Bloomberg: Над 11 000 чужденци, воюващи на руска страна, са загинали във войната в Украйна

Руските власти са регистрирали 11 335 смъртни случая на чужденци, свързани с войната в Украйна. Данните обхващат периода от 24 февруари 2022 г. до края на август 2026 г. и включват хора, родени извън Русия или притежавали чуждо гражданство към момента на смъртта си.

Информацията е извлечена от масив с повече от 11 милиона смъртни удостоверения на руската статистическа служба Росстат. Той е получен от беларуска опозиционна хакерска група и украинска хакерска операция, а след това е предоставен на Bloomberg. В документите връзката с войната е отбелязана чрез специални кодове или текстове за военна операция, обстрел и атаки с дронове.

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Повечето жертви са от бившия Съветски съюз

Регистрираните смъртни случаи са от близо 100 държави. Около 3700 от починалите са украински граждани или хора, родени в Украйна след разпадането на Съветския съюз. Повече от 6000 души са родени извън Русия, но са имали руско гражданство, когато са починали.

Около 80% от останалите жертви са от други бивши съветски републики. Сред тях има хора, живели в окупирани райони на Източна и Южна Украйна. Почти 99% от всички регистрирани чуждестранни жертви са мъже. От 159-те жени в масива 154 са от окупирани украински територии.

Данните вероятно не обхващат всички загинали

В записите не фигурира нито един севернокорейски смъртен случай, въпреки че хиляди военнослужещи от Северна Корея са изпратени да подпомагат руските сили. Това може да означава, че смъртта им не е била регистрирана в руската система, тъй като са служили в отделни чуждестранни формирования.

Анализът вероятно подценява реалния брой на загиналите чуждестранни бойци. Причините са забавянията при издаването на удостоверения, неидентифицираните тела, изчезналите военнослужещи и случаите, при които смъртта настъпва месеци след получени рани. Според данните регистрираните чуждестранни смъртни случаи са се увеличили от около 630 през 2022 г. до над 5500 през 2025 г.

Нови контингенти от Африка

Документите показват промяна в географията на набирането на чужденци. През 2023 и 2024 г. сред загиналите има много граждани на Непал, през 2024 и 2025 г. се увеличават случаите от Шри Ланка и Китай, а от края на 2025 г. се появяват повече граждани на Колумбия, Кения и Нигерия.

Около 340 от регистрираните жертви са от африкански държави, най-вече Египет, Камерун, Нигерия, Кения и Гана. Украински представители дават различни оценки за броя на чужденците, привлечени от Русия: едната е за около 46 000 души, а друга — за приблизително 28 000.

Росстат заяви, че е установил целенасочени кибератаки срещу свои системи, но „не е открил доказателства“, че базите му са били компрометирани или че поверителни данни са изтекли. Bloomberg също посочва, че не може окончателно да удостовери целия масив, макар да не са открити признаци за подправяне, а данните да съвпадат с вече публикувани руски статистики.

Източници: bloomberg.com, deccanchronicle.com, hromadske.ua