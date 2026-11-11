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Москва предложи пактове за ненападение на страни от НАТО
  Тема: Украйна

Москва предложи пактове за ненападение на страни от НАТО

11 Ноември, 2026 15:43 910 27

  • русия-
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  • алексей дробинин-
  • пактове за ненападение-
  • войната в украйна

Руски дипломат представи три варианта за нова европейска система за сигурност, включително двустранни договори с отделни членки на Алианса

Москва предложи пактове за ненападение на страни от НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Москва може да сключи двустранни пактове за ненападение с отделни държави от НАТО, заяви руският дипломат Алексей Дробинин на форум по колективна сигурност в Москва. По думите му подобни договори могат да бъдат част от нова архитектура на сигурността в Европа, обсъждана в рамките на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

„Например такива споразумения могат да бъдат сключени и с отделни държави членки на НАТО, които впоследствие биха получили допълнителни индивидуални гаранции за сигурност от Руската федерация“, каза Дробинин, цитиран от Ройтерс.

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Три варианта за европейската сигурност

Директорът на департамента за външнополитическо планиране в руското Министерство на външните работи представи три възможни модела. Първият предвижда колективен отбранителен съюз или двустранни споразумения за взаимна помощ, подобни на договореностите на Русия с Беларус и Северна Корея.

Вторият вариант включва политически споразумения страните да не подпомагат противниците си при евентуална агресия. Като пример Дробинин посочи договора между Русия и Иран.

Третата възможност е сключването на двустранни договори за взаимно ненападение. Според представената от дипломата концепция държавите могат също да поемат ангажимент да не водят война една срещу друга и да не предоставят територия, транзитни маршрути или промишлени мощности за подобни действия.

Предложенията са свързани с преговорите за Украйна

Темата за нова система за сигурност в Европа е била централна в двудневните преговори в Абу Даби между Русия, Украйна и САЩ, заяви руският главен преговарящ Владимир Медински. Подробности за обсъжданото съдържание не бяха представени.

Ройтерс отбелязва, че преговорите са възобновени през тази седмица за първи път от февруари 2026 г. Американски представители са заявили готовност да обсъждат по-широка европейска система за сигурност, докато редица европейски политици настояват първо да бъде договорено прекратяване на огъня в Украйна.

Предложенията на Москва идват на фона на руските заявления от 2025 г., че страната е готова да потвърди с международен документ ангажимент да не напада европейски държави. В същото време НАТО определя Русия като най-сериозната и пряка заплаха за сигурността на съюзниците и посочва, че промяна в отношенията може да има при прекратяване на руската агресия и пълно спазване на международното право.

Засега няма данни отделна държава от НАТО да е приела предложението или да са започнали официални преговори за подобен договор.

Източници: d2233.cms.socastsrm.com, novayagazeta.eu


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    13 5 Отговор
    подписа на това хмне не струва нищо

    Коментиран от #20

    15:46 11.11.2026

  • 2 Я виж

    8 5 Отговор
    Владимир Сополин.

    15:46 11.11.2026

  • 3 Удри

    15 9 Отговор
    Руските пактове не струват хартията, на която са написани.

    15:46 11.11.2026

  • 4 Трол

    6 4 Отговор
    Пактовете ще бъдат с Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания и Португалия.

    15:47 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Герги

    8 4 Отговор
    Нещо подобно на Рибентроп ...Молотов ли..

    Коментиран от #15

    15:49 11.11.2026

  • 7 Маринов

    5 4 Отговор
    Съвсем честно и открито. Да се разберат и подпишат. За следващите 40-50 години.

    Коментиран от #27

    15:50 11.11.2026

  • 8 Соломон

    12 12 Отговор
    Никой няма намерение да напада Русия.Русия е тази която постоянно си намира поводи за да нападне някого.То не беше Чечня,Грузия или Украйна.А върха на наглоста е да искаш гаранции от страната която си нападнал

    15:51 11.11.2026

  • 9 🇺🇦🇧🇬

    9 8 Отговор
    Договор с рашия струва по-малко от хартията,на която е написан... Само бoй до поредния фалит!

    15:52 11.11.2026

  • 10 койдазнай

    8 2 Отговор
    Такъв пакт е предложил и Хитлер на Сталин. Той е сключен на 23 август 1939 и е дефинирал сферите на влияние и е гарантирал мира в Европа!

    Коментиран от #26

    15:53 11.11.2026

  • 11 Соломон

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "УдоМача":

    СССР нямаше ли такъв договор със Япония през 39г.Япония спази гоговора ама СССР не

    Коментиран от #24

    15:53 11.11.2026

  • 12 Дика

    10 6 Отговор
    Русия и договори... Дрън дрън

    15:53 11.11.2026

  • 13 Р Радев

    4 2 Отговор
    Къв а тоа фото шоп въ! Каде и макaкот! Да ни връща Крим, изконна българска земя!

    Коментиран от #23

    15:55 11.11.2026

  • 14 Малая Токмачка

    5 2 Отговор
    Асвабдили?

    15:57 11.11.2026

  • 15 Нещо като

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Герги":

    Пакт Пилсудски-Хитлер (26 януари 1934 г.) против СССР.

    15:57 11.11.2026

  • 16 В периферията

    1 4 Отговор
    Това се нарича "целувай ръка преди екзекуцията" и дава последен шанс за оцеляване. Ако лайките не сте разбрали, всичко ще свърши с кратка, но безмилостна ядрена война и сега е моментът да се трият координати.

    15:59 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ядрата са насочени

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "УдоМача":

    Още преди година Путин предупреди, че ще опраска натюфците в Европа. Отговориха ми с хихи и хаха. После тролът който няма бункер няма да му е смешно. САЩ и Китай наблюдават и се чудят на акъла на дребните европейски държавици.

    Коментиран от #21, #25

    16:04 11.11.2026

  • 19 Мъглата ще катастрофира света

    1 0 Отговор
    Това предложение трябва да е ирония, защото ако е истинско, си е чиста наивност, да не кажа глупост, пред вид факта, че много натовски страни сключиха двустранни десетгодишни договори с Украйна за защита и участие в коалиция на желаещите.
    Мир няма да има.
    Осъдихме децата си на война и разруха...

    16:04 11.11.2026

  • 20 на шмерц

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    и сие западни доказани лъжци, нали?!

    16:04 11.11.2026

  • 21 Соломон

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ядрата са насочени":

    Тия ядра могат да си ги наврат знаеш къде

    16:05 11.11.2026

  • 22 Вишис

    5 1 Отговор
    Пyтьту иска да си гарантира че европа няма да препи на грабежа, затова иска да му обещаят ненападение! Не беше кой знай колко умно! Бой по джaмайирията дорде спре да мърда!

    16:05 11.11.2026

  • 23 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Р Радев":

    да заминава на укрофронта и да ни я връща!

    16:06 11.11.2026

  • 24 Не,

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    обратното стана!

    16:07 11.11.2026

  • 25 ...

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ядрата са насочени":

    "Дребните европейски държавици" имат 5 пъти повече хора и 10 пъти повече пари от рашия,само да отбележа...

    16:08 11.11.2026

  • 26 И после,

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    хитлер неочаквано напада Русия! Сталин е изнанедан, че чак не може да поверва! Абе кой нормален верва на западняци ???

    16:08 11.11.2026

  • 27 Няма как

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Маринов":

    да стане! западняците са доказани подли лъжци, неспазващи никакви договори!

    16:09 11.11.2026

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