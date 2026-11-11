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Украйна и Дания разработват дронов ескорт за кораби
  Тема: Украйна

Украйна и Дания разработват дронов ескорт за кораби

11 Ноември, 2026 16:32 597 13

  • украйна-
  • дания-
  • черно море-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • руски атаки

Проектът цели да защити плавателните съдове в Черно море от руски дронове и ракети. Киев и Копенхаген задълбочават сътрудничеството си в областта на безпилотните системи

Украйна и Дания разработват дронов ескорт за кораби - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Дания разработват проект за съпровождане на кораби в Черно море с различни видове дронове, които да ги защитават от руски атаки. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на медийна проява с датския премиер Мете Фредериксен в Дания.

„Черно море в момента е блокирано. Осигуряването на безопасно преминаване на корабите е изключително важно за селското стопанство“, каза Зеленски. По думите му Русия използва срещу плавателни съдове дронове, включително произведени в Иран, както и различни видове ракети.

Украинският президент заяви, че руските атаки застрашават кораби независимо от държавата, под чийто флаг плават. Той не посочи кога ще започне практическото прилагане на проекта, нито разкри подробности за броя и конкретните модели дронове, които ще бъдат използвани.

Нов пакет военна помощ от Дания

Обявеното сътрудничество идва на фона на нова подкрепа от Копенхаген за Киев. На 10 ноември Дания обяви пакет военна помощ на стойност 4,8 милиарда датски крони, или приблизително 643 милиона евро. Основната част от средствата е предназначена за противовъздушна отбрана, а пакетът включва и финансиране за дронове, боеприпаси за изтребители F-16 и други отбранителни способности.

По време на разговорите Зеленски и Фредериксен са обсъдили и развитието на съвместни производства. Дания вече финансира закупуването на украински безпилотни системи в рамките на двустранното споразумение за дронове.

Безпилотни системи и морска сигурност

В рамките на посещението си в Дания Зеленски трябваше да се запознае с 13-метров безпилотен катер, разработен от компанията Copenhagen Group. Системата може да открива цели в морето и е част от демонстрация на датски отбранителни технологии.

Зеленски съобщи още, че Украйна и европейски партньори работят по антибалистична система. Той изрази надежда, че първите изпитания на новата европейска противоракетна технология ще се проведат през зимата.

Засега Киев и Копенхаген не са представили публичен график за проекта за дроново съпровождане на кораби. Не е уточнено и дали системата ще бъде предназначена само за наблюдение и ранно предупреждение, или ще включва средства за прехващане на дронове и ракети.

Източници: ukrinform.net, cphpost.dk, defencenordic.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Любовта на жрицата

    6 1 Отговор
    Дания най-активно подкрепя Украйна, но злите езици говорят, че това е много силно стимулирано от един клоун с финансов откат в двуцифрени проценти.

    Коментиран от #5, #13

    16:35 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гина, Горна Пишковица

    3 1 Отговор
    Я си работим ескорт, да питат, що не им е ясно!

    16:36 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Град София

    4 2 Отговор
    Няма да им помогне!

    16:39 11.11.2026

  • 8 И това доживяхме да прочетем

    6 1 Отговор
    Че Дания щяла да "брани" Черно море... ку-кууу!

    16:40 11.11.2026

  • 9 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Украйна и Дания разработват дронов ескорт за кораби.Украйна поиска от Дания пари да ме атакува с морски дронове техни кораби,което е целта на разработката

    16:41 11.11.2026

  • 10 И това доживяхме да прочетем

    4 1 Отговор
    Впрочем относно тези перковци да допълним че Датската либерална партия пада до исторически минимум от 5,8 процента преди националния конгрес на фона на вътрешни спорове
    Датската Либерална партия (Venstre) е паднала до най-ниското си ниво от повече от две десетилетия на проучвания на Voxmeter, като само 5,8% от избирателите подкрепят партията преди националния ѝ конгрес този уикенд. Последното проучване, проведено от Voxmeter за датската информационна агенция Ritzau, поставя Venstre на същото ниво, регистрирано през септември, нейното …

    16:42 11.11.2026

  • 11 Навсякъде където до власт са се

    4 1 Отговор
    докопали млади кукувици е все погром ..

    16:44 11.11.2026

  • 12 Зима

    3 1 Отговор
    и селско стопанство? Тоя вече съвсем не е на себе си!

    16:45 11.11.2026

  • 13 Сигурно

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Любовта на жрицата":

    са гледали някой нов фильм за ИИ или СИ, или някоя друга анимация...
    Как си го представят този екскорт?

    17:04 11.11.2026

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