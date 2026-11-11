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Туск покани Навроцки със семейството му в дома си в Сопот

Туск покани Навроцки със семейството му в дома си в Сопот

11 Ноември, 2026 17:40 1 234 4

  • доналд туск-
  • карол навроцки-
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  • сопот

Полският премиер предложи на президента среща преди Бъдни вечер, след като разговорът между двамата така и не получи дата

Туск покани Навроцки със семейството му в дома си в Сопот - 1
Снимка: straitstimes.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск покани президента Карол Навроцки, съпругата му и децата им в дома си в Сопот. Той отправи поканата по време на честванията на Националния празник на независимостта в Шчечин, където участва в кръщаването и издигането на флага на ферибота „Бурштин Юнити“.

„Господин президент, трябваше да се срещнем. Малко чаках тази покана, но от сърце, без да чакам повече, искам да поканя вас, съпругата ви, семейството и децата ви у дома в Сопот“, заяви Туск, цитиран от RMF24. Премиерът предложи срещата да се състои преди Бъдни вечер.

„Да споделим коледна вафла преди Бъдни вечер. Да поговорим като поляк с поляк. Полша заслужава нашия разговор. Полша заслужава солидарността на поляците“, каза Доналд Туск.

Срещата между двамата все още няма дата

Разговорът между Туск и Навроцки насаме първоначално трябваше да бъде посветен на кризата около Конституционния трибунал. До момента обаче не е определена дата за евентуалната среща между премиера и президента.

В изказването си в Шчечин Туск подчерта необходимостта от единство по въпросите на свободата, независимостта и сигурността. Той призова поляците да не насочват насилие едни срещу други и поздрави полицаите Артур Морански и Якуб Кулик, които са спрели нападател в Краков на 7 ноември.

„Нашите спорове, особено днес, не могат да бъдат по-важни от сигурността и единството на отечеството“, написа премиерът в социалните мрежи.

Източници: rmf24.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабаиванов

    6 1 Отговор
    Ха, Доналд бил от Карловско.

    Коментиран от #3

    17:47 11.11.2026

  • 2 Зубровка с картофи и кисели краставици

    5 2 Отговор
    Докато не паднат под масата и не се разберат!

    17:51 11.11.2026

  • 3 Троян

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кабаиванов":

    По скоро до селото до Бългрски извор. Имаше и още едно ама забравих къде е. Уточнте че става въпрос за Сопот във Полша;)

    Коментиран от #4

    17:58 11.11.2026

  • 4 Лама Кифла

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Троян":

    ще си купят бомби във ВМЗ Сопот

    18:46 11.11.2026

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