Москва предложи пактове за ненападение на страни от НАТО

Москва може да сключи двустранни пактове за ненападение с отделни държави от НАТО, заяви руският дипломат Алексей Дробинин на форум по колективна сигурност в Москва. По думите му подобни договори могат да бъдат част от нова архитектура на сигурността в Европа, обсъждана в рамките на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.
„Например такива споразумения могат да бъдат сключени и с отделни държави членки на НАТО, които впоследствие биха получили допълнителни индивидуални гаранции за сигурност от Руската федерация“, каза Дробинин, цитиран от Ройтерс.
Три варианта за европейската сигурност
Директорът на департамента за външнополитическо планиране в руското Министерство на външните работи представи три възможни модела. Първият предвижда колективен отбранителен съюз или двустранни споразумения за взаимна помощ, подобни на договореностите на Русия с Беларус и Северна Корея.
Вторият вариант включва политически споразумения страните да не подпомагат противниците си при евентуална агресия. Като пример Дробинин посочи договора между Русия и Иран.
Третата възможност е сключването на двустранни договори за взаимно ненападение. Според представената от дипломата концепция държавите могат също да поемат ангажимент да не водят война една срещу друга и да не предоставят територия, транзитни маршрути или промишлени мощности за подобни действия.
Предложенията са свързани с преговорите за Украйна
Темата за нова система за сигурност в Европа е била централна в двудневните преговори в Абу Даби между Русия, Украйна и САЩ, заяви руският главен преговарящ Владимир Медински. Подробности за обсъжданото съдържание не бяха представени.
Ройтерс отбелязва, че преговорите са възобновени през тази седмица за първи път от февруари 2026 г. Американски представители са заявили готовност да обсъждат по-широка европейска система за сигурност, докато редица европейски политици настояват първо да бъде договорено прекратяване на огъня в Украйна.
Предложенията на Москва идват на фона на руските заявления от 2025 г., че страната е готова да потвърди с международен документ ангажимент да не напада европейски държави. В същото време НАТО определя Русия като най-сериозната и пряка заплаха за сигурността на съюзниците и посочва, че промяна в отношенията може да има при прекратяване на руската агресия и пълно спазване на международното право.
Засега няма данни отделна държава от НАТО да е приела предложението или да са започнали официални преговори за подобен договор.
Източници: d2233.cms.socastsrm.com, novayagazeta.eu
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха
Коментиран от #20
15:46 11.11.2026
2 Я виж
15:46 11.11.2026
3 Удри
15:46 11.11.2026
4 Трол
15:47 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Герги
Коментиран от #15
15:49 11.11.2026
7 Маринов
Коментиран от #27
15:50 11.11.2026
8 Соломон
15:51 11.11.2026
9 🇺🇦🇧🇬
15:52 11.11.2026
10 койдазнай
Коментиран от #26
15:53 11.11.2026
11 Соломон
До коментар #5 от "УдоМача":СССР нямаше ли такъв договор със Япония през 39г.Япония спази гоговора ама СССР не
Коментиран от #24
15:53 11.11.2026
12 Дика
15:53 11.11.2026
13 Р Радев
Коментиран от #23
15:55 11.11.2026
14 Малая Токмачка
15:57 11.11.2026
15 Нещо като
До коментар #6 от "Герги":Пакт Пилсудски-Хитлер (26 януари 1934 г.) против СССР.
15:57 11.11.2026
16 В периферията
15:59 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ядрата са насочени
До коментар #5 от "УдоМача":Още преди година Путин предупреди, че ще опраска натюфците в Европа. Отговориха ми с хихи и хаха. После тролът който няма бункер няма да му е смешно. САЩ и Китай наблюдават и се чудят на акъла на дребните европейски държавици.
Коментиран от #21, #25
16:04 11.11.2026
19 Мъглата ще катастрофира света
Мир няма да има.
Осъдихме децата си на война и разруха...
16:04 11.11.2026
20 на шмерц
До коментар #1 от "Ха ха":и сие западни доказани лъжци, нали?!
16:04 11.11.2026
21 Соломон
До коментар #18 от "Ядрата са насочени":Тия ядра могат да си ги наврат знаеш къде
16:05 11.11.2026
22 Вишис
16:05 11.11.2026
23 Така е
До коментар #13 от "Р Радев":да заминава на укрофронта и да ни я връща!
16:06 11.11.2026
24 Не,
До коментар #11 от "Соломон":обратното стана!
16:07 11.11.2026
25 ...
До коментар #18 от "Ядрата са насочени":"Дребните европейски държавици" имат 5 пъти повече хора и 10 пъти повече пари от рашия,само да отбележа...
16:08 11.11.2026
26 И после,
До коментар #10 от "койдазнай":хитлер неочаквано напада Русия! Сталин е изнанедан, че чак не може да поверва! Абе кой нормален верва на западняци ???
16:08 11.11.2026
27 Няма как
До коментар #7 от "Маринов":да стане! западняците са доказани подли лъжци, неспазващи никакви договори!
16:09 11.11.2026