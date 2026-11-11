Мексико арестува 14 заподозрени членове на картела Синалоа

Мексиканските власти задържаха 14 души, заподозрени във връзки с картела Синалоа, при операция в община Бенемерито де лас Америкас в южния щат Чиапас. Сред арестуваните са двама предполагаеми регионални лидери на престъпната организация, съобщи мексиканският кабинет по сигурността.

Операцията е проведена съвместно от мексиканската армия, военноморските сили, Националната гвардия, федералните служби за сигурност, Главната прокуратура на републиката, щатската полиция и силите за бързо реагиране „Пакал“. Властите не са обявили имената на задържаните или конкретните функции, които двамата предполагаеми лидери са изпълнявали в структурата на картела.

Иззети са оръжия и балистично оборудване

При акцията са конфискувани 12 дългоцевни оръжия, 97 пълнителя и 882 патрона. Силите за сигурност са иззели и 17 тактически жилетки с балистични плочи, посочва мексиканският кабинет по сигурността.

„Институциите поддържат координирани действия за задържане на лицата, които генерират насилие, изземване на оръжията от улиците и защита на семействата в Чиапас“, заяви мексиканският кабинет по сигурността.

Бенемерито де лас Америкас се намира близо до границата с Гватемала. Районът е сред местата в Чиапас, където действат различни престъпни групи, свързвани с трафик на наркотици, оръжия и мигранти. Властите не са съобщили дали срещу 14-те задържани вече са повдигнати обвинения и кога ще бъдат представени пред съд.

По мексиканското законодателство задържането не доказва вина. Следващите процесуални действия трябва да установят дали подозренията за принадлежност към картела и за незаконно притежание на оръжия ще бъдат подкрепени с доказателства.

Източници: excelsior.com.mx, elpais.com, razon.com.mx