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Танкер се запали след удар в мина в Ормузкия проток
  Тема: Иранската криза

Танкер се запали след удар в мина в Ормузкия проток

11 Ноември, 2026 10:19 612 5

  • иран-
  • ормузки проток-
  • петролни танкери-
  • морски мини-
  • корабоплаване

Иранската Революционна гвардия съобщи за два горящи танкера, а Асошиейтед прес посочва три засегнати плавателни съда. Няма независимо потвърждение на твърдението за морски мини

Танкер се запали след удар в мина в Ормузкия проток - 1
Снимка: en.yenisafak.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петролен танкер се е запалил в Ормузкия проток, след като е ударил морска мина, съобщи иранската Революционна гвардия. Според военното формирование корабът е използвал маршрут, определен от Техеран като неразрешен, и е преминал през район, за който са били отправени предупреждения.

В съобщението се казва, че са били засегнати два танкера, като единият е супертанкер. Асошиейтед прес обаче предаде, че иранската Революционна гвардия говори за три плавателни съда, ударили мини и избухнали в пламъци. Разминаването в броя на корабите не е изяснено.

Иранските военни не посочиха имената на плавателните съдове, техните флагове или собствениците им. Не са обявени и данни за жертви, ранени моряци или мащаба на щетите. Твърдението, че причината за пожарите са морски мини, не е независимо потвърдено.

Различия в данните за инцидентите

Ройтерс съобщи, че публикувани видеозаписи показват горящ танкер край бреговете на Оман. Според агенцията плавателният съд е бил свързан с компанията Navig8 и е един от корабите, засегнати при опит да преминат през маршрути, които Иран определя като неразрешени. Ройтерс не потвърди независимо, че пожарът е причинен от мина.

Иранската страна твърди, че корабите са изключили системите си за навигация и идентификация. На 7 ноември иранските военноморски сили заявиха за друг танкер, който според тях е ударил мина в източната част на протока, след като е навлязъл в забранена зона.

„Това ще бъде съдбата на всички кораби, които пренебрегват предупрежденията и навлизат в забранени зони“, заявиха иранските военноморски сили.

Нов риск за корабоплаването

Серията от съобщения идва на фона на продължаващи атаки и инциденти с търговски кораби в района. В началото на ноември Иран съобщи и за пожари на два танкера и влекач, а при други случаи британската организация за морски операции съобщи за плавателни съдове, поразени от неизвестни средства.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Всеки нов инцидент увеличава риска за екипажите, забавя преминаването на корабите и може да доведе до допълнителни разходи за застраховки и алтернативни маршрути.

Засега няма данни кога ще бъде възстановено нормалното движение през района. Не е съобщено и дали са започнали международни операции по проверка или обезвреждане на предполагаеми морски мини.

Източници: apnews.com, iranintl.com, investing.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 моряка

    3 2 Отговор
    Гръмнаха стари корита за да подържат страха и огъня в района.От много години всички танкери са с двойни бордове и дъна.Товарните танкове са инертирани задължително до 5-8%съдържание на кислород.В машинното отделение има халон системи за предодвратяване на всякакъв огън.Да прибавя,че във всяко помещение има сензори за наличие на дим,светлина и температура.На мостика има пожароизвестителна система която показва точно къде е проблема.Кораба не е някакво желязо,а е високотехнологичен продукт.ТРи войни изкарах в Персийския залив но това не ми пречи днес да си харча с кеф пенсията.Бях и на първия български супартанкер "Искър-2".Тогава правехме "совалки"от о.Ларак до о.Кхарк.

    10:45 11.11.2026

  • 3 САЩ май взеха да се усещат,

    3 3 Отговор
    пък и аз хич нямаше да се сетя, че Тръмп само блъфира и никакви удари повече срещу Иран няма да има!
    Иранското блато се оказа пълно, САЩ се изложиха здраво!
    Аматьорщината винаги се проваля.

    Но също се сещам и друго- Иран са яко натопорчени на Тръмп и милост няма да има!
    Ще горят танкери, кризата ще продължи незнайни колко, това го разправям от месеци.

    Купувайте недвижимости, инвестирайте в акции на компании за редки метали , до процесори, за ИИ.
    Не дръжте пари в банки.

    Да не кажете, че не съм предупредил!😈

    11:02 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 страха

    0 0 Отговор
    Днес чорбаджиите плащат ли военен риск на екипажите си в Черно море?Моряците въобще имат ли профсъюз?

    11:21 11.11.2026

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