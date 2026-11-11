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Иран заплаши с удари, бивш иракски депутат е убит в Бейрут
  Тема: Иранската криза

Иран заплаши с удари, бивш иракски депутат е убит в Бейрут

11 Ноември, 2026 12:57 912 3

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  • ирак-
  • ислямска държава

Техеран предупреди САЩ и Израел за асиметрични операции, докато Ливан разследва смъртта на Ахмад ал Алауани. Ирак продължи ударите срещу позиции на „Ислямска държава“ в Киркук

Иран заплаши с удари, бивш иракски депутат е убит в Бейрут - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранското военно ръководство предупреди, че всяко място, което служи като източник на заплаха срещу Ислямската република, ще бъде превърнато в мишена на асиметрични операции. Изявлението на началника на Генералния щаб на иранските въоръжени сили генерал-майор Али Абдолахи беше разпространено от агенция IRNA.

„Всяка точка, която представлява център на заплаха за самото съществуване на системата на Ислямската република, ще бъде пряко атакувана чрез асиметрични операции“, заяви Абдолахи. Той предупреди Съединените щати и Израел, че предишните ответни действия на Иран са били само началото и че нова грешна преценка ще доведе до „много по-разрушителни удари“.

Посланието е отправено по повод 15-ата годишнина от смъртта на генерал Хасан Техрани Мокадам, смятан за един от основателите на иранската ракетна програма. Абдолахи заяви, че въоръжените сили са готови да изпълнят указанията на върховния лидер и главнокомандващ аятолах Сейед Моджтаба Хосейни Хаменей.

Бивш иракски депутат е намерен мъртъв в Бейрут

В Бейрут ливанските власти разследват смъртта на бившия иракски депутат Ахмад ал Алауани. Тялото му е открито в апартамент в квартал Тарик ал Джадида, след като семейството му е подало сигнал, че не може да се свърже с него.

Според ливански съдебен източник, цитиран от Асошиейтед прес, предварителните данни сочат, че ал Алауани е бил ударен по главата и след това удушен. Един ливански гражданин е задържан по подозрение за участие в убийството, а двама сирийци се издирват. Властите проверяват и маршрута на бившия депутат след пристигането му от Ербил.

Ал Алауани е представлявал провинция Анбар в иракския парламент и е бил известен с критиките си към влиянието на Иран и подкрепяните от Техеран въоръжени групировки в Ирак. Той беше задържан през декември 2013 г. и прекара повече от десетилетие в затвора, преди да бъде освободен през април 2025 г. по силата на общата амнистия.

Медийната му служба определи смъртта като убийство и настоя за установяване на всички, които са планирали или извършили престъплението. Иракският посланик в Ливан Мохамед Реда ал Хюсейни заяви, че посолството очаква окончателния доклад на ливанските служби.

Ирак продължава операциите срещу „Ислямска държава“

Иракските сили нанесоха нови удари срещу позиции на „Ислямска държава“ в провинция Киркук. Според иракската клетка за сигурност при операциите два удара на изтребители F-16 в долината Згайтун са били насочени срещу трима предполагаеми бойци и тунел, използван от въоръжени групи.

Операцията е проведена по разузнавателни данни на Дирекцията за военно разузнаване и с координация на центъра за въздушно наблюдение към кабинета на главнокомандващия. Не беше съобщено дали при ударите има убити или ранени бойци.

Иракските власти продължават да преследват остатъчни клетки на групировката в отдалечени райони, въпреки че „Ислямска държава“ загуби териториалния си контрол над страната през 2017 г.

Източници: irna.com, apnews.com, en.964media.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    5 3 Отговор
    Защо страхливия милиционер който посрами и почерни Русия не може да помогне на Иран???

    Коментиран от #2

    13:08 11.11.2026

  • 2 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Защо":

    Че защо някой трябва да помага на Иран!?
    Иран си се справя много добре даже.

    Някой трябва да помага на Краваристан и Исраел защото те са го закъсали!!

    Коментиран от #3

    13:40 11.11.2026

  • 3 Копейка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Замислял ли си се да отидеш на лекар? Иран помагаше на Бензиностанцията срещу... Украйна.

    14:17 11.11.2026

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