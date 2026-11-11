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Русия съобщи за 627 свалени украински дрона за една нощ, има загинали и ранени
  Тема: Украйна

Русия съобщи за 627 свалени украински дрона за една нощ, има загинали и ранени

11 Ноември, 2026 09:16, обновена 11 Ноември, 2026 09:44 1 724 63

  • дронове-
  • русия-
  • пво-
  • ленинградска област-
  • смоленска област-
  • украйна-
  • противовъздушна отбрана-
  • азовско море

Мащабна атака с безпилотни летателни апарати засегна десетки руски региона. Най-сериозни последици са регистрирани в Смоленска и Ленинградска област, а ударите доведоха и до сериозни нарушения във въздушния транспорт.

Русия съобщи за 627 свалени украински дрона за една нощ, има загинали и ранени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 627 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над територията на Русия и акваторията на Азовско море. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

При атаките има загинали и ранени. Двама души са загубили живота си в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин. Други трима души са пострадали при удар по пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област. По информация на местните власти няма опасност за живота им.

Рекорден брой дронове над Ленинградска област

Според информацията на губернатора Александър Дрозденко над Ленинградска област са били унищожени предварително около 150 безпилотни апарата. По изчисления на ТАСС, базирани на публикуваните от регионалните власти данни, това е най-масовата атака с дронове срещу областта от началото на годината.

Още новини от Украйна

В пристанищната зона на Уст-Луга е възникнал пожар вследствие на атаката. Регистрирано е и аварийно изключване на електрическа подстанция.

Трима работници са пострадали. Един от тях е бил хоспитализиран с рана от осколка в крака, докато останалите двама са отказали болнично лечение, съобщава ТАСС.

Загинали и разрушения в Смоленска област

Двама души са загинали при масираната атака с безпилотни апарати в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин.

В град Ярцево отломки от дрон са попаднали в жилищна многоетажна сграда и са предизвикали пожар. При овладяването на огъня служители на руското Министерство на извънредните ситуации са евакуирали жителите. Десет души са били спасени от непосредствената зона на пожара.

За обитателите на сградата е организиран временен пункт за настаняване. Властите ще решат дали хората могат да се върнат в жилищата си след проверка на конструкцията и състоянието на сградата.

Пожар е избухнал и на покрива на пететажна жилищна сграда в селището Нова Адигея, в Република Адигея, след падане на отломки от безпилотен апарат. Огънят е бил потушен от пожарни екипи. Няма данни за загинали или пострадали. Предстои комисия да извърши оглед на апартаментите и да оцени нанесените щети.

Ранени при атаки в Донецк и Горловка

Непълнолетен, роден през 2011 г., е бил ранен при нощна атака с дронове в Кировски район на Донецк. По информация на кмета Алексей Кулемзин на пострадалия се оказва медицинска помощ.

Петима пътници са ранени, след като украински дрон е атакувал автобус, пътуващ по маршрута Москва – Горловка. Това съобщи кметът на Горловка Иван Приходко.

Хиляди пътници засегнати от нарушения във въздушния транспорт

Атаките и въведените ограничения за сигурност доведоха до сериозни затруднения във въздушния транспорт, особено в Санкт Петербург.

На летище Пулково са били забавени 42 полета, а шест са отменени. Временните ограничения за излитане и кацане бяха въведени в 00:47 часа московско време. В 07:13 часа летището възстанови обслужването на полети със съгласуване с компетентните органи, а в 07:27 часа ограниченията бяха отменени.

Два пътнически самолета, изпълняващи полети от Истанбул и Хургада към Санкт Петербург, са извършили междинни кацания в Хелзинки заради ограниченията. Друг самолет от Хургада е бил пренасочен към Калининград, след като екипажът е взел решение да не продължи към Санкт Петербург.

Самолетът, пристигнал от Истанбул и кацнал в Хелзинки, впоследствие се е върнал в Турция, съобщава ТАСС.

Нарушения в графика са регистрирани и на летище Храброво, където към 09:08 часа московско време са били отчетени 24 забавени полета. Засегнати са направленията от и до Санкт Петербург и Москва, както и полети до Перм, Екатеринбург и Тюмен.

По данни на руското Министерство на отбраната дроновете са били прехванати над Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Владимирска, Калужка, Кировска, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Уляновска област, Московския регион, Краснодарския край, Татарстан, Крим и акваторията на Азовско море.

Информацията е по данни на ТАСС и съобщения на руските регионални власти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САЩ са дали на Сталин срещу

    19 15 Отговор
    окупатора Хитлер:

    ЛЕНД-ЛИЙЗ ЗА СССР (1941–1945 г.)

    Помощта, получена от Сталин от западните съюзници:

    1. Самолети – 14 795 бр.
    2. Танкове – 7 056 бр.
    3. Товарни автомобили – 375 883 бр.
    4. Джипове – 51 503 бр.
    5. Мотоциклети – 35 170 бр.
    6. Трактори – 8 071 бр.
    7. Зенитни оръдия – 8 218 бр.
    8. Автоматично стрелково оръжие – 131 633 бр.
    9. Локомотиви – 1 981 бр.
    10. Железопътни вагони – 11 155 бр.
    11. Корабни двигатели – 7 784 бр.
    12. Товарни кораби – 90 бр.
    13. Противолодъчни кораби – 105 бр.
    14. Торпедни катери – 197 бр.
    15. Автомобилни гуми – 3 786 000 бр.
    16. Армейски обувки – 15 417 000 чифта.
    17. Взривни вещества – 313 645 метрични тона.
    18. Стомана – 2 540 000 метрични тона.
    19. Цветни метали – 727 500 метрични тона.
    20. Нефтопродукти – 2 422 000 метрични тона.
    21. Химически вещества – 764 000 метрични тона.
    22. Хранителни продукти – 4 062 000 метрични тона.
    23. Памучни тъкани – 97 711 000 метра.
    24. Вълнени тъкани – 57 136 000 метра.
    25. Кожа – 45 232 метрични тона.

    Това са американските доставки. Допълнително Великобритания и Канада доставят още 5 218 танка и 7400 самолета като част от самолетите са американско производство и не бива да се броят два пъти.



    Източник: Официален доклад на правителството на САЩ до Конгреса, 1946 г.

    Сега дават на Зеленски срещу окупатора Путин

    Коментиран от #13, #18, #25, #26, #27, #29, #40, #63

    09:24 11.11.2026

  • 2 Пич

    20 14 Отговор
    Хубавото е да сме точни - Над 600 английски дрона!!! Украинците само си играят на детски конструктор - сглобяват ги по чертеж!!!

    Коментиран от #3, #7

    09:25 11.11.2026

  • 3 Преди няколко...

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    ... статии, написахте, че руснаците изтреляли стотина дрона. Явно палачинката се обръща.

    Коментиран от #4

    09:27 11.11.2026

  • 4 Пич

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Преди няколко...":

    Аа....... това твърди статията!!!

    Коментиран от #5

    09:30 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 реалистъ

    14 20 Отговор
    Русия изнемогва под ударите на Украйна, а щяла да води война с НАТО.
    Пет години СВО и обещаната демилитаризация на Украйна стигна до тук...

    09:38 11.11.2026

  • 7 реалистъ

    13 15 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Какво от това? На Острова е спокойно, а Русия гори.

    Коментиран от #8

    09:38 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Старшата сестра":

    Ама все ти настояваш да си играем на - прескочи кобила!!!

    09:45 11.11.2026

  • 10 стоян георгиев

    10 13 Отговор
    Добре е.украйна вече удря целенасочено всеки обект на вълни и го прави на руини.

    09:45 11.11.2026

  • 11 РосИнфо

    10 3 Отговор
    1000 са дроновете свалени за една нощ !

    Коментиран от #31

    09:45 11.11.2026

  • 12 Вселенски

    11 14 Отговор
    И повече дронове ще летят над блатната империя .
    Натискът срещу фашисткия агресор цели не военно поражение, а създаване на подходящи условия за вътрешен, дворцов преврат или бунтове на крепостните от лошите условия за живот които неименуемо им предстоят.

    09:47 11.11.2026

  • 13 Представи си да дадат на

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    Украйна дори част от този списък.

    09:47 11.11.2026

  • 14 Как бе??

    4 6 Отговор
    Украйна снощи съобщи че пуща 325 дрона
    Много срамно!

    09:48 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Има една весела част

    7 10 Отговор
    свързана с ленд-лиза. Заедно с всеки камион "Студебекър" е вървял и красив кожен кожух който е бил вземан от руските офицери и не е даван на шофьорите. Висша съветска делегация от генерали посещава САЩ и всички са облечени в тези кожуси. Веднага са настанени в добър хотел, ядене и пиене на корем, но никой не ги търси цяла седмица за преговори. Накрая руснаците писали писмо и получават извинение - помислили ги за шофьори на съветската делегация.

    10:00 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сега дават на зеленски

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    1% от товакоето садали на Сталин

    Коментиран от #22

    10:02 11.11.2026

  • 19 Абе

    6 9 Отговор
    Пусин откъде сви климатика за бункера?

