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Руски дронове удариха обект на „Нафтогаз“ в Украйна
  Тема: Украйна

Руски дронове удариха обект на „Нафтогаз“ в Украйна

11 Ноември, 2026 13:41 839 16

  • нафтогаз-
  • днепропетровска област-
  • руски дронове-
  • украйна-
  • енергетика

При атаката в Днепропетровска област е избухнал мащабен пожар и е повредено оборудване. Няма пострадали служители

Руски дронове удариха обект на „Нафтогаз“ в Украйна - 1
Снимка: Нафтогаз
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски войски са нанесли през нощта удар с реактивни дронове по обект на групата „Нафтогаз“ в Днепропетровска област, съобщи изпълняващият длъжността председател на управителния съвет на компанията Сергей Федоренко.

На територията на предприятието е избухнал мащабен пожар, а при атаката е повредено оборудване. Служителите са се намирали в укрития и няма пострадали.

„По време на атаката работниците са се намирали в укрития. Никой от служителите не е пострадал. Спасителите от ДСНС пристигнаха оперативно на място. Благодаря им за бързата и професионална работа“, заяви Сергей Федоренко.

Специалисти на „Нафтогаз“ оценяват последиците от удара и координират действията си с местните власти. На този етап не се съобщават конкретни данни за размера на материалните щети или за спиране на работата на обекта.

Над 250 атаки срещу обекти на компанията

От началото на 2026 г. руски атаки срещу обекти на „Нафтогаз“ са извършвани повече от 250 пъти. Компанията е сред ключовите оператори на украинската нефтена и газова инфраструктура, която периодично е подлагана на удари.

На този фон „Нафтогаз“ подписа грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие за 23 млн. евро. Средствата са предназначени за закупуване на допълнителни количества природен газ, като финансирането е подкрепено от правителството на Нидерландия.

След последната атака оценката на щетите и координацията с местните власти продължават.

Източници: epravda.com.ua, rbc.ua, 24tv.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъххх

    17 2 Отговор
    Лоши новини има ли?

    13:42 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво

    11 8 Отговор
    един път да не ударят църква, болница, училище, магазин, пазар, пътнически влак или автобус.

    Коментиран от #13

    13:45 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван1

    13 1 Отговор
    Камъните по главата.

    13:50 11.11.2026

  • 6 Кла

    12 2 Отговор
    В Украйна отдавна вече няма нафта или както те и казват солярка ,а газ може и да си произвеждат от бобови храни и да го съхраняват в контейнери .

    13:53 11.11.2026

  • 7 Соваж бейби

    11 2 Отговор
    Има ли още нещо което да не е ударено от Русия в Украйна?Няма ли да се предават най- после украинците ,излязоха големите самоизтезатели които доброволно се подлагат на трудности, неприятности и тежки условия, сякаш им харесва да страдат ,и още искат 5 години не им стига .

    Коментиран от #15

    13:54 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Соваж бейби

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    😂даваха един репортаж миналата седмица по новините една украинка с юргана и възглавница 2ра година всяка вечер ходи в метрото да спи .Имаше и други вече заспали ,нещо като обща спалня за жителите там ,че и студено къде се къпят не знам може някой страшен вирус да плъзне.

    Коментиран от #10

    13:58 11.11.2026

  • 10 Гошо

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    ПЕрошенко каза че това руснаци

    Коментиран от #14

    14:00 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ОО ОО

    8 0 Отговор
    Да вземат да уцелят и някоя златна туалетна по време на работа. Ей това ще е хубава новина.

    14:08 11.11.2026

  • 13 Бъркаш!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    Руснаците не удрят цивилни обекти, това е запазена марка на Киевския терорестичен режим!

    14:11 11.11.2026

  • 14 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гошо":

    А не е вярно жената беше украинка даде интервю на френски журналист в Украйна, bfmtv не лъжат .

    14:18 11.11.2026

  • 15 Антирашист 5054

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Соваж бейби":

    Дървените глави не схващат ,че украинците защитават родината си ! Но не трябва да има рашистка пропаганда !

    Коментиран от #16

    14:21 11.11.2026

  • 16 К.О.Т..А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 5054":

    Лука ,лапуркай ,ако се изживяваш и като Сюлейман ,лапуркането е подготовка и прелюдия към сериозно любене както винаги👈.

    14:27 11.11.2026

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