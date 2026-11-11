Кличко: Киев не може да осигури безплатен транспорт сам

Киев няма да може самостоятелно да осигури безплатен обществен транспорт, ако украинското правителство не компенсира разходите. Това заяви кметът на столицата Виталий Кличко, след като президентът Володимир Зеленски възложи на кабинета да подготви програма за безплатно пътуване в наземния градски транспорт.

По думите на Кличко поддръжката на транспортната система струва близо 20 млрд. гривни. В сумата влизат разходите за гориво, техническо обслужване и възнагражденията на служителите.

„Ако правителството излезе с такива предложения, сме готови да го направим, но задължително трябва да има компенсация от правителството“, заяви Кличко.

Кметът допълни, че градът не може да поеме подобен разход самостоятелно. Той определи инициативата като трудно изпълнима без ясно посочен източник на финансиране и заяви, че Киев е готов да я обсъди при участие на държавата.

Киев чака над 8 млрд. гривни субсидии

Кличко посочи и натрупаните задължения за превоза на правоимащи пътници. Според него украинската държава дължи на Киев над 8 млрд. гривни за неполучени субсидии в продължение на 11 години.

Столичният обществен транспорт вече превозва безплатно над 1 млн. пътници с право на преференции. Кметът заяви, че тези разходи трябва да бъдат покривани от държавата.

„Може би правителството първо трябва да върне на Киев дължимата субсидия за безплатния превоз на правоимащите“, каза Кличко.

Недостигът на шофьори затруднява резервните автобуси

Инициативата на Зеленски предвижда и осигуряване на резерв от автобуси за случаите, в които метрото не работи или движението по мостовете над Днепър бъде затруднено. Кличко обаче заяви, че проблемът не е само в наличието на превозни средства.

В момента 418 автобуса обслужват 129 маршрута в Киев, като на тях работят 685 шофьори. Общинското предприятие „Киевпастранс“ разполага с още 25 технически изправни автобуса, но за пускането им по линиите са необходими най-малко 50 шофьори с категория D.

По оценка на кмета за пълна замяна на метрото с автобуси ще са нужни до 1020 превозни средства. Допълнителен проблем би било движението им в задръстванията.

Засега не е обявено кога ще бъде представена програмата на правителството, нито какъв ще бъде механизмът за компенсация към Киев. Не е съобщено и дали безплатното пътуване ще обхваща всички наземни линии или ще бъде ограничено до определени маршрути и периоди.

Източници: kyiv24.news, amp.dw.com, rbc.ua