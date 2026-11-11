Калас: Русия вероятно изпраща украински деца на фронта

Русия вероятно изпраща част от принудително отведените украински деца да се бият срещу Украйна. Това заяви върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Брюксел.

„Вероятно откраднатите украински деца сега са изпращани обратно от Русия да се бият срещу Украйна“, каза Калас. В изказването си тя не представи конкретни данни за броя на децата, за които се предполага, че са били изпратени във военни формирования.

Калас посочи, че над 20 500 украински деца са били незаконно депортирани от окупирани територии в Русия. По думите ѝ става дума за политика на руското правителство, одобрена от президента Владимир Путин.

Хиляди деца остават извън домовете си

Европейският представител се позова на доклад на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, според който в окупираните украински територии се провежда организирана кампания за заличаване на украинската идентичност на децата още от ранна възраст.

Калас заяви, че към ноември са върнати 2790 украински деца. Сред тях са 13 деца и тийнейджъри, прибрали се през предходната седмица. Тя даде пример с момче на име Лука, което е навършило 18 години и е получило руска призовка за военна служба.

„Всеки път, когато едно дете се прибере с разкази за заплахи, психологически натиск и животозастрашаващи условия, това ни напомня защо трябва да използваме всяка възможност“, каза Калас.

От Европейската народна партия посочиха, че около 1,6 милиона украински деца се намират под руски контрол. Това число включва децата, които живеят в окупираните територии, и не се отнася само до официално документираните случаи на депортиране.

ЕС настоява за достъп и връщане на децата

Калас призова Русия да осигури хуманитарни коридори и механизми за събиране на децата с техните родители и близки. Тя поиска ООН, УНИЦЕФ, Международният комитет на Червения кръст и други независими организации да получат достъп до местата, в които се намират украинските деца.

„Русия отвлича децата, Северна Корея ги индоктринира. Така диктатурите си поделят работата“, заяви Калас, визирайки разширяването на санкциите срещу детски лагери и организации, свързани с престоя на украински деца в Русия и Северна Корея.

Тя настоя, че връщането на всяко украинско дете при неговото семейство трябва да бъде част от всички дипломатически усилия за прекратяване на войната. Европейският парламент трябва да гласува резолюция по темата на 12 ноември.

Източници: europapress.es, theguardian.com, euronews.com