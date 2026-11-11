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Китай, Русия и САЩ обсъждат AI ограничения за ядрените арсенали

Китай, Русия и САЩ обсъждат AI ограничения за ядрените арсенали

11 Ноември, 2026 18:00 607 6

  • изкуствен интелект-
  • ядрени оръжия-
  • си дзинпин-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Темата може да влезе в дневния ред на среща между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин по време на форума на АТИС в Шънджън

Китай, Русия и САЩ обсъждат AI ограничения за ядрените арсенали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай, Русия и САЩ обсъждат възможен общ ангажимент за ограничаване на използването на изкуствен интелект в ядрените арсенали. Идеята е част от подготвяната дневен ред за евентуална среща между китайския президент Си Дзинпин, американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън.

Според South China Morning Post трите държави водят разговори от седмици, като работните екипи се опитват да намерят теми, по които е възможен компромис. Основният фокус е върху ролята на изкуствения интелект в системите за ядрено командване и управление. Става дума за обсъждане на правила и ограничения, които да не допускат автоматизирано вземане на решения за използване на ядрени оръжия.

Украйна и Корейският полуостров остават извън фокуса

Войната в Украйна и денуклеаризацията на Корейския полуостров до голяма степен са отпаднали като възможни теми за тристранния разговор. Китай предпочита въпросите за Украйна да се обсъждат пряко между Москва и Вашингтон, докато сигурността на Корейския полуостров се разглежда от Пекин като двустранен въпрос между Северна Корея и САЩ.

Вместо това преговорните екипи търсят области на съгласие в по-широката тема за глобалното управление. Обсъжда се и обща декларация, която да потвърди принципа, че ядрена война не може да бъде спечелена и не трябва да бъде водена, съобщи The Moscow Times.

Москва остава предпазлива

Русия подхожда по-внимателно към формалните ограничения върху ядрените командни системи, тъй като подобни договорености могат да ограничат свободата ѝ на действие във военната сфера. Въпреки това Москва обменя предложения за дневния ред с Вашингтон и Пекин.

„Възможен е широк спектър от въпроси“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от The Moscow Times. По думите му срещата ще привлече вниманието на целия свят.

Китайското външно министерство потвърди, че Пекин поддържа комуникация с Москва и Вашингтон за среща между тримата държавни ръководители. Говорителката Мао Нин уточни, че разговорите продължават, но окончателно решение все още няма. Ако бъде проведена, срещата ще се състои в рамките на форума на АТИС в Шънджън на 18 и 19 ноември.

Асошиейтед прес отбелязва, че евентуалният разговор би бил исторически, но различията между трите държави правят постигането на съществено споразумение несигурно. Засега потвърдено е единствено, че се водят консултации по формата и дневния ред, а не че е договорен конкретен тристранен документ.

Източници: scmp.com, apnews.com, themoscowtimes.com


Китай
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