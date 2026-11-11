Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран осъди наградата на САЩ за данни за ядрената му програма
  Тема: Иранската криза

Иран осъди наградата на САЩ за данни за ядрената му програма

11 Ноември, 2026 15:45 368 0

  • иран-
  • сащ-
  • ядрена програма-
  • абас арагчи-
  • маае

Вашингтон предлага до 20 милиона долара и преместване на информатори. Техеран поиска ООН и МААЕ да осъдят инициативата

Иран осъди наградата на САЩ за данни за ядрената му програма - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран осъди предложението на САЩ за награда до 20 милиона долара за информация за ядрената му програма и поиска Организацията на обединените нации и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да реагират срещу инициативата.

Американската програма „Награди за справедливост“ предлага до 20 милиона долара, както и възможност за преместване, срещу сведения за ядрени съоръжения, оборудване, учени и други служители, свързани с програмата, както и за движението на тези лица и материали. Съобщението беше разпространено допълнително от Централното командване на САЩ.

В писмо от 10 ноември до генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, председателя на Съвета за сигурност и генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси иранският външен министър Абас Арагчи определи предложението като „отвратително и достойно за съжаление“. Той призова трите институции да го осъдят „ясно и недвусмислено“.

Според Арагчи американската инициатива насърчава събирането на разузнавателна информация за ядрени обекти, техническо оборудване и научни кадри. Иранският министър предупреди, че това може да насърчи шпионаж, да увеличи риска за ядрените съоръжения и да застраши учени и технически специалисти.

Техеран заявява, че ядрената му програма е мирна и че правото на страните да използват ядрена енергия за мирни цели е признато от Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Арагчи също така предупреди, че изпълнението на гаранционните задължения към МААЕ не може да се очаква нормално, ако съоръжения, персонал и чувствителна информация са изложени на заплахи от нападения и саботаж.

Иранският външен министър поиска Съветът за сигурност да разгледа въпроса като заплаха за международния мир и сигурност, а МААЕ да защити поверителността и независимостта на системата си за контрол. До момента няма данни ООН или агенцията във Виена да са обявили официална позиция по иранското искане.

Източници: apnews.com, timesofisrael.com, aa.com.tr


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания