ЕС одобри нови санкции срещу Русия, на прицел са 145 физически и юридически лицца

Представители на държавите членки на Европейския съюз договориха нови санкционни списъци срещу Русия, които обхващат общо 145 физически и юридически лица. Сред посочените цели са руски банки, енергийни компании, участници в мрежи, свързани със „сенчестия флот“, както и лица и организации, които Брюксел свързва с кампании за дезинформация. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на европейски дипломати.

Новите ограничения са разпределени в три направления. В основния санкционен режим, свързан с действия, засягащи териториалната цялост на Украйна, са включени 113 физически и юридически лица. Сред тях са 50 руски банки, компании и лица, подпомагащи „сенчестия флот“, енергийни дружества и руски бизнесмени.

Още новини от Украйна

Други 31 лица и организации са добавени към режима срещу хибридни дейности и чуждестранна манипулация. Още едно лице е включено в рамките на режима на ЕС, насочен срещу кибератаки. Така общият брой на новите санкционни цели достига 145.

Връзка с опита за нападение в Германия

Според един от дипломатическите източници част от санкциите срещу хибридни дейности са свързани с опита за нападение с дрон на летище Лайпциг/Хале. Германските власти обвиниха Русия, че стои зад инцидента, при който през август край украински самолет беше открит дрон с експлозиви. Москва отрича участие в хибридни операции, саботажи в държави от НАТО или подготовка на подобна конфронтация.

„Това се вписва в по-широк модел на руски хибридни операции в Европа“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща осъди опита за нападение и заяви, че Европейският съюз ще работи с Германия и останалите държави членки за засилване на натиска върху Русия.

Предстои формалното приемане

Външните министри на ЕС се очаква да обсъдят и приемат новите санкционни списъци на заседанието си в понеделник, 16 ноември. Ограниченията ще станат правно действащи след публикуването им в Официалния вестник на ЕС. Дотогава договореността на посланиците представлява политическо съгласие, но новите мерки все още не са влезли в сила.

Източници: marketscreener.com, channelnewsasia.com