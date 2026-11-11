Сибига поиска от Г-7 още ПВО и санкции срещу Русия

Украйна е поискала от страните от Г-7 засилване на противовъздушната отбрана, допълнителна енергийна помощ и по-строги санкции срещу Русия. Това съобщи украинският външен министър Андрий Сибига след срещата на външните министри на Г-7 в Париж.
Сред поставените от Киев въпроси са още осигуряването на достатъчно финансиране, ограничения срещу руския „сенчест флот“ и забрани за влизане за руски граждани. По думите на Сибига разговорите са били насочени към укрепване на украинската отбрана и създаване на условия за напредък по дипломатическия процес.„Обсъдихме спешните нужди: укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, допълнителна енергийна помощ, осигуряване на достатъчно финансиране и затягане на санкциите срещу Русия, включително ограничения срещу нейния сенчест флот и забрани за влизане на руски граждани“, заяви Сибига.
Министърът е информирал партньорите и за хуманитарната мисия в Олешки. Той е благодарил на първата дама на САЩ Мелания Тръмп за посредничеството и е заявил, че постигнатият импулс трябва да бъде използван за придвижване към пълно прекратяване на огъня.
Киев настоява за натиск върху Москва
Сибига е повдигнал и въпроса за руските и беларуските спортисти в международни състезания. Според него опитите военните престъпления на Русия да бъдат представяни в различна светлина чрез международни спортни прояви са неприемливи. Украинският министър е определил всяко смекчаване на спортните санкции по време на войната като „неприемливо и неморално“.
На срещата е обсъдена и глобалната продоволствена сигурност. Украйна е представила предложения за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море. Паралелно с това Киев търси подкрепа за евентуални мерки за деескалация в района и за защита на енергийната инфраструктура.
Отделно Сибига се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според Държавния департамент двамата са обсъдили преговорите за прекратяване на войната, енергийната устойчивост и отбранителното сътрудничество.
В разговор с Ройтерс Сибига е заявил, че Украйна иска да ускори доставките на ракети-прехващачи и да получи допълнителна подкрепа за енергийната си мрежа. „Трябва да работим по мирния път, но паралелно с това трябва да продължим да оказваме натиск върху Русия“, е казал той.
По думите му предложения за прекратяване на огъня в Черно море вече са били предадени на Русия чрез посредници, сред които Турция, Египет и Индия, но Киев все още очаква отговор от Москва. Междувременно в Абу Даби се провеждат разговори между представители на Украйна, Русия и САЩ.
Източници: unian.net, apnews.com, defensenews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 тук едвам отселяваме а тия ще се пръснат
Коментиран от #7, #22
08:45 11.11.2026
3 Бай Иван
08:45 11.11.2026
4 Тик-Ток
08:48 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И аз съм от клуба на желаещите просяци
Само Украйна и сибига ли може да искат.
И нашите родители пенсионери и те искат
08:48 11.11.2026
7 и ние ще помогнем
До коментар #2 от "тук едвам отселяваме а тия ще се пръснат":нали затова ни пратиха морски дронове, да ни посетят..
08:49 11.11.2026
8 кукузел
08:49 11.11.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
08:50 11.11.2026
10 Кака
08:54 11.11.2026
11 Кака
08:54 11.11.2026
12 Вишис
Коментиран от #28, #29
08:55 11.11.2026
13 нато отбранително НПО ли е?
нато каква война води със русия без да я оповестява?
нали нато беше отбранителна организация
Коментиран от #20
08:55 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ами
08:55 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сибига
Върна ла вмирисаното брадато в Украйна!
08:57 11.11.2026
19 Колю пyйката
09:00 11.11.2026
20 Гробар
До коментар #13 от "нато отбранително НПО ли е?":САЩ води война с Русия. Друг е въпросът защо Русия не реагира като Иран. Явно заради бизнес интересите на олигарсите на Путята.
09:02 11.11.2026
21 Ццц
09:05 11.11.2026
22 Това са дали САЩ на Сталин
До коментар #2 от "тук едвам отселяваме а тия ще се пръснат":да се отбранява от окупатора Хитлер:
ЛЕНД-ЛИЙЗ ЗА СССР (1941–1945 г.)
Помощта, получена от Сталин от западните съюзници:
1. Самолети – 14 795 бр.
2. Танкове – 7 056 бр.
3. Товарни автомобили – 375 883 бр.
4. Джипове – 51 503 бр.
5. Мотоциклети – 35 170 бр.
6. Трактори – 8 071 бр.
7. Зенитни оръдия – 8 218 бр.
8. Автоматично стрелково оръжие – 131 633 бр.
9. Локомотиви – 1 981 бр.
10. Железопътни вагони – 11 155 бр.
11. Корабни двигатели – 7 784 бр.
12. Товарни кораби – 90 бр.
13. Противолодъчни кораби – 105 бр.
14. Торпедни катери – 197 бр.
15. Автомобилни гуми – 3 786 000 бр.
16. Армейски обувки – 15 417 000 чифта.
17. Взривни вещества – 313 645 метрични тона.
18. Стомана – 2 540 000 метрични тона.
19. Цветни метали – 727 500 метрични тона.
20. Нефтопродукти – 2 422 000 метрични тона.
21. Химически вещества – 764 000 метрични тона.
22. Хранителни продукти – 4 062 000 метрични тона.
23. Памучни тъкани – 97 711 000 метра.
24. Вълнени тъкани – 57 136 000 метра.
25. Кожа – 45 232 метрични тона.
Това са американските доставки. Допълнително Великобритания и Канада доставят още 5 218 танка и 7400 самолета като част от самолетите са американско производство и не бива да се броят два пъти.
Източник: Официален доклад на правителството на САЩ до Конгреса, 1946 г.
Сега дават на Зеленски, за да се отбраняват от окупатора Путин.
Коментиран от #27
09:07 11.11.2026
23 Иска ама кой
09:15 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Иии га ти
09:28 11.11.2026
27 КРАТКО
До коментар #22 от "Това са дали САЩ на Сталин":МАЛКИ РАЗЛИКИ
СССР ПЕЧЕЛИ ВОЙНАТА
ВСУ Я ГУБИ
СССР СИ ВЪРНА БОРЧА
УКРАЙНА ДРУГ ПЪТ
СССР НЕ КРАДЕШЕ ТАНКОВЕ И САМОЛЕТИ
НЯКОЙ В УКРАЙНА СИ КУПИ ЗЛАТЕН КЕНЕФ
АДЕ ЧАО
09:37 11.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гого
До коментар #12 от "Вишис":Много нисък умствен потенциал.
09:41 11.11.2026