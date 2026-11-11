ЕС одобри нови санкции срещу Русия, на прицел са 145 физически и юридически лицца

Представители на държавите членки на Европейския съюз договориха нови санкционни списъци срещу Русия, които обхващат общо 145 физически и юридически лица. Сред посочените цели са руски банки, енергийни компании, участници в мрежи, свързани със „сенчестия флот“, както и лица и организации, които Брюксел свързва с кампании за дезинформация. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на европейски дипломати.
Новите ограничения са разпределени в три направления. В основния санкционен режим, свързан с действия, засягащи териториалната цялост на Украйна, са включени 113 физически и юридически лица. Сред тях са 50 руски банки, компании и лица, подпомагащи „сенчестия флот“, енергийни дружества и руски бизнесмени.
Други 31 лица и организации са добавени към режима срещу хибридни дейности и чуждестранна манипулация. Още едно лице е включено в рамките на режима на ЕС, насочен срещу кибератаки. Така общият брой на новите санкционни цели достига 145.
Връзка с опита за нападение в Германия
Според един от дипломатическите източници част от санкциите срещу хибридни дейности са свързани с опита за нападение с дрон на летище Лайпциг/Хале. Германските власти обвиниха Русия, че стои зад инцидента, при който през август край украински самолет беше открит дрон с експлозиви. Москва отрича участие в хибридни операции, саботажи в държави от НАТО или подготовка на подобна конфронтация.„Това се вписва в по-широк модел на руски хибридни операции в Европа“, заяви германският външен министър Йохан Вадефул.
Председателят на Европейския съвет Антониу Коща осъди опита за нападение и заяви, че Европейският съюз ще работи с Германия и останалите държави членки за засилване на натиска върху Русия.
Предстои формалното приемане
Външните министри на ЕС се очаква да обсъдят и приемат новите санкционни списъци на заседанието си в понеделник, 16 ноември. Ограниченията ще станат правно действащи след публикуването им в Официалния вестник на ЕС. Дотогава договореността на посланиците представлява политическо съгласие, но новите мерки все още не са влезли в сила.
Източници: marketscreener.com, channelnewsasia.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 С една дума :
17:59 11.11.2026
3 Трол
18:00 11.11.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #8
18:03 11.11.2026
5 кая
мокър кьорфишек срещу Русия
18:04 11.11.2026
6 Мнение
18:05 11.11.2026
7 И тези искат
18:07 11.11.2026
8 Едно врабче
До коментар #4 от "Атина Палада":Да не попаднеш под санкциите!?
18:08 11.11.2026
9 Хмм
18:08 11.11.2026
10 Бай Хой от Ханой
18:10 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 По истински случай
18:14 11.11.2026
14 Шопо
Коментиран от #16
18:15 11.11.2026
15 Знаещ
Тайна велика е,какви са първо,жалки и смешни или смешни и жалки.
18:20 11.11.2026
16 Но няма
До коментар #14 от "Шопо":да имаме евро вече..
18:21 11.11.2026
17 666
18:55 11.11.2026
18 така, така
Нема лошо, но да не забравя, че досега всички санкции удрят първо и по-силно самия ЕС. Освен това липсата на всякаква дипломация може да доведе единственно до това, че освен Украйна и ЕС ще се трансформира в блюдо на масата на преговорите. Поне мечтата им ще се изпълни, вярно не както си го представят, ама ще са на масата. Може поне да ги сложат в по-лъскава чиния от тази на украинците.
19:05 11.11.2026