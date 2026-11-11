СБУ: Поразен е руският ракетен кораб „Наро-Фоминск“

Украинската Служба за сигурност заяви, че през нощта на 11 ноември е поразен руският малък ракетен кораб „Наро-Фоминск“ от проект 21631 „Буян-М“. Според СБУ ударът е нанесен като част от операция на Силите за отбрана срещу нефтената инфраструктура в пристанището Уст-Луга в Ленинградска област.
„Наро-Фоминск“ е кораб от Балтийския флот на Русия и е способен да носи крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“, посочиха от украинската служба. Оттам допълниха, че поразяването е било предварително планирано и реализирано по време на нощната атака срещу руска територия.
Твърдението за удара по кораба все още не е независимо потвърдено. Руският губернатор на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди атака с безпилотни апарати срещу портовата зона на Уст-Луга. По думите му там е възникнал пожар, а трима работници са пострадали.
Кораб от най-новите единици на Балтийския флот
„Наро-Фоминск“ е спуснат на вода през декември 2022 г., а през декември 2023 г. на борда му е издигнат руският военноморски флаг. Корабът е единадесетият въведен в състава на руския флот представител на проект 21631 „Буян-М“.
Съдовете от този клас са малки ракетни кораби с ракетно и артилерийско въоръжение. Руски военни съобщения, цитирани от „Интерфакс“, посочват, че „Наро-Фоминск“ и останалите кораби от проекта могат да използват ракети „Калибър“ и „Оникс“. Корабът е участвал в учения в Балтийско море през 2026 г.
Проверява се информация за руски хеликоптери
СБУ съобщи още, че проверява данните за унищожени руски бойни хеликоптери по време на същата операция. Засега службата не посочва броя на машините, техните модели или мястото, на което са били поразени.
Атаката срещу Уст-Луга е довела до временно нарушаване на работата на част от портовата инфраструктура. Руските власти съобщиха за пожар и пострадали служители, но не са коментирали твърдението на СБУ за поражение на военен кораб в района.
Източници: spb.aif.ru, tvspb.ru, interfax.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе вие се хвалете че побеждавате
Това е голяма лъжица за вашата уста
Коментиран от #25, #53
19:34 11.11.2026
3 Дайте кинти
Коментиран от #66
19:34 11.11.2026
4 Путин-
19:35 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Затова
19:36 11.11.2026
9 Пyтuн-
19:37 11.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Преди-ракетен катер
19:38 11.11.2026
12 не е поразен
19:38 11.11.2026
13 Ами ако си ходи Зеленски
До коментар #1 от "Маринов":и дойдт генералите Михайло Драпатий или Евгений Хмара?М?
"Русия ще гори" -Хмара.
Коментиран от #20
19:40 11.11.2026
14 Българин
19:41 11.11.2026
15 СЛАВА
До коментар #7 от "Нацистки":УКРАИНЕ
Коментиран от #28
19:41 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Teтя Мyтpaфановна
До коментар #1 от "Маринов":Как пък един трапезен "патриот" не отиде в РФ да им покаже как трябва да се воюва ?!
19:42 11.11.2026
19 За кое е време и за коне не е време
До коментар #1 от "Маринов":Някой не се интересува от мнението ти.
Коментиран от #23
19:42 11.11.2026
20 Само с глупости се занимавате
До коментар #13 от "Ами ако си ходи Зеленски":Нито Русия ще гори, нито Украйна някога е имала дори и 0.1 % шанс. И това на всички е известно, само дето войната е бизнес и се смъкват стотици милиарди, за сметка на глупавият украински народ.
Коментиран от #26, #73
19:43 11.11.2026
21 Вова
19:44 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Евгени
До коментар #2 от "Абе вие се хвалете че побеждавате":Е как, то корабът Крайцер Москва, не е ли още по-голяма, огромна лъжица пък вече много дълго време прави компанияпиците на рибите
Коментиран от #36, #39, #67
19:45 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дзак
19:49 11.11.2026
31 ррпп
19:50 11.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Колко станаха
До коментар #26 от "Колко крепостни станаха груз 2000":в пропагандата за глупаци няма да научиш, но за тролене ин излагане е супер. 😄
19:54 11.11.2026
34 Т Живков
19:56 11.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Надда Ренн
До коментар #25 от "Евгени":Евгени ,искаш ли да пи правиш компания ?С мен е весело !
