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Кличко: Киев не може да осигури безплатен транспорт сам
  Тема: Украйна

Кличко: Киев не може да осигури безплатен транспорт сам

11 Ноември, 2026 16:46 777 17

  • виталий кличко-
  • киев-
  • безплатен транспорт-
  • украинско правителство-
  • градски транспорт

Кметът поиска компенсация от правителството, ако бъде въведено безплатно пътуване в наземния градски транспорт. По думите му поддръжката на системата струва близо 20 млрд. гривни

Кличко: Киев не може да осигури безплатен транспорт сам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киев няма да може самостоятелно да осигури безплатен обществен транспорт, ако украинското правителство не компенсира разходите. Това заяви кметът на столицата Виталий Кличко, след като президентът Володимир Зеленски възложи на кабинета да подготви програма за безплатно пътуване в наземния градски транспорт.

По думите на Кличко поддръжката на транспортната система струва близо 20 млрд. гривни. В сумата влизат разходите за гориво, техническо обслужване и възнагражденията на служителите.

„Ако правителството излезе с такива предложения, сме готови да го направим, но задължително трябва да има компенсация от правителството“, заяви Кличко.

Кметът допълни, че градът не може да поеме подобен разход самостоятелно. Той определи инициативата като трудно изпълнима без ясно посочен източник на финансиране и заяви, че Киев е готов да я обсъди при участие на държавата.

Киев чака над 8 млрд. гривни субсидии

Кличко посочи и натрупаните задължения за превоза на правоимащи пътници. Според него украинската държава дължи на Киев над 8 млрд. гривни за неполучени субсидии в продължение на 11 години.

Столичният обществен транспорт вече превозва безплатно над 1 млн. пътници с право на преференции. Кметът заяви, че тези разходи трябва да бъдат покривани от държавата.

„Може би правителството първо трябва да върне на Киев дължимата субсидия за безплатния превоз на правоимащите“, каза Кличко.

Недостигът на шофьори затруднява резервните автобуси

Инициативата на Зеленски предвижда и осигуряване на резерв от автобуси за случаите, в които метрото не работи или движението по мостовете над Днепър бъде затруднено. Кличко обаче заяви, че проблемът не е само в наличието на превозни средства.

В момента 418 автобуса обслужват 129 маршрута в Киев, като на тях работят 685 шофьори. Общинското предприятие „Киевпастранс“ разполага с още 25 технически изправни автобуса, но за пускането им по линиите са необходими най-малко 50 шофьори с категория D.

По оценка на кмета за пълна замяна на метрото с автобуси ще са нужни до 1020 превозни средства. Допълнителен проблем би било движението им в задръстванията.

Засега не е обявено кога ще бъде представена програмата на правителството, нито какъв ще бъде механизмът за компенсация към Киев. Не е съобщено и дали безплатното пътуване ще обхваща всички наземни линии или ще бъде ограничено до определени маршрути и периоди.

Източници: kyiv24.news, amp.dw.com, rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИИФ НИЩО НЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ

    23 2 Отговор
    Сичко краднахме до дупка.

    16:48 11.11.2026

  • 2 много нагли сега господин мерц

    20 2 Отговор
    може би ще иска заем от всички в европа за транспорта им толкова нагли същества само македонците ги бият до някъде

    16:52 11.11.2026

  • 3 УжасТ

    17 1 Отговор
    Транспорта на Киев ми е голям дерт ! Само не мога да разбера как всеки трети пътуващ е "с правомощия" ? 🤔

    16:52 11.11.2026

  • 4 Гост

    14 1 Отговор
    Добре де не разбирам - тия са във война а искат екстри? Потърсете със Зеления евраки от Юръп - те дават безотчетни.

    16:56 11.11.2026

  • 5 То има ли вече кой да пътува

    18 2 Отговор
    освен Зеленият пор? Обиколи 15 пъти света на аванта докато другите умират за нищо.За някво гейско жълто знаме.

    16:56 11.11.2026

  • 6 гражданин

    19 2 Отговор
    Да продадат златната тоалетна , и за 1 г. ще имат безсплатен транспорт

    16:56 11.11.2026

  • 7 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    19 2 Отговор
    Как ще коментират тази новина.

    Коментиран от #13

    16:58 11.11.2026

  • 8 Гина, Горна Пишковица

    9 1 Отговор
    А платен ескорт може ли да осигури Киев, че безплатен не давам?

    16:59 11.11.2026

  • 9 Не страхуйся Кличко!

    12 2 Отговор
    Европа плаща! Само поискайте на урсулите и ще ви залеят с порой от милиарди!

    16:59 11.11.2026

  • 10 Ами

    10 1 Отговор
    фонлайнар да се заеме бързо с осигуряването и на безплатен превоз на киевчани ...

    17:04 11.11.2026

  • 11 Хахаха!🎺🥳😀

    12 1 Отговор
    Киив да осигурява гражданите с външни тоалетни. Околоблоковото пространство е минирано с изпражнения. Асансьорите не работят, защото няма ток. Гражданите мятат от прозорците фекални бомби, опаковани във Украинская Правда!

    Коментиран от #12

    17:05 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бандата им се съсътой от

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    командир петко петков който се намира в украйна от там ръководи схемите на мирчев озмепика сън не ги хваща че им спряха страниците в фб

    17:13 11.11.2026

  • 14 Фарс

    6 0 Отговор
    Война няма всичко е фарс,уж война а търсят финанси за обществен транспорт,Митровица, Багдад,Сирия къв транспорт кви 5 лева

    Коментиран от #17

    17:18 11.11.2026

  • 15 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Пуснаха ли парното в Куив?

    17:20 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фарс":

    Да война няма - има само СВО - специална военна операция.Ако беше война леле мале какво мазало щеше да стане.

    17:39 11.11.2026

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