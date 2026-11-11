Мелони свика правителството заради бомбени заплахи

Италианската премиерка Джорджа Мелони свика правителствена среща заради серия анонимни бомбени заплахи, изпратени по електронната поща до училища в различни части на страната. Срещата е насрочена за 16:00 часа в двореца „Киджи“ в Рим, съобщи ANSA.

В заседанието трябва да участват вицепремиерите Матео Салвини и Антонио Таяни, министрите на вътрешните работи и на отбраната Матео Пиантедози и Гуидо Крозето, държавният секретар към премиера Алфредо Мантовано, ръководителите на разузнавателните служби и Националната агенция за киберсигурност.

Имейлът е достигнал до хиляди училища

По данни на италианското образователно министерство съобщението е било изпратено до около 6000 училища. В повече от 300 учебни заведения са били предприети евакуации, проверки или други предпазни мерки. В някои градове учениците и персоналът са напуснали сградите, докато силите на реда са извършвали огледи.

Съобщенията съдържат заплахи за взривове, но към момента не е открито взривно устройство, съобщават италианските медии. Броят на засегнатите училища се променяше през деня, като първоначално бе съобщено за над 300 институции, получили сигнали.

„Правителството следи с голямо внимание многобройните сигнали за бомбени заплахи в училищата. В момента от извършените проверки не произтича нито един елемент, който да сочи на реална опасност“, заяви Мелони. По думите ѝ сигналите изглеждат свързани със стратегия за създаване на тревога и безпокойство.

Разследвания в няколко части на страната

Проверки са извършени в училища в Рим, Милано, Болоня, Торино, Неапол и други градове. Според ANSA прокуратурата в Генуа е образувала дело, а карабинерите в Торино са получили десетки сигнали.

Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че е преждевременно да се говори за обща координация зад заплахите. Министърът на образованието Джузепе Валдитара определи риска като практически несъществуващ, но посочи, че действията трябва да бъдат обсъдени с разузнавателните служби.

Мелони ще се срещне и с лидерите на опозицията в четвъртък заради последните кибератаки срещу италиански системи и бомбените заплахи към училищата. Засега италианските власти не са посочили отговорна организация или държава.

Източници: ansa.it, apnews.com