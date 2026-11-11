Путин ще се срещне с Уиткоф и Къшнър на 12 ноември

Руският президент Владимир Путин ще се срещне със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва на 12 ноември. Разговорът ще се проведе „през първата половина на деня“, съобщи съветникът на Путин по международните въпроси Юрий Ушаков.

По думите му от протоколна гледна точка срещата ще се състои „както обикновено“. Това е първото потвърждение от Кремъл за конкретния времеви прозорец на разговорите.

Още новини от Украйна

Разговор за резултатите от Абу Даби

Къшнър вече заяви, че заедно с Уиткоф ще пътува до Москва след приключването на двудневните тристранни преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби. Той посочи, че двамата ще обсъдят с Путин темите, повдигнати по време на разговорите, и ще търсят допълнителен напредък по тях.

„Виждаме някои възможности и възможности за напредък“, заяви Къшнър след преговорите в Абу Даби.

Сред обсъжданите въпроси са гаранциите за сигурността след края на войната, руските искания и бъдещото устройство на европейската сигурност. Според Асошиейтед прес териториалните въпроси остават сред най-трудните теми, по които позициите на Москва и Киев продължават да се разминават.

Преговорите в Абу Даби не доведоха до значителен пробив по основните въпроси около прекратяването на войната. В същото време Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за голям обмен на военнопленници, като точният брой предстои да бъде уточнен.

След Москва предстои среща със Зеленски

След разговорите с Путин Уиткоф и Къшнър планират да пътуват до Дъблин, където ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Къшнър заяви, че целта е да информират украинската страна за разговорите в Москва и да обсъдят по-подробно идеите, появили се по време на срещите в Абу Даби.

Американските пратеници възнамеряват да обсъдят и възможното участие на европейски представители в бъдещите преговори. Европейски държави, Европейският съюз и НАТО не участваха пряко в разговорите в Абу Даби, но въпросът за тяхната роля в бъдещите гаранции за сигурност остава част от дипломатическите консултации.

Източници: tass.com, apnews.com, aa.com.tr