ЕК събира във Варшава участници за възстановяването на Украйна

Европейската комисия и украинските власти ще бъдат домакини на конференция за възстановяването на Украйна, която ще се проведе във Варшава на 12 и 13 ноември. Събитието ще събере бизнес лидери, инвеститори и представители на държавни институции, за да обсъдят ускоряването на възстановяването и по-тясното включване на страната в европейския единен пазар.

Конференцията ще бъде открита от еврокомисаря по разширяването Марта Кос и украинския министър на икономиката и околната среда Олександър Кравченко. Сред поставените цели е да бъдат очертани възможности за инвестиции в украинската икономика и за постепенното ѝ свързване с европейските пазари.

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Реформите са ключови за инвестициите

Марта Кос ще участва и в среща с донорите за Украйна. Реформите ще заемат централно място в разговорите, тъй като Европейската комисия ги определя като решаващи за подобряването на бизнес климата и за привличането на частен капитал.

„Напредъкът в реформите по пътя към ЕС, особено в областите на върховенството на закона, корпоративното управление и борбата с корупцията, ще помогне на украинските предприятия да станат по-конкурентоспособни и по-добре свързани с европейската икономика“, посочва Европейската комисия.

Очаква се участниците да обсъдят и механизмите, чрез които бизнесът може да се включи във възстановяването на страната. В официалната програма са предвидени разговори за инвестиции, устойчивост, модернизация и прилагането на нови споразумения между Европейския съюз и Украйна.

Следващата конференция ще бъде в Талин

Варшавската среща е част от по-широкия процес на международна подкрепа за възстановяването и европейската интеграция на Украйна. Следващата конференция за възстановяването на страната е насрочена за 2027 г. в естонската столица Талин.

Източници: bta.bg