени 144 унищожени безпилотни апарата. На 9 ноември губернаторът съобщи за 113 свалени дрона.

Уст-Луга е един от основните руски портове на Балтийско море и важен център за износ на нефт, газ и зърно. Пристанищната зона вече нееднократно е ставала обект на атаки с дронове, като руските власти съобщават за пожари и повреди по инфраструктурата след отделни инциденти.

Към момента потвърдените последици от нощната атака са пожарът в портовата зона и тримата пострадали работници. Допълнителни данни за щетите и за евентуално ограничаване на работата на пристанището се очакват от регионалните власти.

Източници: vedomosti.ru, streetinsider.com, tass.ru