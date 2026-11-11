Путин ще се срещне с Уиткоф и Къшнър на 12 ноември

Руският президент Владимир Путин ще се срещне със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва на 12 ноември. Разговорът ще се проведе „през първата половина на деня“, съобщи съветникът на Путин по международните въпроси Юрий Ушаков.
По думите му от протоколна гледна точка срещата ще се състои „както обикновено“. Това е първото потвърждение от Кремъл за конкретния времеви прозорец на разговорите.
Разговор за резултатите от Абу Даби
Къшнър вече заяви, че заедно с Уиткоф ще пътува до Москва след приключването на двудневните тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби. Той посочи, че двамата ще обсъдят с Путин темите, повдигнати по време на разговорите, и ще търсят допълнителен напредък по тях.
Сред обсъжданите въпроси са гаранциите за сигурността след края на войната, руските искания и бъдещото устройство на европейската сигурност. Според Асошиейтед прес териториалните въпроси остават сред най-трудните теми, по които позициите на Москва и Киев продължават да се разминават.
Преговорите в Абу Даби не доведоха до значителен пробив по основните въпроси около прекратяването на войната. В същото време Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за голям обмен на военнопленници, като точният брой предстои да бъде уточнен.
След Москва предстои среща със Зеленски
След разговорите с Путин Уиткоф и Къшнър планират да пътуват до Дъблин, където ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Къшнър заяви, че целта е да информират украинската страна за разговорите в Москва и да обсъдят по-подробно идеите, появили се по време на срещите в Абу Даби.
Американските пратеници възнамеряват да обсъдят и възможното участие на европейски представители в бъдещите преговори. Европейски държави, Европейският съюз и НАТО не участваха пряко в разговорите в Абу Даби, но въпросът за тяхната роля в бъдещите гаранции за сигурност остава част от дипломатическите консултации.
Източници: tass.com, apnews.com, aa.com.tr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кой двойник ще пратят?
Коментиран от #3, #20
21:07 11.11.2026
2 Така де
21:09 11.11.2026
3 Пххххх
До коментар #1 от "Кой двойник ще пратят?":Все ще намерят някой кретен дето прилича на джуджето.
Коментиран от #8
21:10 11.11.2026
4 УИТКОВ КЪШНЪР
НАЛИ ЩЯХТЕ ДА МАХАТЕ ЗЕЛЕНСКИ?
ОБЕЩАХ ВИ МИЛИАРДИ..
А ВИЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА МАХНЕТЕ
ЗЕЛЕНСКИ.
ТРЪМП И ТОЙ МЪЛЧИ ..
КАТО БИТ ПЕ....
НИЩО НЕ ПРАВИ ПО ВЪПРОСА .
ВАШ ФРЕНД
ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.
Коментиран от #6
21:13 11.11.2026
5 Горкият
21:19 11.11.2026
6 Путлето се умилква, моли се,пари,дизел
До коментар #4 от "УИТКОВ КЪШНЪР":Всичко дава.Трепере му епилираната кожа.Жалко човече.
Коментиран от #9, #11
21:20 11.11.2026
7 .....
21:21 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 до краят на 2027
До коментар #10 от "гост":Край с руският газ и петрол за Европа.Китай си прибира Русия барабар с Путин като роби.
21:35 11.11.2026
13 ФАКТ
21:39 11.11.2026
14 Ахъм
21:42 11.11.2026
15 Има ли тролски рев
Коментиран от #16, #17
21:45 11.11.2026
16 Има
До коментар #15 от "Има ли тролски рев":Кобзон Експрес е препълнен.
Коментиран от #18, #23
21:48 11.11.2026
17 Ти за кво ревеш?
До коментар #15 от "Има ли тролски рев":За пари ли?
Коментиран от #19
21:49 11.11.2026
18 Има ли тролски рев
До коментар #16 от "Има":СВО-то върви по план.
21:50 11.11.2026
19 Тролея реве
До коментар #17 от "Ти за кво ревеш?":щото е евтин и глупав и показва отчаянието на фашисткият режим в Украйна!
21:51 11.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Разказа им се играта на
21:52 11.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 сус ма кю
До коментар #16 от "Има":пек ша та взимам за булка
21:53 11.11.2026
24 Пак ще просят
21:54 11.11.2026
25 Българин
Коментиран от #27
22:09 11.11.2026
26 Ганю- простия
22:12 11.11.2026
27 Вацев
До коментар #25 от "Българин":пРосия не пабеди ли вече?
22:15 11.11.2026