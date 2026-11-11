Русия атакува Украйна с ракета Х-59/69 и 163 дрона

Русия е атакувала Украйна през нощта с управляема авиационна ракета Х-59/69 и 163 ударни безпилотни летателни апарата, съобщиха украинските Военновъздушни сили. Атаката е започнала в 18:00 часа на 10 ноември и е продължила през нощта срещу 11 ноември.
По предварителни данни на украинската страна противовъздушната отбрана е свалила или потиснала 130 дрона, сред които 72 реактивни, както и 14 безпилотни апарата от типовете „Бандерол“ и „Дан-Т“. В съобщението се посочва, че са регистрирани попадения на 17 места и падане на отломки на още седем места. Украинските Военновъздушни сили уточняват, че сред използваните апарати са били дронове „Шахед“, „Гербера“, S8000 и дронове имитатори „Пародия“.
Шестима пострадали в Запорожкия район
Вечерта на 10 ноември руски удар е засегнал населено място в Запорожкия район. По данни на Държавната служба на Украйна за извънредни ситуации шестима души са получили травми. „Шестима души са получили травми в резултат на руската атака“, се казва в съобщението на спасителната служба.
При гасенето на един от пожарите спасителите са деблокирали две жени и са ги предали на медицински екипи. Пожари са били потушени на четири адреса в повредени частни жилища, както и в апартамент на третия етаж на многоетажна сграда. Горели са още фасада на магазин и колело на полуремарке.
Украйна съобщи за нови руски загуби
Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че руските сили са загубили 2580 военнослужещи през последното денонощие. Според украинските данни от началото на пълномащабното нахлуване общите руски загуби в личен състав са около 1 614 180 души.
За същия период украинският Генерален щаб отчита унищожени или повредени три танка, 10 бойни бронирани машини, 73 артилерийски системи, две средства за противовъздушна отбрана, пет наземни роботизирани комплекса, 1559 оперативно-тактически безпилотни апарата, 513 единици автомобилна техника и две единици специална техника.
Данните за руските военни загуби са на украинското командване и не са независимо потвърдени.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това са дали САЩ на Сталин
ЛЕНД-ЛИЙЗ ЗА СССР (1941–1945 г.)
Помощта, получена от Сталин от западните съюзници:
1. Самолети – 14 795 бр.
2. Танкове – 7 056 бр.
3. Товарни автомобили – 375 883 бр.
4. Джипове – 51 503 бр.
5. Мотоциклети – 35 170 бр.
6. Трактори – 8 071 бр.
7. Зенитни оръдия – 8 218 бр.
8. Автоматично стрелково оръжие – 131 633 бр.
9. Локомотиви – 1 981 бр.
10. Железопътни вагони – 11 155 бр.
11. Корабни двигатели – 7 784 бр.
12. Товарни кораби – 90 бр.
13. Противолодъчни кораби – 105 бр.
14. Торпедни катери – 197 бр.
15. Автомобилни гуми – 3 786 000 бр.
16. Армейски обувки – 15 417 000 чифта.
17. Взривни вещества – 313 645 метрични тона.
18. Стомана – 2 540 000 метрични тона.
19. Цветни метали – 727 500 метрични тона.
20. Нефтопродукти – 2 422 000 метрични тона.
21. Химически вещества – 764 000 метрични тона.
22. Хранителни продукти – 4 062 000 метрични тона.
23. Памучни тъкани – 97 711 000 метра.
24. Вълнени тъкани – 57 136 000 метра.
25. Кожа – 45 232 метрични тона.
Това са американските доставки. Допълнително Великобритания и Канада доставят още 5 218 танка и 7400 самолета като част от самолетите са американско производство и не бива да се броят два пъти.
Източник: Официален доклад на правителството на САЩ до Конгреса, 1946 г.
Коментиран от #3, #8, #13
09:03 11.11.2026
2 само питам къде е?
09:03 11.11.2026
3 Сега даваме на Украйна,
До коментар #1 от "Това са дали САЩ на Сталин":за да се отбранява от окупатора Путин.
09:04 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 златен кенеф
09:06 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
09:10 11.11.2026
8 Мишел
До коментар #1 от "Това са дали САЩ на Сталин":Цялата лендлиза на САЩ и Англия за СССР е равна на 4% четири процента от това, което СССР са произвели през същото време.
Публикуваният списък е неверен. Това е натоварено в САЩ и Англия за СССР, а колко е стигнало до СССР е съвсем друга работа. Немските подводници в Атлантика са потопили хиляди кораби.
Коментиран от #10, #25
09:13 11.11.2026
9 Филипов
09:14 11.11.2026
10 Ще ти се
До коментар #8 от "Мишел":И Варна не Разрушена от 17 руски кораба, и 45 500 тона руски бомби не са хвърлени над Русе, Добрич, Варна, Балчик, Стара Загора, Казанлък, десетки села, мостове и пътища?
Коментиран от #19, #20
09:17 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 хикочко..
09:21 11.11.2026
15 Без коментар
09:22 11.11.2026
16 Колко
09:23 11.11.2026
17 Холивуд
09:27 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Миналата
09:38 11.11.2026
22 Провери!
До коментар #19 от "Май бъркаш":Американците и англичаните са хвърлили над София и София област общо 1170 бомби, които общо са под 500 тона.
Аз нищо не бъркам.
Просто ти нищо не знаеш.
Търсиш информация избирателно.
Четеш само това което те устройва.
09:43 11.11.2026
23 Провери! е е ИИ
До коментар #20 от "абе льольо":Това са документи от руските военни архиви.
Съжалявам, но е абсолютна истина.
09:45 11.11.2026
24 МЪКЪ МЪКЪ
09:48 11.11.2026
25 БАРС
До коментар #8 от "Мишел":ПРАВ СИ.НО ТОЯ ДЕТО Е ИЗКАРАЛ ТОЯ СПИСЪК МНОГО СИ ПРИЛИЧАТ СЪС СПИСАКА НА УКРАИНЦИТЕ ЗА УБИТИТЕ РКСНАЦИ.КАТО СЕ ЗНАЕ ЧЕ И ТАНКОВЕ ПОЧТИ НЯМАТ А ЗА САМОЛЕТИ ДА НЕ ГОВОРИМ ИЛИ РАКЕТИ .ДРУГО МОЖЕ БИ МАЛЦИНА ЗНАЯТ ,ЧЕ ИМЕННО АНГЛИЯ И СЕЩ СА ПОДТИКНАЛИ ХИТЛЕР ДА НАПАДНЕ СССР.НЕКА ДА СЕ ПОЗАИНТЕРЕСУВА ТОЯ ДЕТО Е ПРЕДСТАВИЛ ТОЯ СПИСЪК КОЙ ФИНАНСИРВА ХИТЛЕР КОИ БАНКИ.А САЩ И АНГЛИЯ МНОГО ДОБРЕ СА ГО ОБМИСЛЕЛИ ЧЕ НЕМЦИТЕ ДА СТИГНАТ УРАЛ А В ТОЗИ МОМЕНТ САЩ ДА НАВЛЯЗАТ ОТ ВЛАДИВОСТОК.АНгличаните пък през турция която също е била за Германия ,да завземат кавказкият нефт.При тая ситуация надали германия щеше да се съпротивлява на урал или кавказ.Рязко спират праите За Хитлер Немците и те с големи щагуби щяха да са и т н .Сталоинград им обърка сметките.Те и за това не откриваха втори вронт почти до края на войната Като са мислили че германия Ще успее.
09:49 11.11.2026