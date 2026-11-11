Мелони свика правителството заради бомбени заплахи

Италианската премиерка Джорджа Мелони свика правителствена среща заради серия анонимни бомбени заплахи, изпратени по електронната поща до училища в различни части на страната. Срещата е насрочена за 16:00 часа в двореца „Киджи“ в Рим, съобщи ANSA.
В заседанието трябва да участват вицепремиерите Матео Салвини и Антонио Таяни, министрите на вътрешните работи и на отбраната Матео Пиантедози и Гуидо Крозето, държавният секретар към премиера Алфредо Мантовано, ръководителите на разузнавателните служби и Националната агенция за киберсигурност.
Имейлът е достигнал до хиляди училища
По данни на италианското образователно министерство съобщението е било изпратено до около 6000 училища. В повече от 300 учебни заведения са били предприети евакуации, проверки или други предпазни мерки. В някои градове учениците и персоналът са напуснали сградите, докато силите на реда са извършвали огледи.
Съобщенията съдържат заплахи за взривове, но към момента не е открито взривно устройство, съобщават италианските медии. Броят на засегнатите училища се променяше през деня, като първоначално бе съобщено за над 300 институции, получили сигнали.
„Правителството следи с голямо внимание многобройните сигнали за бомбени заплахи в училищата. В момента от извършените проверки не произтича нито един елемент, който да сочи на реална опасност“, заяви Мелони. По думите ѝ сигналите изглеждат свързани със стратегия за създаване на тревога и безпокойство.
Разследвания в няколко части на страната
Проверки са извършени в училища в Рим, Милано, Болоня, Торино, Неапол и други градове. Според ANSA прокуратурата в Генуа е образувала дело, а карабинерите в Торино са получили десетки сигнали.
Министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози заяви, че е преждевременно да се говори за обща координация зад заплахите. Министърът на образованието Джузепе Валдитара определи риска като практически несъществуващ, но посочи, че действията трябва да бъдат обсъдени с разузнавателните служби.
Мелони ще се срещне и с лидерите на опозицията в четвъртък заради последните кибератаки срещу италиански системи и бомбените заплахи към училищата. Засега италианските власти не са посочили отговорна организация или държава.
Източници: ansa.it, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НА МЕЛОНИ БОМБИТЕ
Коментиран от #3, #4
20:07 11.11.2026
2 Ганю- простия
20:11 11.11.2026
3 Баце,
До коментар #1 от "НА МЕЛОНИ БОМБИТЕ":Много, ама НАИСТИНА много си падам по жени с излъчване на порнозвезди!
Коментиран от #8
20:12 11.11.2026
4 Бомбите на
До коментар #1 от "НА МЕЛОНИ БОМБИТЕ":Мелони страшно плашат. Очите ми са ококорени от ,, страх ,, .
20:12 11.11.2026
5 Путин е безпомощен
Не, че не е де..
После що го шaмaрят отвсякъде....
Коментиран от #10
20:12 11.11.2026
6 ШЕФА
Коментиран от #9
20:13 11.11.2026
7 На Мелони
20:14 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Е не, Радев ще отрече
До коментар #6 от "ШЕФА":По вероятно е да стои Принца на Бруней.
20:15 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 П2фракцията
20:29 11.11.2026
13 🤔🤔🤔🤔
20:41 11.11.2026