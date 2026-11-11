Руски дронове удариха обект на „Нафтогаз“ в Украйна

Руски войски са нанесли през нощта удар с реактивни дронове по обект на групата „Нафтогаз“ в Днепропетровска област, съобщи изпълняващият длъжността председател на управителния съвет на компанията Сергей Федоренко.

На територията на предприятието е избухнал мащабен пожар, а при атаката е повредено оборудване. Служителите са се намирали в укрития и няма пострадали.

„По време на атаката работниците са се намирали в укрития. Никой от служителите не е пострадал. Спасителите от ДСНС пристигнаха оперативно на място. Благодаря им за бързата и професионална работа“, заяви Сергей Федоренко.

Специалисти на „Нафтогаз“ оценяват последиците от удара и координират действията си с местните власти. На този етап не се съобщават конкретни данни за размера на материалните щети или за спиране на работата на обекта.

Над 250 атаки срещу обекти на компанията

От началото на 2026 г. руски атаки срещу обекти на „Нафтогаз“ са извършвани повече от 250 пъти. Компанията е сред ключовите оператори на украинската нефтена и газова инфраструктура, която периодично е подлагана на удари.

На този фон „Нафтогаз“ подписа грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие за 23 млн. евро. Средствата са предназначени за закупуване на допълнителни количества природен газ, като финансирането е подкрепено от правителството на Нидерландия.

След последната атака оценката на щетите и координацията с местните власти продължават.

Източници: epravda.com.ua, rbc.ua, 24tv.ua