Сибига поиска от Г-7 още ПВО и санкции срещу Русия

Украйна е поискала от страните от Г-7 засилване на противовъздушната отбрана, допълнителна енергийна помощ и по-строги санкции срещу Русия. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибига след срещата на външните министри на Г-7 в Париж.

Сред поставените от Киев въпроси са още осигуряването на достатъчно финансиране, ограничения срещу руския „сенчест флот“ и забрани за влизане за руски граждани. По думите на Сибига разговорите са били насочени към укрепване на украинската отбрана и създаване на условия за напредък по дипломатическия процес.

„Обсъдихме спешните нужди: укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, допълнителна енергийна помощ, осигуряване на достатъчно финансиране и затягане на санкциите срещу Русия, включително ограничения срещу нейния сенчест флот и забрани за влизане на руски граждани“, заяви Сибига.

Министърът е информирал партньорите и за хуманитарната мисия в Олешки. Той е благодарил на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за посредничеството и е заявил, че постигнатият импулс трябва да бъде използван за придвижване към пълно прекратяване на огъня.

Киев настоява за натиск върху Москва

Сибига е повдигнал и въпроса за руските и беларуските спортисти в международни състезания. Според него опитите военните престъпления на Русия да бъдат представяни в различна светлина чрез международни спортни прояви са неприемливи. Украинският министър е определил всяко смекчаване на спортните санкции по време на войната като „неприемливо и неморално“.

На срещата е обсъдена и глобалната продоволствена сигурност. Украйна е представила предложения за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море. Паралелно с това Киев търси подкрепа за евентуални мерки за деескалация в района и за защита на енергийната инфраструктура.

Отделно Сибига се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според Държавния департамент двамата са обсъдили преговорите за прекратяване на войната, енергийната устойчивост и отбранителното сътрудничество.

В разговор с Ройтерс Сибига е заявил, че Украйна иска да ускори доставките на ракети-прехващачи и да получи допълнителна подкрепа за енергийната си мрежа. „Трябва да работим по мирния път, но паралелно с това трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия“, е казал той.

По думите му предложения за прекратяване на огъня в Черно море вече са били предадени на Русия чрез посредници, сред които Турция, Египет и Индия, но Киев все още очаква отговор от Москва. Междувременно в Абу Даби се провеждат разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ.

Източници: unian.net, apnews.com, defensenews.com