Пелегрини отпътува за Франция за среща с Макрон

Президентът на Словакия Петер Пелегрини отпътува за Франция, където в Париж ще проведе двустранни разговори с френския си колега Еманюел Макрон. В дневния ред са развитието на стратегическото партньорство между двете държави, актуални европейски въпроси, разширяването на Европейския съюз, войната в Украйна и европейската енергийна сигурност.

Ще бъде обсъдена и регионалната координация по време на словашкото председателство на Вишеградската група, в която участват Словакия, Чехия, Полша и Унгария. От канцеларията на словашкия президент определиха срещата като разговор в момент на „значими геополитически, сигурностни и икономически предизвикателства, които изискват координиран подход на европейските партньори и тясно сътрудничество на най-високо политическо равнище“.

Участие в Парижкия форум за мир

Посещението на Пелегрини във Франция започна с участието му в деветото издание на Парижкия форум за мир. На 10 ноември словашкият президент се включи в официалното откриване на форума, проведено в Националния морски музей в Париж.

Програмата му включваше още пленарна сесия на среща, посветена на децата, и дискусия за бъдещето на изкуствения интелект. Първият ден от визитата завърши с официална вечеря в Елисейския дворец, дадена от Макрон по повод форума.

Поклон пред Щефаник

В рамките на втория ден от посещението Пелегрини поднесе венец пред паметника на генерал Милан Растислав Щефаник в Медон край Париж. Мястото е свързано с периода, който видният словашки военен и политически деец прекарва във Франция.

Словашкият президент ще се срещне и с представители на словашката общност във френската столица. След разговорите с Макрон се очаква акцентът да остане върху двустранното сътрудничество и общите позиции по ключови европейски и международни въпроси.

Източници: tasr.sk, aktuality.sk, enrsi.stvr.sk