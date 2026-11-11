Зеленски пристигна в Дъблин за среща с европейски лидери

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Дъблин, където ще участва в среща на Европейската политическа общност с около 50 европейски лидери. Самолетът му кацна на военното летище Балдонел малко преди 16:15 часа местно време, съобщи ирландското издание „Дъ Джърнъл“.
Основната среща ще се проведе на 12 ноември в Конгресния център в ирландската столица. В дневния ред са включени войната в Украйна, европейската сигурност, икономическата сигурност и устойчивостта на демократичните институции. Очаква се Зеленски да говори пред участниците, а ирландският премиер Михол Мартин да проведе отделна двустранна среща с него.
Разговори с американските пратеници
В Дъблин Зеленски ще се срещне и със специалните пратеници на президента на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Разговорът е планиран след визитата им в Москва, където двамата трябва да разговарят с руския президент Владимир Путин.
Къшнър заяви, че след срещата с Путин двамата ще отпътуват за Дъблин, за да информират украинския президент за обсъжданото и да разгледат допълнително възможните решения. „Ще бъдем с президента Зеленски, за да го запознаем с резултатите и да проучим допълнително някои от идеите, които обсъдихме“, каза той пред журналисти, цитиран от ирландската обществена медия РТЕ.
По думите на Къшнър американската страна вижда „някои възможности“ за напредък, но по редица въпроси са необходими допълнителни разговори. Сред най-трудните теми остават териториалните спорове и бъдещите гаранции за сигурност.
След разговорите в Абу Даби
Срещата в Дъблин идва след два дни преговори между руски и украински представители с посредничеството на САЩ в Абу Даби. В разговорите са участвали и европейски представители. Обсъждани са гаранциите за сигурност за Украйна и Европа, следвоенното устройство на сигурността и възможността европейските държави да бъдат включени в бъдещ формат.
Къшнър съобщи и за договореност да бъде подготвен мащабен хуманитарен обмен на военнопленници, като точният брой трябва да бъде уточнен допълнително. Украинският президент заяви, че приоритет за Киев остава прекратяването на войната чрез „достоен мир“, както и участието на Европа във всеки етап от дипломатическия процес.
В Дъблин са въведени засилени мерки за сигурност и сериозни ограничения на движението заради международната среща. Отделната среща между Зеленски, Къшнър и Уиткоф е свързана с дипломатическите усилия за прекратяване на войната, но не е част от официалната програма на Европейската политическа общност.
Източници: rte.ie, irishexaminer.com, the42.lambda-front.jrnl.ie
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джуджака наркос
Коментиран от #9, #13
20:42 11.11.2026
2 Пич
Егати и бъзльото!!?
20:43 11.11.2026
3 Евреина Скитник не смее
20:44 11.11.2026
4 арбалета 🎯
20:44 11.11.2026
5 Кличко
20:44 11.11.2026
6 Кина
20:45 11.11.2026
7 Тоз май
20:47 11.11.2026
8 Бай ганев петолъчката
Коментиран от #12
20:47 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 с около 50 европейски плъха
като ги подплаши с лошия Мечок за да кихат яко в бункерните чекмеджета
20:49 11.11.2026
12 Как не те срам
До коментар #8 от "Бай ганев петолъчката":Да се намесваш тук и да разваляш поредицата готини коментари.....
УХ ТЬI!!!
20:50 11.11.2026
13 А Путин
До коментар #1 от "Джуджака наркос":от 5 години oмupucвa бункера.
20:53 11.11.2026
14 Антон
Ако ескалирар, ще изчезнат цели държави от западна европа.
Ако се съгласят на отстъпки, индиректно признават поражение. Те вече са загубили, колкото по-бързл осъзнаят по-добре
Ако продължат да наливат пари , нова порция инфлация, нови протести, на изборите крайни правителства, които ще отсвирят каузата укрия.
Кофти , явно плановете им не сработиха още в началото на СВО. Разчитаха, че като блокеиаъ парите и имотите на олигарсите, съшите ше си свалят Путин. Е да ама не стана, друг да им върши мръсната работа. И те преминаха на план Б - до последния украинец.
Знам знам какво щеьми напишете, Русия е разбита. Нямам идея дали е така, но виждам само западняка да вие за мир и да иска срещи.
А какви времене бяха - щяха дс бутат Кримския мост, щяха да си връщат Крим, щяха да конфискуват Руски авоарицна стойност 300 млрд.евро, щяха да нанасят стратегическо поражение на Русия, щяха да налагат мир чрез сила.
Сега само обикалят и вият мир мир мир.
Пълни палячовци са новите ни другатчета.
Коментиран от #16
20:54 11.11.2026
15 Дзак
20:55 11.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ццц
20:59 11.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европейците
Войната е безсмислена. Хората се самоопределиха още преди 12 години. Не искат да са украински граждани.
Коментиран от #22, #24, #26, #31
21:06 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оня ден
21:11 11.11.2026
22 👍👍👍
До коментар #19 от "Европейците":Ей това е най - точният коментар! Поздравления!!!👍👍👍
21:14 11.11.2026
23 ?????
Освен срещи с европейски лидери и молби за още 70 000 000 000 той май с друго не се занимава.
Отдавна не е бил в Украйна.
Що така бе перемогач?
21:14 11.11.2026
24 Викаш
До коментар #19 от "Европейците":Харесва ми руската миzерия.Дa си живеят така щом им харесва.
Коментиран от #29, #33
21:14 11.11.2026
25 Гост
Коментиран от #28
21:17 11.11.2026
26 Абсолютно си прав
До коментар #19 от "Европейците":Или им казваш само да гледат филма ,, Солнцепек " по действителни събития.Има го в ютуб.
Коментиран от #32
21:17 11.11.2026
27 1111
21:19 11.11.2026
28 Путин
До коментар #25 от "Гост":От бункера не мърдам!
21:21 11.11.2026
29 А дето викаш
До коментар #24 от "Викаш":Къде живееш ми зер ник
21:21 11.11.2026
30 Хмм
21:26 11.11.2026
31 Ами
До коментар #19 от "Европейците":В Донбас няма мъже в трудоспособна възраст .3/4 от населението избяга или бр пратено на фронта.Само старци останаха.Нищо не работи.Разруха и пустош.Вода само с водоноски два пъти в седмицата.Дронове летят 24/7.
21:28 11.11.2026
32 Който издържи
До коментар #26 от "Абсолютно си прав":Първите 5- 10 мин. на този тежък филм може и да го догледа до края. За пръв път , когато го гледах не можах да продължа.Продължих на другия ден.... Всичко на всичко гледал съм го два пъти.
21:30 11.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Зе л Ю
21:53 11.11.2026
36 Асен
22:08 11.11.2026