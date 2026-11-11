Зеленски поздрави поляците и благодари за подкрепата към Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски поздрави Полша за Деня на независимостта и благодари на страната за подкрепата в борбата на Украйна за независимост. Посланието му беше отправено на 11 ноември към президента Карол Навроцки, премиера Доналд Туск и всички поляци.
Зеленски публикува поздравленията си на полски и английски език в социалната мрежа X. Той заяви, че празникът напомня как народите постигат справедливост, когато остават верни на себе си, на принципите си и съхраняват националното си достойнство.
Володимир Зеленски подчерта, че Украйна е благодарна на Полша за подкрепата и помощта за защитата на държавата, украинската отбрана и гражданите. Той свърза тази помощ и с украинския стремеж страната да бъде свободна, европейска и силна.
„Благодарни сме на Полша за подкрепата и помощта в борбата за независимостта на Украйна, за нашата държава, нашата отбрана, нашите граждани и стремежа ни също да станем европейска, силна и свободна страна“, посочи Зеленски.
Маршът във Варшава
Поздравлението беше отправено на фона на проявите по повод полския национален празник. Във Варшава на 11 ноември се провежда марш под лозунга „Полякът е господар в Полша“, към който се присъедини президентът Карол Навроцки.
Паралелно с това част от полските политици от десницата са подписали обръщение до премиера Доналд Туск с призив да бъде организиран „Полски марш за независимост“ във Лвов.
В края на посланието си Зеленски пожела на Полша успех в реализирането на нейните стремежи и завърши с думите: „Да живее Полша!“
Източници: eurointegration.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А на Радев
Коментиран от #4
20:23 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 На Радев
До коментар #2 от "А на Радев":благодари Путин.
20:24 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 максим
благодари им за интернета и военната помощ идваща чрез полша!!!!
ама,май вече -нищо не идва...........
20:25 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 максим
До коментар #1 от "Джoooо пaаaацццyyyулллaaa👋🤯💯👈":откога ,вярваме на украинските канали??????
нима -само те казват,истината?????
моите осведомители,говорят друго!!!!
20:28 11.11.2026
9 Гробар
20:29 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 За неграмотниците и софиянците!
Тия нещастници са склонни да използват КЪМ дори и в класическа псувня като "Да ти ... към майката!"
Боже, пази България от неграмотните й чада!
20:42 11.11.2026