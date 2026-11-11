Украйна и Дания разработват дронов ескорт за кораби

Украйна и Дания разработват проект за съпровождане на кораби в Черно море с различни видове дронове, които да ги защитават от руски атаки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на медийна проява с датския премиер Мете Фредериксен в Дания.

„Черно море в момента е блокирано. Осигуряването на безопасно преминаване на корабите е изключително важно за селското стопанство“, каза Зеленски. По думите му Русия използва срещу плавателни съдове дронове, включително произведени в Иран, както и различни видове ракети.

Украинският президент заяви, че руските атаки застрашават кораби независимо от държавата, под чийто флаг плават. Той не посочи кога ще започне практическото прилагане на проекта, нито разкри подробности за броя и конкретните модели дронове, които ще бъдат използвани.

Нов пакет военна помощ от Дания

Обявеното сътрудничество идва на фона на нова подкрепа от Копенхаген за Киев. На 10 ноември Дания обяви пакет военна помощ на стойност 4,8 милиарда датски крони, или приблизително 643 милиона евро. Основната част от средствата е предназначена за противовъздушна отбрана, а пакетът включва и финансиране за дронове, боеприпаси за изтребители F-16 и други отбранителни способности.

По време на разговорите Зеленски и Фредериксен са обсъдили и развитието на съвместни производства. Дания вече финансира закупуването на украински безпилотни системи в рамките на двустранното споразумение за дронове.

Безпилотни системи и морска сигурност

В рамките на посещението си в Дания Зеленски трябваше да се запознае с 13-метров безпилотен катер, разработен от компанията Copenhagen Group. Системата може да открива цели в морето и е част от демонстрация на датски отбранителни технологии.

Зеленски съобщи още, че Украйна и европейски партньори работят по антибалистична система. Той изрази надежда, че първите изпитания на новата европейска противоракетна технология ще се проведат през зимата.

Засега Киев и Копенхаген не са представили публичен график за проекта за дроново съпровождане на кораби. Не е уточнено и дали системата ще бъде предназначена само за наблюдение и ранно предупреждение, или ще включва средства за прехващане на дронове и ракети.

Източници: ukrinform.net, cphpost.dk, defencenordic.com