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Зеленски пристигна в Дъблин за среща с европейски лидери
  Тема: Украйна

Зеленски пристигна в Дъблин за среща с европейски лидери

11 Ноември, 2026 20:40 1 019 36

  • володимир зеленски-
  • дъблин-
  • джаред къшнър-
  • стив уиткоф-
  • европейска политическа общност

Украинският президент ще разговаря и с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф след визитата им в Москва

Зеленски пристигна в Дъблин за среща с европейски лидери - 1
Снимка: france24.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Дъблин, където ще участва в среща на Европейската политическа общност с около 50 европейски лидери. Самолетът му кацна на военното летище Балдонел малко преди 16:15 часа местно време, съобщи ирландското издание „Дъ Джърнъл“.

Основната среща ще се проведе на 12 ноември в Конгресния център в ирландската столица. В дневния ред са включени войната в Украйна, европейската сигурност, икономическата сигурност и устойчивостта на демократичните институции. Очаква се Зеленски да говори пред участниците, а ирландският премиер Михол Мартин да проведе отделна двустранна среща с него.

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Разговори с американските пратеници

В Дъблин Зеленски ще се срещне и със специалните пратеници на президента на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Разговорът е планиран след визитата им в Москва, където двамата трябва да разговарят с руския президент Владимир Путин.

Къшнър заяви, че след срещата с Путин двамата ще отпътуват за Дъблин, за да информират украинския президент за обсъжданото и да разгледат допълнително възможните решения. „Ще бъдем с президента Зеленски, за да го запознаем с резултатите и да проучим допълнително някои от идеите, които обсъдихме“, каза той пред журналисти, цитиран от ирландската обществена медия РТЕ.

По думите на Къшнър американската страна вижда „някои възможности“ за напредък, но по редица въпроси са необходими допълнителни разговори. Сред най-трудните теми остават териториалните спорове и бъдещите гаранции за сигурност.

След разговорите в Абу Даби

Срещата в Дъблин идва след два дни преговори между руски и украински представители с посредничеството на САЩ в Абу Даби. В разговорите са участвали и европейски представители. Обсъждани са гаранциите за сигурност за Украйна и Европа, следвоенното устройство на сигурността и възможността европейските държави да бъдат включени в бъдещ формат.

Къшнър съобщи и за договореност да бъде подготвен мащабен хуманитарен обмен на военнопленници, като точният брой трябва да бъде уточнен допълнително. Украинският президент заяви, че приоритет за Киев остава прекратяването на войната чрез „достоен мир“, както и участието на Европа във всеки етап от дипломатическия процес.

В Дъблин са въведени засилени мерки за сигурност и сериозни ограничения на движението заради международната среща. Отделната среща между Зеленски, Къшнър и Уиткоф е свързана с дипломатическите усилия за прекратяване на войната, но не е част от официалната програма на Европейската политическа общност.

Източници: rte.ie, irishexaminer.com, the42.lambda-front.jrnl.ie


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джуджака наркос

    44 1 Отговор
    кога ше се прибере от турнето си.

    Коментиран от #9, #13

    20:42 11.11.2026

  • 2 Пич

    45 1 Отговор
    Този търчи насам натам като стрелян заек, само в Украйна няма смелост да отиде!!!
    Егати и бъзльото!!?

    20:43 11.11.2026

  • 3 Евреина Скитник не смее

    42 1 Отговор
    от седмици да се прибере в Киев

    20:44 11.11.2026

  • 4 арбалета 🎯

    41 1 Отговор
    Наш зеля обикаля като вълчица напред- назад и накрая - едно голямо НИЩО . Два дена - пак НИЩО .

    20:44 11.11.2026

  • 5 Кличко

    31 1 Отговор
    Само ела , джудже парфюмирано .

    20:44 11.11.2026

  • 6 Кина

    35 2 Отговор
    В Киев няма ток..

    20:45 11.11.2026

  • 7 Тоз май

    37 1 Отговор
    Само в Украйна го няма 😁😁😁🤣🤣🤣 Шибекът защо ли бяга от народната любов?🤔🤔🤔

    20:47 11.11.2026

  • 8 Бай ганев петолъчката

    3 30 Отговор
    Всички русофили на амбразурата,да браним като матросов господаря русия

    Коментиран от #12

    20:47 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 с около 50 европейски плъха

    31 1 Отговор
    към които бедния вуйчо зелко ще протегне пак ръка да проси
    като ги подплаши с лошия Мечок за да кихат яко в бункерните чекмеджета

    20:49 11.11.2026

  • 12 Как не те срам

    9 11 Отговор

    До коментар #8 от "Бай ганев петолъчката":

    Да се намесваш тук и да разваляш поредицата готини коментари.....
    УХ ТЬI!!!

    20:50 11.11.2026

  • 13 А Путин

    2 23 Отговор

    До коментар #1 от "Джуджака наркос":

    от 5 години oмupucвa бункера.

