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Зеленски поздрави поляците и благодари за подкрепата към Украйна
  Тема: Украйна

Зеленски поздрави поляците и благодари за подкрепата към Украйна

11 Ноември, 2026 20:20 467 12

  • володимир зеленски-
  • полша-
  • карол навроцки-
  • доналд туск-
  • украйна

Украинският президент отправи пожелания към Полша, Карол Навроцки, Доналд Туск и полския народ. Той подчерта помощта на Варшава за украинската независимост и отбрана

Зеленски поздрави поляците и благодари за подкрепата към Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Полша за Деня на независимостта и благодари на страната за подкрепата в борбата на Украйна за независимост. Посланието му беше отправено на 11 ноември към президента Карол Навроцки, премиера Доналд Туск и всички поляци.

Зеленски публикува поздравленията си на полски и английски език в социалната мрежа X. Той заяви, че празникът напомня как народите постигат справедливост, когато остават верни на себе си, на принципите си и съхраняват националното си достойнство.

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„Радваме се, че Полша е европейска, силна и свободна“, написа украинският президент.

Володимир Зеленски подчерта, че Украйна е благодарна на Полша за подкрепата и помощта за защитата на държавата, украинската отбрана и гражданите. Той свърза тази помощ и с украинския стремеж страната да бъде свободна, европейска и силна.

„Благодарни сме на Полша за подкрепата и помощта в борбата за независимостта на Украйна, за нашата държава, нашата отбрана, нашите граждани и стремежа ни също да станем европейска, силна и свободна страна“, посочи Зеленски.

Маршът във Варшава

Поздравлението беше отправено на фона на проявите по повод полския национален празник. Във Варшава на 11 ноември се провежда марш под лозунга „Полякът е господар в Полша“, към който се присъедини президентът Карол Навроцки.

Паралелно с това част от полските политици от десницата са подписали обръщение до премиера Доналд Туск с призив да бъде организиран „Полски марш за независимост“ във Лвов.

В края на посланието си Зеленски пожела на Полша успех в реализирането на нейните стремежи и завърши с думите: „Да живее Полша!“

Източници: eurointegration.com.ua


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А на Радев

    3 4 Отговор
    кога ще благодари?

    Коментиран от #4

    20:23 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На Радев

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "А на Радев":

    благодари Путин.

    20:24 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 максим

    6 3 Отговор
    интересно,какво биха казали -обикновенните поляци,за тоя клоун!!!!!
    благодари им за интернета и военната помощ идваща чрез полша!!!!
    ама,май вече -нищо не идва...........

    20:25 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 максим

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Джoooо пaаaацццyyyулллaaa👋🤯💯👈":

    откога ,вярваме на украинските канали??????
    нима -само те казват,истината?????
    моите осведомители,говорят друго!!!!

    20:28 11.11.2026

  • 9 Гробар

    4 2 Отговор
    Зеления таракан не се е прибирал в Украйна от около година. Американски и британски военни ръководят войната на място а Путята се праи на умрело куче.

    20:29 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 За неграмотниците и софиянците!

    2 0 Отговор
    "Подкрепа" е съшествително, което се използва с предлога ЗА, а не с любимия напоследък на родните журналя, политически баклуци и прочие мизерници предлог КЪМ.
    Тия нещастници са склонни да използват КЪМ дори и в класическа псувня като "Да ти ... към майката!"
    Боже, пази България от неграмотните й чада!

    20:42 11.11.2026

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