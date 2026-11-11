Тръмп засега не вижда нужда от нови удари по Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че нови мащабни американски удари по Иран засега не изглеждат необходими, но предупреди, че Вашингтон е готов да възобнови военните действия при промяна на обстановката.

„Военният конфликт с Иран на практика приключи. Поддържаме статуквото и го правим по настояване на съседните на Иран държави“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом. Той добави: „Военните действия не изглеждат много необходими, но сме готови за действие, ако нещо се промени.“

По думите му дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран напредват. Катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани посредничи между двете страни, които обсъждат условия за прекратяване на продължаващия повече от осем месеца конфликт.

Техеран твърди, че блокадата спира хуманитарни доставки

Иран настоява САЩ да прекратят блокадата на пристанищата, да облекчат санкциите и да размразят част от иранските средства. Техеран твърди, че американският натиск затруднява вноса на храни, лекарства и други основни стоки, тъй като ограниченията върху банковите операции и транспорта пречат на компаниите да извършват плащания и доставки.

Американската Служба за контрол на чуждестранните активи обаче посочва, че санкционният режим допуска продажба и износ на селскостопански продукти, храни, лекарства и медицински изделия за Иран при определени условия. Според службата проблемите възникват при сделки с лица и компании, включени в санкционни списъци, както и при използване на ограничени финансови канали.

Иранските власти настояват, че формалните изключения не решават практическите трудности. Според тях ограниченията върху банки, корабоплаване и достъпа до валута водят до поскъпване и забавяне на доставките, дори когато самите храни и лекарства не са пряко забранени.

Айзенкот започна опити да състави правителство

На политическия фронт в Израел Гади Айзенкот получи мандат да състави ново правителство. Бившият началник на Генералния щаб има до шест седмици, за да договори коалиция. Ако не успее, президентът Ицхак Херцог може да даде възможност на Бенямин Нетаняху да направи нов опит.

Айзенкот обеща да промени част от политиките на Нетаняху. Сред първите предложения на неговия блок са създаване на официална комисия за разследване на нападенията от 7 октомври 2023 г., въвеждане на мандатност за премиера и отмяна на промени, ограничили правомощията на съдебната система.

Нетаняху и кабинетът му остават на власт с ограничени правомощия до сформирането на ново управление. Междувременно новият Кнесет може да започне законодателна работа. Айзенкот вече заяви, че целта му е правителство, което да представлява всички граждани на Израел.

Попитан за възможността Айзенкот да стане премиер, Тръмп каза, че той и Нетаняху имат „много сходни възгледи“. Американският президент не обяви официална подкрепа за Айзенкот, но изявлението му показва, че Вашингтон поддържа възможност за работа с ново израелско правителство.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com