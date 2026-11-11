Зеленски: Европа трябва да участва във всички преговори с Русия

Европа трябва да присъства на всеки етап от реалната дипломация с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски на фона на разговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. По думите му европейското участие е необходимо при обсъждането на бъдещите гаранции за сигурността и условията за прекратяване на войната.

„Приоритетът на Украйна е войната да приключи възможно най-скоро с достоен мир. Вярваме, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от реалната дипломация“, заяви Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес.

Киев иска европейски представител до края на ноември

Украинският президент призова европейските държави да определят до края на ноември един представител или група представители, които да говорят от името на Европа в преговорите с Русия и САЩ. Според Зеленски решението трябва да бъде взето възможно най-скоро, за да може европейската позиция да бъде включена в следващите етапи на дипломатическия процес.

Зеленски постави акцент върху европейското участие най-вече по въпросите за сигурността, възстановяването на Украйна и бъдещия ред в Европа. Киев настоява решенията за европейската сигурност да не бъдат вземани без участието на държавите, които ще трябва да изпълняват ангажиментите по тях.

Разговорите в Абу Даби продължиха два дни

Делегации на Русия, Украйна и САЩ разговаряха в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Първият ден продължи около четири часа, но не доведе до обявен значим пробив по основните спорни въпроси. Украинската страна определи разговорите като конструктивни и съдържателни.

В рамките на срещите американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха отделни разговори с представители на европейски държави, НАТО и Европейския съюз. Сред поканените бяха Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Според Асошиейтед прес Русия е възразявала срещу прякото участие на европейски представители в тристранния формат, като е допускала възможността те да се включат на по-късен етап. Американските представители обаче заявиха, че Европа трябва да бъде представена във всички етапи на реалната дипломация и че руските предложения за деескалация трябва да бъдат приемливи и за европейските държави.

Договорен е обмен на военнопленници

В края на разговорите Русия и Украйна са се договорили за голям обмен на военнопленници. Това е един от конкретните резултати от срещите, които не доведоха до цялостно споразумение за прекратяване на войната.

Следващият дипломатически фокус е свързан с определянето на европейски представител и с подготовката на бъдещи разговори за прекратяване на бойните действия, гаранциите за сигурност на Украйна и по-широката архитектура на сигурността в Европа.

Източници: apnews.com, ukrinform.net, theprint.in