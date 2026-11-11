Руски дронове атакуваха Яготин: има загинал и ранени

Един човек е загинал, а други са ранени при атака с ударни дронове срещу град Яготин в Борисполски район на Киевска област. Киевската областна военна администрация съобщи, че ударите са били нанесени около обяд и че информацията за последиците се уточнява.

„В средата на деня руски ударни дронове атакуваха Яготин в Борисполски район. За съжаление, в резултат на вражеските удари има загинал и ранени. Информацията се уточнява“, се казва в съобщението на администрацията, цитирано от „Украинская правда“.

Нанесени са значителни щети по гражданска инфраструктура. Избити са прозорците на две детски градини, а обучението в тях е организирано дистанционно. Повредени са още автомобил, два жилищни дома и нежилищно помещение със значителна площ.

Продължава ликвидирането на пожар, съобщава Киевската областна военна администрация. Не са посочени допълнителни данни за броя на ранените, състоянието им или размера на материалните щети.

Източници: pravda.com.ua