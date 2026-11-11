Калас: Русия вероятно изпраща украински деца на фронта

Русия вероятно изпраща част от принудително отведените украински деца да се бият срещу Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Брюксел.
„Вероятно откраднатите украински деца сега са изпращани обратно от Русия да се бият срещу Украйна“, каза Калас. В изказването си тя не представи конкретни данни за броя на децата, за които се предполага, че са били изпратени във военни формирования.
Калас посочи, че над 20 500 украински деца са били незаконно депортирани от окупирани територии в Русия. По думите ѝ става дума за политика на руското правителство, одобрена от президента Владимир Путин.
Хиляди деца остават извън домовете си
Европейският представител се позова на доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, според който в окупираните украински територии се провежда организирана кампания за заличаване на украинската идентичност на децата още от ранна възраст.
Калас заяви, че към ноември са върнати 2790 украински деца. Сред тях са 13 деца и тийнейджъри, прибрали се през предходната седмица. Тя даде пример с момче на име Лука, което е навършило 18 години и е получило руска призовка за военна служба.
„Всеки път, когато едно дете се прибере с разкази за заплахи, психологически натиск и животозастрашаващи условия, това ни напомня защо трябва да използваме всяка възможност“, каза Калас.
От Европейската народна партия посочиха, че около 1,6 милиона украински деца се намират под руски контрол. Това число включва децата, които живеят в окупираните територии, и не се отнася само до официално документираните случаи на депортиране.
ЕС настоява за достъп и връщане на децата
Калас призова Русия да осигури хуманитарни коридори и механизми за събиране на децата с техните родители и близки. Тя поиска ООН, УНИЦЕФ, Международният комитет на Червения кръст и други независими организации да получат достъп до местата, в които се намират украинските деца.
„Русия отвлича децата, Северна Корея ги индоктринира. Така диктатурите си поделят работата“, заяви Калас, визирайки разширяването на санкциите срещу детски лагери и организации, свързани с престоя на украински деца в Русия и Северна Корея.
Тя настоя, че връщането на всяко украинско дете при неговото семейство трябва да бъде част от всички дипломатически усилия за прекратяване на войната. Европейският парламент трябва да гласува резолюция по темата на 12 ноември.
Източници: europapress.es, theguardian.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #32, #48
18:37 11.11.2026
2 ама те не са като вас
18:38 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Евроскумрия
18:39 11.11.2026
5 Млад еврас
Коментиран от #45
18:40 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хехе
18:41 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ЯВНО И ТЯ Е БИОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ:)
....
И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - ПЕРФЕКТЕН РУСКИ ... ЯВНО СА Я ЗОМБИРАЛИ ОЩЕ КГБ ...
18:42 11.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пич
Като оная от вица, на чиято глава да си слагаш бирата...
18:47 11.11.2026
15 Гост
18:47 11.11.2026
16 Хихи
18:49 11.11.2026
17 И това представя
18:49 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Другият един
18:50 11.11.2026
20 САНДОКАН
18:50 11.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Леле, леле
18:51 11.11.2026
23 КРАТКО
ПУТИН ГИ ИЗЯДЕ ОЩЕ МИНАЛАТА ГОДИНА
18:52 11.11.2026
24 КАЯ КАЛАС
18:54 11.11.2026
25 69479794
18:55 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 О, Морес
18:57 11.11.2026
29 Абе
18:58 11.11.2026
30 напънь
18:58 11.11.2026
31 Наки
18:59 11.11.2026
32 Много точно
До коментар #1 от "Атина Палада":Лудост от злост
18:59 11.11.2026
33 Жорко
19:00 11.11.2026
34 кукузел
19:00 11.11.2026
35 Много жалка тая фашага
19:01 11.11.2026
36 фАНТОМасс
Зависи от това КОЙ го казва ли ?
19:01 11.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Фон дер Миндер
19:03 11.11.2026
39 Гошо
19:03 11.11.2026
40 джони инглиш
Коментиран от #44
19:03 11.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 свиреп ОХЛЮВ
Всъщност може , ако е предубедена и ако силно мрази Русия. Омразата заслепява разума и деформира изказа на изкласилата Калас !
19:05 11.11.2026
44 Шпек
До коментар #40 от "джони инглиш":Юуй оправя,юуй разваля.А липсата на юуй води до сбабичосване
19:06 11.11.2026
45 Мери Джейн
До коментар #5 от "Млад еврас":А преди време,не много отдавна ,беше обещала ,че ще поумнее....каква лъжа и измама беше това....
19:06 11.11.2026
46 Дойче зеле
19:08 11.11.2026
47 О, Морес
До коментар #42 от "Сатана Z":Не Германия,Мерц и "господарите" му заплашват.А Германците на Мерц и на Мерцовица скоро ще им....Впрочем,има ли госпожа Мерцовица ?
19:09 11.11.2026
48 Моряка
До коментар #1 от "Атина Палада":Туку що казах на жената същото.Сами си го направихме, откачалки да ни управлявят.Тази истеричка с невменяем поглед,като нищо ще ни вкара във война срещу Русия.Същия невменяем поглед,като на Ленчето с кремчето.
19:12 11.11.2026