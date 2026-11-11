Украйна: Русия е загубила 2580 военни и 1559 дрона

Руските сили са загубили 2580 военнослужещи и 1559 оперативно-тактически дрона през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Данните обхващат бойните действия през периода 10-11 ноември.

„Общите бойни загуби на противника от 24 февруари 2022 г. до 11 ноември 2026 г. ориентировъчно възлизат на около 1 614 180 души“, посочва украинският Генерален щаб. Числото включва военнослужещи, които украинската страна определя като убити или ранени.

Още 73 артилерийски системи са извадени от строя

В дневната равносметка са включени още три руски танка, 10 бойни бронирани машини и 73 артилерийски системи. Украйна отчита и два унищожени руски комплекса за противовъздушна отбрана.

За последните 24 часа са отчетени 513 единици автомобилна техника и автоцистерни, пет наземни роботизирани комплекса и две единици специална техника. Не са добавени нови загуби на руски самолети, хеликоптери, кораби, подводници или крилати ракети.

Над 604 000 дрона според украинската статистика

С натрупване от началото на пълномащабното нахлуване украинският Генерален щаб посочва 604 910 унищожени или извадени от строя руски оперативно-тактически безпилотни летателни апарата. Общият брой на отчетените руски артилерийски системи достига 52 231, а на танковете - 12 468.

Посочените стойности са оценка на украинското военно командване. Те не са независимо потвърдени, а руските власти не са публикували съпоставими официални данни за собствените си загуби за същия период.

Източници: frontnews.eu, weukraine.tv