Туск покани Навроцки със семейството му в дома си в Сопот

Полският премиер Доналд Туск покани президента Карол Навроцки, съпругата му и децата им в дома си в Сопот. Той отправи поканата по време на честванията на Националния празник на независимостта в Шчечин, където участва в кръщаването и издигането на флага на ферибота „Бурштин Юнити“.

„Господин президент, трябваше да се срещнем. Малко чаках тази покана, но от сърце, без да чакам повече, искам да поканя вас, съпругата ви, семейството и децата ви у дома в Сопот“, заяви Туск, цитиран от RMF24. Премиерът предложи срещата да се състои преди Бъдни вечер.

Срещата между двамата все още няма дата

„Да споделим коледна вафла преди Бъдни вечер. Да поговорим като поляк с поляк. Полша заслужава нашия разговор. Полша заслужава солидарността на поляците“, каза Доналд Туск.

Разговорът между Туск и Навроцки насаме първоначално трябваше да бъде посветен на кризата около Конституционния трибунал. До момента обаче не е определена дата за евентуалната среща между премиера и президента.

В изказването си в Шчечин Туск подчерта необходимостта от единство по въпросите на свободата, независимостта и сигурността. Той призова поляците да не насочват насилие едни срещу други и поздрави полицаите Артур Морански и Якуб Кулик, които са спрели нападател в Краков на 7 ноември.

„Нашите спорове, особено днес, не могат да бъдат по-важни от сигурността и единството на отечеството“, написа премиерът в социалните мрежи.

Източници: rmf24.pl