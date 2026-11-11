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Сибига поиска от Г-7 още ПВО и санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Сибига поиска от Г-7 още ПВО и санкции срещу Русия

11 Ноември, 2026 08:42 837 29

  • андрий сибига-
  • г-7-
  • противовъздушна отбрана-
  • санкции срещу русия-
  • украйна

Украинският външен министър постави пред партньорите и нуждата от допълнителна енергийна помощ преди зимата. Обсъдени са още Черно море, хуманитарната мисия в Олешки и спортните санкции

Сибига поиска от Г-7 още ПВО и санкции срещу Русия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е поискала от страните от Г-7 засилване на противовъздушната отбрана, допълнителна енергийна помощ и по-строги санкции срещу Русия. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибига след срещата на външните министри на Г-7 в Париж.

Сред поставените от Киев въпроси са още осигуряването на достатъчно финансиране, ограничения срещу руския „сенчест флот“ и забрани за влизане за руски граждани. По думите на Сибига разговорите са били насочени към укрепване на украинската отбрана и създаване на условия за напредък по дипломатическия процес.

„Обсъдихме спешните нужди: укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, допълнителна енергийна помощ, осигуряване на достатъчно финансиране и затягане на санкциите срещу Русия, включително ограничения срещу нейния сенчест флот и забрани за влизане на руски граждани“, заяви Сибига.

Министърът е информирал партньорите и за хуманитарната мисия в Олешки. Той е благодарил на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за посредничеството и е заявил, че постигнатият импулс трябва да бъде използван за придвижване към пълно прекратяване на огъня.

Киев настоява за натиск върху Москва

Сибига е повдигнал и въпроса за руските и беларуските спортисти в международни състезания. Според него опитите военните престъпления на Русия да бъдат представяни в различна светлина чрез международни спортни прояви са неприемливи. Украинският министър е определил всяко смекчаване на спортните санкции по време на войната като „неприемливо и неморално“.

На срещата е обсъдена и глобалната продоволствена сигурност. Украйна е представила предложения за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море. Паралелно с това Киев търси подкрепа за евентуални мерки за деескалация в района и за защита на енергийната инфраструктура.

Отделно Сибига се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според Държавния департамент двамата са обсъдили преговорите за прекратяване на войната, енергийната устойчивост и отбранителното сътрудничество.

В разговор с Ройтерс Сибига е заявил, че Украйна иска да ускори доставките на ракети-прехващачи и да получи допълнителна подкрепа за енергийната си мрежа. „Трябва да работим по мирния път, но паралелно с това трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия“, е казал той.

По думите му предложения за прекратяване на огъня в Черно море вече са били предадени на Русия чрез посредници, сред които Турция, Египет и Индия, но Киев все още очаква отговор от Москва. Междувременно в Абу Даби се провеждат разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ.

Източници: unian.net, apnews.com, defensenews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тук едвам отселяваме а тия ще се пръснат

    30 0 Отговор
    тоя шопарДЕБЕЛ не го ли е срам да проси?

    Коментиран от #7, #22

    08:45 11.11.2026

  • 3 Бай Иван

    31 0 Отговор
    И защо трябва да им ги даваме?

    08:45 11.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    25 0 Отговор
    Професионални просяци

    08:48 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И аз съм от клуба на желаещите просяци

    29 0 Отговор
    Защо не ми отпуснете няколко милиардчета и малко оръжие да го препродам и да си прибера паричките. Искам бе... Искам.
    Само Украйна и сибига ли може да искат.
    И нашите родители пенсионери и те искат

    08:48 11.11.2026

  • 7 и ние ще помогнем

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "тук едвам отселяваме а тия ще се пръснат":

    нали затова ни пратиха морски дронове, да ни посетят..

    08:49 11.11.2026

  • 8 кукузел

    15 0 Отговор
    С повече фобия убиват украинци и нас с инфлация

    08:49 11.11.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 0 Отговор
    ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ХУНТАТА ОБИКАЛЯТ ПО ЧУЖБИНА ЗА ДА НЕ .СРЕЩНАТ С ОРЕШНИК В КИЙВ
    ......

    08:50 11.11.2026

  • 10 Кака

    20 0 Отговор
    Седят в канавка и вият:Дай! Дай !Дай!

    08:54 11.11.2026

  • 11 Кака

    12 0 Отговор
    Седят в канавка и вият:Дай! Дай !Дай!

