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Русия задържа двама заподозрени полски шпиони в Калининград

Русия задържа двама заподозрени полски шпиони в Калининград

11 Ноември, 2026 11:42 756 11

  • русия-
  • полша-
  • калининград-
  • шпионаж-
  • фсб

ФСБ твърди, че двамата са събирали данни за руски военнослужещи, военни обекти и обстановката в региона. Съдът ги е оставил под стража

Русия задържа двама заподозрени полски шпиони в Калининград - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е задържала двама предполагаеми агенти на полските специални служби в Калининградска област, съобщи Федералната служба за сигурност. Според руската служба те са събирали и предавали информация за военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната, както и за социално-икономическата ситуация в региона.

„Събирали и предавали информация за военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната на Руската федерация, както и сведения за социално-икономическата ситуация, миграционната и социалната политика в региона“, се казва в съобщението на ФСБ, цитирано от руски медии. Според службата двамата са били свързани със Службата за военно разузнаване на Полша и Агенцията за вътрешна сигурност.

Срещу задържаните са образувани наказателни производства за шпионаж. Съдът е постановил те да останат под стража. Руските власти не са оповестили имената им и не са предоставили независими доказателства, които да потвърдят публично изложените обвинения.

Предупреждения за още десет души

ФСБ съобщи още, че на седем граждани на Полша и трима руски граждани са отправени официални предупреждения за недопустимост на действия, които могат да създадат условия за шпионаж, държавна измяна или конфиденциално сътрудничество с чужда държава. На полските граждани е наложена и дългосрочна забрана за влизане в Русия.

Случаят се развива на фона на влошени отношения между Москва и Варшава. В началото на ноември Полша засили полицейското присъствие по североизточната си граница, включително в районите близо до Калининград, след предупреждения за възможни саботажи и провокации. Полските власти не са свързали публично тези мерки с конкретния случай на задържаните в Русия.

Източници: kommersant.ru, meduza.io, bfm.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Екскурзия и почива в Сибир

    10 2 Отговор
    Чака ги голяма веселба

    Коментиран от #2

    11:45 11.11.2026

  • 2 Нали знаеш колко руснаци има в Полша

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Екскурзия и почива в Сибир":

    За реципрочност чувал ли си? А за лихви?

    Коментиран от #10

    11:47 11.11.2026

  • 3 Българин

    3 8 Отговор
    То не е "Калининград" а си Кьонигсберг. Исторически германски земи. Докато Германия не си ги върне, мир няма как да има!

    Коментиран от #6, #7

    11:51 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай Ганьо

    5 4 Отговор
    Идва краят на Путин и неговите долнопробни убийци

    11:55 11.11.2026

  • 6 Давай, нападай!

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Няма какво да го мислиш!

    11:56 11.11.2026

  • 7 Значи

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    мир няма да има.Русия,взема ,но не връща!

    12:03 11.11.2026

  • 8 За да има какво да разменят

    1 1 Отговор
    срещу собствените си заловени шпиони.

    12:12 11.11.2026

  • 9 Гост

    1 0 Отговор
    Това е Русия,вървиш си по пътя,хващат те силовиките и си обявен за шпионин...без доказателства,така е от край време...Кремълска Демокрация...или.... Демокрацията на Путин.

    Коментиран от #11

    12:19 11.11.2026

  • 10 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нали знаеш колко руснаци има в Полша":

    Има реципрочност за тормоза на който Украйна подложи от 2014 Донбас и Луганск...заради това Путин си прибра 20% от Украйна

    12:54 11.11.2026

  • 11 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гост":

    А в Украйна например Азов изгаря 10 българина в Одеса....прокуратурата отказва разследване ,съда на ЕС наказва заради това Украйна нооо ние и даваме милиарди и сме зад нея

    12:55 11.11.2026

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