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Мадяр: Сърбия може да разчита на подкрепа от Унгария
  Тема: Избори

Мадяр: Сърбия може да разчита на подкрепа от Унгария

11 Ноември, 2026 12:02 620 20

  • петер мадяр-
  • сърбия-
  • унгария-
  • сръбски избори-
  • европейски съюз

Унгарският премиер приветства изборната победа на студентското движение и обяви готовност да посети Белград

Мадяр: Сърбия може да разчита на подкрепа от Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сърбия и новото ѝ ръководство могат да разчитат на Унгария, заяви унгарският премиер Петер Мадяр в Берлин. Той приветства резултатите от парламентарните избори в Сърбия и обяви готовност да посети Белград, за да се срещне с бъдещите управляващи.

„Сърбия и новото ѝ ръководство могат да разчитат на Унгария за присъединяването към Европейския съюз и по други въпроси“, каза Мадяр на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.

Студентската листа спечели мнозинство

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се проведоха на 25 октомври, а на 1 ноември имаше повторно гласуване в 53 секции. Окончателните резултати бяха обявени на 5 ноември.

Листата „Студентите печелят“ получи 2 354 417 гласа и спечели 140 от общо 250 места в Народната скупщина. Коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ остана с 103 мандата след 1 731 323 гласа.

Съюзът на унгарците от Войводина получи две места. По два мандата спечели и Албанската коалиция, а още три листи на малцинствени формации получиха по един депутатски мандат.

Победата на студентската листа сложи край на 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия. Движението се роди след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Последвалите протести прераснаха в широки искания за политическа промяна и отговорност за трагедията.

Будапеща обеща подкрепа за европейската интеграция

Мадяр заяви, че ще бъде сред първите чуждестранни лидери, които ще посетят новото сръбско ръководство, или ще го покани в Унгария. Той добави, че ако е необходимо, ще защитава „много гласно“ в Европейския съюз интересите на страните от Западните Балкани по въпроса за присъединяването.

„Европа все още има голям дълг към Западните Балкани“, каза унгарският премиер. Според него възможното скорошно присъединяване на Черна гора към ЕС би било положителен знак за региона.

Първото заседание на новия сръбски парламент е насрочено за 17 ноември. Към този момент ново правителство все още не е сформирано, а победилата студентска листа трябва да определи кандидат за министър-председател и състава на бъдещия кабинет.

Източници: budapesttimes.hu, apnews.com


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унгарците разкараха руските шпиони

    7 8 Отговор
    Сърбите също.
    Само в България им дадохме пълна власт.
    Айде да видим какво ще направят с нея.

    Коментиран от #19

    12:05 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA

    2 1 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    12:09 11.11.2026

  • 5 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA

    2 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:09 11.11.2026

  • 6 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA

    2 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:09 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    Гаврило Принцип, който е босненски сърбин , убива престолонаследника на Австро-унгария и предизвиква Първата Световна. След края на войната сърбите са на кяр. Получават Западните покрайнини от България и големи области от Унгария. Милиони хора умряха в Света от тази война.

    Коментиран от #11

    12:10 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жожи

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Трябва да си голям наивник, за да вярваш, че причината ва ПСВ е убийството на австрийския престолонаследник, то, убийството, е поводът, а не причината.

    12:19 11.11.2026

  • 12 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 3 Отговор
    СЪРБИЯ Е СВОБОДНА ...................... КРАЙ НА КОМУНОФАШИСТА САНДО ВУЧИЧ ......................... ФАКТ !

    12:22 11.11.2026

  • 13 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Биха шута на Путин и в Сърбия.

    Коментиран от #16, #17

    12:35 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Вучич при Янукович и Ассад в Москве.

    12:36 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    От студентската листа:
    Сърбия винаги ще е благодарна на Русия, а не на Европа която и отне Косово

    12:40 11.11.2026

  • 18 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ОСТАНАХА САМО ДВАМА ........................ КОМУНОФАШИСТИ (ФИЦО и МИСТЪР КЕШ) ........................ ДА ЗАЩИТАВАТ, ВОЕНОПРЕСТЪПНИКА С "ТОКЧЕТА" - ВЛАДИМИР ПУТИН .......................... ФАКТ !

    12:40 11.11.2026

  • 19 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Унгарците разкараха руските шпиони":

    Сърбия разчита на Унгария, Унгария разчита на Сърбия, двете страни заедно разчитат на руския газ и нефт, и технологии, и на голямата руска душа.

    Коментиран от #20

    12:40 11.11.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Така е":

    ДУШАТА НА РУСКИЯ КОМУНОФАШИЗЪМ Е ОТ ......................... ПИЯНИЦИ И УБИЙЦИ ......................... ФАКТ !

    12:56 11.11.2026

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