    08:54 11.11.2026

  • 12 Вишис

    1 17 Отговор
    Москва е кръстена на "моск" - блaто, кал. Проверете преди минусите! Моск означава също джамия на английски, но руснаците са си кръстили столицата "блaто"! Джамия също е подходящо!

    Коментиран от #28, #29

    08:55 11.11.2026

  • 13 нато отбранително НПО ли е?

    17 0 Отговор
    ас не разбирам защо да сме длъжни да им помагаме на тия наглите?

    нато каква война води със русия без да я оповестява?

    нали нато беше отбранителна организация

    Коментиран от #20

    08:55 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ами

    3 1 Отговор
    ха ха ха - а на израелските и сащ са приемливи.....

    08:55 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сибига

    12 0 Отговор
    Само може да иска да го изпратят в Сибир!
    Върна ла вмирисаното брадато в Украйна!

    08:57 11.11.2026

  • 19 Колю пyйката

    9 0 Отговор
    Тоя Сибига е цял исполин!

    09:00 11.11.2026

  • 20 Гробар

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "нато отбранително НПО ли е?":

    САЩ води война с Русия. Друг е въпросът защо Русия не реагира като Иран. Явно заради бизнес интересите на олигарсите на Путята.

    09:02 11.11.2026

  • 21 Ццц

    11 0 Отговор
    Дрогираният е изпратил най-тъпия си бандит в Абу Даби, за да загуби времето на хората да му обесняват за какво са се събрали и за какво си говорят. А останалите от шайка е пръснал по всички възможни форуми, на които се говори за пари, за да му удължат мандата поне до 2030 г. Стига да са останали украинци, той няма скрупули за друго! Много му харесва да се нарича президент!

    09:05 11.11.2026

  • 22 Това са дали САЩ на Сталин

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "тук едвам отселяваме а тия ще се пръснат":

    да се отбранява от окупатора Хитлер:
    ЛЕНД-ЛИЙЗ ЗА СССР (1941–1945 г.)

    Помощта, получена от Сталин от западните съюзници:

    1. Самолети – 14 795 бр.
    2. Танкове – 7 056 бр.
    3. Товарни автомобили – 375 883 бр.
    4. Джипове – 51 503 бр.
    5. Мотоциклети – 35 170 бр.
    6. Трактори – 8 071 бр.
    7. Зенитни оръдия – 8 218 бр.
    8. Автоматично стрелково оръжие – 131 633 бр.
    9. Локомотиви – 1 981 бр.
    10. Железопътни вагони – 11 155 бр.
    11. Корабни двигатели – 7 784 бр.
    12. Товарни кораби – 90 бр.
    13. Противолодъчни кораби – 105 бр.
    14. Торпедни катери – 197 бр.
    15. Автомобилни гуми – 3 786 000 бр.
    16. Армейски обувки – 15 417 000 чифта.
    17. Взривни вещества – 313 645 метрични тона.
    18. Стомана – 2 540 000 метрични тона.
    19. Цветни метали – 727 500 метрични тона.
    20. Нефтопродукти – 2 422 000 метрични тона.
    21. Химически вещества – 764 000 метрични тона.
    22. Хранителни продукти – 4 062 000 метрични тона.
    23. Памучни тъкани – 97 711 000 метра.
    24. Вълнени тъкани – 57 136 000 метра.
    25. Кожа – 45 232 метрични тона.

    Това са американските доставки. Допълнително Великобритания и Канада доставят още 5 218 танка и 7400 самолета като част от самолетите са американско производство и не бива да се броят два пъти.



    Източник: Официален доклад на правителството на САЩ до Конгреса, 1946 г.

    Сега дават на Зеленски, за да се отбраняват от окупатора Путин.

    Коментиран от #27

    09:07 11.11.2026

  • 23 Иска ама кой

    6 0 Отговор
    Да им даде? Баба си искат тези. Нищо не давам.

    09:15 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Иии га ти

    3 0 Отговор
    и шопарина беСформен

    09:28 11.11.2026

  • 27 КРАТКО

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Това са дали САЩ на Сталин":

    МАЛКИ РАЗЛИКИ
    СССР ПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА
    ВСУ Я ГУБИ
    СССР СИ ВЪРНА БОРЧА
    УКРАЙНА ДРУГ ПЪТ
    СССР НЕ КРАДЕШЕ ТАНКОВЕ И САМОЛЕТИ
    НЯКОЙ В УКРАЙНА СИ КУПИ ЗЛАТЕН КЕНЕФ
    АДЕ ЧАО

    09:37 11.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гого

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вишис":

    Много нисък умствен потенциал.

    09:41 11.11.2026

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