Лавров: Русия ще реши позицията си след визитата на Уиткоф и Къшнър

Русия ще определи по-нататъшната си позиция за уреждането на конфликта в Украйна след срещата на Владимир Путин със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.
„Американските преговарящи отиват в Москва, за да информират Путин. На тази основа ще бъде определена по-нататъшната ни линия“, каза Лавров, цитиран от „Ведомости“. По думите му руската страна продължава да се придържа към целите, формулирани от Путин през 2024 г.
Срещата е насрочена за 12 ноември
Уиткоф и Къшнър ще пристигнат в Москва сутринта на 12 ноември, а разговорът им с Путин е планиран за първата половина на деня. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че засега не е известно какви конкретни предложения ще представят американските представители.
„Все още не знаем резултатите от преговорите в Абу Даби. Но нещо носят“, каза Ушаков, според „Ведомости“.
Къшнър потвърди, че ще пътува до Москва заедно с Уиткоф. Той обясни, че двамата ще прегледат обсъжданите в Абу Даби теми и ще търсят напредък по въпросите, по които не е постигнато споразумение. Сред тях са сигурността на Украйна, механизмите за наблюдение на евентуално прекратяване на огъня и по-широката архитектура на сигурността в Европа.
Обменът на военнопленници е сред конкретните резултати
Кушнер съобщи, че участниците в разговорите са постигнали договореност за най-големия досега хуманитарен обмен на военнопленници. Конкретният брой на освободените трябва да бъде уточнен на 12 ноември по време на визитата в Москва.
След срещата с Путин Уиткоф и Къшнър планират да пътуват до Дъблин, където да информират украинския президент Володимир Зеленски за резултатите от разговорите и да продължат обсъждането на предложенията от Абу Даби. Това съобщи Кушнер пред журналисти, предаде „Анадолу“.
Вашингтон търси по-широка рамка за преговорите
Преговорите в Абу Даби се проведоха на 10 и 11 ноември с участието на Русия, САЩ и Украйна и с американско посредничество. Лавров определи този тристранен формат като най-оправдан, а сред основните теми посочи колективната сигурност, която да обхваща не само Русия и Украйна, но и по-широк регион.
Според „Асошиейтед прес“ американската администрация се стреми да включи европейските държави в разговорите за бъдещата система за сигурност и за прекратяване на войната. Не е потвърдено обаче какви конкретни предложения ще бъдат представени на Путин, нито дали срещата в Москва ще доведе до ново политическо споразумение.
Източници: vedomosti.ru, aa.com.tr, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ясновидец
Коментиран от #5, #7, #8, #9, #11, #15
17:13 11.11.2026
3 РФ е въздух под налягане !
17:17 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Врачка
До коментар #2 от "ясновидец":Както казват руснаците Мечтать не вредно
17:21 11.11.2026
8 Нострадамус
До коментар #2 от "ясновидец":Видял си некомууия
17:22 11.11.2026
9 ВВП
До коментар #2 от "ясновидец":Чакам пратениците на Тръмп наш да ни подарят някоя пАбеда и област, че пета година тъпчем пред Малая Токмачка
17:24 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Българският народ подкрепя Украйна !
Само национален предател може да подкрепя Московията - вражеска страна, която ни е окупирала и разорявала не веднъж !
Коментиран от #17
17:26 11.11.2026
13 Кво ще решаваш па ти бе
17:26 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
До коментар #2 от "ясновидец":Тя България и без това се е запътила към 1997-ма!
17:38 11.11.2026
16 Васил
17:40 11.11.2026
17 Браво
До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Типичен коментар на психясал, жълтопаветен, петроханец!!!
17:41 11.11.2026