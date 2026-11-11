Bloomberg: Над 11 000 чужденци, воюващи на руска страна, са загинали във войната в Украйна

Руските власти са регистрирали 11 335 смъртни случая на чужденци, свързани с войната в Украйна. Данните обхващат периода от 24 февруари 2022 г. до края на август 2026 г. и включват хора, родени извън Русия или притежавали чуждо гражданство към момента на смъртта си.
Информацията е извлечена от масив с повече от 11 милиона смъртни удостоверения на руската статистическа служба Росстат. Той е получен от беларуска опозиционна хакерска група и украинска хакерска операция, а след това е предоставен на Bloomberg. В документите връзката с войната е отбелязана чрез специални кодове или текстове за военна операция, обстрел и атаки с дронове.
Повечето жертви са от бившия Съветски съюз
Регистрираните смъртни случаи са от близо 100 държави. Около 3700 от починалите са украински граждани или хора, родени в Украйна след разпадането на Съветския съюз. Повече от 6000 души са родени извън Русия, но са имали руско гражданство, когато са починали.
Около 80% от останалите жертви са от други бивши съветски републики. Сред тях има хора, живели в окупирани райони на Източна и Южна Украйна. Почти 99% от всички регистрирани чуждестранни жертви са мъже. От 159-те жени в масива 154 са от окупирани украински територии.
Данните вероятно не обхващат всички загинали
В записите не фигурира нито един севернокорейски смъртен случай, въпреки че хиляди военнослужещи от Северна Корея са изпратени да подпомагат руските сили. Това може да означава, че смъртта им не е била регистрирана в руската система, тъй като са служили в отделни чуждестранни формирования.
Анализът вероятно подценява реалния брой на загиналите чуждестранни бойци. Причините са забавянията при издаването на удостоверения, неидентифицираните тела, изчезналите военнослужещи и случаите, при които смъртта настъпва месеци след получени рани. Според данните регистрираните чуждестранни смъртни случаи са се увеличили от около 630 през 2022 г. до над 5500 през 2025 г.
Нови контингенти от Африка
Документите показват промяна в географията на набирането на чужденци. През 2023 и 2024 г. сред загиналите има много граждани на Непал, през 2024 и 2025 г. се увеличават случаите от Шри Ланка и Китай, а от края на 2025 г. се появяват повече граждани на Колумбия, Кения и Нигерия.
Около 340 от регистрираните жертви са от африкански държави, най-вече Египет, Камерун, Нигерия, Кения и Гана. Украински представители дават различни оценки за броя на чужденците, привлечени от Русия: едната е за около 46 000 души, а друга — за приблизително 28 000.
Росстат заяви, че е установил целенасочени кибератаки срещу свои системи, но „не е открил доказателства“, че базите му са били компрометирани или че поверителни данни са изтекли. Bloomberg също посочва, че не може окончателно да удостовери целия масив, макар да не са открити признаци за подправяне, а данните да съвпадат с вече публикувани руски статистики.
Източници: bloomberg.com, deccanchronicle.com, hromadske.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин ще запали свещ за тях.
Коментиран от #27
23:21 11.11.2026
2 И Киев е Руски
Коментиран от #6
23:24 11.11.2026
3 Няма край руският позор
23:24 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И след войната
23:26 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хахахахха
Коментиран от #20
23:29 11.11.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #13
23:29 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 щом руснаците признават за 11 Хил.
Коментиран от #12, #17
23:30 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Каза Путин
До коментар #8 от "И Киев е Руски":И бързо се шмугна в бункера.
23:31 11.11.2026
14 Живият Руснак не е Руснак
Иосиф Сталин
23:31 11.11.2026
15 Иначе
До коментар #12 от "хахахахха":нямаше да е парцала на фашистка Украйна и да показва отчаянието на фашагите. 😄
23:32 11.11.2026
16 Украйна Нолаутира
23:32 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Готина снимка Г Р У З 200
23:34 11.11.2026
19 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #21, #22, #25
23:36 11.11.2026
20 гост
До коментар #7 от "хахахахха":Ако го беше прочел в ТАСС щеше да е светата божия истина , нали ?? Пък ако го беше казал любимия ти вожд , направо щеше да се кълнеш в майка си , а ?? Хахахахахах !!
Коментиран от #24, #34
23:36 11.11.2026
21 Троленето не показва само твоята трагеди
До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":Показва отчаянието и края на фашисткият режим в Украйна! Колкото повече виеете, толкова по зле им е на фашагите.
Коментиран от #28
23:37 11.11.2026
22 Това са безспорни
До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":Факти.
23:39 11.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Абе тия безследно изчезналите
До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":Май са ги изяли вълците и чакалите.
Коментиран от #33
23:41 11.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Най големият парадокс е в България
До коментар #1 от "Путин ще запали свещ за тях.":Русофилите в България масово не знаят руски език, докато русофобите го знаят доста добре.
Това е факт.
Всъщност може би не е парадокс, а точно това обяснява всичко.
Коментиран от #36
23:44 11.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хахахахха
До коментар #23 от "Болшевишки неволи":айде пак фантазии ...
23:44 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 гост
До коментар #24 от "хахахахха":Има някой дето 5 години се гърчи от безсилие , ама не съм аз , хахаха !! А пък как ще се гърчи след още 5 не е истина , ама може и да не доживее и да се отърве , хахахха !!
Коментиран от #37
23:45 11.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #25 от "Абе тия безследно изчезналите":И подивелите прасета. Има видеа в нета. Като няма кой да ги храни и става човекоядци.
23:46 11.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Голям лобут
Дронове на ВСУ и (непотвърдено) балистични ракети ударят по най-голямата в Русия Омска петролна рафинерия.
На територията на предприятието са регистрирани множество пожари след попаденията.
В редица райони на Омск прекъсна електричеството и липсва мобилен интернет. Проблеми с интернета има и в съседната Новосибирска област. По време на отразяването на атаките с дронове на ВСУ днес Русия вече е загубила три бойни хеликоптера.
Това потвърждават самите руски военни.
23:46 11.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #26 от "Кольо Русофила":Прати го този "манифест" на Николай Малинов, Костя Копейкин, Руди Гела, Шефа на Парка, Волен Долен, Кюфте Войвода и там ако се сетиш за още някой. Ако се "съберете" един автобус хора, пак добре. Но не за фронта, а за ресторант "Арбат". Волен ще ви е "предводител".
23:52 11.11.2026
40 Мишкиииии
23:54 11.11.2026
41 м даааа
23:58 11.11.2026