    10:02 11.11.2026

  • 20 Гоце

    6 8 Отговор
    Искаха война е получават я

    10:03 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 И нокаутира Путин

    10 10 Отговор

    До коментар #18 от "Сега дават на зеленски":

    Русия е в ужас и истерия

    Коментиран от #23

    10:05 11.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цивилен

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    Без американското производство нямаше да можем да спечелим тази война."
    — Йосиф Сталин (по време на Техеранската конференция, 1943 г., цитиран в записките на Никита Хрушчов и западни дипломати)

    10:11 11.11.2026

  • 26 Само дето...

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    Според всички статистики, в това число нАглосаксонските , ленд лийза е съставлявал 2 до 4 % от разходите на СССР за ВСВ , тоест от 100 танка на бойното поле 4(четири) са били западни ленд - лийз , а 96 ( деветдесет и шест) са си произведени от СССР ...не ми звучи като решителен принос , а пък като основен принос за победата съвсем не се вижда .
    Друг е въпросът, че СССР всичко си е платил по ленд лийза .И то в злато.

    Коментиран от #34, #37, #39, #42

    10:17 11.11.2026

  • 27 а пише ли в доклада.., че

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    огромната част от ленд лиза не е напуснала склада преди края на войната?
    Като добавим и корупционните практики.. и негодните консерви и картината е готова "маслом"

    10:17 11.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ба бааааа

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    Големи глупости дрънкаш

    10:19 11.11.2026

  • 30 ЦСКА Москва

    5 3 Отговор
    Снощи след вероломното нападение на Русия над нас невинните фашисти ние свалихме 627 от 600 изстреляни дрона,но от отломките се взривиха два завода,три халета с памперси за децата на украйна,един мост и има един ранен !!!

    10:20 11.11.2026

  • 31 Значи са изстреляни

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "РосИнфо":

    поне 1300 дрона няма 100% успяваща ПВО. Украинците са много точни в това отношение.Пишат така: От 300 руски дрона са свалени 250, има попадения на 30 обекта. Руснаците само свалят, а пустите отломки сами долитат до военни летища, погреби и НПЗ.

    10:21 11.11.2026

  • 32 Славянин

    4 5 Отговор
    Войните по света ще свършат когато мухлясалия остров потъне

    10:21 11.11.2026

  • 33 Русия

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "стоян георгиев":

    Има доктори с профил Психиатър,непременно иди !

    10:22 11.11.2026

  • 34 руснаците още не са

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Само дето...":

    платили ленд-лиза и както виждам няма да го доизплатят. Според обобщения доклад на комисията за държавни поръчки на СССР в САЩ.
    По време на войната не са извършвани плащания по ленд-лизинг. През 1947 г. САЩ оценяват дълга на СССР за доставки на 2,6 милиарда долара, но година по-късно сумата е намалена до 1,3 милиарда долара. Предвиждаше се изплащането да се извърши в рамките на 30 години с начисляване от 2,3% годишно. И.В. Сталин отхвърли тези сметки, като каза, че "СССР е изплатил изцяло с кръв дълговете си по Lend-Lease". Като оправдание за своята гледна точка СССР цитира прецедента на отписване на дългове за доставки по Lend-Lease към други страни. Освен това И.В. Сталин съвсем разумно не искаше да даде средствата на една опустошена от войната страна на потенциален враг в Третата световна война.
    Споразумение за процедурата за изплащане на дълговете е сключено едва през 1972 г. СССР се ангажира да плати 722 милиона долара до 2001 г. Но след прехвърлянето на 48 милиона долара плащанията отново спряха поради приемането от Съединените щати на дискриминационната поправка на Джаксън-Веник. Отново този въпрос беше повдигнат през 1990 г. на среща на президентите на СССР и САЩ. Беше определена нова сума - 674 милиона долара - и крайна дата на падеж 2030 г. След разпадането на СССР задълженията по този дълг преминаха към Русия.

    10:24 11.11.2026

  • 35 Украинската война заприлича на ПСВ.

    3 2 Отговор
    Статичен фронт, взаимен обстрел за изтощаване на врага.

    И двете страни не отстъпват и демонстрират воля за победа!
    Победата обаче не идва.

    Това ще продължи, докато изтощението стигне до някаква непоносима граница, жертвите нараснат до степен, която е вредна и за двете страни.

    Вече започнаха преговори межди Украйна и Русия м които ще се влачат известно време, за да не каже някой, че сме се съгласили лесно!

