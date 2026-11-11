Обща стачка в Испания заради жилищната криза

Работници в цяла Испания участват в 24-часова обща стачка заради кризата с достъпните жилища, ниските заплати и високите цени. Това е първият общонационален протест от 14 години, а действията се провеждат по-малко от три седмици преди предсрочните парламентарни избори на 29 ноември.

Стачката започна в полунощ и трябва да приключи в края на деня. При предприятията с няколко смени протестът започва с първата смяна и завършва след последната. В него участват двата най-големи синдиката в страната - CCOO и UGT, заедно с CGT, CNT и организации на наемателите.

Протестът е под мотото „Заплати. Жилища. Цени“. Синдикатите настояват за ръст на доходите, намаляване на работното време, подобряване на условията на труд и мерки срещу поскъпването на наемите и жилищата. Те определят жилищната криза като проблем, който пряко засяга условията на живот на работещите.

Нарушения в транспорта и блокирани улици

В Мадрид протестиращи блокираха централни улици, включително „Гран Вия“, а в Барселона много магазини останаха затворени или бяха обезопасени заради очакваните демонстрации. Общественият транспорт в Барселона беше спрян или работеше със значителни ограничения, като метрото се движеше само в часовете с най-голямо натоварване.

Летищният оператор AENA съобщи за отменени около 5 процента от полетите. До 10 часа са били отменени 234 от общо 4529 планирани полета в испанските летища. В редица сектори бяха въведени минимални услуги, включително в транспорта, енергетиката и пощенските услуги.

Потреблението на електроенергия по обяд е било с 6,12 процента под обичайното за последния месец, според данни на испанския оператор на електроенергийната мрежа. Синдикатите заявиха, че подкрепата е неравномерна, но по-силна в крайбрежните райони, където натискът върху жилищния пазар е особено голям.

Наемите поглъщат почти целия доход на младите

Според данни, цитирани от Reuters, Испания изпитва недостиг от около 750 000 жилища. Очаква се той да надхвърли един милион до 2028 г. Средният наем е 1176 евро месечно - приблизително 98,7 процента от средната месечна заплата на млад човек.

„Наемите продължават да растат, цените на жилищата също и това просто е невъзможно“, заявява пред Reuters 36-годишният Хесус Гонсалес, който работи в болничен IT отдел в Мадрид. По думите му той все още не може да живее самостоятелно.

Кризата се превърна в основна тема преди изборите на 29 ноември. Работодателската организация CEOE определя стачката като контрапродуктивна и твърди, че има политически и предизборен характер. Заместник-председателят на организацията Анхела де Мигел заяви, че решението е в строителството на повече жилища и в намаляването на данъците, които оскъпяват новото строителство.

Основните шествия в Мадрид и Барселона са насрочени за следобеда. Стачката е първата общонационална, подкрепена от CCOO и UGT, след протестите през 2012 г. срещу мерките за икономии.

Източници: apnews.com, internazionale.it, rtve.es