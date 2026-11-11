250 000 души излязоха на националистически марш във Варшава

До 250 000 души са участвали в традиционния Марш на независимостта във Варшава, съобщи директорът на Столичния център за сигурност Ярослав Мистал. Шествието, организирано от националистически и десни среди, отбеляза 108-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Полша.

Колоната тръгна от кръговото движение „Роман Дмовски“, премина по моста „Понятовски“ и достигна района на Националния стадион. Събитието се проведе под мотото „Полякът е домакин в Полша“. Участниците носеха полски знамена, а по маршрута бяха запалени множество червени факли.

В шествието се включи президентът Карол Навроцки. Сред присъстващите бяха и представители на „Право и справедливост“, „Конфедерация“ и националистически организации, съобщи „Евронюз“. Организаторите очакваха до 500 000 души, а по-късно заявиха, че броят може да е достигнал дори 1 милион. Тези данни не са потвърдени от независима оценка.

Размерът на множеството остана предмет на спор. По-ранна оценка на „Онeт“ постави броя на участниците между 120 000 и 160 000 души, докато неофициална информация, цитирана от медията, говореше за 200 000–250 000 души според службите. По-късно Столичният център за сигурност съобщи за възможно участие на до 250 000 души. Кметството първоначално отказа да посочи число, за да не предизвика политически спор.

Без сериозни инциденти

До следобедните часове не бяха съобщени сериозни инциденти, освен масовото използване на факли по трасето. Част от участниците останаха на събиране в района на Националния стадион, регистрирано до полунощ.

Премиерът Доналд Туск не участва във варшавското шествие. Той присъства на официалните чествания в Шчечин и отправи послание и към събралите се в столицата.

„Всеки, който наистина се грижи за Полша, трябва да разбира, че пространството, определено от независимостта, свободата и сигурната република, е общо благо“, заяви Доналд Туск.

Говорителят на организаторите Рафал Буца заяви, че движението иска „суверенна Полша, независима от чужди столици“, както и държава, която да бъде „колкото е възможно по-едноетническа“. Думите му очертаха националистическия профил на проявата, която през последните години се превърна в най-голямото десноцентристко и националистическо събиране по случай националния празник.

Маршът се проведе по-малко от година преди парламентарните избори в Полша през 2027 г. Вотът се очаква да противопостави центристкото правителство на Доналд Туск на консервативни, националистически и либертариански десни формации. Бившият премиер и лидер на „Право и справедливост“ Ярослав Качински заяви, че се надява на единство сред десните сили, въпреки „неприятните елементи“ около шествието.

Източници: wiadomosci.wp.pl, wiadomosci.onet.pl, theguardian.com