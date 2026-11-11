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Bloomberg: Над 11 000 чужденци, воюващи на руска страна, са загинали във войната в Украйна
  Тема: Украйна

Bloomberg: Над 11 000 чужденци, воюващи на руска страна, са загинали във войната в Украйна

11 Ноември, 2026 23:20 550 41

  • русия-
  • украйна-
  • чуждестранни бойци-
  • росстат-
  • военни загуби

Данните на руската статистика обхващат хора от близо 100 държави, но вероятно не показват пълния размер на загубите

Bloomberg: Над 11 000 чужденци, воюващи на руска страна, са загинали във войната в Украйна - 1
Снимка: Коллаж: Андрей Калистратенко, УП
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските власти са регистрирали 11 335 смъртни случая на чужденци, свързани с войната в Украйна. Данните обхващат периода от 24 февруари 2022 г. до края на август 2026 г. и включват хора, родени извън Русия или притежавали чуждо гражданство към момента на смъртта си.

Информацията е извлечена от масив с повече от 11 милиона смъртни удостоверения на руската статистическа служба Росстат. Той е получен от беларуска опозиционна хакерска група и украинска хакерска операция, а след това е предоставен на Bloomberg. В документите връзката с войната е отбелязана чрез специални кодове или текстове за военна операция, обстрел и атаки с дронове.

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Повечето жертви са от бившия Съветски съюз

Регистрираните смъртни случаи са от близо 100 държави. Около 3700 от починалите са украински граждани или хора, родени в Украйна след разпадането на Съветския съюз. Повече от 6000 души са родени извън Русия, но са имали руско гражданство, когато са починали.

Около 80% от останалите жертви са от други бивши съветски републики. Сред тях има хора, живели в окупирани райони на Източна и Южна Украйна. Почти 99% от всички регистрирани чуждестранни жертви са мъже. От 159-те жени в масива 154 са от окупирани украински територии.

Данните вероятно не обхващат всички загинали

В записите не фигурира нито един севернокорейски смъртен случай, въпреки че хиляди военнослужещи от Северна Корея са изпратени да подпомагат руските сили. Това може да означава, че смъртта им не е била регистрирана в руската система, тъй като са служили в отделни чуждестранни формирования.

Анализът вероятно подценява реалния брой на загиналите чуждестранни бойци. Причините са забавянията при издаването на удостоверения, неидентифицираните тела, изчезналите военнослужещи и случаите, при които смъртта настъпва месеци след получени рани. Според данните регистрираните чуждестранни смъртни случаи са се увеличили от около 630 през 2022 г. до над 5500 през 2025 г.

Нови контингенти от Африка

Документите показват промяна в географията на набирането на чужденци. През 2023 и 2024 г. сред загиналите има много граждани на Непал, през 2024 и 2025 г. се увеличават случаите от Шри Ланка и Китай, а от края на 2025 г. се появяват повече граждани на Колумбия, Кения и Нигерия.

Около 340 от регистрираните жертви са от африкански държави, най-вече Египет, Камерун, Нигерия, Кения и Гана. Украински представители дават различни оценки за броя на чужденците, привлечени от Русия: едната е за около 46 000 души, а друга — за приблизително 28 000.

Росстат заяви, че е установил целенасочени кибератаки срещу свои системи, но „не е открил доказателства“, че базите му са били компрометирани или че поверителни данни са изтекли. Bloomberg също посочва, че не може окончателно да удостовери целия масив, макар да не са открити признаци за подправяне, а данните да съвпадат с вече публикувани руски статистики.

Източници: bloomberg.com, deccanchronicle.com, hromadske.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин ще запали свещ за тях.

    9 7 Отговор
    Всъщност не. Просто в бункера спря тока.

    Коментиран от #27

    23:21 11.11.2026

  • 2 И Киев е Руски

    6 8 Отговор
    Те по толкова украинци мрЪт на ден

    Коментиран от #6

    23:24 11.11.2026

  • 3 Няма край руският позор

    8 6 Отговор
    Няма.

    23:24 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И след войната

    7 7 Отговор
    като излезе истината за украинските загуби и лъжите с лъжите им срещу Русия, ще ги направи още по жалки!

    23:26 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хахахахха

    4 7 Отговор
    така и така лъжете,да бяхте написали че са 111 000,или милиони

    Коментиран от #20

    23:29 11.11.2026

  • 8 И Киев е Руски

    2 7 Отговор
    Путин: Одеса е руски град

    Коментиран от #13

    23:29 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 щом руснаците признават за 11 Хил.

    7 3 Отговор
    Значи са около 100 000.Те малко послъгват.По принцип.

    Коментиран от #12, #17

    23:30 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Каза Путин

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    И бързо се шмугна в бункера.

    23:31 11.11.2026

  • 14 Живият Руснак не е Руснак

    7 3 Отговор
    Той е предател!

    Иосиф Сталин

    23:31 11.11.2026

  • 15 Иначе

    2 6 Отговор

    До коментар #12 от "хахахахха":

    нямаше да е парцала на фашистка Украйна и да показва отчаянието на фашагите. 😄

    23:32 11.11.2026

  • 16 Украйна Нолаутира

    5 2 Отговор
    Русия

    23:32 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Готина снимка Г Р У З 200

    6 2 Отговор
    Ще си в щамповам на тениска.

    23:34 11.11.2026

  • 19 Много Известен Съветски Актьор

    6 2 Отговор
    А сега ги увеличете по десет и сигурно пак няма да сте близо. От над милион и половина избити, тежко ранени, осакатени и пленени "асвабадители", най- малко половин милион са дали фира, над милион са кой без крак, ко без ръка, а някои и без глава и над 100 000 безследно изчезнали. Отделно по официални украински данни над 4000 руски агресори в момента са в плен. Между тях има и около 200 африканци, азиатци и прочие "интернационални воини". ОТ чужденците много дори не са получили оръжие, а руснаците просто са ги ползвали за "разминиране" или като "жив щит". Тези, които са имали късмет, са получили по една лопата, да копаят окопи и траншеи. Пари никой не е получил. Но почти всички от време навреме са яли бой от руските си командири. Това за информация на нашите русофили. "Братушките" много не се церемонят със "съюзниците и доброволците". Имаше в началото на войната едни наивници от Сърбия, които го разбраха това "по трудният начин". Благодарение на Вучичи, който беше оцелял, успяха да го приберат обратно в Сърбия. От тогава, сръбски доброволци, които да се сражават на страната на Русия няма. То не че има български, но това е по други причини. Нашите страхливи русофилски палячовци, се крият като мишки по дупките в селата и малките провинциални градчета. Диванни "герои". Иначе много "лаят".

    Коментиран от #21, #22, #25

    23:36 11.11.2026

  • 20 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "хахахахха":

    Ако го беше прочел в ТАСС щеше да е светата божия истина , нали ?? Пък ако го беше казал любимия ти вожд , направо щеше да се кълнеш в майка си , а ?? Хахахахахах !!

    Коментиран от #24, #34

    23:36 11.11.2026

  • 21 Троленето не показва само твоята трагеди

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Показва отчаянието и края на фашисткият режим в Украйна! Колкото повече виеете, толкова по зле им е на фашагите.

    Коментиран от #28

    23:37 11.11.2026

  • 22 Това са безспорни

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Факти.

    23:39 11.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Абе тия безследно изчезналите

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Май са ги изяли вълците и чакалите.

    Коментиран от #33

    23:41 11.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Най големият парадокс е в България

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин ще запали свещ за тях.":

    Русофилите в България масово не знаят руски език, докато русофобите го знаят доста добре.
    Това е факт.
    Всъщност може би не е парадокс, а точно това обяснява всичко.

    Коментиран от #36

    23:44 11.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хахахахха

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Болшевишки неволи":

    айде пак фантазии ...

    23:44 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "хахахахха":

    Има някой дето 5 години се гърчи от безсилие , ама не съм аз , хахаха !! А пък как ще се гърчи след още 5 не е истина , ама може и да не доживее и да се отърве , хахахха !!

    Коментиран от #37

    23:45 11.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Много Известен Съветски Актьор

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Абе тия безследно изчезналите":

    И подивелите прасета. Има видеа в нета. Като няма кой да ги храни и става човекоядци.

    23:46 11.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Голям лобут

    3 1 Отговор
    Четвърти пореден час УВС атакуват сибирския град Омск.

    ​Дронове на ВСУ и (непотвърдено) балистични ракети ударят по най-голямата в Русия Омска петролна рафинерия.

    На територията на предприятието са регистрирани множество пожари след попаденията.

    В редица райони на Омск прекъсна електричеството и липсва мобилен интернет. Проблеми с интернета има и в съседната Новосибирска област. По време на отразяването на атаките с дронове на ВСУ днес Русия вече е загубила три бойни хеликоптера.

    Това потвърждават самите руски военни.

    23:46 11.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Много Известен Съветски Актьор

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кольо Русофила":

    Прати го този "манифест" на Николай Малинов, Костя Копейкин, Руди Гела, Шефа на Парка, Волен Долен, Кюфте Войвода и там ако се сетиш за още някой. Ако се "съберете" един автобус хора, пак добре. Но не за фронта, а за ресторант "Арбат". Волен ще ви е "предводител".

    23:52 11.11.2026

  • 40 Мишкиииии

    1 1 Отговор
    Скимтите ли ве жалко евроджендъря

    23:54 11.11.2026

  • 41 м даааа

    1 1 Отговор
    Щом се активизирахте толкова продажните джендъря,значи руснаците пак громят терористичната киевска хунта и поддръжниците им

    23:58 11.11.2026

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