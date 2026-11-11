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Руски удари оставиха райони без ток и взеха жертва в Украйна
  Тема: Украйна

Руски удари оставиха райони без ток и взеха жертва в Украйна

11 Ноември, 2026 13:09 819 17

  • украйна-
  • руски атаки-
  • спиране на тока-
  • харков-
  • одеска област

Атаки засегнаха енергийни обекти и цивилни цели в осем области. Има загинал, ранени и пожари в Харков, Черноморск, Запорожие и Полтава

Руски удари оставиха райони без ток и взеха жертва в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски атаки причиниха частични прекъсвания на електрозахранването в осем области на Украйна, съобщи „Укренерго“. Засегнати са потребители в Днепропетровска, Житомирска, Запорожка, Киевска, Ровненска, Харковска, Одеска и Черниговска област. Най-тежка остава ситуацията в Киевска, Днепропетровска и Одеска област. В повечето региони действат почасови режими на тока, а за промишлеността и бизнеса са въведени ограничения на мощността.

В Харков руските сили са нанесли три удара по Салтовски, Основянски и Шевченковски район. В Основянски район са се запалили гражданско предприятие и седем автомобила, а в Шевченковски район са изгорели още три автомобила след попадение на дрон. „Подразделенията на ДСНС отстраняват последиците“, съобщи областният управител Олег Синегубов. По предварителни данни няма пострадали.

Жертва на удар по пазар в Черноморск

В Черноморск, Одеска област, е поразен пазар в централната част на града. Един човек е загинал, а четирима са ранени, като двама от тях са в тежко състояние, съобщи областният управител Олег Кипер. „Мястото по това време винаги е многолюдно“, каза той. Взривът е повредил близки жилищни сгради и автомобили.

Пострадали при удари в Запорожие и Полтава

В Запорожие са ранени петима души. Ударите са засегнали многоетажна жилищна сграда, обект на градската инфраструктура и товарен автомобил. Повредени са покривът, фасадата и балконите на жилищния блок, както и прозорци на съседно общежитие, съобщи изпълняващият длъжността областен управител Михаил Семикин.

В Полтава удар по частно предприятие е предизвикал пожар и е ранил трима души. Всички са откарани в лечебни заведения, като двама са в тежко, а един е в средно тежко състояние, съобщи областният управител Виталий Дякивнич. На друго място в града е регистрирано падане на дрон, при което предварително е повредена частна къща.

Аварийни прекъсвания заради щети по мрежата

Според украинските енергийни власти през нощта и сутринта са продължили атаките срещу обекти от енергийната инфраструктура. В Харковска и Днепропетровска област се прилагат аварийни прекъсвания заради повредено оборудване и понижено напрежение във високоволтовата мрежа. Енергетиците работят по възстановяването на повредените съоръжения, а връщането към прогнозируеми графици зависи от стабилизирането на системата.

По данни на украинското правителство нощните атаки са засегнали и енергийни съоръжения, железопътна инфраструктура и предприятие от топлоснабдяването в различни региони. В Кривой рог са отчетени прекъсвания на топлоподаването, а поразяването на железопътни обекти е засегнало работата на влаковете в Днепропетровска и Житомирска област.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ставка

    19 1 Отговор
    Казано е: по-добре ужасен край, отколкото ужас без край.
    Ама пуста алчност зелена.
    Ха!

    13:12 11.11.2026

  • 2 Източник🤣🤣🤣

    13 1 Отговор
    Украинска правда.

    13:13 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Милен Ганев

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    ще е първи на пистата.

    13:17 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Бюджетът

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Предполагам е за Европейската комисия? Не е ли малък? Или това е за седмица?

    13:22 11.11.2026

  • 7 Поне бензин и нафта имат

    4 8 Отговор
    Защото в някои държави нямат.

    13:24 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АБВ

    15 1 Отговор
    Цивилните жертви на руските удари в Украйна са по-малко от жертвите по пътищата у нас. И всички са съпътстващи.

    13:25 11.11.2026

  • 10 Ами

    13 0 Отговор
    Киро тъпото кога щеше да внася евтин ток от Украйна, още го чакаме, затова ли онези нямат ток , Киро ли го изнася!???

    13:32 11.11.2026

  • 11 браво

    10 0 Отговор
    А нещо да кажете за Газа, че живеят в половин метър вода в найлонови бараки и силния дъжд ги скъсва ?????

    13:33 11.11.2026

  • 12 ВесеЛяка

    8 0 Отговор
    Някое брадато бебе с познания по английски ,френски или немски е дало фира .Много такива има ,един падна ,друг ще го замести .

    13:34 11.11.2026

  • 13 Оня

    9 0 Отговор
    Кога ли ще ви разрешат да пишете истината? Поне от кумова срама ей тъй! Пълно е със видеа от 404 ама не е политкоректно да ги отразявате!

    13:34 11.11.2026

  • 14 Сандо

    9 0 Отговор
    Без руски удари части от София са без ток.

    13:38 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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