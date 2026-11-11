Премиерът на Нидерландия пропуска срещата на ЕС

Премиерът на Нидерландия Роб Йетен няма да участва в срещите на европейските лидери в Дъблин, след като политическите разногласия около данъчния план за 2027 г. наложиха извънреден дебат в парламента. Йетен ще остане в страната за заседанието на Камарата на представителите на 12 ноември.

Говорител на премиера е заявил, че решението е взето „заради актуалната политическа ситуация“. В Дъблин на 12 ноември е насрочена среща на Европейската политическа общност, а на 13 ноември следва неформална среща на лидерите на Европейския съюз.

Разрив заради данъците

Причината за напрежението е договореност между коалиционните партии D66 и CDA и опозиционните PRO и Volt по част от данъчния план. Предложената промяна предвижда по-ниско данъчно бреме за работещите и по-високо облагане на хората с големи активи.

Поправката, внесена от PRO и Volt, цели да осигури около 1 милиард евро допълнителни приходи от данъци върху активи и спестявания. Третата партия в малцинственото правителство - VVD, се очаква да гласува против нея. Според нидерландски медии все още не е ясно дали VVD ще приеме променения бюджет или ще оттегли подкрепата си за кабинета.

Това е важно, тъй като правителството на Йетен разполага с малцинство в парламента и се нуждае от подкрепа на опозиционни партии, за да прокара бюджета и данъчните промени. Оттегляне на подкрепата на VVD би могло да доведе до политическа криза и падане на кабинета, но към момента няма потвърждение, че партията е взела такова решение.

Гласуването е отложено

Извънредният дебат за данъчния план ще започне на 12 ноември сутринта. Гласуването по плана и по внесените поправки е отложено за след приключването на обсъжданията.

Йетен заяви по-рано, че правителството работи за мнозинство и в двете камари на парламента. По думите му подкрепата в Камарата на представителите е близо, но в Сената все още не е достатъчна. „Ако данъчният план бъде отхвърлен, през следващите години държавата ще има 9 милиарда евро по-малко приходи“, каза премиерът след заседание на Министерския съвет.

Така вътрешнополитическият спор в Нидерландия изпреварва международния дневен ред на премиера. Вместо в Дъблин Йетен ще трябва да защити данъчната политика на правителството си пред парламента.

Източници: nos.nl, dutchnews.nl