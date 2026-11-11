Един загинал и четирима ранени при взрив в Либия

Един работник е загинал, а четирима служители са ранени при взрив в газовия комплекс на компанията „Сирт“ в либийското пристанище Марса ел Брега. Инцидентът е станал сутринта, след като се е взривил участък от газопровод за горивен газ, захранващ парните котли.

След взрива е избухнал ограничен пожар. Екипи за спешна помощ и пожарогасители са затворили газопроводите, овладели са огъня и са обезопасили района. Загиналият е работник от арабска националност, съобщи Националната петролна корпорация на Либия.

Производството на суров петрол не е засегнато

Работата на газовия завод е спряна като предпазна мярка. Според Националната петролна корпорация действията са предприети за защита на служителите и съоръженията.

„Няма отражение върху доставките на газ за вътрешния пазар или върху производството на суров петрол“, заяви корпорацията. От институцията посочиха, че останалите операции на компанията продължават нормално.

Към момента не са обявени допълнителни подробности за състоянието на четиримата ранени работници, както и за причината, довела до повредата и взрива на газопровода. Не са съобщени и данни за други пострадали или за значителни щети извън засегнатия участък.

Източници: lana.gov.ly, almadanews.ly