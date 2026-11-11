Русия съобщи за 627 свалени украински дрона за една нощ, има загинали и ранени

Руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 627 украински безпилотни летателни апарата през изминалата нощ над територията на Русия и акваторията на Азовско море. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

При атаките има загинали и ранени. Двама души са загубили живота си в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин. Други трима души са пострадали при удар по пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област. По информация на местните власти няма опасност за живота им.

Рекорден брой дронове над Ленинградска област

Според информацията на губернатора Александър Дрозденко над Ленинградска област са били унищожени предварително около 150 безпилотни апарата. По изчисления на ТАСС, базирани на публикуваните от регионалните власти данни, това е най-масовата атака с дронове срещу областта от началото на годината.

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В пристанищната зона на Уст-Луга е възникнал пожар вследствие на атаката. Регистрирано е и аварийно изключване на електрическа подстанция.

Трима работници са пострадали. Един от тях е бил хоспитализиран с рана от осколка в крака, докато останалите двама са отказали болнично лечение, съобщава ТАСС.

Загинали и разрушения в Смоленска област

Двама души са загинали при масираната атака с безпилотни апарати в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин.

В град Ярцево отломки от дрон са попаднали в жилищна многоетажна сграда и са предизвикали пожар. При овладяването на огъня служители на руското Министерство на извънредните ситуации са евакуирали жителите. Десет души са били спасени от непосредствената зона на пожара.

За обитателите на сградата е организиран временен пункт за настаняване. Властите ще решат дали хората могат да се върнат в жилищата си след проверка на конструкцията и състоянието на сградата.

Пожар е избухнал и на покрива на пететажна жилищна сграда в селището Нова Адигея, в Република Адигея, след падане на отломки от безпилотен апарат. Огънят е бил потушен от пожарни екипи. Няма данни за загинали или пострадали. Предстои комисия да извърши оглед на апартаментите и да оцени нанесените щети.

Ранени при атаки в Донецк и Горловка

Непълнолетен, роден през 2011 г., е бил ранен при нощна атака с дронове в Кировски район на Донецк. По информация на кмета Алексей Кулемзин на пострадалия се оказва медицинска помощ.

Петима пътници са ранени, след като украински дрон е атакувал автобус, пътуващ по маршрута Москва – Горловка. Това съобщи кметът на Горловка Иван Приходко.

Хиляди пътници засегнати от нарушения във въздушния транспорт

Атаките и въведените ограничения за сигурност доведоха до сериозни затруднения във въздушния транспорт, особено в Санкт Петербург.

На летище Пулково са били забавени 42 полета, а шест са отменени. Временните ограничения за излитане и кацане бяха въведени в 00:47 часа московско време. В 07:13 часа летището възстанови обслужването на полети със съгласуване с компетентните органи, а в 07:27 часа ограниченията бяха отменени.

Два пътнически самолета, изпълняващи полети от Истанбул и Хургада към Санкт Петербург, са извършили междинни кацания в Хелзинки заради ограниченията. Друг самолет от Хургада е бил пренасочен към Калининград, след като екипажът е взел решение да не продължи към Санкт Петербург.

Самолетът, пристигнал от Истанбул и кацнал в Хелзинки, впоследствие се е върнал в Турция, съобщава ТАСС.

Нарушения в графика са регистрирани и на летище Храброво, където към 09:08 часа московско време са били отчетени 24 забавени полета. Засегнати са направленията от и до Санкт Петербург и Москва, както и полети до Перм, Екатеринбург и Тюмен.

По данни на руското Министерство на отбраната дроновете са били прехванати над Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Владимирска, Калужка, Кировска, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Уляновска област, Московския регион, Краснодарския край, Татарстан, Крим и акваторията на Азовско море.

Информацията е по данни на ТАСС и съобщения на руските регионални власти.