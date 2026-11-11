Москва предложи пактове за ненападение на страни от НАТО

Москва може да сключи двустранни пактове за ненападение с отделни държави от НАТО, заяви руският дипломат Алексей Дробинин на форум по колективна сигурност в Москва. По думите му подобни договори могат да бъдат част от нова архитектура на сигурността в Европа, обсъждана в рамките на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

„Например такива споразумения могат да бъдат сключени и с отделни държави членки на НАТО, които впоследствие биха получили допълнителни индивидуални гаранции за сигурност от Руската федерация“, каза Дробинин, цитиран от Ройтерс.

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Три варианта за европейската сигурност

Директорът на департамента за външнополитическо планиране в руското Министерство на външните работи представи три възможни модела. Първият предвижда колективен отбранителен съюз или двустранни споразумения за взаимна помощ, подобни на договореностите на Русия с Беларус и Северна Корея.

Вторият вариант включва политически споразумения страните да не подпомагат противниците си при евентуална агресия. Като пример Дробинин посочи договора между Русия и Иран.

Третата възможност е сключването на двустранни договори за взаимно ненападение. Според представената от дипломата концепция държавите могат също да поемат ангажимент да не водят война една срещу друга и да не предоставят територия, транзитни маршрути или промишлени мощности за подобни действия.

Предложенията са свързани с преговорите за Украйна

Темата за нова система за сигурност в Европа е била централна в двудневните преговори в Абу Даби между Русия, Украйна и САЩ, заяви руският главен преговарящ Владимир Медински. Подробности за обсъжданото съдържание не бяха представени.

Ройтерс отбелязва, че преговорите са възобновени през тази седмица за първи път от февруари 2026 г. Американски представители са заявили готовност да обсъждат по-широка европейска система за сигурност, докато редица европейски политици настояват първо да бъде договорено прекратяване на огъня в Украйна.

Предложенията на Москва идват на фона на руските заявления от 2025 г., че страната е готова да потвърди с международен документ ангажимент да не напада европейски държави. В същото време НАТО определя Русия като най-сериозната и пряка заплаха за сигурността на съюзниците и посочва, че промяна в отношенията може да има при прекратяване на руската агресия и пълно спазване на международното право.

Засега няма данни отделна държава от НАТО да е приела предложението или да са започнали официални преговори за подобен договор.

Източници: d2233.cms.socastsrm.com, novayagazeta.eu