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СБУ: Поразен е руският ракетен кораб „Наро-Фоминск“
  Тема: Украйна

СБУ: Поразен е руският ракетен кораб „Наро-Фоминск“

11 Ноември, 2026 19:28 2 066 78

  • украйна-
  • русия-
  • каспийск-
  • калибър-
  • ракетен кораб-
  • сбу-
  • буян-м-
  • уст-луга

Украинската служба свързва удара с атаката срещу пристанището Уст-Луга. Корабът от проект „Буян-М“ е носител на ракети „Калибър“ и „Оникс“

СБУ: Поразен е руският ракетен кораб „Наро-Фоминск“ - 1
Снимка: oboronka.mezha.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинската Служба за сигурност заяви, че през нощта на 11 ноември е поразен руският малък ракетен кораб „Наро-Фоминск“ от проект 21631 „Буян-М“. Според СБУ ударът е нанесен като част от операция на Силите за отбрана срещу нефтената инфраструктура в пристанището Уст-Луга в Ленинградска област.

„Наро-Фоминск“ е кораб от Балтийския флот на Русия и е способен да носи крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“, посочиха от украинската служба. Оттам допълниха, че поразяването е било предварително планирано и реализирано по време на нощната атака срещу руска територия.

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Твърдението за удара по кораба все още не е независимо потвърдено. Руският губернатор на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди атака с безпилотни апарати срещу портовата зона на Уст-Луга. По думите му там е възникнал пожар, а трима работници са пострадали.

Кораб от най-новите единици на Балтийския флот

„Наро-Фоминск“ е спуснат на вода през декември 2022 г., а през декември 2023 г. на борда му е издигнат руският военноморски флаг. Корабът е единадесетият въведен в състава на руския флот представител на проект 21631 „Буян-М“.

Съдовете от този клас са малки ракетни кораби с ракетно и артилерийско въоръжение. Руски военни съобщения, цитирани от „Интерфакс“, посочват, че „Наро-Фоминск“ и останалите кораби от проекта могат да използват ракети „Калибър“ и „Оникс“. Корабът е участвал в учения в Балтийско море през 2026 г.

Проверява се информация за руски хеликоптери

СБУ съобщи още, че проверява данните за унищожени руски бойни хеликоптери по време на същата операция. Засега службата не посочва броя на машините, техните модели или мястото, на което са били поразени.

Атаката срещу Уст-Луга е довела до временно нарушаване на работата на част от портовата инфраструктура. Руските власти съобщиха за пожар и пострадали служители, но не са коментирали твърдението на СБУ за поражение на военен кораб в района.

Източници: spb.aif.ru, tvspb.ru, interfax.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе вие се хвалете че побеждавате

    24 14 Отговор
    а ракетните кораби ги оставете .
    Това е голяма лъжица за вашата уста

    Коментиран от #25, #53

    19:34 11.11.2026

  • 3 Дайте кинти

    24 10 Отговор
    А някой кораб от тихоокеанския флот, не е ли поразен? Много сте зле с географията.

    Коментиран от #66

    19:34 11.11.2026

  • 4 Путин-

    20 15 Отговор
    "Абе стига вече бе, престанете бе, ще получа удар накрая"

    19:35 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Затова

    19 13 Отговор
    Украйна не остана!

    19:36 11.11.2026

  • 9 Пyтuн-

    15 16 Отговор
    "Не, това не е възможно. Ще се побъркам вече. Ох. Лошо ми е"

    19:37 11.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Преди-ракетен катер

    13 12 Отговор
    Сега-подводна лодка

    19:38 11.11.2026

  • 12 не е поразен

    13 14 Отговор
    а е преминал към подводния флот

    19:38 11.11.2026

  • 13 Ами ако си ходи Зеленски

    11 15 Отговор

    До коментар #1 от "Маринов":

    и дойдт генералите Михайло Драпатий или Евгений Хмара?М?
    "Русия ще гори" -Хмара.

    Коментиран от #20

    19:40 11.11.2026

  • 14 Българин

    11 8 Отговор
    Като го потопят, тогава да се хвалят. Това че някой дрон го е доближил на 50-100 мили, нищо не означава!

    19:41 11.11.2026

  • 15 СЛАВА

    9 15 Отговор

    До коментар #7 от "Нацистки":

    УКРАИНЕ

    Коментиран от #28

    19:41 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Teтя Мyтpaфановна

    11 14 Отговор

    До коментар #1 от "Маринов":

    Как пък един трапезен "патриот" не отиде в РФ да им покаже как трябва да се воюва ?!

    19:42 11.11.2026

  • 19 За кое е време и за коне не е време

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Маринов":

    Някой не се интересува от мнението ти.

    Коментиран от #23

    19:42 11.11.2026

  • 20 Само с глупости се занимавате

    19 23 Отговор

    До коментар #13 от "Ами ако си ходи Зеленски":

    Нито Русия ще гори, нито Украйна някога е имала дори и 0.1 % шанс. И това на всички е известно, само дето войната е бизнес и се смъкват стотици милиарди, за сметка на глупавият украински народ.

    Коментиран от #26, #73

    19:43 11.11.2026

  • 21 Вова

    10 6 Отговор
    Нееет пожалуста

    19:44 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Евгени

    20 10 Отговор

    До коментар #2 от "Абе вие се хвалете че побеждавате":

    Е как, то корабът Крайцер Москва, не е ли още по-голяма, огромна лъжица пък вече много дълго време прави компанияпиците на рибите

    Коментиран от #36, #39, #67

    19:45 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дзак

    7 2 Отговор
    Явно има шпиони, които уведомяват къде име цел!

    19:49 11.11.2026

  • 31 ррпп

    6 1 Отговор
    супер

    19:50 11.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Колко станаха

    4 6 Отговор

    До коментар #26 от "Колко крепостни станаха груз 2000":

    в пропагандата за глупаци няма да научиш, но за тролене ин излагане е супер. 😄

    19:54 11.11.2026

  • 34 Т Живков

    5 4 Отговор
    Само така!Ббой!

    19:56 11.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Надда Ренн

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Евгени":

    Евгени ,искаш ли да пи правиш компания ?С мен е весело !

    Коментиран от #44

    19:57 11.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 дядо поп

    10 3 Отговор
    Интересно , как и от къде са се пръкнали тези безпилотни апарати в Балтийско море? Би трябвало да са нарушили нечие въздушно пространство , но Полша и прибалтийските джуджета мълчат като мушнати гайди.

    Коментиран от #49

    20:04 11.11.2026

  • 42 Паветник

    6 4 Отговор
    А защо ми викат малоумник, и ме питат кой е потвърдил тази информация освен укрофашистите?

    20:04 11.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Евгени

    0 3 Отговор

    До коментар #36 от "Надда Ренн":

    Ах,ше ми се пръсне сърцето от радост, че ме покани. Ах, дано да не ми се пръсне само сърцето!

    20:07 11.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 След като приключиха Черноморския флот

    7 5 Отговор
    След като приключиха Черноморския военен флот ВСУ подпукаха Балтийския военен флот. Ама на Путин не му пука, защото има още два - Северен и Тихоокеански. Замалко имаше и Средиземноморски, ама в Сирия се спихна далаверата.

    20:11 11.11.2026

  • 48 Украинская Правда

    5 1 Отговор
    Използват ме за опаковка на фекални бомби, които мятат от балконите в крайна и за цитати във Факти бг.

    20:11 11.11.2026

  • 49 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "дядо поп":

    Не е твоя работа .

    20:11 11.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Нарофоминск

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Абе вие се хвалете че побеждавате":

    отиде да потърси Москва

    20:16 11.11.2026

  • 54 Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈

    2 3 Отговор
    Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че през денонощието на 10 ноември руската армия е загубила 2580 военнослужещи и 1559 безпилотни апарата. За същия период украинското командване отчита 125 бойни сблъсъка на фронта.

    20:16 11.11.2026

  • 55 Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈

    4 3 Отговор
    Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, че през денонощието на 10 ноември руската армия е загубила 2580 военнослужещи и 1559 безпилотни апарата. За същия период украинското командване отчита 125 бойни сблъсъка на фронта.

    Коментиран от #63, #64

    20:17 11.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈

    5 4 Отговор
    Видеото е страшно! Хвърчат рашистки моряци горящи във въздуха както моите изпражнения в гaвaнкaтa-
    Украйна: Унищожихме и руския ракетоносец след като подпалихме Уст-Луга (ВИДЕО)
    11 ноември 2026, 19:28 часа
    Снимка: Getty Images
    Освен руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга, което е второто най-голямо в Русия по износ на петрол, петролни продукти и газ, Украйна е поразила и руски ракетоносец клас "Буян-М". Това съобщи Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Първо новината за този удар съобщи украинският мониторингов канал Exilenova+.

    20:18 11.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 гост

    4 4 Отговор

    До коментар #60 от "гост":

    Единственото с което от 100 и кусур години могат и се хвалят Раша и руснаците е , че могат да убиват и рушат !!! Единственото , нищо друго !!!

    20:22 11.11.2026

  • 62 Мурзик

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈":

    Малко е.

    20:24 11.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 гост

    6 3 Отговор

    До коментар #55 от "Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈":

    Украинските дронове пак прелетяха 3000 км: Нов удар и пожар в най-голямата руска рафинерия ! Мащабен пожар се разгоря в района на най-голямата руска петролна рафинерия - в град Омск в Сибир. Следобед на 11 ноември руски местни канали съобщиха за продължителна атака с дронове срещу града, като за цел е посочен нефтопреработвателният завод на „Газпром Нефт“. Действията на противовъздушната отбрана са продължили повече от час, като в цял Омск са се чували чести експлозии, гласи информацията

    Коментиран от #68

    20:27 11.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 максим

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Евгени":

    ти ,нима не си видял,москва на дока в севастопол????
    ами ,свери си компаса .убягват ти, много истини!!!!!

    20:32 11.11.2026

  • 68 максим

    4 4 Отговор

    До коментар #64 от "гост":

    и какво поразиха в омск???
    дай информация????
    някой казал,други чул.дай информация????? колко познати имаш в омск? айде иди и ги попитай.още не са заспали.часовата разлика с българия е малка. 4 часа

    Коментиран от #74

    20:35 11.11.2026

  • 69 Повече от сто

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Полк.Николай Марков преди час":

    Първо30 върху 100 , после 35 върху 130,после още 35 върху получаваната се основа. Седни и го сметни. Други журналисти го коментираха

    20:35 11.11.2026

  • 70 Браво !

    11 3 Отговор
    Подобни новини могат само да ме радват.

    Коментиран от #71

    20:36 11.11.2026

  • 71 Видях ти айпито

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Браво !":

    и как си слагаш плюсове. Не ти е защитен адреса.:)) Колко прозрачни сте🙄

    Коментиран от #72

    20:40 11.11.2026

  • 72 Видял си

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Видях ти айпито":

    некомууя.

    20:42 11.11.2026

  • 73 Раша губи войната.

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Само с глупости се занимавате":

    И децата го знаят.

    Коментиран от #78

    20:43 11.11.2026

  • 74 Атаката срещу Омск продължава

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "максим":

    Имай търпение да
    Утре ще четеш.

    Коментиран от #76

    20:44 11.11.2026

  • 75 Московията трябва да бъде разрушена...

    4 1 Отговор
    Смърт на московската паплач!

    20:45 11.11.2026

  • 76 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Атаката срещу Омск продължава":

    Там вмомента снимат филма Зарево на Драва

    20:46 11.11.2026

  • 77 ЧЕРВЕНАТА СГАН

    0 0 Отговор
    Как ще коментира?

    20:46 11.11.2026

  • 78 Виждам

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Раша губи войната.":

    С тролене идеално показваш отчаяните фашаги в Украйна. 😄

    20:47 11.11.2026

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