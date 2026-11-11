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Национална стачка блокира части от Испания заради жилищата ОБЗОР

Национална стачка блокира части от Испания заради жилищата ОБЗОР

11 Ноември, 2026 21:20 597 3

  • испания-
  • национална стачка-
  • жилищна криза-
  • протести-
  • транспорт

Това е първата обща стачка в страната от 14 години. Синдикатите настояват за по-достъпни жилища и по-високи доходи, а работодателите определят участието като ниско

Национална стачка блокира части от Испания заради жилищата ОБЗОР - 1
Снимка: bbc.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

24-часова национална стачка се провежда в Испания с искания за по-достъпни жилища, по-високи заплати и защита на обществените услуги. Това е първата обща стачка в страната от 14 години и се състоя само 18 дни преди парламентарните избори на 29 ноември.

Протестът започна в полунощ и засегна предприятия, транспорт, училища, университети и редица обществени услуги. Основни организатори са синдикатите CCOO и UGT, към които се присъединиха по-малки синдикални организации и групи на наемателите.

Различия в оценките за участието

Синдикатите определиха стачката като успешна, но признаха, че подкрепата е неравномерна между регионите. По техни данни участието достига 90% в автомобилната промишленост и пристанищата, 85% в месната индустрия, 82% при сметосъбирането и 75% в енергийния сектор. В началните часове те оцениха общата активност в отделните области между 41% и 75%.

Работодателската организация CEOE обаче заяви, че стачката има ниско участие в повечето сектори и региони. Според нейна оценка до обед търсенето в бизнеса е намаляло с около 5%, а дейността на повечето предприятия е продължила нормално. В Мадрид регионалното правителство съобщи за 9% участие сред служителите в обществения сектор.

Нарушения в транспорта и сблъсъци

Стачката доведе до нарушения в движението в Мадрид, Барселона и други големи градове. В сутрешния пик използването на метрото в Мадрид е спаднало с 54%, а пътуванията с автобусите на EMT - с 63%. Летищният оператор AENA съобщи, че около 5% от полетите за деня са отменени.

В различни части на страната са регистрирани блокади на пътища, затваряния на магазини и сблъсъци между демонстранти и полиция. Cadena SER съобщи за 34 задържани, а в Мадрид при действия около централния пазар Меркамадрид има ранени и използван лютив спрей.

„Нито една заплата не може да догони цената на жилищата“, заяви генералният секретар на UGT Пепе Алварес. Лидерът на CCOO Унай Сордо определи жилищната криза като „голямата разделителна линия“ в испанското общество.

Демонстрации в Мадрид и Барселона

Централната демонстрация в Мадрид започна от района на Аточа и премина към площад Сибелес. В Барселона хиляди хора се включиха в шествие по Пасео де Грасия. По данни на Cadena SER в цялата страна са планирани повече от 100 протеста в 85 града.

Част от митингите в Андалусия бяха отменени заради силен вятър и проливни валежи. Стачката приключва в края на деня, но сблъсъкът между синдикатите и работодателите за жилищната политика и покупателната способност вероятно ще остане сред темите в кампанията за изборите на 29 ноември.

Източници: apnews.com, cadenaser.com, english.elpais.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А у нас

    8 0 Отговор
    Кога?

    Коментиран от #2

    21:28 11.11.2026

  • 2 селяк

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "А у нас":

    че оти у назе? 300-400к еврака за коптор в Софеа са си топ. У клубо на богатите сме се па треа кат такиа са дръжиме

    21:42 11.11.2026

  • 3 Испанците

    0 0 Отговор
    ги удари доста неприятно. В рамките на 1г, живота им поскъпна драстично, съмнявам се за доходите. Преди година, предсезонно, кръчнщмите се пукаха по шевовете, докато сега, след активния сезон, всяка 3та не работи, а малкото отворени едва запъват и 20%. Цените догониха тези в Гррмания.. за жилищата да не говорим. И са прави да стачкуват... но нищо няма да променят. До голяма степен вината е в Брюксел.

    22:04 11.11.2026

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