Коментиран от #44
19:57 11.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 дядо поп
Коментиран от #49
20:04 11.11.2026
42 Паветник
20:04 11.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Евгени
До коментар #36 от "Надда Ренн":Ах,ше ми се пръсне сърцето от радост, че ме покани. Ах, дано да не ми се пръсне само сърцето!
20:07 11.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 След като приключиха Черноморския флот
20:11 11.11.2026
48 Украинская Правда
20:11 11.11.2026
49 Ами
До коментар #41 от "дядо поп":Не е твоя работа .
20:11 11.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Нарофоминск
До коментар #2 от "Абе вие се хвалете че побеждавате":отиде да потърси Москва
20:16 11.11.2026
54 Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈
20:16 11.11.2026
55 Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈
Коментиран от #63, #64
20:17 11.11.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈
Украйна: Унищожихме и руския ракетоносец след като подпалихме Уст-Луга (ВИДЕО)
11 ноември 2026, 19:28 часа
Снимка: Getty Images
Освен руското пристанище на Балтийско море Уст-Луга, което е второто най-голямо в Русия по износ на петрол, петролни продукти и газ, Украйна е поразила и руски ракетоносец клас "Буян-М". Това съобщи Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Първо новината за този удар съобщи украинският мониторингов канал Exilenova+.
20:18 11.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 гост
До коментар #60 от "гост":Единственото с което от 100 и кусур години могат и се хвалят Раша и руснаците е , че могат да убиват и рушат !!! Единственото , нищо друго !!!
20:22 11.11.2026
62 Мурзик
До коментар #56 от "Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈":Малко е.
20:24 11.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 гост
До коментар #55 от "Джoожoо пaаaцццyyуулллaaa👋🤯💯👈":Украинските дронове пак прелетяха 3000 км: Нов удар и пожар в най-голямата руска рафинерия ! Мащабен пожар се разгоря в района на най-голямата руска петролна рафинерия - в град Омск в Сибир. Следобед на 11 ноември руски местни канали съобщиха за продължителна атака с дронове срещу града, като за цел е посочен нефтопреработвателният завод на „Газпром Нефт“. Действията на противовъздушната отбрана са продължили повече от час, като в цял Омск са се чували чести експлозии, гласи информацията
Коментиран от #68
20:27 11.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 максим
До коментар #25 от "Евгени":ти ,нима не си видял,москва на дока в севастопол????
ами ,свери си компаса .убягват ти, много истини!!!!!
20:32 11.11.2026
68 максим
До коментар #64 от "гост":и какво поразиха в омск???
дай информация????
някой казал,други чул.дай информация????? колко познати имаш в омск? айде иди и ги попитай.още не са заспали.часовата разлика с българия е малка. 4 часа
Коментиран от #74
20:35 11.11.2026
69 Повече от сто
До коментар #65 от "Полк.Николай Марков преди час":Първо30 върху 100 , после 35 върху 130,после още 35 върху получаваната се основа. Седни и го сметни. Други журналисти го коментираха
20:35 11.11.2026
70 Браво !
Коментиран от #71
20:36 11.11.2026
71 Видях ти айпито
До коментар #70 от "Браво !":и как си слагаш плюсове. Не ти е защитен адреса.:)) Колко прозрачни сте🙄
Коментиран от #72
20:40 11.11.2026
72 Видял си
До коментар #71 от "Видях ти айпито":некомууя.
20:42 11.11.2026
73 Раша губи войната.
До коментар #20 от "Само с глупости се занимавате":И децата го знаят.
Коментиран от #78
20:43 11.11.2026
74 Атаката срещу Омск продължава
До коментар #68 от "максим":Имай търпение да
Утре ще четеш.
Коментиран от #76
20:44 11.11.2026
75 Московията трябва да бъде разрушена...
20:45 11.11.2026
76 Соломон
До коментар #74 от "Атаката срещу Омск продължава":Там вмомента снимат филма Зарево на Драва
20:46 11.11.2026
77 ЧЕРВЕНАТА СГАН
20:46 11.11.2026
78 Виждам
До коментар #73 от "Раша губи войната.":С тролене идеално показваш отчаяните фашаги в Украйна. 😄
20:47 11.11.2026