Над 100 лидери се събират на COP31 в Анталия

Над 100 държавни и правителствени ръководители се събират в Анталия за лидерската среща в рамките на климатичната конференция COP31. По данни, цитирани от Анадолската агенция, се очаква участие на 102 представители на 95 държави и седем международни организации.

Сред участниците са 37 държавни глави, 35 министър-председатели или други ръководители на правителства, осем вицепрезиденти, седем заместник министър-председатели, двама престолонаследници, принц, председател на парламент и четирима специални представители. На лидерско равнище са представени ООН, Европейската комисия, Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията за ислямско сътрудничество и Международната агенция по енергетика.

Два дни за политически ангажименти

Срещата се провежда на 11 и 12 ноември, а откриването е ръководено от турския президент Реджеп Тайип Ердоган. В първия ден слово произнася и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Държавните и правителствените ръководители представят националните си позиции, провеждат двустранни разговори и участват в тематични дискусии.

В дневния ред са включени климатичното финансиране, адаптацията към последиците от затоплянето, справедливият енергиен преход и намаляването на емисиите. Предвидени са кръгли маси за чистата енергия и електрификацията, зелената индустрия, изпълнението на Парижкото споразумение и устойчивостта на градовете.

Фокус върху електрификацията

Турция и Австралия, които споделят домакинството на COP31, се опитват да обединят повече държави около доброволен ангажимент електричеството да достигне 35% от крайното световно енергийно потребление до 2035 г. Според „Монд“ в началото на конференцията вече са обявени първи доброволни обещания, свързани с чистата електрификация и инвестициите.

Председателят на COP31 Мурат Курум заяви, че зависимостта от вносна енергия излага държавите на колебанията на световните пазари, а електрификацията може едновременно да ограничи емисиите и да повиши енергийната сигурност.

Конференцията се провежда на фона на предупреждения, че глобалното затопляне вероятно ще надхвърли границата от 1,5 градуса по Целзий, заложена като ключова цел в Парижкото споразумение. Годината беше белязана от тежки наводнения, горещи вълни и други климатични бедствия.

„Не ни трябват повече обещания, а планове“, заяви бившият американски държавен секретар и бивш специален пратеник по въпросите на климата Джон Кери.

Климатичната конференция COP31 продължава в Анталия до 20 ноември. Очаква се тогава страните да приемат заключителен текст, който да покаже дали политическите ангажименти от лидерската среща ще бъдат превърнати в конкретни мерки.

Източници: apnews.com, m.aa.com.tr, lemonde.fr