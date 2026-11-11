Мадяр: Сърбия може да разчита на подкрепа от Унгария

Сърбия и новото ѝ ръководство могат да разчитат на Унгария, заяви унгарският премиер Петер Мадяр в Берлин. Той приветства резултатите от парламентарните избори в Сърбия и обяви готовност да посети Белград, за да се срещне с бъдещите управляващи.

„Сърбия и новото ѝ ръководство могат да разчитат на Унгария за присъединяването към Европейския съюз и по други въпроси“, каза Мадяр на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

Студентската листа спечели мнозинство

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се проведоха на 25 октомври, а на 1 ноември имаше повторно гласуване в 53 секции. Окончателните резултати бяха обявени на 5 ноември.

Листата „Студентите печелят“ получи 2 354 417 гласа и спечели 140 от общо 250 места в Народната скупщина. Коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ остана с 103 мандата след 1 731 323 гласа.

Съюзът на унгарците от Войводина получи две места. По два мандата спечели и Албанската коалиция, а още три листи на малцинствени формации получиха по един депутатски мандат.

Победата на студентската листа сложи край на 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия. Движението се роди след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Последвалите протести прераснаха в широки искания за политическа промяна и отговорност за трагедията.

Будапеща обеща подкрепа за европейската интеграция

Мадяр заяви, че ще бъде сред първите чуждестранни лидери, които ще посетят новото сръбско ръководство, или ще го покани в Унгария. Той добави, че ако е необходимо, ще защитава „много гласно“ в Европейския съюз интересите на страните от Западните Балкани по въпроса за присъединяването.

„Европа все още има голям дълг към Западните Балкани“, каза унгарският премиер. Според него възможното скорошно присъединяване на Черна гора към ЕС би било положителен знак за региона.

Първото заседание на новия сръбски парламент е насрочено за 17 ноември. Към този момент ново правителство все още не е сформирано, а победилата студентска листа трябва да определи кандидат за министър-председател и състава на бъдещия кабинет.

Източници: budapesttimes.hu, apnews.com