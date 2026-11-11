Русия съобщи за 627 свалени украински дрона за една нощ, има загинали и ранени

При атаките има загинали и ранени. Двама души са загубили живота си в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин. Други трима души са пострадали при удар по пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област. По информация на местните власти няма опасност за живота им.
Рекорден брой дронове над Ленинградска област
Според информацията на губернатора Александър Дрозденко над Ленинградска област са били унищожени предварително около 150 безпилотни апарата. По изчисления на ТАСС, базирани на публикуваните от регионалните власти данни, това е най-масовата атака с дронове срещу областта от началото на годината.
В пристанищната зона на Уст-Луга е възникнал пожар вследствие на атаката. Регистрирано е и аварийно изключване на електрическа подстанция.
Трима работници са пострадали. Един от тях е бил хоспитализиран с рана от осколка в крака, докато останалите двама са отказали болнично лечение, съобщава ТАСС.
Загинали и разрушения в Смоленска област
Двама души са загинали при масираната атака с безпилотни апарати в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин.
В град Ярцево отломки от дрон са попаднали в жилищна многоетажна сграда и са предизвикали пожар. При овладяването на огъня служители на руското Министерство на извънредните ситуации са евакуирали жителите. Десет души са били спасени от непосредствената зона на пожара.
За обитателите на сградата е организиран временен пункт за настаняване. Властите ще решат дали хората могат да се върнат в жилищата си след проверка на конструкцията и състоянието на сградата.
Пожар е избухнал и на покрива на пететажна жилищна сграда в селището Нова Адигея, в Република Адигея, след падане на отломки от безпилотен апарат. Огънят е бил потушен от пожарни екипи. Няма данни за загинали или пострадали. Предстои комисия да извърши оглед на апартаментите и да оцени нанесените щети.
Ранени при атаки в Донецк и Горловка
Непълнолетен, роден през 2011 г., е бил ранен при нощна атака с дронове в Кировски район на Донецк. По информация на кмета Алексей Кулемзин на пострадалия се оказва медицинска помощ.
Петима пътници са ранени, след като украински дрон е атакувал автобус, пътуващ по маршрута Москва – Горловка. Това съобщи кметът на Горловка Иван Приходко.
Хиляди пътници засегнати от нарушения във въздушния транспорт
Атаките и въведените ограничения за сигурност доведоха до сериозни затруднения във въздушния транспорт, особено в Санкт Петербург.
На летище Пулково са били забавени 42 полета, а шест са отменени. Временните ограничения за излитане и кацане бяха въведени в 00:47 часа московско време. В 07:13 часа летището възстанови обслужването на полети със съгласуване с компетентните органи, а в 07:27 часа ограниченията бяха отменени.
Два пътнически самолета, изпълняващи полети от Истанбул и Хургада към Санкт Петербург, са извършили междинни кацания в Хелзинки заради ограниченията. Друг самолет от Хургада е бил пренасочен към Калининград, след като екипажът е взел решение да не продължи към Санкт Петербург.
Самолетът, пристигнал от Истанбул и кацнал в Хелзинки, впоследствие се е върнал в Турция, съобщава ТАСС.
Нарушения в графика са регистрирани и на летище Храброво, където към 09:08 часа московско време са били отчетени 24 забавени полета. Засегнати са направленията от и до Санкт Петербург и Москва, както и полети до Перм, Екатеринбург и Тюмен.
По данни на руското Министерство на отбраната дроновете са били прехванати над Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Владимирска, Калужка, Кировска, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Уляновска област, Московския регион, Краснодарския край, Татарстан, Крим и акваторията на Азовско море.
Информацията е по данни на ТАСС и съобщения на руските регионални власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ са дали на Сталин срещу
ЛЕНД-ЛИЙЗ ЗА СССР (1941–1945 г.)
Помощта, получена от Сталин от западните съюзници:
1. Самолети – 14 795 бр.
2. Танкове – 7 056 бр.
3. Товарни автомобили – 375 883 бр.
4. Джипове – 51 503 бр.
5. Мотоциклети – 35 170 бр.
6. Трактори – 8 071 бр.
7. Зенитни оръдия – 8 218 бр.
8. Автоматично стрелково оръжие – 131 633 бр.
9. Локомотиви – 1 981 бр.
10. Железопътни вагони – 11 155 бр.
11. Корабни двигатели – 7 784 бр.
12. Товарни кораби – 90 бр.
13. Противолодъчни кораби – 105 бр.
14. Торпедни катери – 197 бр.
15. Автомобилни гуми – 3 786 000 бр.
16. Армейски обувки – 15 417 000 чифта.
17. Взривни вещества – 313 645 метрични тона.
18. Стомана – 2 540 000 метрични тона.
19. Цветни метали – 727 500 метрични тона.
20. Нефтопродукти – 2 422 000 метрични тона.
21. Химически вещества – 764 000 метрични тона.
22. Хранителни продукти – 4 062 000 метрични тона.
23. Памучни тъкани – 97 711 000 метра.
24. Вълнени тъкани – 57 136 000 метра.
25. Кожа – 45 232 метрични тона.
Това са американските доставки. Допълнително Великобритания и Канада доставят още 5 218 танка и 7400 самолета като част от самолетите са американско производство и не бива да се броят два пъти.
Източник: Официален доклад на правителството на САЩ до Конгреса, 1946 г.
Сега дават на Зеленски срещу окупатора Путин
Коментиран от #13, #18, #25, #26, #27, #29, #40, #63
09:24 11.11.2026
2 Пич
Коментиран от #3, #7
09:25 11.11.2026
3 Преди няколко...
До коментар #2 от "Пич":... статии, написахте, че руснаците изтреляли стотина дрона. Явно палачинката се обръща.
Коментиран от #4
09:27 11.11.2026
4 Пич
До коментар #3 от "Преди няколко...":Аа....... това твърди статията!!!
Коментиран от #5
09:30 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 реалистъ
Пет години СВО и обещаната демилитаризация на Украйна стигна до тук...
09:38 11.11.2026
7 реалистъ
До коментар #2 от "Пич":Какво от това? На Острова е спокойно, а Русия гори.
Коментиран от #8
09:38 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
До коментар #5 от "Старшата сестра":Ама все ти настояваш да си играем на - прескочи кобила!!!
09:45 11.11.2026
10 стоян георгиев
09:45 11.11.2026
11 РосИнфо
Коментиран от #31
09:45 11.11.2026
12 Вселенски
Натискът срещу фашисткия агресор цели не военно поражение, а създаване на подходящи условия за вътрешен, дворцов преврат или бунтове на крепостните от лошите условия за живот които неименуемо им предстоят.
09:47 11.11.2026
13 Представи си да дадат на
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":Украйна дори част от този списък.
09:47 11.11.2026
14 Как бе??
Много срамно!
09:48 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Има една весела част
10:00 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сега дават на зеленски
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":1% от товакоето садали на Сталин
Коментиран от #22
10:02 11.11.2026
19 Абе
10:02 11.11.2026
20 Гоце
10:03 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 И нокаутира Путин
До коментар #18 от "Сега дават на зеленски":Русия е в ужас и истерия
Коментиран от #23
10:05 11.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цивилен
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":Без американското производство нямаше да можем да спечелим тази война."
— Йосиф Сталин (по време на Техеранската конференция, 1943 г., цитиран в записките на Никита Хрушчов и западни дипломати)
10:11 11.11.2026
26 Само дето...
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":Според всички статистики, в това число нАглосаксонските , ленд лийза е съставлявал 2 до 4 % от разходите на СССР за ВСВ , тоест от 100 танка на бойното поле 4(четири) са били западни ленд - лийз , а 96 ( деветдесет и шест) са си произведени от СССР ...не ми звучи като решителен принос , а пък като основен принос за победата съвсем не се вижда .
Друг е въпросът, че СССР всичко си е платил по ленд лийза .И то в злато.
Коментиран от #34, #37, #39, #42
10:17 11.11.2026
27 а пише ли в доклада.., че
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":огромната част от ленд лиза не е напуснала склада преди края на войната?
Като добавим и корупционните практики.. и негодните консерви и картината е готова "маслом"
10:17 11.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ба бааааа
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":Големи глупости дрънкаш
10:19 11.11.2026
30 ЦСКА Москва
10:20 11.11.2026
31 Значи са изстреляни
До коментар #11 от "РосИнфо":поне 1300 дрона няма 100% успяваща ПВО. Украинците са много точни в това отношение.Пишат така: От 300 руски дрона са свалени 250, има попадения на 30 обекта. Руснаците само свалят, а пустите отломки сами долитат до военни летища, погреби и НПЗ.
10:21 11.11.2026
32 Славянин
10:21 11.11.2026
33 Русия
До коментар #24 от "стоян георгиев":Има доктори с профил Психиатър,непременно иди !
10:22 11.11.2026
34 руснаците още не са
До коментар #26 от "Само дето...":платили ленд-лиза и както виждам няма да го доизплатят. Според обобщения доклад на комисията за държавни поръчки на СССР в САЩ.
По време на войната не са извършвани плащания по ленд-лизинг. През 1947 г. САЩ оценяват дълга на СССР за доставки на 2,6 милиарда долара, но година по-късно сумата е намалена до 1,3 милиарда долара. Предвиждаше се изплащането да се извърши в рамките на 30 години с начисляване от 2,3% годишно. И.В. Сталин отхвърли тези сметки, като каза, че "СССР е изплатил изцяло с кръв дълговете си по Lend-Lease". Като оправдание за своята гледна точка СССР цитира прецедента на отписване на дългове за доставки по Lend-Lease към други страни. Освен това И.В. Сталин съвсем разумно не искаше да даде средствата на една опустошена от войната страна на потенциален враг в Третата световна война.
