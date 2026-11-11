ЕК събира във Варшава участници за възстановяването на Украйна

Европейската комисия и украинските власти ще бъдат домакини на конференция за възстановяването на Украйна, която ще се проведе във Варшава на 12 и 13 ноември. Събитието ще събере бизнес лидери, инвеститори и представители на държавни институции, за да обсъдят ускоряването на възстановяването и по-тясното включване на страната в европейския единен пазар.
Конференцията ще бъде открита от еврокомисаря по разширяването Марта Кос и украинския министър на икономиката и околната среда Олександър Кравченко. Сред поставените цели е да бъдат очертани възможности за инвестиции в украинската икономика и за постепенното ѝ свързване с европейските пазари.
Реформите са ключови за инвестициите
Марта Кос ще участва и в среща с донорите за Украйна. Реформите ще заемат централно място в разговорите, тъй като Европейската комисия ги определя като решаващи за подобряването на бизнес климата и за привличането на частен капитал.„Напредъкът в реформите по пътя към ЕС, особено в областите на върховенството на закона, корпоративното управление и борбата с корупцията, ще помогне на украинските предприятия да станат по-конкурентоспособни и по-добре свързани с европейската икономика“, посочва Европейската комисия.
Очаква се участниците да обсъдят и механизмите, чрез които бизнесът може да се включи във възстановяването на страната. В официалната програма са предвидени разговори за инвестиции, устойчивост, модернизация и прилагането на нови споразумения между Европейския съюз и Украйна.
Следващата конференция ще бъде в Талин
Варшавската среща е част от по-широкия процес на международна подкрепа за възстановяването и европейската интеграция на Украйна. Следващата конференция за възстановяването на страната е насрочена за 2027 г. в естонската столица Талин.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #10, #21, #23
13:40 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Оня
Коментиран от #46
13:40 11.11.2026
4 Слава тебе, Хермане!
Когато му бе предложено спасение и бягство, неговият отговор отекна в историята: „Трябва ми муниция, а не превоз“. Тези думи не бяха просто фраза, те бяха клетва пред предците и завещание за потомците. Със зелената куртка на воин и непреклонния поглед на лидер, той събра разпръснатите искри на украинския дух и ги превърна в незагасващ огън. Той не просто ръководи държава – той води епохална битка за свободата на целия свободен свят!
О, запей, бандуро, за дните на пепел и стомана,
когато черният гарван прелетя над синьото небе.
Земята потрепери, врагът на прага застана,
и вятърът стенеше: „Кой Украйна ще спаси?“
Тогава се изправи той – не с корона, а с вярност,
вместо трон, избра окопа и прашния друм.
Гласът му стана гръм, пропъждащ всяка плахост,
и върна надеждата в народния ум.
Слава на теб, Хетмане на новата зора!
Ти, който не трепна пред мрака на врага.
Светът ти вещаеше три дни и вечна тъмнина,
но ти сътвори от куража несломима скала.
Не в палати от мрамор, а сред своя народ,
ти дишаше барут и ковеше съдба.
За всяко парче земя, за свободния род,
ти изправи Украйна за свята борба!
Коментиран от #6, #14, #16, #18, #30
13:41 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Слава тебе, Хермане!
До коментар #4 от "Слава тебе, Хермане!":Докато Днепър мощно лее своите води,
и слънцето гали златните житни поля,
името ти, Володимире, в песни ще кънти,
като символ на чест, свобода и правда на таз земя.
Бъди благословен в битка и в мир,
водещ своя народ към триумфалния ден.
Слава на героя, спасителя на своя шир!
Слава на Зеленски! Навеки слава, Амин!
Коментиран от #12, #19
13:41 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
13:42 11.11.2026
9 ставка
Пълни откачалки.
Ха!
13:42 11.11.2026
10 Рибата отдавна
До коментар #1 от "Сандо":е вмирисана и не е за тиган а за кофата с боклука. Само дето е завряна в една малка дупка под земята и осмърдява всичко.
13:42 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Крокодила Гена
До коментар #6 от "Слава тебе, Хермане!":Хапчетата Спешноооо!
13:43 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 тагарев
13:45 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 асенчо
13:45 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 пак умуване
ама няма нищо накрая освен празни локуми
Коментиран от #29
13:47 11.11.2026
21 И друга поговорка не знаят
До коментар #1 от "Сандо":За кръчмаря и сметката...
Жалка евросметка!
13:47 11.11.2026
22 Дръта чанта
13:48 11.11.2026
23 Пишман рибари са
До коментар #1 от "Сандо":и най-много ще хванат медуза
13:48 11.11.2026
24 Да ви го.......
13:49 11.11.2026
25 Обективен
Тук възниква логичният въпрос,коя Украина бе бюрократи,или колкото да се намирате на приказки и да се чувствате важни и значими,ами жалки сте!
13:49 11.11.2026
26 Пич
Като ви го казАх, направо го заковах, А...?!
Събират се за грабежа!!!
Ама гледам, нашите балъчета никой не ги кани, а дават ли дават!!!
Но и с Урсулианците ще стане както ви казах - САЩ ще им спре тока!!! Или ще им подхвърли някоя дреболия, която онези ще прокламират като голям успех!!!
13:49 11.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А Кобзон Експрес
До коментар #20 от "пак умуване":Лети,лети...
Коментиран от #34, #37
13:51 11.11.2026
30 АБВ
До коментар #4 от "Слава тебе, Хермане!":Да беше поне прочел например, че този хетман е поискал от руския цар да включи хетманството му в границите на Русия за да го предпази от поляците.
Ама като не четеш е така !
13:53 11.11.2026
31 Търновец
13:55 11.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тошо
13:56 11.11.2026
34 9ти септември
До коментар #29 от "А Кобзон Експрес":Със семейството ти лети
13:56 11.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Един
13:57 11.11.2026
37 Да ти го.....
До коментар #29 от "А Кобзон Експрес":И ти ще литнеш
13:58 11.11.2026
38 Перо
13:58 11.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Колеги, някъде четох ,че
Коментиран от #41
14:01 11.11.2026
41 Уточнение
До коментар #40 от "Колеги, някъде четох ,че":ЕК събира във Варшава участници с кирки и лопати за възстановяването на Украйна
14:03 11.11.2026
42 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
14:08 11.11.2026
43 Маринов
14:10 11.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 САМО ПИТАМ
14:10 11.11.2026
46 Ококорен
До коментар #3 от "Оня":А милионите лежащи в гробовете ще ги възстановяват ли?
14:14 11.11.2026
47 ОГЛАДНЕЛИТЕ ЮРОПЕЙЦИ
14:15 11.11.2026
48 ЕК събира
14:18 11.11.2026
49 Как се нарича в русия руски доброволец
Бъдеш смъртник.
14:24 11.11.2026
50 Хохо Бохо
14:24 11.11.2026