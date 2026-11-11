Президентът и премиерът на Хърватия се скараха за Украйна

Президентът на Хърватия Зоран Миланович и премиерът Андрей Пленкович си размениха остри критики заради позицията на Загреб към войната в Украйна и участието на хърватски военнослужещи в международни мисии.
Пленкович повдигна темата на 10 ноември в хърватския парламент, докато представяше резултатите от заседанието на Европейския съвет. Той заяви, че Хърватия е пропуснала възможността да участва в мисии за обучение и подкрепа на украинската армия, като обвини за това политиката на Миланович и подкрепилата го лява опозиция.
„Пропуснахме този влак“, каза премиерът. По думите му хърватската армия не участва в мисията на Европейския съюз EUMAM Ukraine и в мисията на НАТО NSATU, въпреки че дейностите се извършват извън територията на Украйна. Пленкович посочи, че в рамките на EUMAM Ukraine са обучени повече от 100 000 украински военнослужещи.
Премиерът определи неучастието на Хърватия като „сериозен дефицит“ и заяви, че страната не трупа опит от прякото военно сътрудничество с Украйна. Той също така каза, че украинските въоръжени сили са сред най-обучените и най-адаптивните в Европа.
Миланович: Пленкович унижава хърватската армия
На 11 ноември Миланович отговори с остра критика към премиера. Президентът обвини Пленкович, че унижава собствената армия, докато възхвалява украинската, и че не защитава хърватските интереси.
„Вместо да защитава мира, той защитава войната и въвличането на Хърватия в чужд конфликт. На Хърватия това не ѝ е нужно“, заяви Миланович.
Президентът отхвърли твърдението, че участието в международните мисии автоматично би означавало изпращане на хърватски войници в Украйна. Той посочи, че нито един хърватски военнослужещ не е изпратен в съвместния център на НАТО и Украйна JATEC в Полша, въпреки че според него преди около осем месеца е подкрепил подобно участие.
Миланович заяви още, че на 12 октомври е изпратил до Пленкович писмо за проблеми в материалното състояние и готовността на хърватските въоръжени сили. Той е предложил и свикване на заседание на Съвета по отбрана.
Спорът между президента и премиера продължава на фона на различията им за ролята на Хърватия в НАТО, военната подкрепа за Украйна и границите на ангажимента на страната във войната.
Източници: vijesti.hrt.hr, tportal.hr, novilist.hr
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И те си имат
Коментиран от #4
22:41 11.11.2026
2 И тук премиер
22:43 11.11.2026
3 ФАКТ
22:49 11.11.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "И те си имат":Много смешно ми става когато някой говори за руски шпиони и определено говори за неговия ментален капацитет..... Защо си мислиш,че всички симпатизират на Урсула и на фашистите.....
22:49 11.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българският народ е на страната на Русия
23:03 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Опасния "урсулски синдом"
- Пленкович посочи, че в рамките на EUMAM Ukraine са обучени повече от 100 000 украински военнослужещи...и заяви, че страната не трупа опит от прякото военно сътрудничество с Украйна. Той също така каза, че украинските въоръжени сили са сред най-обучените и най-адаптивните в Европа.
23:36 11.11.2026