Танкер се запали след удар в мина в Ормузкия проток

Петролен танкер се е запалил в Ормузкия проток, след като е ударил морска мина, съобщи иранската Революционна гвардия. Според военното формирование корабът е използвал маршрут, определен от Техеран като неразрешен, и е преминал през район, за който са били отправени предупреждения.
В съобщението се казва, че са били засегнати два танкера, като единият е супертанкер. Асошиейтед прес обаче предаде, че иранската Революционна гвардия говори за три плавателни съда, ударили мини и избухнали в пламъци. Разминаването в броя на корабите не е изяснено.
Иранските военни не посочиха имената на плавателните съдове, техните флагове или собствениците им. Не са обявени и данни за жертви, ранени моряци или мащаба на щетите. Твърдението, че причината за пожарите са морски мини, не е независимо потвърдено.
Различия в данните за инцидентите
Ройтерс съобщи, че публикувани видеозаписи показват горящ танкер край бреговете на Оман. Според агенцията плавателният съд е бил свързан с компанията Navig8 и е един от корабите, засегнати при опит да преминат през маршрути, които Иран определя като неразрешени. Ройтерс не потвърди независимо, че пожарът е причинен от мина.
Иранската страна твърди, че корабите са изключили системите си за навигация и идентификация. На 7 ноември иранските военноморски сили заявиха за друг танкер, който според тях е ударил мина в източната част на протока, след като е навлязъл в забранена зона.„Това ще бъде съдбата на всички кораби, които пренебрегват предупрежденията и навлизат в забранени зони“, заявиха иранските военноморски сили.
Нов риск за корабоплаването
Серията от съобщения идва на фона на продължаващи атаки и инциденти с търговски кораби в района. В началото на ноември Иран съобщи и за пожари на два танкера и влекач, а при други случаи британската организация за морски операции съобщи за плавателни съдове, поразени от неизвестни средства.
Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол. Всеки нов инцидент увеличава риска за екипажите, забавя преминаването на корабите и може да доведе до допълнителни разходи за застраховки и алтернативни маршрути.
Засега няма данни кога ще бъде възстановено нормалното движение през района. Не е съобщено и дали са започнали международни операции по проверка или обезвреждане на предполагаеми морски мини.
Източници: apnews.com, iranintl.com, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 моряка
10:45 11.11.2026
3 САЩ май взеха да се усещат,
Иранското блато се оказа пълно, САЩ се изложиха здраво!
Аматьорщината винаги се проваля.
Но също се сещам и друго- Иран са яко натопорчени на Тръмп и милост няма да има!
Ще горят танкери, кризата ще продължи незнайни колко, това го разправям от месеци.
Купувайте недвижимости, инвестирайте в акции на компании за редки метали , до процесори, за ИИ.
Не дръжте пари в банки.
Да не кажете, че не съм предупредил!😈
11:02 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 страха
11:21 11.11.2026