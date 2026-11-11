Руски удари оставиха райони без ток и взеха жертва в Украйна

Руски атаки причиниха частични прекъсвания на електрозахранването в осем области на Украйна, съобщи „Укренерго“. Засегнати са потребители в Днепропетровска, Житомирска, Запорожка, Киевска, Ровненска, Харковска, Одеска и Черниговска област. Най-тежка остава ситуацията в Киевска, Днепропетровска и Одеска област. В повечето региони действат почасови режими на тока, а за промишлеността и бизнеса са въведени ограничения на мощността.

В Харков руските сили са нанесли три удара по Салтовски, Основянски и Шевченковски район. В Основянски район са се запалили гражданско предприятие и седем автомобила, а в Шевченковски район са изгорели още три автомобила след попадение на дрон. „Подразделенията на ДСНС отстраняват последиците“, съобщи областният управител Олег Синегубов. По предварителни данни няма пострадали.

Жертва на удар по пазар в Черноморск

В Черноморск, Одеска област, е поразен пазар в централната част на града. Един човек е загинал, а четирима са ранени, като двама от тях са в тежко състояние, съобщи областният управител Олег Кипер. „Мястото по това време винаги е многолюдно“, каза той. Взривът е повредил близки жилищни сгради и автомобили.

Пострадали при удари в Запорожие и Полтава

В Запорожие са ранени петима души. Ударите са засегнали многоетажна жилищна сграда, обект на градската инфраструктура и товарен автомобил. Повредени са покривът, фасадата и балконите на жилищния блок, както и прозорци на съседно общежитие, съобщи изпълняващият длъжността областен управител Михаил Семикин.

В Полтава удар по частно предприятие е предизвикал пожар и е ранил трима души. Всички са откарани в лечебни заведения, като двама са в тежко, а един е в средно тежко състояние, съобщи областният управител Виталий Дякивнич. На друго място в града е регистрирано падане на дрон, при което предварително е повредена частна къща.

Аварийни прекъсвания заради щети по мрежата

Според украинските енергийни власти през нощта и сутринта са продължили атаките срещу обекти от енергийната инфраструктура. В Харковска и Днепропетровска област се прилагат аварийни прекъсвания заради повредено оборудване и понижено напрежение във високоволтовата мрежа. Енергетиците работят по възстановяването на повредените съоръжения, а връщането към прогнозируеми графици зависи от стабилизирането на системата.

По данни на украинското правителство нощните атаки са засегнали и енергийни съоръжения, железопътна инфраструктура и предприятие от топлоснабдяването в различни региони. В Кривой рог са отчетени прекъсвания на топлоподаването, а поразяването на железопътни обекти е засегнало работата на влаковете в Днепропетровска и Житомирска област.

Източници: pravda.com.ua