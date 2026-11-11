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ЕК събира във Варшава участници за възстановяването на Украйна
  Тема: Украйна

ЕК събира във Варшава участници за възстановяването на Украйна

11 Ноември, 2026 13:37 958 50

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  • инвестиции

Конференцията на 12 и 13 ноември ще обсъди инвестициите, реформите и интеграцията на Украйна в европейския единен пазар

ЕК събира във Варшава участници за възстановяването на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейската комисия и украинските власти ще бъдат домакини на конференция за възстановяването на Украйна, която ще се проведе във Варшава на 12 и 13 ноември. Събитието ще събере бизнес лидери, инвеститори и представители на държавни институции, за да обсъдят ускоряването на възстановяването и по-тясното включване на страната в европейския единен пазар.

Конференцията ще бъде открита от еврокомисаря по разширяването Марта Кос и украинския министър на икономиката и околната среда Олександър Кравченко. Сред поставените цели е да бъдат очертани възможности за инвестиции в украинската икономика и за постепенното ѝ свързване с европейските пазари.

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Реформите са ключови за инвестициите

Марта Кос ще участва и в среща с донорите за Украйна. Реформите ще заемат централно място в разговорите, тъй като Европейската комисия ги определя като решаващи за подобряването на бизнес климата и за привличането на частен капитал.

„Напредъкът в реформите по пътя към ЕС, особено в областите на върховенството на закона, корпоративното управление и борбата с корупцията, ще помогне на украинските предприятия да станат по-конкурентоспособни и по-добре свързани с европейската икономика“, посочва Европейската комисия.

Очаква се участниците да обсъдят и механизмите, чрез които бизнесът може да се включи във възстановяването на страната. В официалната програма са предвидени разговори за инвестиции, устойчивост, модернизация и прилагането на нови споразумения между Европейския съюз и Украйна.

Следващата конференция ще бъде в Талин

Варшавската среща е част от по-широкия процес на международна подкрепа за възстановяването и европейската интеграция на Украйна. Следващата конференция за възстановяването на страната е насрочена за 2027 г. в естонската столица Талин.

Източници: bta.bg


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    41 2 Отговор
    Те знаят ли поговорката за рибата и тигана?

    Коментиран от #10, #21, #23

    13:40 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня

    32 2 Отговор
    Тия са големи майтапчии! Ехоооооо такова животно нема!

    Коментиран от #46

    13:40 11.11.2026

  • 4 Слава тебе, Хермане!

    3 38 Отговор
    В часове на мрачна прокоба, когато сенките на източната тирания надвиснаха над златните куполи на Днепър, светът очакваше падение. Но там, където мнозина виждаха руини, един мъж изправи снага срещу бурята. Володимир Зеленски се превърна в живия щит на една нация, която отказа да коленичи.
    Когато му бе предложено спасение и бягство, неговият отговор отекна в историята: „Трябва ми муниция, а не превоз“. Тези думи не бяха просто фраза, те бяха клетва пред предците и завещание за потомците. Със зелената куртка на воин и непреклонния поглед на лидер, той събра разпръснатите искри на украинския дух и ги превърна в незагасващ огън. Той не просто ръководи държава – той води епохална битка за свободата на целия свободен свят!

    О, запей, бандуро, за дните на пепел и стомана,
    когато черният гарван прелетя над синьото небе.
    Земята потрепери, врагът на прага застана,
    и вятърът стенеше: „Кой Украйна ще спаси?“
    Тогава се изправи той – не с корона, а с вярност,
    вместо трон, избра окопа и прашния друм.
    Гласът му стана гръм, пропъждащ всяка плахост,
    и върна надеждата в народния ум.

    Слава на теб, Хетмане на новата зора!
    Ти, който не трепна пред мрака на врага.
    Светът ти вещаеше три дни и вечна тъмнина,
    но ти сътвори от куража несломима скала.
    Не в палати от мрамор, а сред своя народ,
    ти дишаше барут и ковеше съдба.
    За всяко парче земя, за свободния род,
    ти изправи Украйна за свята борба!

    Коментиран от #6, #14, #16, #18, #30

    13:41 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Слава тебе, Хермане!

    3 33 Отговор

    До коментар #4 от "Слава тебе, Хермане!":

    Докато Днепър мощно лее своите води,
    и слънцето гали златните житни поля,
    името ти, Володимире, в песни ще кънти,
    като символ на чест, свобода и правда на таз земя.
    Бъди благословен в битка и в мир,
    водещ своя народ към триумфалния ден.
    Слава на героя, спасителя на своя шир!
    Слава на Зеленски! Навеки слава, Амин!

    Коментиран от #12, #19

    13:41 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трол

    21 1 Отговор
    Всеки иска парче от баницата в този живот.

    13:42 11.11.2026

  • 9 ставка

    32 2 Отговор
    Тези не знаят на кой свят са.
    Пълни откачалки.
    Ха!

    13:42 11.11.2026

  • 10 Рибата отдавна

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    е вмирисана и не е за тиган а за кофата с боклука. Само дето е завряна в една малка дупка под земята и осмърдява всичко.

    13:42 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Крокодила Гена

    26 3 Отговор

    До коментар #6 от "Слава тебе, Хермане!":

    Хапчетата Спешноооо!

