Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Европа трябва да участва във всички преговори с Русия
  Тема: Украйна

Зеленски: Европа трябва да участва във всички преговори с Русия

11 Ноември, 2026 17:05 646 35

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • европа

Украинският президент настоя европейските държави да определят свой представител до края на ноември. Разговорите в Абу Даби приключиха без значим пробив

Зеленски: Европа трябва да участва във всички преговори с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европа трябва да присъства на всеки етап от реалната дипломация с Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски на фона на разговорите между Украйна, Русия и САЩ в Абу Даби. По думите му европейското участие е необходимо при обсъждането на бъдещите гаранции за сигурността и условията за прекратяване на войната.

„Приоритетът на Украйна е войната да приключи възможно най-скоро с достоен мир. Вярваме, че Европа трябва да бъде представена на всеки етап от реалната дипломация“, заяви Зеленски, цитиран от Асошиейтед прес.

Киев иска европейски представител до края на ноември

Украинският президент призова европейските държави да определят до края на ноември един представител или група представители, които да говорят от името на Европа в преговорите с Русия и САЩ. Според Зеленски решението трябва да бъде взето възможно най-скоро, за да може европейската позиция да бъде включена в следващите етапи на дипломатическия процес.

Зеленски постави акцент върху европейското участие най-вече по въпросите за сигурността, възстановяването на Украйна и бъдещия ред в Европа. Киев настоява решенията за европейската сигурност да не бъдат вземани без участието на държавите, които ще трябва да изпълняват ангажиментите по тях.

Разговорите в Абу Даби продължиха два дни

Делегации на Русия, Украйна и САЩ разговаряха в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Първият ден продължи около четири часа, но не доведе до обявен значим пробив по основните спорни въпроси. Украинската страна определи разговорите като конструктивни и съдържателни.

В рамките на срещите американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър проведоха отделни разговори с представители на европейски държави, НАТО и Европейския съюз. Сред поканените бяха Великобритания, Франция, Германия и Италия.

Според Асошиейтед прес Русия е възразявала срещу прякото участие на европейски представители в тристранния формат, като е допускала възможността те да се включат на по-късен етап. Американските представители обаче заявиха, че Европа трябва да бъде представена във всички етапи на реалната дипломация и че руските предложения за деескалация трябва да бъдат приемливи и за европейските държави.

Договорен е обмен на военнопленници

В края на разговорите Русия и Украйна са се договорили за голям обмен на военнопленници. Това е един от конкретните резултати от срещите, които не доведоха до цялостно споразумение за прекратяване на войната.

Следващият дипломатически фокус е свързан с определянето на европейски представител и с подготовката на бъдещи разговори за прекратяване на бойните действия, гаранциите за сигурност на Украйна и по-широката архитектура на сигурността в Европа.

Източници: apnews.com, ukrinform.net, theprint.in


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    26 4 Отговор
    Нищо подобно.Европа ще участва на по-късен етап,когато руските войски влязат отново в Берлин.

    Коментиран от #13

    17:10 11.11.2026

  • 2 И Киев е Руски

    25 2 Отговор
    Я па тоя пак се изказва на шмъркан

    17:10 11.11.2026

  • 3 БОРУНА ЛОМ

    22 2 Отговор
    ПОТНИК, ПИТАЙ ПУТИН ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН

    17:10 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И Киев е Руски

    25 2 Отговор
    Путин е либерал може да им остави Лвов.На поляците разбира се

    17:12 11.11.2026

  • 6 парички

    21 2 Отговор
    още не искаш ли ?

    17:12 11.11.2026

  • 7 сигурно е

    18 2 Отговор
    Не предаде ли Донбас , Украйна ще стане под 10 мил. !!

    17:12 11.11.2026

  • 8 Сатана Z

    21 2 Отговор
    Европейският райх участва във войната с Русия на страната на Украйна, и от тях не зависи нищо за да участват в преговорите между Русия и САЩ за съдбата на Укра

    17:15 11.11.2026

  • 9 Айде бе

    17 2 Отговор
    Баш ти ще кажеш...

    17:15 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ба бааааа

    14 2 Отговор
    Еропа на три скоростта

    17:15 11.11.2026

  • 12 Както каза тръмп

    17 2 Отговор
    Какви карти има Украйна и ЕС за да настояват за нещо??! С какво могат да принудят Русия да седне на една маса с европейците

    17:15 11.11.2026

  • 13 Питам

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Не само в Берлин , но и в Париж . Руснаците вече са били и в Берлин и в Париж . Няма да им е за пръв път !

    17:17 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ТАГАРЕВ И ПАСИТО

    13 1 Отговор
    Да отидат, те са най- големите предатели

    17:19 11.11.2026

  • 16 А бе то убуу-,,трябва"...

    11 1 Отговор
    ...,ама питахте ли ,главният играч-Путин...?!

    17:19 11.11.2026

  • 17 Хихи

    11 1 Отговор
    и накрая зеленият шмъркач отново поиска Европа спешно да му даде още пари...

    17:20 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 БЪЛГАРИН

    13 1 Отговор
    Наште ДеБили начело с гинирал малък Наско на фронта

    17:22 11.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    13 1 Отговор
    Като каква ще участва 🤔
    като Лъжливото Овчарче ли🤔

    17:22 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българският народ подкрепя Украйна !

    0 18 Отговор
    Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
    Само национален предател може да подкрепя Московията - вражеска страна, която ни е окупирала и разорявала не веднъж !

    17:25 11.11.2026

  • 24 95707605

    6 0 Отговор
    момчето не знае какво да каже без батковците ! Ке има бой за сички !

    17:26 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 зелката

    9 0 Отговор
    Европа трябва да участва във всички
    доставки на пари до бункерните чекмеджета

    17:28 11.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    14 0 Отговор
    Признаха , че са излъгали Горбачов, за неразширението на изток❗
    Признаха, че са излъгали Путин на Минските споразумения❗
    Признаха, че са излъгали на Истанбулския мир❗
    Кой ще им вярва вече🤔❗

    17:28 11.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Млад еврас

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Хахахаха искати се за 3 дни, ама вече бяха и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията има нови цели, ЕС трябва да пълзи по гол тумбак, вече лази но трябва да пълзи, само ша си мечтаете за 3те дни, изтървахте момента обаче.

    17:30 11.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахаха!🎺🥳😀

    6 0 Отговор
    Изкопаха ли външни тоалетни в киив? Околоблоковото пространство е минирано с изпражнения, опаковани с Украинская Правда. Ток няма, асансьорите не работят, по улиците броди ТЦК и гражданите мятат от прозорците смет и изпражнения.

    17:33 11.11.2026

  • 33 хахахахха

    2 0 Отговор
    нито зеления клоун,нито който и да е от фашисткия ес,имат законово право да участват в преговорите

    17:39 11.11.2026

  • 34 Украйна

    0 0 Отговор
    ЕВРОПА НЯМА МЯСТО НА ПРЕВОРИТЕ ЗАЩОТО ТЕ НАСЪРЧАВАТ НАРКОМАНА ДА МЕ СПИРА ВОЙНАТА

    17:40 11.11.2026

  • 35 Ами тогава

    0 0 Отговор
    Преговори няма да има

    17:41 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания