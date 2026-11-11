Танкер се запали след удар в мина в Ормузкия проток

Петролен танкер се е запалил в Ормузкия проток, след като е ударил морска мина, съобщи иранската Революционна гвардия. Според военното формирование корабът е използвал маршрут, определен от Техеран като неразрешен, и е преминал през район, за който са били отправени предупреждения.

В съобщението се казва, че са били засегнати два танкера, като единият е супертанкер. Асошиейтед прес обаче предаде, че иранската Революционна гвардия говори за три плавателни съда, ударили мини и избухнали в пламъци. Разминаването в броя на корабите не е изяснено.

Иранските военни не посочиха имената на плавателните съдове, техните флагове или собствениците им. Не са обявени и данни за жертви, ранени моряци или мащаба на щетите. Твърдението, че причината за пожарите са морски мини, не е независимо потвърдено.

Различия в данните за инцидентите

Ройтерс съобщи, че публикувани видеозаписи показват горящ танкер край бреговете на Оман. Според агенцията плавателният съд е бил свързан с компанията Navig8 и е един от корабите, засегнати при опит да преминат през маршрути, които Иран определя като неразрешени. Ройтерс не потвърди независимо, че пожарът е причинен от мина.

Иранската страна твърди, че корабите са изключили системите си за навигация и идентификация. На 7 ноември иранските военноморски сили заявиха за друг танкер, който според тях е ударил мина в източната част на протока, след като е навлязъл в забранена зона.

Нов риск за корабоплаването

„Това ще бъде съдбата на всички кораби, които пренебрегват предупрежденията и навлизат в забранени зони“, заявиха иранските военноморски сили.

Серията от съобщения идва на фона на продължаващи атаки и инциденти с търговски кораби в района. В началото на ноември Иран съобщи и за пожари на два танкера и влекач, а при други случаи британската организация за морски операции съобщи за плавателни съдове, поразени от неизвестни средства.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Всеки нов инцидент увеличава риска за екипажите, забавя преминаването на корабите и може да доведе до допълнителни разходи за застраховки и алтернативни маршрути.

Засега няма данни кога ще бъде възстановено нормалното движение през района. Не е съобщено и дали са започнали международни операции по проверка или обезвреждане на предполагаеми морски мини.

Източници: apnews.com, iranintl.com, investing.com