Руски дронове удариха обект на „Нафтогаз“ в Украйна

Руски войски са нанесли през нощта удар с реактивни дронове по обект на групата „Нафтогаз“ в Днепропетровска област, съобщи изпълняващият длъжността председател на управителния съвет на компанията Сергей Федоренко.
На територията на предприятието е избухнал мащабен пожар, а при атаката е повредено оборудване. Служителите са се намирали в укрития и няма пострадали.„По време на атаката работниците са се намирали в укрития. Никой от служителите не е пострадал. Спасителите от ДСНС пристигнаха оперативно на място. Благодаря им за бързата и професионална работа“, заяви Сергей Федоренко.
Специалисти на „Нафтогаз“ оценяват последиците от удара и координират действията си с местните власти. На този етап не се съобщават конкретни данни за размера на материалните щети или за спиране на работата на обекта.
Над 250 атаки срещу обекти на компанията
От началото на 2026 г. руски атаки срещу обекти на „Нафтогаз“ са извършвани повече от 250 пъти. Компанията е сред ключовите оператори на украинската нефтена и газова инфраструктура, която периодично е подлагана на удари.
На този фон „Нафтогаз“ подписа грантово споразумение с Европейската банка за възстановяване и развитие за 23 млн. евро. Средствата са предназначени за закупуване на допълнителни количества природен газ, като финансирането е подкрепено от правителството на Нидерландия.
След последната атака оценката на щетите и координацията с местните власти продължават.
Източници: epravda.com.ua, rbc.ua, 24tv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъххх
13:42 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Браво
Коментиран от #13
13:45 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иван1
13:50 11.11.2026
6 Кла
13:53 11.11.2026
7 Соваж бейби
Коментиран от #15
13:54 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Соваж бейби
До коментар #4 от "оня с коня":😂даваха един репортаж миналата седмица по новините една украинка с юргана и възглавница 2ра година всяка вечер ходи в метрото да спи .Имаше и други вече заспали ,нещо като обща спалня за жителите там ,че и студено къде се къпят не знам може някой страшен вирус да плъзне.
Коментиран от #10
13:58 11.11.2026
10 Гошо
До коментар #9 от "Соваж бейби":ПЕрошенко каза че това руснаци
Коментиран от #14
14:00 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ОО ОО
14:08 11.11.2026
13 Бъркаш!
До коментар #3 от "Браво":Руснаците не удрят цивилни обекти, това е запазена марка на Киевския терорестичен режим!
14:11 11.11.2026
14 Соваж бейби
До коментар #10 от "Гошо":А не е вярно жената беше украинка даде интервю на френски журналист в Украйна, bfmtv не лъжат .
14:18 11.11.2026
15 Антирашист 5054
До коментар #7 от "Соваж бейби":Дървените глави не схващат ,че украинците защитават родината си ! Но не трябва да има рашистка пропаганда !
Коментиран от #16
14:21 11.11.2026
16 К.О.Т..А.К 🐱
До коментар #15 от "Антирашист 5054":Лука ,лапуркай ,ако се изживяваш и като Сюлейман ,лапуркането е подготовка и прелюдия към сериозно любене както винаги👈.
14:27 11.11.2026