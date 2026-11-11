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Над 100 лидери се събират на COP31 в Анталия

Над 100 лидери се събират на COP31 в Анталия

11 Ноември, 2026 11:22 785 11

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  • електрификация

Представители на 95 държави и седем международни организации участват в двудневната лидерска среща за климата

Над 100 лидери се събират на COP31 в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 100 държавни и правителствени ръководители се събират в Анталия за лидерската среща в рамките на климатичната конференция COP31. По данни, цитирани от Анадолската агенция, се очаква участие на 102 представители на 95 държави и седем международни организации.

Сред участниците са 37 държавни глави, 35 министър-председатели или други ръководители на правителства, осем вицепрезиденти, седем заместник министър-председатели, двама престолонаследници, принц, председател на парламент и четирима специални представители. На лидерско равнище са представени ООН, Европейската комисия, Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията за ислямско сътрудничество и Международната агенция по енергетика.

Два дни за политически ангажименти

Срещата се провежда на 11 и 12 ноември, а откриването е ръководено от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. В първия ден слово произнася и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Държавните и правителствените ръководители представят националните си позиции, провеждат двустранни разговори и участват в тематични дискусии.

В дневния ред са включени климатичното финансиране, адаптацията към последиците от затоплянето, справедливият енергиен преход и намаляването на емисиите. Предвидени са кръгли маси за чистата енергия и електрификацията, зелената индустрия, изпълнението на Парижкото споразумение и устойчивостта на градовете.

Фокус върху електрификацията

Турция и Австралия, които споделят домакинството на COP31, се опитват да обединят повече държави около доброволен ангажимент електричеството да достигне 35% от крайното световно енергийно потребление до 2035 г. Според „Монд“ в началото на конференцията вече са обявени първи доброволни обещания, свързани с чистата електрификация и инвестициите.

Председателят на COP31 Мурат Курум заяви, че зависимостта от вносна енергия излага държавите на колебанията на световните пазари, а електрификацията може едновременно да ограничи емисиите и да повиши енергийната сигурност.

Конференцията се провежда на фона на предупреждения, че глобалното затопляне вероятно ще надхвърли границата от 1,5 градуса по Целзий, заложена като ключова цел в Парижкото споразумение. Годината беше белязана от тежки наводнения, горещи вълни и други климатични бедствия.

„Не ни трябват повече обещания, а планове“, заяви бившият американски държавен секретар и бивш специален пратеник по въпросите на климата Джон Кери.

Климатичната конференция COP31 продължава в Анталия до 20 ноември. Очаква се тогава страните да приемат заключителен текст, който да покаже дали политическите ангажименти от лидерската среща ще бъдат превърнати в конкретни мерки.

Източници: apnews.com, m.aa.com.tr, lemonde.fr


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 яяя

    7 1 Отговор
    Ние ще пропуснем и слава Богу. Аман от безсмислени конференции.

    11:23 11.11.2026

  • 2 Реалист

    2 7 Отговор
    Питам защо християнски лидери ходят в мюсюлманска страна?

    11:36 11.11.2026

  • 3 Тук и там, и там и тук

    7 1 Отговор
    лидери се събират.... хапват пийват малко тъпотии дрънкат а масрафа го плащаме ние

    11:36 11.11.2026

  • 4 Тук и там, и там и тук

    3 2 Отговор
    Китай, САЩ, Индия, Русия ги няма а мишките умуват за някакъв справедлив енергиен преход видиш ли

    11:39 11.11.2026

  • 5 Нема смисъл

    3 1 Отговор
    Те с тези войни... Горят танкери, кораби, танкове, самолети, ракети, дронове... И уж някой мислел за климата? Ама то тези, които ни рекетират с данъци за въглероден двуокис, те правят и войните. Те искали "да побеждават" и хвърлят трилиони за оръжия и войните. Айде сега сте ни лъгали... Пълна идиотия е...

    11:43 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мюмюн

    0 1 Отговор
    Еххх, каква чиста бяла българска - Nil Karaibrahimgil - Sеviyorum Sevиmiyorum
    искам да я имам и да ми дойде на гости в България и да ми пее!

    11:48 11.11.2026

  • 8 Мюмюн

    0 1 Отговор
    Еххх, каква чиста бяла българска - Nil Karaibrahimgil - Sеviyorum Sevimiyorum
    искам да я имам и да ми дойде на гости в България и да ми пее!

    11:49 11.11.2026

  • 9 Мюмюн

    0 1 Отговор
    Еххх, каква чиста бяла българска - Nil Karaibrahimgil - Sеviyorum Sevimiyorum
    искам да я имам и да ми дойде на гости в България и да ми пее!

    11:50 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Оги

    1 0 Отговор
    Ухааа, ядене, пиене и кючеци на държавна издръжка за лидерите. И още 1000 тона СО2 издухани от самолетите.

    11:56 11.11.2026

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