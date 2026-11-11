Русия задържа двама заподозрени полски шпиони в Калининград

Русия е задържала двама предполагаеми агенти на полските специални служби в Калининградска област, съобщи Федералната служба за сигурност. Според руската служба те са събирали и предавали информация за военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната, както и за социално-икономическата ситуация в региона.

„Събирали и предавали информация за военнослужещи и обекти на Министерството на отбраната на Руската федерация, както и сведения за социално-икономическата ситуация, миграционната и социалната политика в региона“, се казва в съобщението на ФСБ, цитирано от руски медии. Според службата двамата са били свързани със Службата за военно разузнаване на Полша и Агенцията за вътрешна сигурност.

Срещу задържаните са образувани наказателни производства за шпионаж. Съдът е постановил те да останат под стража. Руските власти не са оповестили имената им и не са предоставили независими доказателства, които да потвърдят публично изложените обвинения.

Предупреждения за още десет души

ФСБ съобщи още, че на седем граждани на Полша и трима руски граждани са отправени официални предупреждения за недопустимост на действия, които могат да създадат условия за шпионаж, държавна измяна или конфиденциално сътрудничество с чужда държава. На полските граждани е наложена и дългосрочна забрана за влизане в Русия.

Случаят се развива на фона на влошени отношения между Москва и Варшава. В началото на ноември Полша засили полицейското присъствие по североизточната си граница, включително в районите близо до Калининград, след предупреждения за възможни саботажи и провокации. Полските власти не са свързали публично тези мерки с конкретния случай на задържаните в Русия.

Източници: kommersant.ru, meduza.io, bfm.ru