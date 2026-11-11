Зеленски пристигна в Дъблин за среща с европейски лидери

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Дъблин, където ще участва в среща на Европейската политическа общност с около 50 европейски лидери. Самолетът му кацна на военното летище Балдонел малко преди 16:15 часа местно време, съобщи ирландското издание „Дъ Джърнъл“.

Основната среща ще се проведе на 12 ноември в Конгресния център в ирландската столица. В дневния ред са включени войната в Украйна, европейската сигурност, икономическата сигурност и устойчивостта на демократичните институции. Очаква се Зеленски да говори пред участниците, а ирландският премиер Михол Мартин да проведе отделна двустранна среща с него.

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Разговори с американските пратеници

В Дъблин Зеленски ще се срещне и със специалните пратеници на президента на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Разговорът е планиран след визитата им в Москва, където двамата трябва да разговарят с руския президент Владимир Путин.

Къшнър заяви, че след срещата с Путин двамата ще отпътуват за Дъблин, за да информират украинския президент за обсъжданото и да разгледат допълнително възможните решения. „Ще бъдем с президента Зеленски, за да го запознаем с резултатите и да проучим допълнително някои от идеите, които обсъдихме“, каза той пред журналисти, цитиран от ирландската обществена медия РТЕ.

По думите на Къшнър американската страна вижда „някои възможности“ за напредък, но по редица въпроси са необходими допълнителни разговори. Сред най-трудните теми остават териториалните спорове и бъдещите гаранции за сигурност.

След разговорите в Абу Даби

Срещата в Дъблин идва след два дни преговори между руски и украински представители с посредничеството на САЩ в Абу Даби. В разговорите са участвали и европейски представители. Обсъждани са гаранциите за сигурност за Украйна и Европа, следвоенното устройство на сигурността и възможността европейските държави да бъдат включени в бъдещ формат.

Къшнър съобщи и за договореност да бъде подготвен мащабен хуманитарен обмен на военнопленници, като точният брой трябва да бъде уточнен допълнително. Украинският президент заяви, че приоритет за Киев остава прекратяването на войната чрез „достоен мир“, както и участието на Европа във всеки етап от дипломатическия процес.

В Дъблин са въведени засилени мерки за сигурност и сериозни ограничения на движението заради международната среща. Отделната среща между Зеленски, Къшнър и Уиткоф е свързана с дипломатическите усилия за прекратяване на войната, но не е част от официалната програма на Европейската политическа общност.

Източници: rte.ie, irishexaminer.com, the42.lambda-front.jrnl.ie