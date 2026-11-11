СБУ: Поразен е руският ракетен кораб „Наро-Фоминск“

Украинската Служба за сигурност заяви, че през нощта на 11 ноември е поразен руският малък ракетен кораб „Наро-Фоминск“ от проект 21631 „Буян-М“. Според СБУ ударът е нанесен като част от операция на Силите за отбрана срещу нефтената инфраструктура в пристанището Уст-Луга в Ленинградска област.

„Наро-Фоминск“ е кораб от Балтийския флот на Русия и е способен да носи крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“, посочиха от украинската служба. Оттам допълниха, че поразяването е било предварително планирано и реализирано по време на нощната атака срещу руска територия.

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Твърдението за удара по кораба все още не е независимо потвърдено. Руският губернатор на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди атака с безпилотни апарати срещу портовата зона на Уст-Луга. По думите му там е възникнал пожар, а трима работници са пострадали.

Кораб от най-новите единици на Балтийския флот

„Наро-Фоминск“ е спуснат на вода през декември 2022 г., а през декември 2023 г. на борда му е издигнат руският военноморски флаг. Корабът е единадесетият въведен в състава на руския флот представител на проект 21631 „Буян-М“.

Съдовете от този клас са малки ракетни кораби с ракетно и артилерийско въоръжение. Руски военни съобщения, цитирани от „Интерфакс“, посочват, че „Наро-Фоминск“ и останалите кораби от проекта могат да използват ракети „Калибър“ и „Оникс“. Корабът е участвал в учения в Балтийско море през 2026 г.

Проверява се информация за руски хеликоптери

СБУ съобщи още, че проверява данните за унищожени руски бойни хеликоптери по време на същата операция. Засега службата не посочва броя на машините, техните модели или мястото, на което са били поразени.

Атаката срещу Уст-Луга е довела до временно нарушаване на работата на част от портовата инфраструктура. Руските власти съобщиха за пожар и пострадали служители, но не са коментирали твърдението на СБУ за поражение на военен кораб в района.

Източници: spb.aif.ru, tvspb.ru, interfax.ru