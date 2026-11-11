Лавров: Русия ще реши позицията си след визитата на Уиткоф и Къшнър

Русия ще определи по-нататъшната си позиция за уреждането на конфликта в Украйна след срещата на Владимир Путин със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Американските преговарящи отиват в Москва, за да информират Путин. На тази основа ще бъде определена по-нататъшната ни линия“, каза Лавров, цитиран от „Ведомости“. По думите му руската страна продължава да се придържа към целите, формулирани от Путин през 2024 г.

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Срещата е насрочена за 12 ноември

Уиткоф и Къшнър ще пристигнат в Москва сутринта на 12 ноември, а разговорът им с Путин е планиран за първата половина на деня. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че засега не е известно какви конкретни предложения ще представят американските представители.

„Все още не знаем резултатите от преговорите в Абу Даби. Но нещо носят“, каза Ушаков, според „Ведомости“.

Къшнър потвърди, че ще пътува до Москва заедно с Уиткоф. Той обясни, че двамата ще прегледат обсъжданите в Абу Даби теми и ще търсят напредък по въпросите, по които не е постигнато споразумение. Сред тях са сигурността на Украйна, механизмите за наблюдение на евентуално прекратяване на огъня и по-широката архитектура на сигурността в Европа.

Обменът на военнопленници е сред конкретните резултати

Кушнер съобщи, че участниците в разговорите са постигнали договореност за най-големия досега хуманитарен обмен на военнопленници. Конкретният брой на освободените трябва да бъде уточнен на 12 ноември по време на визитата в Москва.

След срещата с Путин Уиткоф и Къшнър планират да пътуват до Дъблин, където да информират украинския президент Володимир Зеленски за резултатите от разговорите и да продължат обсъждането на предложенията от Абу Даби. Това съобщи Кушнер пред журналисти, предаде „Анадолу“.

Вашингтон търси по-широка рамка за преговорите

Преговорите в Абу Даби се проведоха на 10 и 11 ноември с участието на Русия, САЩ и Украйна и с американско посредничество. Лавров определи този тристранен формат като най-оправдан, а сред основните теми посочи колективната сигурност, която да обхваща не само Русия и Украйна, но и по-широк регион.

Според „Асошиейтед прес“ американската администрация се стреми да включи европейските държави в разговорите за бъдещата система за сигурност и за прекратяване на войната. Не е потвърдено обаче какви конкретни предложения ще бъдат представени на Путин, нито дали срещата в Москва ще доведе до ново политическо споразумение.

Източници: vedomosti.ru, aa.com.tr, apnews.com