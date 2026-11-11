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Президентът и премиерът на Хърватия се скараха за Украйна
  Тема: Украйна

Президентът и премиерът на Хърватия се скараха за Украйна

11 Ноември, 2026 22:40 1 401 9

  • хърватия-
  • украйна-
  • зоран миланович-
  • андрей пленкович-
  • нато

Зоран Миланович обвини Андрей Пленкович, че въвлича страната в чужд конфликт. Премиерът заяви, че Хърватия е пропуснала важни мисии за подкрепа на Киев

Президентът и премиерът на Хърватия се скараха за Украйна - 1
Снимка: president.gov.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Хърватия Зоран Миланович и премиерът Андрей Пленкович си размениха остри критики заради позицията на Загреб към войната в Украйна и участието на хърватски военнослужещи в международни мисии.

Пленкович повдигна темата на 10 ноември в хърватския парламент, докато представяше резултатите от заседанието на Европейския съвет. Той заяви, че Хърватия е пропуснала възможността да участва в мисии за обучение и подкрепа на украинската армия, като обвини за това политиката на Миланович и подкрепилата го лява опозиция.

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„Пропуснахме този влак“, каза премиерът. По думите му хърватската армия не участва в мисията на Европейския съюз EUMAM Ukraine и в мисията на НАТО NSATU, въпреки че дейностите се извършват извън територията на Украйна. Пленкович посочи, че в рамките на EUMAM Ukraine са обучени повече от 100 000 украински военнослужещи.

Премиерът определи неучастието на Хърватия като „сериозен дефицит“ и заяви, че страната не трупа опит от прякото военно сътрудничество с Украйна. Той също така каза, че украинските въоръжени сили са сред най-обучените и най-адаптивните в Европа.

Миланович: Пленкович унижава хърватската армия

На 11 ноември Миланович отговори с остра критика към премиера. Президентът обвини Пленкович, че унижава собствената армия, докато възхвалява украинската, и че не защитава хърватските интереси.

„Вместо да защитава мира, той защитава войната и въвличането на Хърватия в чужд конфликт. На Хърватия това не ѝ е нужно“, заяви Миланович.

Президентът отхвърли твърдението, че участието в международните мисии автоматично би означавало изпращане на хърватски войници в Украйна. Той посочи, че нито един хърватски военнослужещ не е изпратен в съвместния център на НАТО и Украйна JATEC в Полша, въпреки че според него преди около осем месеца е подкрепил подобно участие.

Миланович заяви още, че на 12 октомври е изпратил до Пленкович писмо за проблеми в материалното състояние и готовността на хърватските въоръжени сили. Той е предложил и свикване на заседание на Съвета по отбрана.

Спорът между президента и премиера продължава на фона на различията им за ролята на Хърватия в НАТО, военната подкрепа за Украйна и границите на ангажимента на страната във войната.

Източници: vijesti.hrt.hr, tportal.hr, novilist.hr


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И те си имат

    3 31 Отговор
    руски шnuoнuн за президент.

    Коментиран от #4

    22:41 11.11.2026

  • 2 И тук премиер

    23 4 Отговор
    продажник и президент мислещ за страната си, а не за фашистка Украйна!

    22:43 11.11.2026

  • 3 ФАКТ

    9 1 Отговор
    ТОЯ ВИРОС ЩЕ УНИЩОЖИ ЕВРОПА.

    22:49 11.11.2026

  • 4 Европеец

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "И те си имат":

    Много смешно ми става когато някой говори за руски шпиони и определено говори за неговия ментален капацитет..... Защо си мислиш,че всички симпатизират на Урсула и на фашистите.....

    22:49 11.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българският народ е на страната на Русия

    12 2 Отговор
    Няма какво да спорят. Догодина няма да ги има ЕС, нато и окраина!

    23:03 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Опасния "урсулски синдом"

    0 0 Отговор
    го е хванал и него, а не само медиите. Симптомите са - липса на адекватнност и раздвоено съзнание:

    - Пленкович посочи, че в рамките на EUMAM Ukraine са обучени повече от 100 000 украински военнослужещи...и заяви, че страната не трупа опит от прякото военно сътрудничество с Украйна. Той също така каза, че украинските въоръжени сили са сред най-обучените и най-адаптивните в Европа.

    23:36 11.11.2026

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