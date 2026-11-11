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Калас: Русия вероятно изпраща украински деца на фронта
  Тема: Украйна

Калас: Русия вероятно изпраща украински деца на фронта

11 Ноември, 2026 18:36 858 48

  • кая калас-
  • украински деца-
  • русия-
  • европейски парламент-
  • войната в украйна

Върховният представител на ЕС заяви, че част от принудително отведените деца може да бъдат изпращани да се бият срещу собствената си страна

Калас: Русия вероятно изпраща украински деца на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия вероятно изпраща част от принудително отведените украински деца да се бият срещу Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Брюксел.

„Вероятно откраднатите украински деца сега са изпращани обратно от Русия да се бият срещу Украйна“, каза Калас. В изказването си тя не представи конкретни данни за броя на децата, за които се предполага, че са били изпратени във военни формирования.

Калас посочи, че над 20 500 украински деца са били незаконно депортирани от окупирани територии в Русия. По думите ѝ става дума за политика на руското правителство, одобрена от президента Владимир Путин.

Хиляди деца остават извън домовете си

Европейският представител се позова на доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, според който в окупираните украински територии се провежда организирана кампания за заличаване на украинската идентичност на децата още от ранна възраст.

Калас заяви, че към ноември са върнати 2790 украински деца. Сред тях са 13 деца и тийнейджъри, прибрали се през предходната седмица. Тя даде пример с момче на име Лука, което е навършило 18 години и е получило руска призовка за военна служба.

„Всеки път, когато едно дете се прибере с разкази за заплахи, психологически натиск и животозастрашаващи условия, това ни напомня защо трябва да използваме всяка възможност“, каза Калас.

От Европейската народна партия посочиха, че около 1,6 милиона украински деца се намират под руски контрол. Това число включва децата, които живеят в окупираните територии, и не се отнася само до официално документираните случаи на депортиране.

ЕС настоява за достъп и връщане на децата

Калас призова Русия да осигури хуманитарни коридори и механизми за събиране на децата с техните родители и близки. Тя поиска ООН, УНИЦЕФ, Международният комитет на Червения кръст и други независими организации да получат достъп до местата, в които се намират украинските деца.

„Русия отвлича децата, Северна Корея ги индоктринира. Така диктатурите си поделят работата“, заяви Калас, визирайки разширяването на санкциите срещу детски лагери и организации, свързани с престоя на украински деца в Русия и Северна Корея.

Тя настоя, че връщането на всяко украинско дете при неговото семейство трябва да бъде част от всички дипломатически усилия за прекратяване на войната. Европейският парламент трябва да гласува резолюция по темата на 12 ноември.

Източници: europapress.es, theguardian.com, euronews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    60 7 Отговор
    Вижте й празният поглед:) От самолет си личи.....

    Коментиран от #32, #48

    18:37 11.11.2026

  • 2 ама те не са като вас

    49 6 Отговор
    с епщейнски ценности

    18:38 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Евроскумрия

    59 6 Отговор
    Не Русия, ТКЦ Украйна ги праща....за ръце, крака и хоп в буса. БУСофицира ги. Клипове БОЛ в нета.

    18:39 11.11.2026

  • 5 Млад еврас

    53 5 Отговор
    Нищо смислено от кая мозъка не е излязло.

    Коментиран от #45

    18:40 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хехе

    30 5 Отговор
    Кая се нуждае от преглед при доктор Гълъбова.

    18:41 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 5 Отговор
    ДЪЩЕРЯТА НА БИВШИЯ ШЕФ НА СССР БАНКА
    ......
    ЯВНО И ТЯ Е БИОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ:)
    ....
    И ЗАБЕЛЕЖЕТЕ - ПЕРФЕКТЕН РУСКИ ... ЯВНО СА Я ЗОМБИРАЛИ ОЩЕ КГБ ...

    18:42 11.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пич

    28 2 Отговор
    Това колко е тъпо, батее...!!!???
    Като оная от вица, на чиято глава да си слагаш бирата...

    18:47 11.11.2026

  • 15 Гост

    26 1 Отговор
    Дъното..., Бацета, дъното на квадрат!!!

    18:47 11.11.2026

  • 16 Хихи

    25 1 Отговор
    ама нали ги ядат , бе кухо моме , как ще ги пратят ?!

