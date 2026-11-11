Ван И проведе "конструктивен" разговор с Рубио

Китайският външен министър Ван И е провел „положителен и конструктивен“ телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи Ройтерс, позовавайки се на китайската държавна агенция Синхуа.

Пекин е изразил готовност да засили комуникацията и сътрудничеството с Вашингтон. Според Ван И настоящата стабилност в отношенията между Китай и САЩ не е постигната лесно.

„Това е рационален избор, направен от двете големи държави въз основа на съответните им и споделени интереси“, е заявил Ван И.

Разговорът се състоя около седмица преди срещата на икономическите лидери на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. На форума се очаква да се срещнат китайският президент Си Цзинпин и американският президент Доналд Тръмп.

Диалог преди срещата на лидерите

Телефонният разговор между Ван И и Рубио е поредният сигнал, че Пекин и Вашингтон се стремят да поддържат политическия диалог въпреки различията между двете държави. Ван И и Рубио са водещите представители на Китай и САЩ по политическите въпроси в двустранните отношения.

Синхуа не съобщава за конкретни нови договорености от разговора, но посочва готовността на Китай да продължи комуникацията и да разширява сътрудничеството. Това поставя акцент върху запазването на постигнатата стабилност преди очакваните нови разговори между Си Цзинпин и Доналд Тръмп.

Източници: internazionale.it, apnews.com