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Мелони свика правителството заради бомбени заплахи
  Тема: Киберсигурност

Мелони свика правителството заради бомбени заплахи

11 Ноември, 2026 20:00 594 13

  • джорджа мелони-
  • италия-
  • бомбени заплахи-
  • училища-
  • киберсигурност

Анонимни имейли предизвикаха евакуации и проверки в училища в цяла Италия. Премиерката заяви, че засега няма данни за конкретна опасност

Мелони свика правителството заради бомбени заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианската премиерка Джорджа Мелони свика правителствена среща заради серия анонимни бомбени заплахи, изпратени по електронната поща до училища в различни части на страната. Срещата е насрочена за 16:00 часа в двореца „Киджи“ в Рим, съобщи ANSA.

В заседанието трябва да участват вицепремиерите Матео Салвини и Антонио Таяни, министрите на вътрешните работи и на отбраната Матео Пиантедози и Гуидо Крозето, държавният секретар към премиера Алфредо Мантовано, ръководителите на разузнавателните служби и Националната агенция за киберсигурност.

Имейлът е достигнал до хиляди училища

По данни на италианското образователно министерство съобщението е било изпратено до около 6000 училища. В повече от 300 учебни заведения са били предприети евакуации, проверки или други предпазни мерки. В някои градове учениците и персоналът са напуснали сградите, докато силите на реда са извършвали огледи.

Съобщенията съдържат заплахи за взривове, но към момента не е открито взривно устройство, съобщават италианските медии. Броят на засегнатите училища се променяше през деня, като първоначално бе съобщено за над 300 институции, получили сигнали.

„Правителството следи с голямо внимание многобройните сигнали за бомбени заплахи в училищата. В момента от извършените проверки не произтича нито един елемент, който да сочи на реална опасност“, заяви Мелони. По думите ѝ сигналите изглеждат свързани със стратегия за създаване на тревога и безпокойство.

Разследвания в няколко части на страната

Проверки са извършени в училища в Рим, Милано, Болоня, Торино, Неапол и други градове. Според ANSA прокуратурата в Генуа е образувала дело, а карабинерите в Торино са получили десетки сигнали.

Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че е преждевременно да се говори за обща координация зад заплахите. Министърът на образованието Джузепе Валдитара определи риска като практически несъществуващ, но посочи, че действията трябва да бъдат обсъдени с разузнавателните служби.

Мелони ще се срещне и с лидерите на опозицията в четвъртък заради последните кибератаки срещу италиански системи и бомбените заплахи към училищата. Засега италианските власти не са посочили отговорна организация или държава.

Източници: ansa.it, apnews.com


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НА МЕЛОНИ БОМБИТЕ

    2 2 Отговор
    Са заплашени.

    Коментиран от #3, #4

    20:07 11.11.2026

  • 2 Ганю- простия

    3 1 Отговор
    Да знаете много е зле в Италия, даже една Лада не могат да направят или поне една война да спретнат.Скапана работа.

    20:11 11.11.2026

  • 3 Баце,

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "НА МЕЛОНИ БОМБИТЕ":

    Много, ама НАИСТИНА много си падам по жени с излъчване на порнозвезди!

    Коментиран от #8

    20:12 11.11.2026

  • 4 Бомбите на

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "НА МЕЛОНИ БОМБИТЕ":

    Мелони страшно плашат. Очите ми са ококорени от ,, страх ,, .

    20:12 11.11.2026

  • 5 Путин е безпомощен

    3 3 Отговор
    Почна да прави пакости като някакво зло nuшлeмeнцe.
    Не, че не е де..
    После що го шaмaрят отвсякъде....

    Коментиран от #10

    20:12 11.11.2026

  • 6 ШЕФА

    3 4 Отговор
    Всеки момент фашистката ще обяви че зад бомбените заплахи стои Русия,и лично В.Путин се е обаждал от Кремъл !!! хахаааааа жалки,жалки,жалки и бедни евро-либералчета

    Коментиран от #9

    20:13 11.11.2026

  • 7 На Мелони

    4 2 Отговор
    Икономиката и е много над сесесерето.

    20:14 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Е не, Радев ще отрече

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ШЕФА":

    По вероятно е да стои Принца на Бруней.

    20:15 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 П2фракцията

    3 1 Отговор
    Там комунистическите престъпници още са сила ,на юг още с каруци ходят да робуват на мафията

    20:29 11.11.2026

  • 13 🤔🤔🤔🤔

    1 0 Отговор
    То е ясно кой е автора ,и какво от това РУСКОТО БЛАТО ГО ЧАКА СЪДБАТА НА СССР. УТЕКОХТЕ В КАНАЛА. То се вижда ГОРИВА НЯМА, ИНТЕРНЕТ НЯМА ,ГЛАД. И си мислят че ще постигнат нещо БЛАТНИ НЕЩ.............ЦИ.

    20:41 11.11.2026

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