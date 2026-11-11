150 дрона са неутрализирани над Ленинградска област в най-голямата атака за 2026-та

Около 150 дрона са били неутрализирани над Ленинградска област през нощта на 11 ноември, съобщи губернаторът Александър Дрозденко. По изчисления на ТАСС, направени въз основа на публикуваните от него данни, това е най-мащабната атака срещу региона от началото на 2026 г.
„По предварителни данни над територията на Ленинградска област са неутрализирани 150 безпилотни летателни апарата“, заяви Дрозденко. Руските власти не уточняват колко от дроновете са били свалени от противовъздушната отбрана и колко са били потиснати с радиоелектронни средства.
В резултат на атаката е избухнал пожар в района на пристанището Уст-Луга. Трима работници са пострадали, като по данни на губернатора няма опасност за живота им. На място са изпратени аварийни и противопожарни екипи, а информацията за размера на щетите се уточнява.
Атаката надминава предишните мащабни удари
Досега най-големият брой дронове, за които руските власти са съобщавали над Ленинградска област през тази година, беше 145 при атаката на 18 октомври. На 6 юни над региона бяха обявени 144 унищожени безпилотни апарата. На 9 ноември губернаторът съобщи за 113 свалени дрона.
Уст-Луга е един от основните руски портове на Балтийско море и важен център за износ на нефт, газ и зърно. Пристанищната зона вече нееднократно е ставала обект на атаки с дронове, като руските власти съобщават за пожари и повреди по инфраструктурата след отделни инциденти.
Към момента потвърдените последици от нощната атака са пожарът в портовата зона и тримата пострадали работници. Допълнителни данни за щетите и за евентуално ограничаване на работата на пристанището се очакват от регионалните власти.
Източници: vedomosti.ru, streetinsider.com, tass.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атаката е със над
Коментиран от #6, #11
06:58 11.11.2026
2 Балтийските тигри пак
Коментиран от #4, #7
07:00 11.11.2026
3 Тити
Коментиран от #12, #17, #21
07:00 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Соломон
07:02 11.11.2026
6 Дедо мраз
До коментар #1 от "Атаката е със над":я дай по някакъв начин линк
Коментиран от #9
07:04 11.11.2026
7 Блатарите да нападнат НАТО викаш
До коментар #2 от "Балтийските тигри пак":Да се пробват.
Коментиран от #10
07:05 11.11.2026
8 Ганев, галмако
Коментиран от #40
07:06 11.11.2026
9 Соломон
До коментар #6 от "Дедо мраз":Точно тук няма как да дадеш каквото и да е.Камоли линк
Коментиран от #19
07:06 11.11.2026
10 някой
До коментар #7 от "Блатарите да нападнат НАТО викаш":ти само почакай и ако може ще видиш
Коментиран от #16
07:06 11.11.2026
11 Така е
До коментар #1 от "Атаката е със над":над 600 не са за пръв път. Британците се раздават отчаяо, като за последно!
Но тук става дума за рекорд прелетели над Латвия и Естония, въпреки че не е обяснено ясно.
07:07 11.11.2026
12 А колко не са?
До коментар #3 от "Тити":А какво са ударили?
Ще разберете след рекламите....
Коментиран от #15
07:08 11.11.2026
13 Ганев, галмако
На 1000 км от Украйна са поразени цели
Руснаците са безпомощни.
07:08 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Соломон
До коментар #12 от "А колко не са?":Петролния терминал в пистанището Уст Луга
Коментиран от #22
07:09 11.11.2026
16 Антиблатар
До коментар #10 от "някой":Знаем.Ще видим.Ще..
07:09 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ти ли
До коментар #9 от "Соломон":не го знаеш това?:) Ами защо сте ги забранили линковете?
Ако ви разрешат да напишете тук, какво и колко е ударила Русия в Украйна през последното денонощие, няма да ви остане време за други статии!
И през къде са прелетели тези британски дронове, а?
07:14 11.11.2026
20 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ
Коментиран от #23
07:14 11.11.2026
21 Доктор Гълъбов
До коментар #3 от "Тити":Крайно време е да си вземате хапчетата навреме.
07:15 11.11.2026
22 Питат те, не какво са целии
До коментар #15 от "Соломон":а какво са ударили.
Иначе гърмежи и дим има и от свалени дронове
Коментиран от #26
07:17 11.11.2026
23 Ама, те вече са налазили форума
До коментар #20 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":Хората заработват по 10 евроцента на коментар за да си купят евтина бира на обяд.
Коментиран от #29
07:18 11.11.2026
24 Дрона
07:18 11.11.2026
25 ГОЛЕМ СМЕХ
То е ежедневие
07:20 11.11.2026
26 Соломон
До коментар #22 от "Питат те, не какво са целии":Четенето с разбиране май не ти се отдава.Ударен е петролния терминал на пристанището Уст Луга.От там Русия изнася петрол и газов кондензат
07:21 11.11.2026
27 Трети закон на Нютон
Коментиран от #42
07:24 11.11.2026
28 Путине
07:24 11.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Колю пyйката
07:34 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 що бе
До коментар #33 от "БРИТИТЕ И БАЛТИЙСКИТЕ НАЦИСТИ":Глътка въздух не трябва да се дава на руските фашисти!
Коментиран от #38
07:38 11.11.2026
35 Пристанище Уст-Луга
07:39 11.11.2026
36 Колю пyйката
07:40 11.11.2026
37 ЧЕРВЕНАТА СГАН
07:41 11.11.2026
38 ТАКА ТАКА
До коментар #34 от "що бе":А сега се върни в реалността.
07:44 11.11.2026
39 Колю пyйката
07:49 11.11.2026
40 Мишел
До коментар #8 от "Ганев, галмако":Ако имаше несвалени дронове и поразени цели, статията щеше да е за това. Но няма.
Реално дроновете, които стигат до целите си, според западни наблюдатели, са под 1%. Затова медиите съобщават за изстреляни стотици дронове, но не съобщават резултати от атаката.
Коментиран от #41
08:01 11.11.2026
41 Колю пyйката
До коментар #40 от "Мишел":Реално дроновете стигнали целта са минус 1 процент(-1%), а! И за теб един минус .
08:09 11.11.2026
42 Мишел
До коментар #27 от "Трети закон на Нютон":Украйна отговаря огледално, но огледалцето й е хиляди пъти по малко от руското. На всеки килограм украински експлозиви, взривен в Русия, в Украйна се взривяват тонове руски експлозиви. Затова Украйна остана без индустрия, с разрушена инфраструктура, с нарушено пред зимата газо-, топло и енергоподаване , а в Русия такива неща няма.
08:14 11.11.2026