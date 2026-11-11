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Руски дронове атакуваха Яготин: има загинал и ранени
  Тема: Украйна

Руски дронове атакуваха Яготин: има загинал и ранени

11 Ноември, 2026 17:48 795 9

  • яготин-
  • киевска област-
  • дронове-
  • украйна-
  • руски атаки

Повредени са две детски градини, два жилищни дома, автомобил и нежилищна сграда. Обучението в детските заведения е дистанционно

Руски дронове атакуваха Яготин: има загинал и ранени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а други са ранени при атака с ударни дронове срещу град Яготин в Борисполски район на Киевска област. Киевската областна военна администрация съобщи, че ударите са били нанесени около обяд и че информацията за последиците се уточнява.

„В средата на деня руски ударни дронове атакуваха Яготин в Борисполски район. За съжаление, в резултат на вражеските удари има загинал и ранени. Информацията се уточнява“, се казва в съобщението на администрацията, цитирано от „Украинская правда“.

Нанесени са значителни щети по гражданска инфраструктура. Избити са прозорците на две детски градини, а обучението в тях е организирано дистанционно. Повредени са още автомобил, два жилищни дома и нежилищно помещение със значителна площ.

Продължава ликвидирането на пожар, съобщава Киевската областна военна администрация. Не са посочени допълнителни данни за броя на ранените, състоянието им или размера на материалните щети.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ....

    17 2 Отговор
    Забравихте да пишете за раненото дете и майкаму.

    Коментиран от #4

    17:50 11.11.2026

  • 2 асенчо

    8 2 Отговор
    86-91г. съм бил там нееднократно, както в Бородянка и Нежин по жп трасето, в посока Житомир.

    17:54 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За кое говориш

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Достойна постъпка.":

    За използването на частни имоти от въоръжените сили на Украйна....както Буданов призна

    18:04 11.11.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор
    ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА В КАМИШЕВАХА
    ИЗКАРАХА ПОДПОЛКОВНИК, ДВА МАЙОРА , КАПИТАН И 60 МИКОЛКИ :)

    18:14 11.11.2026

  • 8 джони инглиш

    5 2 Отговор
    Не казахте как са брадатите татуирани дечица от детската градината. Горките те.

    18:27 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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