Новини
Свят »
Русия »
Путин ще се срещне с Уиткоф и Къшнър на 12 ноември
  Тема: Украйна

Путин ще се срещне с Уиткоф и Къшнър на 12 ноември

11 Ноември, 2026 21:06 1 010 27

  • владимир путин-
  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • украйна-
  • преговори в абу даби

Разговорът ще се проведе през първата половина на деня, съобщи съветникът на руския президент Юрий Ушаков. След Москва американските представители ще пътуват за Дъблин, където ще разговарят с Володимир Зеленски

Путин ще се срещне с Уиткоф и Къшнър на 12 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще се срещне със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва на 12 ноември. Разговорът ще се проведе „през първата половина на деня“, съобщи съветникът на Путин по международните въпроси Юрий Ушаков.

По думите му от протоколна гледна точка срещата ще се състои „както обикновено“. Това е първото потвърждение от Кремъл за конкретния времеви прозорец на разговорите.

Още новини от Украйна

Разговор за резултатите от Абу Даби

Къшнър вече заяви, че заедно с Уиткоф ще пътува до Москва след приключването на двудневните тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби. Той посочи, че двамата ще обсъдят с Путин темите, повдигнати по време на разговорите, и ще търсят допълнителен напредък по тях.

„Виждаме някои възможности и възможности за напредък“, заяви Къшнър след преговорите в Абу Даби.

Сред обсъжданите въпроси са гаранциите за сигурността след края на войната, руските искания и бъдещото устройство на европейската сигурност. Според Асошиейтед прес териториалните въпроси остават сред най-трудните теми, по които позициите на Москва и Киев продължават да се разминават.

Преговорите в Абу Даби не доведоха до значителен пробив по основните въпроси около прекратяването на войната. В същото време Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за голям обмен на военнопленници, като точният брой предстои да бъде уточнен.

След Москва предстои среща със Зеленски

След разговорите с Путин Уиткоф и Къшнър планират да пътуват до Дъблин, където ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Къшнър заяви, че целта е да информират украинската страна за разговорите в Москва и да обсъдят по-подробно идеите, появили се по време на срещите в Абу Даби.

Американските пратеници възнамеряват да обсъдят и възможното участие на европейски представители в бъдещите преговори. Европейски държави, Европейският съюз и НАТО не участваха пряко в разговорите в Абу Даби, но въпросът за тяхната роля в бъдещите гаранции за сигурност остава част от дипломатическите консултации.

Източници: tass.com, apnews.com, aa.com.tr


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой двойник ще пратят?

    4 14 Отговор
    Тея дето останаха приличат на Путин по-малко и от мене.

    Коментиран от #3, #20

    21:07 11.11.2026

  • 2 Така де

    4 8 Отговор
    Не знам Путин как още търпи Виткоф. Тоя се оказа слаба ракия. Не помага усърдно на Путин, както се очакваше.

    21:09 11.11.2026

  • 3 Пххххх

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Кой двойник ще пратят?":

    Все ще намерят някой кретен дето прилича на джуджето.

    Коментиран от #8

    21:10 11.11.2026

  • 4 УИТКОВ КЪШНЪР

    4 12 Отговор
    ПОМОГИТЕ ...

    НАЛИ ЩЯХТЕ ДА МАХАТЕ ЗЕЛЕНСКИ?

    ОБЕЩАХ ВИ МИЛИАРДИ..

    А ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА МАХНЕТЕ
    ЗЕЛЕНСКИ.

    ТРЪМП И ТОЙ МЪЛЧИ ..
    КАТО БИТ ПЕ....

    НИЩО НЕ ПРАВИ ПО ВЪПРОСА .

    ВАШ ФРЕНД

    ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    Коментиран от #6

    21:13 11.11.2026

  • 5 Горкият

    3 10 Отговор
    Краснов, след нова година, ще се заформи щоуто с руското чучело в белият дом и посланниците му за руский мир :)

    21:19 11.11.2026

  • 6 Путлето се умилква, моли се,пари,дизел

    4 12 Отговор

    До коментар #4 от "УИТКОВ КЪШНЪР":

    Всичко дава.Трепере му епилираната кожа.Жалко човече.

    Коментиран от #9, #11

    21:20 11.11.2026

  • 7 .....

    7 8 Отговор
    Какви резултати очаквате от тази среща?Наивно е да вярваме, че сделкаджии и убийци на деца искат мир с жертвата. Мирните преговори водени от зетко и строителния предприемач,са нищо повече от възможност за срещи с путин и договаряне на лични сделки. Украйна е само паравана ...

    21:21 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 до краят на 2027

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Край с руският газ и петрол за Европа.Китай си прибира Русия барабар с Путин като роби.

    21:35 11.11.2026

  • 13 ФАКТ

    2 5 Отговор
    Пак ще се навежда на Господарите калния милиционер. Ще преговаря

    21:39 11.11.2026

  • 14 Ахъм

    2 0 Отговор
    На кафе или чай? Да си кажем так держать?

    21:42 11.11.2026

  • 15 Има ли тролски рев

    4 1 Отговор
    значи СВО-то върви по план

    Коментиран от #16, #17

    21:45 11.11.2026

  • 16 Има

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Има ли тролски рев":

    Кобзон Експрес е препълнен.

    Коментиран от #18, #23

    21:48 11.11.2026

  • 17 Ти за кво ревеш?

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Има ли тролски рев":

    За пари ли?

    Коментиран от #19

    21:49 11.11.2026

  • 18 Има ли тролски рев

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Има":

    СВО-то върви по план.

    21:50 11.11.2026

  • 19 Тролея реве

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ти за кво ревеш?":

    щото е евтин и глупав и показва отчаянието на фашисткият режим в Украйна!

    21:51 11.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Разказа им се играта на

    2 0 Отговор
    Уиткоф и Къшнър. С тея хеликоптери е цяло чудо че още им работят бъбреците

    21:52 11.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 сус ма кю

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Има":

    пек ша та взимам за булка

    21:53 11.11.2026

  • 24 Пак ще просят

    3 0 Отговор
    Нафта тея.. Срам нямат ей

    21:54 11.11.2026

  • 25 Българин

    1 0 Отговор
    Тия са срещат, среща срещат и нищо не става! Докато Урсула не се разпореди, как ще бъде, мир няма да има!

    Коментиран от #27

    22:09 11.11.2026

  • 26 Ганю- простия

    1 0 Отговор
    Тия не са били от нашия клас и не ги знам, ама не ме и вълнуват.

    22:12 11.11.2026

  • 27 Вацев

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    пРосия не пабеди ли вече?

    22:15 11.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания