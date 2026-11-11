Естонско село се оказа между противотанкови ровове и границата с Русия

Естонското село Винки, близо до границата с Русия, се оказа почти обградено от отбранителни съоръжения. От едната му страна е граничната ограда, а от другата са прокопани противотанкови ровове и е издигнат земен вал върху частни земи. В селото има седем домакинства, съобщи естонската обществена медия ERR.

Съоръженията са част от Балтийската отбранителна линия. В района на Сетомаа са прокопани близо 23 километра противотанкови ровове, предназначени да забавят придвижването на танкове при евентуален конфликт.

Жителите се тревожат за водата и достъпа

Най-сериозните въпроси за хората във Винки са свързани с водата, която може да се събира в рововете, както и с достъпа до селото. Стръмните им склонове предизвикват опасения и заради наличието на малки деца.

„В началото се страхувахме, че рововете са толкова дълбоки, че човек трудно би излязъл, ако падне в тях или ако се напълнят с вода“, казва жителката Леа Оямец.

Местните жители са били обезпокоени и от това, че до селото води само един автомобилен път. Те са настоявали да остане и резервен изход, който да може да се използва пеша, ако основният маршрут бъде блокиран или повреден.

По данни на ERR вече е осигурен втори път за излизане от Винки, прокаран между рововете. До селото се изгражда и водоем, който трябва да отвежда излишната вода от отбранителните съоръжения.

Работата продължава от септември

Ръководителят на Съюза на Сетомаа Маргус Тиммо заявява, че тревогите на жителите са разбираеми, но до момента няма нанесени щети.

„В момента няма нанесени щети“, казва Тиммо, като определя опасенията за наводняване и прекъсване на достъпа като възможни сценарии, по които се търсят решения.

По думите му представители на местната общност обсъждат проблемите от септември. Между страните е съставен протокол за съвместни намерения, а работата по допълнителните мерки продължава.

Случаят във Винки показва как изграждането на отбранителната инфраструктура по източната граница на Естония променя ежедневието на малките погранични общности. За жителите на селото въпросът вече не е само къде минават рововете, а дали ще останат достатъчно безопасни и достъпни пътища за излизане.

Източници: err.ee, news.err.ee