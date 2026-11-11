Зеленски поздрави поляците и благодари за подкрепата към Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Полша за Деня на независимостта и благодари на страната за подкрепата в борбата на Украйна за независимост. Посланието му беше отправено на 11 ноември към президента Карол Навроцки, премиера Доналд Туск и всички поляци.

Зеленски публикува поздравленията си на полски и английски език в социалната мрежа X. Той заяви, че празникът напомня как народите постигат справедливост, когато остават верни на себе си, на принципите си и съхраняват националното си достойнство.

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„Радваме се, че Полша е европейска, силна и свободна“, написа украинският президент.

Володимир Зеленски подчерта, че Украйна е благодарна на Полша за подкрепата и помощта за защитата на държавата, украинската отбрана и гражданите. Той свърза тази помощ и с украинския стремеж страната да бъде свободна, европейска и силна.

„Благодарни сме на Полша за подкрепата и помощта в борбата за независимостта на Украйна, за нашата държава, нашата отбрана, нашите граждани и стремежа ни също да станем европейска, силна и свободна страна“, посочи Зеленски.

Маршът във Варшава

Поздравлението беше отправено на фона на проявите по повод полския национален празник. Във Варшава на 11 ноември се провежда марш под лозунга „Полякът е господар в Полша“, към който се присъедини президентът Карол Навроцки.

Паралелно с това част от полските политици от десницата са подписали обръщение до премиера Доналд Туск с призив да бъде организиран „Полски марш за независимост“ във Лвов.

В края на посланието си Зеленски пожела на Полша успех в реализирането на нейните стремежи и завърши с думите: „Да живее Полша!“

Източници: eurointegration.com.ua