    13:43 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 тагарев

    21 2 Отговор
    Тези жалки нещастници са скучни

    13:45 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 асенчо

    19 1 Отговор
    "за възстановяването на Украйна" е пропорционално на разрушаването ни.

    13:45 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 пак умуване

    17 1 Отговор
    лапане пиене
    ама няма нищо накрая освен празни локуми

    Коментиран от #29

    13:47 11.11.2026

  • 21 И друга поговорка не знаят

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    За кръчмаря и сметката...
    Жалка евросметка!

    13:47 11.11.2026

  • 22 Дръта чанта

    17 1 Отговор
    Събирайте се ако искате на луната

    13:48 11.11.2026

  • 23 Пишман рибари са

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сандо":

    и най-много ще хванат медуза

    13:48 11.11.2026

  • 24 Да ви го.......

    15 1 Отговор
    На умрелата димокрация и ек

    13:49 11.11.2026

  • 25 Обективен

    19 2 Отговор
    Това ли успяха да измислят,европейските чиновници,да се смееш ли,да плачеш ли?
    Тук възниква логичният въпрос,коя Украина бе бюрократи,или колкото да се намирате на приказки и да се чувствате важни и значими,ами жалки сте!

    13:49 11.11.2026

  • 26 Пич

    15 3 Отговор
    Хахаха......
    Като ви го казАх, направо го заковах, А...?!
    Събират се за грабежа!!!
    Ама гледам, нашите балъчета никой не ги кани, а дават ли дават!!!
    Но и с Урсулианците ще стане както ви казах - САЩ ще им спре тока!!! Или ще им подхвърли някоя дреболия, която онези ще прокламират като голям успех!!!

    13:49 11.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А Кобзон Експрес

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "пак умуване":

    Лети,лети...

    Коментиран от #34, #37

    13:51 11.11.2026

  • 30 АБВ

    12 4 Отговор

    До коментар #4 от "Слава тебе, Хермане!":

    Да беше поне прочел например, че този хетман е поискал от руския цар да включи хетманството му в границите на Русия за да го предпази от поляците.
    Ама като не четеш е така !

    13:53 11.11.2026

  • 31 Търновец

    12 1 Отговор
    Всяка година война значи около 200 милиарда в повече помощи за разрушения в Украйна, и вече може би надхвърлят 900 милиарда евра, или бюджета на ЕС за около 5 години.

    13:55 11.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тошо

    9 2 Отговор
    Ще въстановявате на баба си Алина хурката.

    13:56 11.11.2026

  • 34 9ти септември

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "А Кобзон Експрес":

    Със семейството ти лети

    13:56 11.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Един

    8 2 Отговор
    мераклии да "усвояват" парите на ЕС за "възстановяването на украините на Русия!

    13:57 11.11.2026

  • 37 Да ти го.....

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "А Кобзон Експрес":

    И ти ще литнеш

    13:58 11.11.2026

  • 38 Перо

    4 2 Отговор
    Барба Ганьос ще се включи в плащането само! Другите пера в бюджета ще почакат!

    13:58 11.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Колеги, някъде четох ,че

    2 4 Отговор
    Волгата станал член на Миротворец. Някой знае ли подробности?

    Коментиран от #41

    14:01 11.11.2026

  • 41 Уточнение

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Колеги, някъде четох ,че":

    ЕК събира във Варшава участници с кирки и лопати за възстановяването на Украйна

    14:03 11.11.2026

  • 42 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    5 1 Отговор
    ДАЙТЕ ДА МИ ДАДЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОЩЕ 150 МИЛИАРДА ЗА ДА СЕ ДООПРАВЯ !!!!! ПОСЛЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ ОНОВА КОЕТО АЗ РАЗРУШИХ СЪС ВАШЕ СЪГЛАСИЕ !!!!

    14:08 11.11.2026

  • 43 Маринов

    1 1 Отговор
    По стар обичай, ще привикат страните от ЕС и ще им раздадат листчета с минимални суми за инвестиране и други - за подарък. Само, че не се знае къде ще са руснаците. Засега те искат остатъци от цели четири зони. При Путин. Ама дали няма да настъпи промяна там и новият да удари не само по масата ами и в цялата Малорусия и Новорусия, и да ги прибере. Тогава?

    14:10 11.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 САМО ПИТАМ

    4 1 Отговор
    А ПИТАХА ЛИ ПУТИН ЩЕ ИМ РАЗРЕШИ ЛИ.......?

    14:10 11.11.2026

  • 46 Ококорен

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Оня":

    А милионите лежащи в гробовете ще ги възстановяват ли?

    14:14 11.11.2026

  • 47 ОГЛАДНЕЛИТЕ ЮРОПЕЙЦИ

    4 1 Отговор
    Пак гледат да откраднат нещо.

    14:15 11.11.2026

  • 48 ЕК събира

    4 1 Отговор
    Абе кво събира ? Стадо ли? Помощи ли? Капачки ли ?

    14:18 11.11.2026

  • 49 Как се нарича в русия руски доброволец

    0 0 Отговор
    За армията?Нарича се доброзорник.
    Бъдеш смъртник.

    14:24 11.11.2026

  • 50 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Жалкопаветните тревопасни като спасят Кофланд да започват да събират стотинки и за салобандерия. Тънко ще минат, няма да остане много от салобандерия

    14:24 11.11.2026

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