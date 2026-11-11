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Един загинал и четирима ранени при взрив в Либия
  Тема: Икономика

Един загинал и четирима ранени при взрив в Либия

11 Ноември, 2026 14:15 509 1

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  • взрив-
  • газов комплекс-
  • марса ел брега-
  • петролна корпорация-
  • петролна индустрия

Пожарът в газовия комплекс в Марса ел Брега е овладян, а работата на завода е спряна временно като предпазна мярка

Един загинал и четирима ранени при взрив в Либия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един работник е загинал, а четирима служители са ранени при взрив в газовия комплекс на компанията „Сирт“ в либийското пристанище Марса ел Брега. Инцидентът е станал сутринта, след като се е взривил участък от газопровод за горивен газ, захранващ парните котли.

След взрива е избухнал ограничен пожар. Екипи за спешна помощ и пожарогасители са затворили газопроводите, овладели са огъня и са обезопасили района. Загиналият е работник от арабска националност, съобщи Националната петролна корпорация на Либия.

Производството на суров петрол не е засегнато

Работата на газовия завод е спряна като предпазна мярка. Според Националната петролна корпорация действията са предприети за защита на служителите и съоръженията.

„Няма отражение върху доставките на газ за вътрешния пазар или върху производството на суров петрол“, заяви корпорацията. От институцията посочиха, че останалите операции на компанията продължават нормално.

Към момента не са обявени допълнителни подробности за състоянието на четиримата ранени работници, както и за причината, довела до повредата и взрива на газопровода. Не са съобщени и данни за други пострадали или за значителни щети извън засегнатия участък.

Източници: lana.gov.ly, almadanews.ly


Либия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Кога ще ни стигнат либийците...?!
    Тука водиме всички смотаняци и без взривове!!!
    Нема Иран, нема Ирак, а либийците са някъде на края на опашката...

    14:18 11.11.2026