    Междувременно обстрелът продължава. И така още няколко месеца.

    Коментиран от #36

    10:24 11.11.2026

  • 36 На фронта е патова ситуация

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Украинската война заприлича на ПСВ.":

    и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват. Съотношението убити украинци/руснаци е 1:4.

    Коментиран от #41

    10:27 11.11.2026

  • 37 Техеранска конференция октомври 43та

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Само дето...":

    Сталин:
    „Искам да ви кажа какво, от руска гледна точка, президентът и Съединените щати направиха за победата в тази война. Най-важните неща в тази война са машините... Съединените щати са страна на машините. Без машините, които получихме по „Ленд-лийз“, щяхме да загубим войната.“

    Коментиран от #38

    10:28 11.11.2026

  • 38 Евронюз

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Техеранска конференция октомври 43та":

    Но комент!

    10:29 11.11.2026

  • 39 Националист

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Само дето...":

    Гориво и 70% от местните консерви и хляба за фронта са доставяни от САЩ без тях Хитлер щеше да се разходи до Москва

    Коментиран от #46

    10:35 11.11.2026

  • 40 Техеранска конференция

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    Сталин:

    „Искам да ви кажа какво, от руска гледна точка, президентът и Съединените щати направиха за победата в тази война. Най-важните неща в тази война са машините... Съединените щати са страна на машините. Без машините, които получихме по „Ленд-лийз“, щяхме да загубим войната.“

    Коментиран от #59

    10:36 11.11.2026

  • 41 Националист

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "На фронта е патова ситуация":

    И какво от това за Путин войниците са само инструмент за удържане на власта

    Коментиран от #49

    10:37 11.11.2026

  • 42 Само дето не се

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Само дето...":

    казва кое американците искат да бъде платено. Всички бойни и транспортни машини се отписват отдълга ако са унищожени от противника. Останалите здрави и за лек ремонт се връщат на САЩ. Отписват се от дълга също всички боеприпаси, горива, взривни материали, консумативи, храни, облекла, метали за военната промишленост. Изплаща се само това което остава в СССР за цивилна употреба - локомотиви, вагони, трактори, част от камионите, джиповете, мотоциклетите. Ето тези последните са тия 4% за които говори съветската страна, всичко друго е отписано от дълга.

    10:40 11.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Не бе, тук съм си.

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Вярно ли е умрял укротрола?":

    Жив и здрав. Не плачи, добре съм.

    Коментиран от #47

    10:50 11.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хо хо

    0 2 Отговор
    Дроновете са на трета страна!

    11:01 11.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Не се притеснявай

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Светът ще помни калво си направил за него!

    Коментиран от #57

    11:04 11.11.2026

  • 53 Докато лъcкaм

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Нека де си жив, укротроле":

    си мисля за точката ти.

    Коментиран от #55

    11:05 11.11.2026

  • 54 Дано надживееш

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Путин и ти остане време да напишеш многотомно издание за него използвайки цитати от форумите.

    Коментиран от #56

    11:05 11.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Атина Палада

    3 0 Отговор
    Много важна новина в информационния поток, е че танкерите с руско гориво все още пътуват към Тръп. Един се бил отлонил от курса и навлязъл във водите на Средиземно море. Според капитана, екипажът искал да си купи пресни сицилиански маслини. После отскок до Гърция за Узо. На връщане от Испания ще вземат хамони. Така бил казал Путин - подаръци за приятеля Тръп.

    11:09 11.11.2026

  • 59 Анериканците

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Техеранска конференция":

    колкото са продавали на СССР, 10 повече са помагали на райха..

    Коментиран от #62

    11:10 11.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Потвърдена е информацията, че вторият танкер с рузка нафта е променил курса си към Рио. Там ще се подготвя и ще вземе участие в прочутия карнавал. След като купи подаръци за администрацията на белия дом, танкерът ще се насочи към другаря Тръмп.

    11:18 11.11.2026

  • 62 Цък. Пак обърка.

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Анериканците":

    Нищо не са продавали.
    Давали са. Уговорката е, което остане след войната, да го върнат или да го платят. Сталин не е направил нито едното от двете.
    Второ, ако не бяха отворили втори фронт на запад и трети в Африка, както и да се бият с японците Тихият океан, Цялата армия на Хитлер щеше да атакува СССР от запад, а Япония от изток. Нали се сещаш какво следва след 2 десетилетия.
    140 милиона дръпнати германчета.

    11:19 11.11.2026

  • 63 Бай той Толстой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":

    Капка в морето.

    11:21 11.11.2026

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