Украйна: Русия е загубила 2580 военни и 1559 дрона

Руските сили са загубили 2580 военнослужещи и 1559 оперативно-тактически дрона през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Данните обхващат бойните действия през периода 10-11 ноември.
„Общите бойни загуби на противника от 24 февруари 2022 г. до 11 ноември 2026 г. ориентировъчно възлизат на около 1 614 180 души“, посочва украинският Генерален щаб. Числото включва военнослужещи, които украинската страна определя като убити или ранени.
Още 73 артилерийски системи са извадени от строя
В дневната равносметка са включени още три руски танка, 10 бойни бронирани машини и 73 артилерийски системи. Украйна отчита и два унищожени руски комплекса за противовъздушна отбрана.
За последните 24 часа са отчетени 513 единици автомобилна техника и автоцистерни, пет наземни роботизирани комплекса и две единици специална техника. Не са добавени нови загуби на руски самолети, хеликоптери, кораби, подводници или крилати ракети.
Над 604 000 дрона според украинската статистика
С натрупване от началото на пълномащабното нахлуване украинският Генерален щаб посочва 604 910 унищожени или извадени от строя руски оперативно-тактически безпилотни летателни апарата. Общият брой на отчетените руски артилерийски системи достига 52 231, а на танковете - 12 468.
Посочените стойности са оценка на украинското военно командване. Те не са независимо потвърдени, а руските власти не са публикували съпоставими официални данни за собствените си загуби за същия период.
Източници: frontnews.eu, weukraine.tv
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
14:42 11.11.2026
2 Гуня
14:43 11.11.2026
3 Извинете
14:46 11.11.2026
4 Нищо ново
Неефективни тактики, липса на лидерство и зле подготвени войници водят до опустошителни загуби за руснаците във войната срещу Украйна. Това заяви Джак Кийн, генерал с четири звезди в оставка и бивш заместник-началник на щаба на армията на САЩ.Липсата на въображение, липсата на лидерство и липсата на добре обучени войници са основни фактори, допринасящи за тези смъртни случаи.
Коментиран от #29
14:46 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Някой
14:47 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой
Браво, момчета - так держать! Ще има половинка хляб и 200 мл водка за награда.
14:53 11.11.2026
9 горски
14:53 11.11.2026
10 Укра холивуд
14:59 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Петър
“ 1,614 милиона руски загуби на личен състав от началото на пълномащабната война”
Това е един процент от населението на Русия.
Кажете украйна колко войника е изгубила досега и също - какъв процент от населението си е изгубила досега?
Или ви е страх да ги напишете тези данни, че са леко стряскащи, а??
14:59 11.11.2026
13 Петър
До коментар #5 от "1488":С този ник си чист нацист!
Коментиран от #17
15:00 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Путин съм
Не ми дреме
15:02 11.11.2026
16 Пък и
15:02 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Василеску
15:04 11.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ха ХаХа
15:15 11.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 виктория
15:17 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ццц
15:48 11.11.2026
31 гост
15:48 11.11.2026
32 Любител на тихоокеанските ценности
15:52 11.11.2026
33 фбр
15:55 11.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.