    18:49 11.11.2026

  • 17 И това представя

    26 1 Отговор
    европа??? Затова Европа изгонена от масата и Чака неканена по кулуарите

    18:49 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Другият един

    23 1 Отговор
    А Путин още не е ли започнал да яде деца- само питам

    18:50 11.11.2026

  • 20 САНДОКАН

    21 1 Отговор
    Кая нещо не ти ли мирише.

    18:50 11.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Леле, леле

    22 1 Отговор
    Имали още някой да не е разбрал, че тия са наркомани, без капка мозък в кратуните си!

    18:51 11.11.2026

  • 23 КРАТКО

    24 1 Отговор
    НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ
    ПУТИН ГИ ИЗЯДЕ ОЩЕ МИНАЛАТА ГОДИНА

    18:52 11.11.2026

  • 24 КАЯ КАЛАС

    30 1 Отговор
    Е най-яркия символ на европейския упадък.

    18:54 11.11.2026

  • 25 69479794

    18 0 Отговор
    Не вероятно , а невероятно ! Не , правят ги на конфитюр и ги пускат по ЕС пазара с промоции , малко умни це ! Представям си какво е в клавата ѝ на таз г-жа!

    18:55 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 О, Морес

    12 0 Отговор
    Здрав Се Кс-самочуствие и настроение,"В" сухота- ментални Каини умопомрачения.

    18:57 11.11.2026

  • 29 Абе

    19 0 Отговор
    тоа кукундрел съвсем е изтрещял

    18:58 11.11.2026

  • 30 напънь

    16 0 Отговор
    Е, тоя път Кайчето се напъна много яко и изкара нещо даже !

    18:58 11.11.2026

  • 31 Наки

    13 0 Отговор
    На тази не дъската и хлопа а цялото дюшиме

    18:59 11.11.2026

  • 32 Много точно

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Лудост от злост

    18:59 11.11.2026

  • 33 Жорко

    14 0 Отговор
    Аууу,изключителна форма на глупостта определяща Кая Калас...и не само тя

    19:00 11.11.2026

  • 34 кукузел

    13 0 Отговор
    Че нали ги ядяха, преди да изпратят ??

    19:00 11.11.2026

  • 35 Много жалка тая фашага

    13 0 Отговор
    Само лъжи от тези отпадъци срещу Русия!

    19:01 11.11.2026

  • 36 фАНТОМасс

    8 0 Отговор
    ВЕРОЯТНО или наистина ИЗПРАЩА ?
    Зависи от това КОЙ го казва ли ?

    19:01 11.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Фон дер Миндер

    9 0 Отговор
    Колкото е вероятно Калас да поумнее

    19:03 11.11.2026

  • 39 Гошо

    7 0 Отговор
    Аз залагам, че Русия е по-вероятно да изпраща извънземни да се бият срещу Украйна.

    19:03 11.11.2026

  • 40 джони инглиш

    12 0 Отговор
    Тая от злоба много се сбабичоса. А урсулата като дойде на 10 ноември видяхме лошата поличба.

    Коментиран от #44

    19:03 11.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 свиреп ОХЛЮВ

    5 0 Отговор
    На поста на който е , Кая не може да говори.........ЕВЕНТУАЛНО , ВЕРОЯТНО , МОЖЕ БИ !
    Всъщност може , ако е предубедена и ако силно мрази Русия. Омразата заслепява разума и деформира изказа на изкласилата Калас !

    19:05 11.11.2026

  • 44 Шпек

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "джони инглиш":

    Юуй оправя,юуй разваля.А липсата на юуй води до сбабичосване

    19:06 11.11.2026

  • 45 Мери Джейн

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Млад еврас":

    А преди време,не много отдавна ,беше обещала ,че ще поумнее....каква лъжа и измама беше това....

    19:06 11.11.2026

  • 46 Дойче зеле

    8 0 Отговор
    Боже, откъде намериха това недоразумение ?

    19:08 11.11.2026

  • 47 О, Морес

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сатана Z":

    Не Германия,Мерц и "господарите" му заплашват.А Германците на Мерц и на Мерцовица скоро ще им....Впрочем,има ли госпожа Мерцовица ?

    19:09 11.11.2026

  • 48 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Туку що казах на жената същото.Сами си го направихме, откачалки да ни управлявят.Тази истеричка с невменяем поглед,като нищо ще ни вкара във война срещу Русия.Същия невменяем поглед,като на Ленчето с кремчето.

    19:12 11.11.2026

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