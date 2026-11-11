Александър Лукашенко призова Организацията на Договора за колективна сигурност да укрепи военния си потенциал и да ускори изпълнението на вече взетите решения. Беларуският лидер направи изявлението на заседанието на Съвета за колективна сигурност на ОДКБ в Москва.

Лукашенко подкрепи предложенията за създаване на мобилни подразделения за противовъздушна отбрана, които да действат при операции на колективните сили, както и мерките за усъвършенстване на Колективните авиационни сили. По думите му военните механизми на организацията трябва редовно да се преразглеждат заради променящата се среда за сигурност.

„Трябва да отчитаме опита от съвременните въоръжени конфликти, преди всичко използването на безпилотни апарати и ефективното противодействие на тях“, заяви Лукашенко.

Той призова държавите от ОДКБ да проявят повече политическа воля и да действат по-бързо при изпълнението на договореностите. На заседанието бяха приети документи за политическото взаимодействие, военната съставляваща на организацията и координацията срещу тероризма. От 1 януари 2027 г. председателството на ОДКБ ще бъде поето от Таджикистан.

Критики към Европейския съюз

В изказването си Лукашенко обвини Европейския съюз, че механизмите му за борба с хибридните заплахи излизат извън територията на блока и се използват за намеса в трети държави. Той посочи като пример групи на ЕС, разположени преди важни избори в някои постсъветски страни.

„Интересно се получава – намеса в името на противодействието на намесата“, каза беларуският лидер.

Лукашенко разкритикува и включването на нелегалната миграция и контрабандата в понятието „хибридна заплаха“, като заяви, че западните държави сами са замесени в тези процеси. Тези оценки са позиция на беларуското ръководство и не са представени като общоприет факт.

Послания към Русия и Полша

На срещата си с Владимир Путин ден по-рано Лукашенко заяви, че търговският оборот между Беларус и Русия расте с около 20-21 процента. Той каза още, че Минск практически е решил спорните въпроси с Москва и благодари за доставките на съвременно въоръжение за беларуската армия.

Лукашенко определи руските военни формирования на западното направление като боеспособни и готови да защитават Беларус. Той подчерта, че въпреки сложността на ситуацията тези войски не са били изпращани в зоната на бойните действия в Украйна. Беларуската страна също подкрепи усилията за уреждане на конфликта и руската позиция в преговорите.

В отделно поздравление към Полша за Националния ден на независимостта Лукашенко призова за възстановяване на контактите между Минск и Варшава. Той заяви, че санкциите, забраните, огражденията и стените няма да преодолеят различията.

„На обидата към съседа щастие не се гради“, каза Лукашенко и призова отношенията да бъдат възстановени чрез уважение, доверие и диалог.

Посланието към Полша съчетава признание за сериозните политически разногласия с заявена готовност за взаимно сближаване, без отказ от досегашните позиции на Минск.

Източници: kommersant.ru, pozirk.online, korrespondent.net