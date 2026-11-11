Узбекистан и Финландия обсъдиха разширяване на връзките

Президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и президентът на Финландия Александер Стуб обсъдиха разширяването на двустранното сътрудничество по време на среща в Анталия. Разговорите се проведоха в рамките на 31-ата конференция на ООН за изменението на климата COP31.

Двамата лидери са разгледали изпълнението на договореностите, постигнати по време на официалното посещение на Стуб в Узбекистан през октомври 2025 г. Акцентът е бил поставен върху увеличаването на взаимната търговия и ускоряването на съвместните проекти в металургията, енергетиката и геологията.

„Особено внимание беше отделено на увеличаването на взаимната търговия, ускоряването на съвместните проекти и разширяването на сътрудничеството в областта на опазването на околната среда и управлението на водните ресурси“, се посочва в информацията на президентската администрация на Узбекистан.

Нови икономически контакти през 2027 г.

Мирзийоев и Стуб са подчертали значението на провеждането в началото на 2027 г. на поредното заседание на междуправителствената комисия, както и на двустранен бизнес форум. Очаква се тези формати да дадат възможност за проследяване на договореностите и за подготовка на конкретни проекти между компании от двете държави.

По време на посещението на Стуб в Ташкент през 2025 г. беше съобщено за портфолио от перспективни съвместни проекти на стойност над 1 млрд. евро. Тогава двете страни обсъдиха още създаването на фонд за търговско финансиране, сертификационни лаборатории за узбекски селскостопански и текстилни стоки и партньорства в областта на цифровизацията, изкуствения интелект, образованието и екологията.

В Анталия президентите са обменили мнения и по актуални въпроси от регионалния и международния дневен ред. Не са обявени нови подписани споразумения след настоящата среща, като основният фокус е бил върху изпълнението на вече постигнатите договорености и подготовката на следващите двустранни контакти.

Източници: tafs.uz, uza.uz