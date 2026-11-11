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Лукашенко: ОДКБ трябва да засили военния си потенциал

Лукашенко: ОДКБ трябва да засили военния си потенциал

11 Ноември, 2026 20:40 738 7

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Беларуският лидер подкрепи мобилни подразделения за противовъздушна отбрана и призова организацията да се адаптира към войните с дронове. Той обвини ЕС в подривна дейност и поиска диалог с Полша

Лукашенко: ОДКБ трябва да засили военния си потенциал - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Лукашенко призова Организацията на Договора за колективна сигурност да укрепи военния си потенциал и да ускори изпълнението на вече взетите решения. Беларуският лидер направи изявлението на заседанието на Съвета за колективна сигурност на ОДКБ в Москва.

Лукашенко подкрепи предложенията за създаване на мобилни подразделения за противовъздушна отбрана, които да действат при операции на колективните сили, както и мерките за усъвършенстване на Колективните авиационни сили. По думите му военните механизми на организацията трябва редовно да се преразглеждат заради променящата се среда за сигурност.

„Трябва да отчитаме опита от съвременните въоръжени конфликти, преди всичко използването на безпилотни апарати и ефективното противодействие на тях“, заяви Лукашенко.

Той призова държавите от ОДКБ да проявят повече политическа воля и да действат по-бързо при изпълнението на договореностите. На заседанието бяха приети документи за политическото взаимодействие, военната съставляваща на организацията и координацията срещу тероризма. От 1 януари 2027 г. председателството на ОДКБ ще бъде поето от Таджикистан.

Критики към Европейския съюз

В изказването си Лукашенко обвини Европейския съюз, че механизмите му за борба с хибридните заплахи излизат извън територията на блока и се използват за намеса в трети държави. Той посочи като пример групи на ЕС, разположени преди важни избори в някои постсъветски страни.

„Интересно се получава – намеса в името на противодействието на намесата“, каза беларуският лидер.

Лукашенко разкритикува и включването на нелегалната миграция и контрабандата в понятието „хибридна заплаха“, като заяви, че западните държави сами са замесени в тези процеси. Тези оценки са позиция на беларуското ръководство и не са представени като общоприет факт.

Послания към Русия и Полша

На срещата си с Владимир Путин ден по-рано Лукашенко заяви, че търговският оборот между Беларус и Русия расте с около 20-21 процента. Той каза още, че Минск практически е решил спорните въпроси с Москва и благодари за доставките на съвременно въоръжение за беларуската армия.

Лукашенко определи руските военни формирования на западното направление като боеспособни и готови да защитават Беларус. Той подчерта, че въпреки сложността на ситуацията тези войски не са били изпращани в зоната на бойните действия в Украйна. Беларуската страна също подкрепи усилията за уреждане на конфликта и руската позиция в преговорите.

В отделно поздравление към Полша за Националния ден на независимостта Лукашенко призова за възстановяване на контактите между Минск и Варшава. Той заяви, че санкциите, забраните, огражденията и стените няма да преодолеят различията.

„На обидата към съседа щастие не се гради“, каза Лукашенко и призова отношенията да бъдат възстановени чрез уважение, доверие и диалог.

Посланието към Полша съчетава признание за сериозните политически разногласия с заявена готовност за взаимно сближаване, без отказ от досегашните позиции на Минск.

Източници: kommersant.ru, pozirk.online, korrespondent.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Арменците

    3 5 Отговор
    са много благодарни за защитата която получиха от ОДКБ, в конфликта с Азербайджан.

    Коментиран от #4

    20:42 11.11.2026

  • 2 сигурен съм

    3 2 Отговор
    че има матрял за целия запад и повече

    Коментиран от #3

    20:48 11.11.2026

  • 3 Със сигурност

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "сигурен съм":

    Но първо да приключат с Украйна и после да си починат малко....

    20:54 11.11.2026

  • 4 грешка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Арменците":

    Голямата арменска благодарност предстои

    Коментиран от #5

    21:21 11.11.2026

  • 5 Пак "Ще, ще, ще" нали?

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "грешка":

    Тоз филм го гледаме от 2014та

    21:41 11.11.2026

  • 6 Лесно и е

    0 0 Отговор
    на Беларус с лидер като Лукашенко.

    Коментиран от #7

    21:44 11.11.2026

  • 7 Същия крадец и тoлyn

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Лесно и е":

    като наш Бойко.
    Даже ще си приличат ако си обръсне мустака.

    21:49 11.11.2026

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