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Украйна: Русия е загубила 2580 военни и 1559 дрона
  Тема: Украйна

Украйна: Русия е загубила 2580 военни и 1559 дрона

11 Ноември, 2026 14:40 879 34

  • руски загуби-
  • украински генерален щаб-
  • войната в украйна-
  • дронове-
  • артилерия

Украинският Генерален щаб отчита още 73 унищожени артилерийски системи и общо над 1,614 милиона руски загуби на личен състав от началото на пълномащабната война

Украйна: Русия е загубила 2580 военни и 1559 дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили са загубили 2580 военнослужещи и 1559 оперативно-тактически дрона през последното денонощие, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Данните обхващат бойните действия през периода 10-11 ноември.

„Общите бойни загуби на противника от 24 февруари 2022 г. до 11 ноември 2026 г. ориентировъчно възлизат на около 1 614 180 души“, посочва украинският Генерален щаб. Числото включва военнослужещи, които украинската страна определя като убити или ранени.

Още 73 артилерийски системи са извадени от строя

В дневната равносметка са включени още три руски танка, 10 бойни бронирани машини и 73 артилерийски системи. Украйна отчита и два унищожени руски комплекса за противовъздушна отбрана.

За последните 24 часа са отчетени 513 единици автомобилна техника и автоцистерни, пет наземни роботизирани комплекса и две единици специална техника. Не са добавени нови загуби на руски самолети, хеликоптери, кораби, подводници или крилати ракети.

Над 604 000 дрона според украинската статистика

С натрупване от началото на пълномащабното нахлуване украинският Генерален щаб посочва 604 910 унищожени или извадени от строя руски оперативно-тактически безпилотни летателни апарата. Общият брой на отчетените руски артилерийски системи достига 52 231, а на танковете - 12 468.

Посочените стойности са оценка на украинското военно командване. Те не са независимо потвърдени, а руските власти не са публикували съпоставими официални данни за собствените си загуби за същия период.

Източници: frontnews.eu, weukraine.tv


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    38 16 Отговор
    Поименно колеги, поименно! И серийните номера на дроновете! Че вече станаха 15 милиона и им изгубихме бройката!

    14:42 11.11.2026

  • 2 Гуня

    33 15 Отговор
    Марийка лично ги е броила

    14:43 11.11.2026

  • 3 Извинете

    33 16 Отговор
    тези украинци с кого се бият въобще, след като са избили толкова руснаци? И защо ли събират насила всичко живо от мъжки пол?

    14:46 11.11.2026

  • 4 Нищо ново

    16 31 Отговор
    Едва ли някой е изненадан.
    Неефективни тактики, липса на лидерство и зле подготвени войници водят до опустошителни загуби за руснаците във войната срещу Украйна. Това заяви Джак Кийн, генерал с четири звезди в оставка и бивш заместник-началник на щаба на армията на САЩ.Липсата на въображение, липсата на лидерство и липсата на добре обучени войници са основни фактори, допринасящи за тези смъртни случаи.

    Коментиран от #29

    14:46 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    30 11 Отговор
    Пропуснали сте поне по 2 нули на всяко число. Ама няма проблем - и без това никой не вярва на патологични лъжци.

    14:47 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    29 2 Отговор
    Украинските тролове са налазили тази статия и цъкат ли, цъкат минуси на антифашистките мнения.
    Браво, момчета - так держать! Ще има половинка хляб и 200 мл водка за награда.

    14:53 11.11.2026

  • 9 горски

    27 1 Отговор
    513 автомобила унищожени ....абе сменете софтуера на електронната игра...

    14:53 11.11.2026

  • 10 Укра холивуд

    21 1 Отговор
    В действие ! Боже тия наркомани на каква дрога са ?

    14:59 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Петър

    22 1 Отговор
    Руските загуби се съобщават постоянно, а украинските загуби не. Защо така??

    “ 1,614 милиона руски загуби на личен състав от началото на пълномащабната война”

    Това е един процент от населението на Русия.

    Кажете украйна колко войника е изгубила досега и също - какъв процент от населението си е изгубила досега?

    Или ви е страх да ги напишете тези данни, че са леко стряскащи, а??

    14:59 11.11.2026

  • 13 Петър

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "1488":

    С този ник си чист нацист!

    Коментиран от #17

    15:00 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Путин съм

    6 9 Отговор
    Местя го в другият крачол

    Не ми дреме

    15:02 11.11.2026

  • 16 Пък и

    16 0 Отговор
    скромни бе! Аз мисля,че истинските числа са 25800000 войни и 1559000 дрона за денонощието!

    15:02 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Василеску

    18 0 Отговор
    Вече са на минус и разчитат на роботи от чипове за пералните, произведени от Лвивския машиностроителен завод през 1953 г.

    15:04 11.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ХаХа

    3 1 Отговор
    Хахахаха

    15:15 11.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 виктория

    12 1 Отговор
    Пишете фантасмагории!! дори през 2 световна война няма толкова жертви за денонощие!!!!

    15:17 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ццц

    4 1 Отговор
    Според укринската статистика не трябваше да останал жив руснак още преди две години.

    15:48 11.11.2026

  • 31 гост

    3 1 Отговор
    А где клоун?Едни го търсят да го .......

    15:48 11.11.2026

  • 32 Любител на тихоокеанските ценности

    3 1 Отговор
    Клиоуна съм!Бункера ми е на 95 м под земята но и там не е сигурно.Путин обеща да не ме убива - ще ме вкарат в клетка и ще ме разнасят.Аз обичам!

    15:52 11.11.2026

  • 33 фбр

    3 1 Отговор
    Браво Марче ! Утре направо пиши 3900 убити и няма да сбъркаш!!! Може ли да обясниш защо Зелю иска прекратяване на огъня при такива успехи на армията му? Кога се очаква да превземат Москва и достигнат до Урал???

    15:55 11.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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