    20:53 11.11.2026

  • 14 Антон

    32 2 Отговор
    ес и нато лошо настъпиха мотиката.
    Ако ескалирар, ще изчезнат цели държави от западна европа.
    Ако се съгласят на отстъпки, индиректно признават поражение. Те вече са загубили, колкото по-бързл осъзнаят по-добре
    Ако продължат да наливат пари , нова порция инфлация, нови протести, на изборите крайни правителства, които ще отсвирят каузата укрия.
    Кофти , явно плановете им не сработиха още в началото на СВО. Разчитаха, че като блокеиаъ парите и имотите на олигарсите, съшите ше си свалят Путин. Е да ама не стана, друг да им върши мръсната работа. И те преминаха на план Б - до последния украинец.
    Знам знам какво щеьми напишете, Русия е разбита. Нямам идея дали е така, но виждам само западняка да вие за мир и да иска срещи.
    А какви времене бяха - щяха дс бутат Кримския мост, щяха да си връщат Крим, щяха да конфискуват Руски авоарицна стойност 300 млрд.евро, щяха да нанасят стратегическо поражение на Русия, щяха да налагат мир чрез сила.
    Сега само обикалят и вият мир мир мир.
    Пълни палячовци са новите ни другатчета.

    Коментиран от #16

    20:54 11.11.2026

  • 15 Дзак

    6 2 Отговор
    Поставя на първо място сигурността на ЕС!

    20:55 11.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ццц

    19 1 Отговор
    От кметството в Дъблин съобщиха, че докато трае срещата градът временно се преименува на ДЕБИЛин в чест на височайшите гости! Но най-голямата чест разбира се е за украинската трупа! Лично управителят Пародимир ще среже лентичката на новата табела на града, тъй като е преценено, че ще се приеме най-добре от аудиторията. 🤣🤣🤣

    20:59 11.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европейците

    25 2 Отговор
    не разбират, че дори и Руската федерация да изтегли войските си от Крим и двете републики в Донбас, местните хора няма никога да приемат върховенството на Киев. Насила любов не става.
    Войната е безсмислена. Хората се самоопределиха още преди 12 години. Не искат да са украински граждани.

    Коментиран от #22, #24, #26, #31

    21:06 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оня ден

    22 1 Отговор
    Гледам меркендеса дето има няма 90% неодобрение призовава за ОЩЕ 40 мед.евро за украйна освен заплануваните 70млр.евро ,а на нашите наведени управници урсуляка вчера хвърля трохи 10млн евро уж за опазване на Черно море.....Смяяях и жалка картинка... Ако бях на Радев щях да й ги хвърля в краката тия подаяния......

    21:11 11.11.2026

  • 22 👍👍👍

    14 1 Отговор

    До коментар #19 от "Европейците":

    Ей това е най - точният коментар! Поздравления!!!👍👍👍

    21:14 11.11.2026

  • 23 ?????

    24 1 Отговор
    Уф.
    Освен срещи с европейски лидери и молби за още 70 000 000 000 той май с друго не се занимава.
    Отдавна не е бил в Украйна.
    Що така бе перемогач?

    21:14 11.11.2026

  • 24 Викаш

    3 21 Отговор

    До коментар #19 от "Европейците":

    Харесва ми руската миzерия.Дa си живеят така щом им харесва.

    Коментиран от #29, #33

    21:14 11.11.2026

  • 25 Гост

    16 3 Отговор
    А в Киев кога? А на фронта? Хората питат...!!!

    Коментиран от #28

    21:17 11.11.2026

  • 26 Абсолютно си прав

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "Европейците":

    Или им казваш само да гледат филма ,, Солнцепек " по действителни събития.Има го в ютуб.

    Коментиран от #32

    21:17 11.11.2026

  • 27 1111

    16 1 Отговор
    Аве, тоя се върти кат въртоглав, сякаш е завъдил зелени глисти. Че то, една прахосмукачка има повече акъл да се прибере.

    21:19 11.11.2026

  • 28 Путин

    1 13 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    От бункера не мърдам!

    21:21 11.11.2026

  • 29 А дето викаш

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от "Викаш":

    Къде живееш ми зер ник

    21:21 11.11.2026

  • 30 Хмм

    13 1 Отговор
    в страната война, а той на околосветско пътешествие?

    21:26 11.11.2026

  • 31 Ами

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Европейците":

    В Донбас няма мъже в трудоспособна възраст .3/4 от населението избяга или бр пратено на фронта.Само старци останаха.Нищо не работи.Разруха и пустош.Вода само с водоноски два пъти в седмицата.Дронове летят 24/7.

    21:28 11.11.2026

  • 32 Който издържи

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Абсолютно си прав":

    Първите 5- 10 мин. на този тежък филм може и да го догледа до края. За пръв път , когато го гледах не можах да продължа.Продължих на другия ден.... Всичко на всичко гледал съм го два пъти.

    21:30 11.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Зе л Ю

    4 0 Отговор
    Му казаха, че няма млрд. Да се оправя.

    21:53 11.11.2026

  • 36 Асен

    1 0 Отговор
    Пак ще проси! Този от колко месеца пътешества и не се е прибирал в Крайна?!? Преди два дена беше в Мадрид,преди това не помня вече…

    22:08 11.11.2026

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