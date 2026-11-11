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ЕС одобри нови санкции срещу Русия, на прицел са 145 физически и юридически лицца
  Тема: Украйна

ЕС одобри нови санкции срещу Русия, на прицел са 145 физически и юридически лицца

11 Ноември, 2026 17:56 706 18

  • санкции срещу русия-
  • европейски съюз-
  • сенчест флот-
  • дезинформация-
  • лайпциг

Списъците обхващат банки, „сенчестия флот“, енергийни компании и участници в кампании за дезинформация. Външните министри на ЕС се очаква да ги приемат на 16 ноември

ЕС одобри нови санкции срещу Русия, на прицел са 145 физически и юридически лицца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на държавите членки на Европейския съюз договориха нови санкционни списъци срещу Русия, които обхващат общо 145 физически и юридически лица. Сред посочените цели са руски банки, енергийни компании, участници в мрежи, свързани със „сенчестия флот“, както и лица и организации, които Брюксел свързва с кампании за дезинформация. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на европейски дипломати.

Новите ограничения са разпределени в три направления. В основния санкционен режим, свързан с действия, засягащи териториалната цялост на Украйна, са включени 113 физически и юридически лица. Сред тях са 50 руски банки, компании и лица, подпомагащи „сенчестия флот“, енергийни дружества и руски бизнесмени.

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Други 31 лица и организации са добавени към режима срещу хибридни дейности и чуждестранна манипулация. Още едно лице е включено в рамките на режима на ЕС, насочен срещу кибератаки. Така общият брой на новите санкционни цели достига 145.

Връзка с опита за нападение в Германия

Според един от дипломатическите източници част от санкциите срещу хибридни дейности са свързани с опита за нападение с дрон на летище Лайпциг/Хале. Германските власти обвиниха Русия, че стои зад инцидента, при който през август край украински самолет беше открит дрон с експлозиви. Москва отрича участие в хибридни операции, саботажи в държави от НАТО или подготовка на подобна конфронтация.

„Това се вписва в по-широк модел на руски хибридни операции в Европа“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща осъди опита за нападение и заяви, че Европейският съюз ще работи с Германия и останалите държави членки за засилване на натиска върху Русия.

Предстои формалното приемане

Външните министри на ЕС се очаква да обсъдят и приемат новите санкционни списъци на заседанието си в понеделник, 16 ноември. Ограниченията ще станат правно действащи след публикуването им в Официалния вестник на ЕС. Дотогава договореността на посланиците представлява политическо съгласие, но новите мерки все още не са влезли в сила.

Източници: marketscreener.com, channelnewsasia.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 С една дума :

    29 7 Отговор
    ЛУД-УМОРА-НЯМА...!

    17:59 11.11.2026

  • 3 Трол

    26 7 Отговор
    Ха ха ха и руснаците си го преместиха от левия на десния крачол

    18:00 11.11.2026

  • 4 Атина Палада

    29 6 Отговор
    ЕС продължава да се унижава.

    Коментиран от #8

    18:03 11.11.2026

  • 5 кая

    17 4 Отговор
    истреля поредния, 403.14,
    мокър кьорфишек срещу Русия

    18:04 11.11.2026

  • 6 Мнение

    14 4 Отговор
    Когато наследниците на мустакатият чичак от всв, се опитат отново да закрият цяла Европа, човечеството е обречено да повтори историята (освен, ако не бъдат свалени урсулите възможно най-скоро от власт)!!!

    18:05 11.11.2026

  • 7 И тези искат

    19 4 Отговор
    Да седнат на масата за преговори за Украйна? Никой няма да ги допусне, те си нямат идея какво е дипломация. Дано да е топла зимата тази година

    18:07 11.11.2026

  • 8 Едно врабче

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Да не попаднеш под санкциите!?

    18:08 11.11.2026

  • 9 Хмм

    10 2 Отговор
    кои подред?

    18:08 11.11.2026

  • 10 Бай Хой от Ханой

    9 4 Отговор
    Смях...смяхххх

    18:10 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 По истински случай

    5 11 Отговор
    Ваксиниран антиваксър, евроскептик със спестявания в евро и политик, отказал се от партийната субсидия, който си е купил къща с партийна субсидия, влизат в един бар.- Нещо за пиене, г-н Копейкин?

    18:14 11.11.2026

  • 14 Шопо

    7 2 Отговор
    Когато войната свърши санкциите ще паднат и отново ще имаме бензин по едно евро литъра.

    Коментиран от #16

    18:15 11.11.2026

  • 15 Знаещ

    10 4 Отговор
    Кокошките ще умрат от смях,от напъните на тия.
    Тайна велика е,какви са първо,жалки и смешни или смешни и жалки.

    18:20 11.11.2026

  • 16 Но няма

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Шопо":

    да имаме евро вече..

    18:21 11.11.2026

  • 17 666

    1 0 Отговор
    С новите санкции на ЕС отново ще ни влезе на два ката.

    18:55 11.11.2026

  • 18 така, така

    1 0 Отговор
    ЕС е избрал пътя на радикализация, обаче иска да седне на масата на преговорите.
    Нема лошо, но да не забравя, че досега всички санкции удрят първо и по-силно самия ЕС. Освен това липсата на всякаква дипломация може да доведе единственно до това, че освен Украйна и ЕС ще се трансформира в блюдо на масата на преговорите. Поне мечтата им ще се изпълни, вярно не както си го представят, ама ще са на масата. Може поне да ги сложат в по-лъскава чиния от тази на украинците.

    19:05 11.11.2026

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