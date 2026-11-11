Мадяр: Сърбия може да разчита на подкрепа от Унгария

Сърбия и новото ѝ ръководство могат да разчитат на Унгария, заяви унгарският премиер Петер Мадяр в Берлин. Той приветства резултатите от парламентарните избори в Сърбия и обяви готовност да посети Белград, за да се срещне с бъдещите управляващи.
„Сърбия и новото ѝ ръководство могат да разчитат на Унгария за присъединяването към Европейския съюз и по други въпроси“, каза Мадяр на съвместна пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц.
Студентската листа спечели мнозинство
Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се проведоха на 25 октомври, а на 1 ноември имаше повторно гласуване в 53 секции. Окончателните резултати бяха обявени на 5 ноември.
Листата „Студентите печелят“ получи 2 354 417 гласа и спечели 140 от общо 250 места в Народната скупщина. Коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ остана с 103 мандата след 1 731 323 гласа.
Съюзът на унгарците от Войводина получи две места. По два мандата спечели и Албанската коалиция, а още три листи на малцинствени формации получиха по един депутатски мандат.
Победата на студентската листа сложи край на 14-годишното управление на Сръбската прогресивна партия. Движението се роди след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Последвалите протести прераснаха в широки искания за политическа промяна и отговорност за трагедията.
Будапеща обеща подкрепа за европейската интеграция
Мадяр заяви, че ще бъде сред първите чуждестранни лидери, които ще посетят новото сръбско ръководство, или ще го покани в Унгария. Той добави, че ако е необходимо, ще защитава „много гласно“ в Европейския съюз интересите на страните от Западните Балкани по въпроса за присъединяването.
„Европа все още има голям дълг към Западните Балкани“, каза унгарският премиер. Според него възможното скорошно присъединяване на Черна гора към ЕС би било положителен знак за региона.
Първото заседание на новия сръбски парламент е насрочено за 17 ноември. Към този момент ново правителство все още не е сформирано, а победилата студентска листа трябва да определи кандидат за министър-председател и състава на бъдещия кабинет.
Източници: budapesttimes.hu, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Унгарците разкараха руските шпиони
Само в България им дадохме пълна власт.
Айде да видим какво ще направят с нея.
Коментиран от #19
12:05 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
12:09 11.11.2026
5 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA
Фидел Кастро 1992 г.
12:09 11.11.2026
6 AHTИ4ИФYT AHTИYPKA
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:09 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 РЕАЛИСТ
Коментиран от #11
12:10 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жожи
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Трябва да си голям наивник, за да вярваш, че причината ва ПСВ е убийството на австрийския престолонаследник, то, убийството, е поводът, а не причината.
12:19 11.11.2026
12 ЕДГАР КЕЙСИ
12:22 11.11.2026
13 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #16, #17
12:35 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ГОЛЕМ СМЕХ
12:36 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ха ХаХа
До коментар #13 от "ГОЛЕМ СМЕХ":От студентската листа:
Сърбия винаги ще е благодарна на Русия, а не на Европа която и отне Косово
12:40 11.11.2026
18 ЕДГАР КЕЙСИ
12:40 11.11.2026
19 Така е
До коментар #1 от "Унгарците разкараха руските шпиони":Сърбия разчита на Унгария, Унгария разчита на Сърбия, двете страни заедно разчитат на руския газ и нефт, и технологии, и на голямата руска душа.
Коментиран от #20
12:40 11.11.2026
20 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #19 от "Така е":ДУШАТА НА РУСКИЯ КОМУНОФАШИЗЪМ Е ОТ ......................... ПИЯНИЦИ И УБИЙЦИ ......................... ФАКТ !
12:56 11.11.2026