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Естонско село се оказа между противотанкови ровове и границата с Русия

Естонско село се оказа между противотанкови ровове и границата с Русия

11 Ноември, 2026 10:42 745 9

  • естония-
  • винки-
  • русия-
  • противотанкови ровове-
  • балтийска отбранителна линия

Във Винки живеят седем домакинства, а местните жители се тревожат за водата, достъпа и безопасността на децата

Естонско село се оказа между противотанкови ровове и границата с Русия - 1
Снимка: news.err.ee
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Естонското село Винки, близо до границата с Русия, се оказа почти обградено от отбранителни съоръжения. От едната му страна е граничната ограда, а от другата са прокопани противотанкови ровове и е издигнат земен вал върху частни земи. В селото има седем домакинства, съобщи естонската обществена медия ERR.

Съоръженията са част от Балтийската отбранителна линия. В района на Сетомаа са прокопани близо 23 километра противотанкови ровове, предназначени да забавят придвижването на танкове при евентуален конфликт.

Жителите се тревожат за водата и достъпа

Най-сериозните въпроси за хората във Винки са свързани с водата, която може да се събира в рововете, както и с достъпа до селото. Стръмните им склонове предизвикват опасения и заради наличието на малки деца.

„В началото се страхувахме, че рововете са толкова дълбоки, че човек трудно би излязъл, ако падне в тях или ако се напълнят с вода“, казва жителката Леа Оямец.

Местните жители са били обезпокоени и от това, че до селото води само един автомобилен път. Те са настоявали да остане и резервен изход, който да може да се използва пеша, ако основният маршрут бъде блокиран или повреден.

По данни на ERR вече е осигурен втори път за излизане от Винки, прокаран между рововете. До селото се изгражда и водоем, който трябва да отвежда излишната вода от отбранителните съоръжения.

Работата продължава от септември

Ръководителят на Съюза на Сетомаа Маргус Тиммо заявява, че тревогите на жителите са разбираеми, но до момента няма нанесени щети.

„В момента няма нанесени щети“, казва Тиммо, като определя опасенията за наводняване и прекъсване на достъпа като възможни сценарии, по които се търсят решения.

По думите му представители на местната общност обсъждат проблемите от септември. Между страните е съставен протокол за съвместни намерения, а работата по допълнителните мерки продължава.

Случаят във Винки показва как изграждането на отбранителната инфраструктура по източната граница на Естония променя ежедневието на малките погранични общности. За жителите на селото въпросът вече не е само къде минават рововете, а дали ще останат достатъчно безопасни и достъпни пътища за излизане.

Източници: err.ee, news.err.ee


Естония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    17 1 Отговор
    Кая селската естонска пръчка може да направи такова умно изпълнение

    10:46 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хи ихи их

    15 1 Отговор
    В паниката са го оставили на руснаците, и това без война!

    10:50 11.11.2026

  • 4 А50

    7 1 Отговор
    Това е нормално за естонците, стоплят бавно

    10:56 11.11.2026

  • 5 Естонско село се оказа между

    8 1 Отговор
    шамарите на Мечока и
    луд умора няма

    демек техните перколясали

    10:57 11.11.2026

  • 6 иван костов

    10 2 Отговор
    Най разумното е да се присъединят към Русия чрез референдум! Щом Естония се отнася така с гражданите си (в случая селяни) , какво друго им остава!

    10:58 11.11.2026

  • 7 Трол

    1 3 Отговор
    В България граничните бразди и рововете ще ги направят около София.

    11:01 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 смешници

    4 0 Отговор
    Аз не знам как може да има кретени, които през 21 век да си мислят, че тежи бетонни елементи може да спрат танкове. Та пет-шест ракетио по тях в различни зони и ето ти широк коридор за танковете. Такива тъпанари като тези от НАТО няма. Ама редки тъпанари. Дадоха трилиони за война с Русия чрез проксито си Украйна и са пред пълен провал и разпад. Те, а не Русия

    11:08 11.11.2026

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