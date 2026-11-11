Русия съобщи за 627 свалени украински дрона за една нощ, има загинали и ранени

При атаките има загинали и ранени. Двама души са загубили живота си в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин. Други трима души са пострадали при удар по пристанищната зона на Уст-Луга в Ленинградска област. По информация на местните власти няма опасност за живота им.
Рекорден брой дронове над Ленинградска област
Според информацията на губернатора Александър Дрозденко над Ленинградска област са били унищожени предварително около 150 безпилотни апарата. По изчисления на ТАСС, базирани на публикуваните от регионалните власти данни, това е най-масовата атака с дронове срещу областта от началото на годината.
В пристанищната зона на Уст-Луга е възникнал пожар вследствие на атаката. Регистрирано е и аварийно изключване на електрическа подстанция.
Трима работници са пострадали. Един от тях е бил хоспитализиран с рана от осколка в крака, докато останалите двама са отказали болнично лечение, съобщава ТАСС.
Загинали и разрушения в Смоленска област
Двама души са загинали при масираната атака с безпилотни апарати в Смоленска област, съобщи губернаторът Василий Анохин.
В град Ярцево отломки от дрон са попаднали в жилищна многоетажна сграда и са предизвикали пожар. При овладяването на огъня служители на руското Министерство на извънредните ситуации са евакуирали жителите. Десет души са били спасени от непосредствената зона на пожара.
За обитателите на сградата е организиран временен пункт за настаняване. Властите ще решат дали хората могат да се върнат в жилищата си след проверка на конструкцията и състоянието на сградата.
Пожар е избухнал и на покрива на пететажна жилищна сграда в селището Нова Адигея, в Република Адигея, след падане на отломки от безпилотен апарат. Огънят е бил потушен от пожарни екипи. Няма данни за загинали или пострадали. Предстои комисия да извърши оглед на апартаментите и да оцени нанесените щети.
Ранени при атаки в Донецк и Горловка
Непълнолетен, роден през 2011 г., е бил ранен при нощна атака с дронове в Кировски район на Донецк. По информация на кмета Алексей Кулемзин на пострадалия се оказва медицинска помощ.
Петима пътници са ранени, след като украински дрон е атакувал автобус, пътуващ по маршрута Москва – Горловка. Това съобщи кметът на Горловка Иван Приходко.
Хиляди пътници засегнати от нарушения във въздушния транспорт
Атаките и въведените ограничения за сигурност доведоха до сериозни затруднения във въздушния транспорт, особено в Санкт Петербург.
На летище Пулково са били забавени 42 полета, а шест са отменени. Временните ограничения за излитане и кацане бяха въведени в 00:47 часа московско време. В 07:13 часа летището възстанови обслужването на полети със съгласуване с компетентните органи, а в 07:27 часа ограниченията бяха отменени.
Два пътнически самолета, изпълняващи полети от Истанбул и Хургада към Санкт Петербург, са извършили междинни кацания в Хелзинки заради ограниченията. Друг самолет от Хургада е бил пренасочен към Калининград, след като екипажът е взел решение да не продължи към Санкт Петербург.
Самолетът, пристигнал от Истанбул и кацнал в Хелзинки, впоследствие се е върнал в Турция, съобщава ТАСС.
Нарушения в графика са регистрирани и на летище Храброво, където към 09:08 часа московско време са били отчетени 24 забавени полета. Засегнати са направленията от и до Санкт Петербург и Москва, както и полети до Перм, Екатеринбург и Тюмен.
По данни на руското Министерство на отбраната дроновете са били прехванати над Белгородска, Брянска, Воронежка, Волгоградска, Владимирска, Калужка, Кировска, Курска, Ленинградска, Новгородска, Орловска, Псковска, Ростовска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тверска, Тулска и Уляновска област, Московския регион, Краснодарския край, Татарстан, Крим и акваторията на Азовско море.
Информацията е по данни на ТАСС и съобщения на руските регионални власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САЩ са дали на Сталин срещу
ЛЕНД-ЛИЙЗ ЗА СССР (1941–1945 г.)
Помощта, получена от Сталин от западните съюзници:
1. Самолети – 14 795 бр.
2. Танкове – 7 056 бр.
3. Товарни автомобили – 375 883 бр.
4. Джипове – 51 503 бр.
5. Мотоциклети – 35 170 бр.
6. Трактори – 8 071 бр.
7. Зенитни оръдия – 8 218 бр.
8. Автоматично стрелково оръжие – 131 633 бр.
9. Локомотиви – 1 981 бр.
10. Железопътни вагони – 11 155 бр.
11. Корабни двигатели – 7 784 бр.
12. Товарни кораби – 90 бр.
13. Противолодъчни кораби – 105 бр.
14. Торпедни катери – 197 бр.
15. Автомобилни гуми – 3 786 000 бр.
16. Армейски обувки – 15 417 000 чифта.
17. Взривни вещества – 313 645 метрични тона.
18. Стомана – 2 540 000 метрични тона.
19. Цветни метали – 727 500 метрични тона.
20. Нефтопродукти – 2 422 000 метрични тона.
21. Химически вещества – 764 000 метрични тона.
22. Хранителни продукти – 4 062 000 метрични тона.
23. Памучни тъкани – 97 711 000 метра.
24. Вълнени тъкани – 57 136 000 метра.
25. Кожа – 45 232 метрични тона.
Това са американските доставки. Допълнително Великобритания и Канада доставят още 5 218 танка и 7400 самолета като част от самолетите са американско производство и не бива да се броят два пъти.
Източник: Официален доклад на правителството на САЩ до Конгреса, 1946 г.
Сега дават на Зеленски срещу окупатора Путин
Коментиран от #13
09:24 11.11.2026
2 Пич
Коментиран от #3, #7
09:25 11.11.2026
3 Преди няколко...
До коментар #2 от "Пич":... статии, написахте, че руснаците изтреляли стотина дрона. Явно палачинката се обръща.
Коментиран от #4
09:27 11.11.2026
4 Пич
До коментар #3 от "Преди няколко...":Аа....... това твърди статията!!!
Коментиран от #5
09:30 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 реалистъ
Пет години СВО и обещаната демилитаризация на Украйна стигна до тук...
09:38 11.11.2026
7 реалистъ
До коментар #2 от "Пич":Какво от това? На Острова е спокойно, а Русия гори.
Коментиран от #8
09:38 11.11.2026
8 Стига
До коментар #7 от "реалистъ":Маце, не усуквай по женчовски!!! В Русия е спокойно, а на Острова гори, и се колят с хладни оръжия!!!
Или нямаш телефон и телевизор...?!
Купи си вестник!!!
09:43 11.11.2026
9 Пич
До коментар #5 от "Старшата сестра":Ама все ти настояваш да си играем на - прескочи кобила!!!
09:45 11.11.2026
10 стоян георгиев
09:45 11.11.2026
11 РосИнфо
09:45 11.11.2026
12 Вселенски
Натискът срещу фашисткия агресор цели не военно поражение, а създаване на подходящи условия за вътрешен, дворцов преврат или бунтове на крепостните от лошите условия за живот които неименуемо им предстоят.
09:47 11.11.2026
13 Представи си да дадат на
До коментар #1 от "САЩ са дали на Сталин срещу":Украйна дори част от този списък.
09:47 11.11.2026
14 Как бе??
Много срамно!
09:48 11.11.2026