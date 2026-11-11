Русия задържа двама заподозрени полски шпиони в Калининград

Русия е задържала двама предполагаеми агенти на полските специални служби в Калининградска област, съобщи Федералната служба за сигурност. Според руската служба те са събирали и предавали информация за военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната, както и за социално-икономическата ситуация в региона.
„Събирали и предавали информация за военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната на Руската федерация, както и сведения за социално-икономическата ситуация, миграционната и социалната политика в региона“, се казва в съобщението на ФСБ, цитирано от руски медии. Според службата двамата са били свързани със Службата за военно разузнаване на Полша и Агенцията за вътрешна сигурност.
Срещу задържаните са образувани наказателни производства за шпионаж. Съдът е постановил те да останат под стража. Руските власти не са оповестили имената им и не са предоставили независими доказателства, които да потвърдят публично изложените обвинения.
Предупреждения за още десет души
ФСБ съобщи още, че на седем граждани на Полша и трима руски граждани са отправени официални предупреждения за недопустимост на действия, които могат да създадат условия за шпионаж, държавна измяна или конфиденциално сътрудничество с чужда държава. На полските граждани е наложена и дългосрочна забрана за влизане в Русия.
Случаят се развива на фона на влошени отношения между Москва и Варшава. В началото на ноември Полша засили полицейското присъствие по североизточната си граница, включително в районите близо до Калининград, след предупреждения за възможни саботажи и провокации. Полските власти не са свързали публично тези мерки с конкретния случай на задържаните в Русия.
Източници: kommersant.ru, meduza.io, bfm.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Екскурзия и почива в Сибир
Коментиран от #2
11:45 11.11.2026
2 Нали знаеш колко руснаци има в Полша
До коментар #1 от "Екскурзия и почива в Сибир":За реципрочност чувал ли си? А за лихви?
Коментиран от #10
11:47 11.11.2026
3 Българин
Коментиран от #6, #7
11:51 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бай Ганьо
11:55 11.11.2026
6 Давай, нападай!
До коментар #3 от "Българин":Няма какво да го мислиш!
11:56 11.11.2026
7 Значи
До коментар #3 от "Българин":мир няма да има.Русия,взема ,но не връща!
12:03 11.11.2026
8 За да има какво да разменят
12:12 11.11.2026
9 Гост
Коментиран от #11
12:19 11.11.2026
10 Така е
До коментар #2 от "Нали знаеш колко руснаци има в Полша":Има реципрочност за тормоза на който Украйна подложи от 2014 Донбас и Луганск...заради това Путин си прибра 20% от Украйна
12:54 11.11.2026
11 Така е
До коментар #9 от "Гост":А в Украйна например Азов изгаря 10 българина в Одеса....прокуратурата отказва разследване ,съда на ЕС наказва заради това Украйна нооо ние и даваме милиарди и сме зад нея
12:55 11.11.2026