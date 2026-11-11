Двама загинаха при атака с дронове в Смоленска област

Двама души са загинали при масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин. По думите му руските сили за противовъздушна отбрана са унищожили 37 дрона.

„През изминалата нощ Смоленска област беше подложена на масирана атака с безпилотни апарати от страна на украинските въоръжени сили. Силите на противовъздушната отбрана на Министерството на отбраната унищожиха 37 вражески безпилотника. Загинаха двама души“, написа Анохин в „Макс“.

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Губернаторът изрази съболезнования на близките на загиналите. Към момента не са съобщени допълнителни подробности за самоличността им, мястото на поражението и причините за смъртта. Няма независимо потвърждение на обстоятелствата около инцидента.

Атаки и в други руски региони

Смоленска област беше сред регионите, посочени в съобщение на руското Министерство на отбраната за мащабна атака с дронове през нощта срещу 10 ноември. Тогава ведомството обяви, че са унищожени 155 безпилотни апарата над Новгородска, Брянска, Белгородска, Курска, Калужка и Орловска област, Смоленска област, Краснодарския край и Крим.

В Новгородска област след падане на отломки са повредени два вилни имота и промишлен обект, съобщи губернаторът Александър Дронов. В Курска област е повреден енергиен обект, като без електрозахранване са останали над 4000 потребители.

В Брянска област са ранени двама души при отделни атаки с дронове, съобщи губернаторът Егор Ковалчук. По данни на „Интерфакс“ единият мъж е пострадал в Погар, а другият - при удар по автомобил на пощенска служба в Климово.

Руските власти не са публикували обобщени данни за последиците от всички атаки в отделните региони. Не е съобщено и за официална позиция на украинските власти по твърденията на Москва.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru, interfax.ru