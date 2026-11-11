Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп засега не вижда нужда от нови удари по Иран
  Тема: Иранската криза

Тръмп засега не вижда нужда от нови удари по Иран

11 Ноември, 2026 21:00 646 7

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • гади айзенкот-
  • израел-
  • американски санкции

Американският президент оставя отворена възможността за военни действия, докато Техеран настоява, че блокадата затруднява доставките на храни и лекарства. В Израел Гади Айзенкот започна опити за съставяне на правителство

Тръмп засега не вижда нужда от нови удари по Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нови мащабни американски удари по Иран засега не изглеждат необходими, но предупреди, че Вашингтон е готов да възобнови военните действия при промяна на обстановката.

„Военният конфликт с Иран на практика приключи. Поддържаме статуквото и го правим по настояване на съседните на Иран държави“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той добави: „Военните действия не изглеждат много необходими, но сме готови за действие, ако нещо се промени.“

По думите му дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран напредват. Катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани посредничи между двете страни, които обсъждат условия за прекратяване на продължаващия повече от осем месеца конфликт.

Техеран твърди, че блокадата спира хуманитарни доставки

Иран настоява САЩ да прекратят блокадата на пристанищата, да облекчат санкциите и да размразят част от иранските средства. Техеран твърди, че американският натиск затруднява вноса на храни, лекарства и други основни стоки, тъй като ограниченията върху банковите операции и транспорта пречат на компаниите да извършват плащания и доставки.

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи обаче посочва, че санкционният режим допуска продажба и износ на селскостопански продукти, храни, лекарства и медицински изделия за Иран при определени условия. Според службата проблемите възникват при сделки с лица и компании, включени в санкционни списъци, както и при използване на ограничени финансови канали.

Иранските власти настояват, че формалните изключения не решават практическите трудности. Според тях ограниченията върху банки, корабоплаване и достъпа до валута водят до поскъпване и забавяне на доставките, дори когато самите храни и лекарства не са пряко забранени.

Айзенкот започна опити да състави правителство

На политическия фронт в Израел Гади Айзенкот получи мандат да състави ново правителство. Бившият началник на Генералния щаб има до шест седмици, за да договори коалиция. Ако не успее, президентът Ицхак Херцог може да даде възможност на Бенямин Нетаняху да направи нов опит.

Айзенкот обеща да промени част от политиките на Нетаняху. Сред първите предложения на неговия блок са създаване на официална комисия за разследване на нападенията от 7 октомври 2023 г., въвеждане на мандатност за премиера и отмяна на промени, ограничили правомощията на съдебната система.

Нетаняху и кабинетът му остават на власт с ограничени правомощия до сформирането на ново управление. Междувременно новият Кнесет може да започне законодателна работа. Айзенкот вече заяви, че целта му е правителство, което да представлява всички граждани на Израел.

Попитан за възможността Айзенкот да стане премиер, Тръмп каза, че той и Нетаняху имат „много сходни възгледи“. Американският президент не обяви официална подкрепа за Айзенкот, но изявлението му показва, че Вашингтон поддържа възможност за работа с ново израелско правителство.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не му е до удари

    5 1 Отговор
    Наближава 3-ти януари. Xeмopouguтe му почнаха да изскачат и да се възпаляват.

    21:01 11.11.2026

  • 2 Доктор Гълъбова

    6 1 Отговор
    Удря го здраво съчмата! Няма шанс!

    21:12 11.11.2026

  • 3 боико борисоф

    3 1 Отговор
    страх мале страх

    21:13 11.11.2026

  • 4 Ачо

    4 0 Отговор
    Не му вярвайте на тоя!Този Дончо и Боко Тиквата са от един дол дренки.Кажат ли повече от едно изречение ,второто противоерчи на първото.Демек приказват едно,вършат друго,мислят трето.

    21:26 11.11.2026

  • 5 Дончо

    2 0 Отговор
    Не е психически стабилен и често забравя какво е казал или правил предния ден. Нормално е, предвид напредналата възраст и ограничения интелектуален товар.

    21:32 11.11.2026

  • 6 Май че

    1 0 Отговор
    Причината е липсата на достатъчно патриоти

    21:44 11.11.2026

  • 7 Рижака вече и от персите го е шубе

    0 0 Отговор
    Когато някой те набие - как да го предизвикаш пак...

    22:19 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания