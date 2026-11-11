Иран осъди наградата на САЩ за данни за ядрената му програма

Иран осъди предложението на САЩ за награда до 20 милиона долара за информация за ядрената му програма и поиска Организацията на обединените нации и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да реагират срещу инициативата.

Американската програма „Награди за справедливост“ предлага до 20 милиона долара, както и възможност за преместване, срещу сведения за ядрени съоръжения, оборудване, учени и други служители, свързани с програмата, както и за движението на тези лица и материали. Съобщението беше разпространено допълнително от Централното командване на САЩ.

В писмо от 10 ноември до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, председателя на Съвета за сигурност и генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси иранският външен министър Абас Арагчи определи предложението като „отвратително и достойно за съжаление“. Той призова трите институции да го осъдят „ясно и недвусмислено“.

Според Арагчи американската инициатива насърчава събирането на разузнавателна информация за ядрени обекти, техническо оборудване и научни кадри. Иранският министър предупреди, че това може да насърчи шпионаж, да увеличи риска за ядрените съоръжения и да застраши учени и технически специалисти.

Техеран заявява, че ядрената му програма е мирна и че правото на страните да използват ядрена енергия за мирни цели е признато от Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Арагчи също така предупреди, че изпълнението на гаранционните задължения към МААЕ не може да се очаква нормално, ако съоръжения, персонал и чувствителна информация са изложени на заплахи от нападения и саботаж.

Иранският външен министър поиска Съветът за сигурност да разгледа въпроса като заплаха за международния мир и сигурност, а МААЕ да защити поверителността и независимостта на системата си за контрол. До момента няма данни ООН или агенцията във Виена да са обявили официална позиция по иранското искане.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, aa.com.tr