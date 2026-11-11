Новини
Свят »
Нидерландия »
Премиерът на Нидерландия пропуска срещата на ЕС

Премиерът на Нидерландия пропуска срещата на ЕС

11 Ноември, 2026 23:40 371 0

  • роб йетен-
  • нидерландия-
  • европейски съюз-
  • данъчен план-
  • коалиция

Роб Йетен остава в страната за извънреден дебат за данъчния план, след като коалицията се раздели по ключова поправка

Премиерът на Нидерландия пропуска срещата на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен няма да участва в срещите на европейските лидери в Дъблин, след като политическите разногласия около данъчния план за 2027 г. наложиха извънреден дебат в парламента. Йетен ще остане в страната за заседанието на Камарата на представителите на 12 ноември.

Говорител на премиера е заявил, че решението е взето „заради актуалната политическа ситуация“. В Дъблин на 12 ноември е насрочена среща на Европейската политическа общност, а на 13 ноември следва неформална среща на лидерите на Европейския съюз.

Разрив заради данъците

Причината за напрежението е договореност между коалиционните партии D66 и CDA и опозиционните PRO и Volt по част от данъчния план. Предложената промяна предвижда по-ниско данъчно бреме за работещите и по-високо облагане на хората с големи активи.

Поправката, внесена от PRO и Volt, цели да осигури около 1 милиард евро допълнителни приходи от данъци върху активи и спестявания. Третата партия в малцинственото правителство - VVD, се очаква да гласува против нея. Според нидерландски медии все още не е ясно дали VVD ще приеме променения бюджет или ще оттегли подкрепата си за кабинета.

Това е важно, тъй като правителството на Йетен разполага с малцинство в парламента и се нуждае от подкрепа на опозиционни партии, за да прокара бюджета и данъчните промени. Оттегляне на подкрепата на VVD би могло да доведе до политическа криза и падане на кабинета, но към момента няма потвърждение, че партията е взела такова решение.

Гласуването е отложено

Извънредният дебат за данъчния план ще започне на 12 ноември сутринта. Гласуването по плана и по внесените поправки е отложено за след приключването на обсъжданията.

Йетен заяви по-рано, че правителството работи за мнозинство и в двете камари на парламента. По думите му подкрепата в Камарата на представителите е близо, но в Сената все още не е достатъчна. „Ако данъчният план бъде отхвърлен, през следващите години държавата ще има 9 милиарда евро по-малко приходи“, каза премиерът след заседание на Министерския съвет.

Така вътрешнополитическият спор в Нидерландия изпреварва международния дневен ред на премиера. Вместо в Дъблин Йетен ще трябва да защити данъчната политика на правителството си пред парламента.

Източници: nos.nl, dutchnews.nl


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания