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Ван И проведе "конструктивен" разговор с Рубио

Ван И проведе "конструктивен" разговор с Рубио

11 Ноември, 2026 19:00 961 2

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  • китайско-американски отношения

Китайският външен министър заяви, че Пекин е готов да засили комуникацията и сътрудничеството с Вашингтон преди срещата на АТИС в Шънджън

Ван И проведе "конструктивен" разговор с Рубио - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският външен министър Ван И е провел „положителен и конструктивен“ телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи Ройтерс, позовавайки се на китайската държавна агенция Синхуа.

Пекин е изразил готовност да засили комуникацията и сътрудничеството с Вашингтон. Според Ван И настоящата стабилност в отношенията между Китай и САЩ не е постигната лесно.

„Това е рационален избор, направен от двете големи държави въз основа на съответните им и споделени интереси“, е заявил Ван И.

Разговорът се състоя около седмица преди срещата на икономическите лидери на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. На форума се очаква да се срещнат китайският президент Си Цзинпин и американският президент Доналд Тръмп.

Диалог преди срещата на лидерите

Телефонният разговор между Ван И и Рубио е поредният сигнал, че Пекин и Вашингтон се стремят да поддържат политическия диалог въпреки различията между двете държави. Ван И и Рубио са водещите представители на Китай и САЩ по политическите въпроси в двустранните отношения.

Синхуа не съобщава за конкретни нови договорености от разговора, но посочва готовността на Китай да продължи комуникацията и да разширява сътрудничеството. Това поставя акцент върху запазването на постигнатата стабилност преди очакваните нови разговори между Си Цзинпин и Доналд Тръмп.

Източници: internazionale.it, apnews.com


Китай
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 0 Отговор
    Нарко Рубио

    19:01 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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