Русия атакува Украйна с ракета Х-59/69 и 163 дрона

Русия е атакувала Украйна през нощта с управляема авиационна ракета Х-59/69 и 163 ударни безпилотни летателни апарата, съобщиха украинските Военновъздушни сили. Атаката е започнала в 18:00 часа на 10 ноември и е продължила през нощта срещу 11 ноември.

По предварителни данни на украинската страна противовъздушната отбрана е свалила или потиснала 130 дрона, сред които 72 реактивни, както и 14 безпилотни апарата от типовете „Бандерол“ и „Дан-Т“. В съобщението се посочва, че са регистрирани попадения на 17 места и падане на отломки на още седем места. Украинските Военновъздушни сили уточняват, че сред използваните апарати са били дронове „Шахед“, „Гербера“, S8000 и дронове имитатори „Пародия“.

Шестима пострадали в Запорожкия район

Вечерта на 10 ноември руски удар е засегнал населено място в Запорожкия район. По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации шестима души са получили травми. „Шестима души са получили травми в резултат на руската атака“, се казва в съобщението на спасителната служба.

При гасенето на един от пожарите спасителите са деблокирали две жени и са ги предали на медицински екипи. Пожари са били потушени на четири адреса в повредени частни жилища, както и в апартамент на третия етаж на многоетажна сграда. Горели са още фасада на магазин и колело на полуремарке.

Украйна съобщи за нови руски загуби

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че руските сили са загубили 2580 военнослужещи през последното денонощие. Според украинските данни от началото на пълномащабното нахлуване общите руски загуби в личен състав са около 1 614 180 души.

За същия период украинският Генерален щаб отчита унищожени или повредени три танка, 10 бойни бронирани машини, 73 артилерийски системи, две средства за противовъздушна отбрана, пет наземни роботизирани комплекса, 1559 оперативно-тактически безпилотни апарата, 513 единици автомобилна техника и две единици специална техника.

Данните за руските военни загуби са на украинското командване и не са независимо потвърдени.

Източници: pravda.com.ua