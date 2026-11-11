Президентът и премиерът на Хърватия се скараха за Украйна

Президентът на Хърватия Зоран Миланович и премиерът Андрей Пленкович си размениха остри критики заради позицията на Загреб към войната в Украйна и участието на хърватски военнослужещи в международни мисии.

Пленкович повдигна темата на 10 ноември в хърватския парламент, докато представяше резултатите от заседанието на Европейския съвет. Той заяви, че Хърватия е пропуснала възможността да участва в мисии за обучение и подкрепа на украинската армия, като обвини за това политиката на Миланович и подкрепилата го лява опозиция.

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„Пропуснахме този влак“, каза премиерът. По думите му хърватската армия не участва в мисията на Европейския съюз EUMAM Ukraine и в мисията на НАТО NSATU, въпреки че дейностите се извършват извън територията на Украйна. Пленкович посочи, че в рамките на EUMAM Ukraine са обучени повече от 100 000 украински военнослужещи.

Премиерът определи неучастието на Хърватия като „сериозен дефицит“ и заяви, че страната не трупа опит от прякото военно сътрудничество с Украйна. Той също така каза, че украинските въоръжени сили са сред най-обучените и най-адаптивните в Европа.

Миланович: Пленкович унижава хърватската армия

На 11 ноември Миланович отговори с остра критика към премиера. Президентът обвини Пленкович, че унижава собствената армия, докато възхвалява украинската, и че не защитава хърватските интереси.

„Вместо да защитава мира, той защитава войната и въвличането на Хърватия в чужд конфликт. На Хърватия това не ѝ е нужно“, заяви Миланович.

Президентът отхвърли твърдението, че участието в международните мисии автоматично би означавало изпращане на хърватски войници в Украйна. Той посочи, че нито един хърватски военнослужещ не е изпратен в съвместния център на НАТО и Украйна JATEC в Полша, въпреки че според него преди около осем месеца е подкрепил подобно участие.

Миланович заяви още, че на 12 октомври е изпратил до Пленкович писмо за проблеми в материалното състояние и готовността на хърватските въоръжени сили. Той е предложил и свикване на заседание на Съвета по отбрана.

Спорът между президента и премиера продължава на фона на различията им за ролята на Хърватия в НАТО, военната подкрепа за Украйна и границите на ангажимента на страната във войната.

Източници: vijesti.hrt.hr, tportal.hr, novilist.hr