Споразумение за процедурата за изплащане на дълговете е сключено едва през 1972 г. СССР се ангажира да плати 722 милиона долара до 2001 г. Но след прехвърлянето на 48 милиона долара плащанията отново спряха поради приемането от Съединените щати на дискриминационната поправка на Джаксън-Веник. Отново този въпрос беше повдигнат през 1990 г. на среща на президентите на СССР и САЩ. Беше определена нова сума - 674 милиона долара - и крайна дата на падеж 2030 г. След разпадането на СССР задълженията по този дълг преминаха към Русия.
10:24 11.11.2026
35 Украинската война заприлича на ПСВ.
И двете страни не отстъпват и демонстрират воля за победа!
Победата обаче не идва.
Това ще продължи, докато изтощението стигне до някаква непоносима граница, жертвите нараснат до степен, която е вредна и за двете страни.
Вече започнаха преговори межди Украйна и Русия м които ще се влачат известно време, за да не каже някой, че сме се съгласили лесно!
Междувременно обстрелът продължава. И така още няколко месеца.
Коментиран от #36
10:24 11.11.2026
36 На фронта е патова ситуация
До коментар #35 от "Украинската война заприлича на ПСВ.":и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват. Съотношението убити украинци/руснаци е 1:4.
Коментиран от #41
10:27 11.11.2026
37 Техеранска конференция октомври 43та
До коментар #26 от "Само дето...":Сталин:
„Искам да ви кажа какво, от руска гледна точка, президентът и Съединените щати направиха за победата в тази война. Най-важните неща в тази война са машините... Съединените щати са страна на машините. Без машините, които получихме по „Ленд-лийз“, щяхме да загубим войната.“
Коментиран от #38
10:28 11.11.2026
38 Евронюз
До коментар #37 от "Техеранска конференция октомври 43та":Но комент!
10:29 11.11.2026
39 Националист
До коментар #26 от "Само дето...":Гориво и 70% от местните консерви и хляба за фронта са доставяни от САЩ без тях Хитлер щеше да се разходи до Москва
Коментиран от #46
10:35 11.11.2026
40 Техеранска конференция
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":Сталин:
„Искам да ви кажа какво, от руска гледна точка, президентът и Съединените щати направиха за победата в тази война. Най-важните неща в тази война са машините... Съединените щати са страна на машините. Без машините, които получихме по „Ленд-лийз“, щяхме да загубим войната.“
Коментиран от #59
10:36 11.11.2026
41 Националист
До коментар #36 от "На фронта е патова ситуация":И какво от това за Путин войниците са само инструмент за удържане на власта
Коментиран от #49
10:37 11.11.2026
42 Само дето не се
До коментар #26 от "Само дето...":казва кое американците искат да бъде платено. Всички бойни и транспортни машини се отписват отдълга ако са унищожени от противника. Останалите здрави и за лек ремонт се връщат на САЩ. Отписват се от дълга също всички боеприпаси, горива, взривни материали, консумативи, храни, облекла, метали за военната промишленост. Изплаща се само това което остава в СССР за цивилна употреба - локомотиви, вагони, трактори, част от камионите, джиповете, мотоциклетите. Ето тези последните са тия 4% за които говори съветската страна, всичко друго е отписано от дълга.
10:40 11.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Не бе, тук съм си.
До коментар #43 от "Вярно ли е умрял укротрола?":Жив и здрав. Не плачи, добре съм.
Коментиран от #47
10:50 11.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хо хо
11:01 11.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Не се притеснявай
До коментар #51 от "стоян георгиев":Светът ще помни калво си направил за него!
Коментиран от #57
11:04 11.11.2026
53 Докато лъcкaм
До коментар #47 от "Нека де си жив, укротроле":си мисля за точката ти.
Коментиран от #55
11:05 11.11.2026
54 Дано надживееш
До коментар #51 от "стоян георгиев":Путин и ти остане време да напишеш многотомно издание за него използвайки цитати от форумите.
Коментиран от #56
11:05 11.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Атина Палада
11:09 11.11.2026
59 Анериканците
До коментар #40 от "Техеранска конференция":колкото са продавали на СССР, 10 повече са помагали на райха..
Коментиран от #62
11:10 11.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Атина Палада
11:18 11.11.2026
62 Цък. Пак обърка.
До коментар #59 от "Анериканците":Нищо не са продавали.
Давали са. Уговорката е, което остане след войната, да го върнат или да го платят. Сталин не е направил нито едното от двете.
Второ, ако не бяха отворили втори фронт на запад и трети в Африка, както и да се бият с японците Тихият океан, Цялата армия на Хитлер щеше да атакува СССР от запад, а Япония от изток. Нали се сещаш какво следва след 2 десетилетия.
140 милиона дръпнати германчета.
11:19 11.11.2026
63 Бай той Толстой
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":Капка в морето.
11:21 11.11.2026