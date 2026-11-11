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Лавров: Русия ще реши позицията си след визитата на Уиткоф и Къшнър
  Тема: Украйна

Лавров: Русия ще реши позицията си след визитата на Уиткоф и Къшнър

11 Ноември, 2026 17:05 721 17

  • сергей лавров-
  • стив уиткоф-
  • владимир путин-
  • преговори за украйна-
  • джаред къшнър

Американските представители ще информират Путин за разговорите в Абу Даби и ще обсъдят нерешените въпроси. На 12 ноември се очаква и уточняване на параметрите на голям обмен на военнопленници

Лавров: Русия ще реши позицията си след визитата на Уиткоф и Къшнър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия ще определи по-нататъшната си позиция за уреждането на конфликта в Украйна след срещата на Владимир Путин със специалните пратеници на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

„Американските преговарящи отиват в Москва, за да информират Путин. На тази основа ще бъде определена по-нататъшната ни линия“, каза Лавров, цитиран от „Ведомости“. По думите му руската страна продължава да се придържа към целите, формулирани от Путин през 2024 г.

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Срещата е насрочена за 12 ноември

Уиткоф и Къшнър ще пристигнат в Москва сутринта на 12 ноември, а разговорът им с Путин е планиран за първата половина на деня. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че засега не е известно какви конкретни предложения ще представят американските представители.

„Все още не знаем резултатите от преговорите в Абу Даби. Но нещо носят“, каза Ушаков, според „Ведомости“.

Къшнър потвърди, че ще пътува до Москва заедно с Уиткоф. Той обясни, че двамата ще прегледат обсъжданите в Абу Даби теми и ще търсят напредък по въпросите, по които не е постигнато споразумение. Сред тях са сигурността на Украйна, механизмите за наблюдение на евентуално прекратяване на огъня и по-широката архитектура на сигурността в Европа.

Обменът на военнопленници е сред конкретните резултати

Кушнер съобщи, че участниците в разговорите са постигнали договореност за най-големия досега хуманитарен обмен на военнопленници. Конкретният брой на освободените трябва да бъде уточнен на 12 ноември по време на визитата в Москва.

След срещата с Путин Уиткоф и Къшнър планират да пътуват до Дъблин, където да информират украинския президент Володимир Зеленски за резултатите от разговорите и да продължат обсъждането на предложенията от Абу Даби. Това съобщи Кушнер пред журналисти, предаде „Анадолу“.

Вашингтон търси по-широка рамка за преговорите

Преговорите в Абу Даби се проведоха на 10 и 11 ноември с участието на Русия, САЩ и Украйна и с американско посредничество. Лавров определи този тристранен формат като най-оправдан, а сред основните теми посочи колективната сигурност, която да обхваща не само Русия и Украйна, но и по-широк регион.

Според „Асошиейтед прес“ американската администрация се стреми да включи европейските държави в разговорите за бъдещата система за сигурност и за прекратяване на войната. Не е потвърдено обаче какви конкретни предложения ще бъдат представени на Путин, нито дали срещата в Москва ще доведе до ново политическо споразумение.

Източници: vedomosti.ru, aa.com.tr, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ясновидец

    8 4 Отговор
    Гледам амрериканците отиват на крака в Москва . Нато в границите от 1997година

    Коментиран от #5, #7, #8, #9, #11, #15

    17:13 11.11.2026

  • 3 РФ е въздух под налягане !

    5 4 Отговор
    Нищо не може да решите !

    17:17 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Врачка

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ясновидец":

    Както казват руснаците Мечтать не вредно

    17:21 11.11.2026

  • 8 Нострадамус

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ясновидец":

    Видял си некомууия

    17:22 11.11.2026

  • 9 ВВП

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "ясновидец":

    Чакам пратениците на Тръмп наш да ни подарят някоя пАбеда и област, че пета година тъпчем пред Малая Токмачка

    17:24 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Българският народ подкрепя Украйна !

    2 4 Отговор
    Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
    Само национален предател може да подкрепя Московията - вражеска страна, която ни е окупирала и разорявала не веднъж !

    Коментиран от #17

    17:26 11.11.2026

  • 13 Кво ще решаваш па ти бе

    2 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:26 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ясновидец":

    Тя България и без това се е запътила към 1997-ма!

    17:38 11.11.2026

  • 16 Васил

    0 0 Отговор
    Лавров тази плоча сме я слушали???

    17:40 11.11.2026

  • 17 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Типичен коментар на психясал, жълтопаветен, петроханец!!!

    17:41 11.11.2026

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