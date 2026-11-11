Кирил Дмитриев: Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая?!

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев отправи остра критика към върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. Повод стана нейно интервю за France 24, в което тя заяви, че Съединените щати не могат да водят преговори от името на Европа за отмяна на санкциите срещу Русия.
„Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая? Ще успеят ли реалистите да надделеят над истериците в Европа? И кои са тези реалисти?“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.
Спорът е за санкциите и замразените активи
В интервюто си Калас подчерта, че решенията за европейските санкции не могат да бъдат вземани от Вашингтон вместо Европейския съюз. По думите ѝ Москва очаква от евентуалните преговори не само промяна на санкционния режим, но и отблокиране на замразените руски активи.
„Съединените щати не могат да преговарят от наше име“, заяви Калас, като настоя, че Европа трябва да участва във всички разговори, които засягат собствените ѝ ограничения срещу Русия и активите, блокирани на нейна територия.
Изказването идва на фона на нови дипломатически усилия
Позицията на Калас беше изразена в момент, когато се обсъждат възможни дипломатически формати за прекратяване на войната в Украйна. Европейски представители настояват, че всяко споразумение, което засяга сигурността на континента, санкциите или руските активи, трябва да бъде съгласувано с ЕС.
На 6 ноември Калас заяви, че Европейският съюз трябва да бъде включен във всяко бъдещо споразумение за Украйна и че блокът няма да изпълнява договорености, постигнати без негово участие.
Дмитриев, който е специален представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина, често реагира остро на изявленията на Калас за Русия и санкционната политика на ЕС.
Източници: boursorama.com, mk.ru, cdn.rtvi.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пущиня(к)
00:02 12.11.2026
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5 Бай ганев петолъчката
00:05 12.11.2026
6 Както винаги
Коментиран от #25
00:05 12.11.2026
7 За какъв Мир става въпрос
00:06 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Дмитриев ли си къв ли си":Питай някой украинец, кой на кого е разказал играта. Ток няма, вода няма, пари няма,мъже няма, а целта - Донбас и Крим , я гледат през крив макарон
Коментиран от #13
00:11 12.11.2026
11 Факт
Коментиран от #15
00:12 12.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 гост
В анонса на предаването се посочва, че става дума за информация от Вашингтон за предполагаем таен план на Кремъл и за неочакваните условия, които Москва поставя пред американската администрация.
Обсъжда се възможността Путин да търси договореност с Тръмп, която да позволи на Русия да спре военните действия при определени условия, без непременно да се отказва от претенциите си към окупираните украински територии.
Според представения сценарий първата стъпка би била енергийно примирие през декември. То би означавало прекратяване или ограничаване на ударите срещу енергийната инфраструктура, след което да се премине към замразяване на фронта. Следващият етап би бил договаряне на по-широко споразумение за прекратяване на войната през пролетта.
Раздор в руското военно ръководство заради мобилизацията
Друга централна тема в предаването е предполагаемият сериозен конфликт между най-висшите представители на руското военно ръководство.
Според информацията, представена в анонса, началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов настоявал за нова мобилизация, докато министърът на отбраната Андрей Белоусов предупреждавал, че подобна стъпка може да доведе до катастрофални последици.
Ра
Коментиран от #16
00:18 12.11.2026
15 Анонимен
До коментар #11 от "Факт":А в Кииф ток има ли?
00:19 12.11.2026
16 гост
До коментар #14 от "гост":Украинските удари по руските рафинерии притискат икономиката на Кремъл
Особено внимание е отделено на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. Те са представени като един от факторите, които нанасят сериозни щети на руската икономика и затрудняват финансирането на войната.
Атаките срещу нефтопреработвателната инфраструктура засягат не само отделни предприятия, но и възможностите на Русия да поддържа нормалното снабдяване с горива и да получава приходи от енергийния сектор.
Това е особено важно за Москва, тъй като приходите от износ на енергийни ресурси са сред основните източници за финансиране на военните действия. В предаването се разглежда доколко продължаващите удари могат да задълбочат икономическите затруднения на Русия и да повлияят върху решенията на Кремъл.
Коментиран от #17
00:19 12.11.2026
17 гост
До коментар #16 от "гост":Британски войски в Украйна и 800 милиарда долара за възстановяването на страната
Сред останалите важни теми е възможността за присъствие на британски войски в Украйна. Този въпрос е свързан с бъдещите гаранции за сигурност и с механизмите, които биха могли да предотвратят нова руска агресия след евентуално прекратяване на бойните действия.
В предаването се обсъжда и мащабен финансов план за възстановяването на Украйна на стойност 800 милиарда долара. Става дума за огромен ресурс, необходим за възстановяване на разрушената инфраструктура, енергетиката, промишлеността и жилищния фонд, както и за икономическото възстановяване на страната.
Коментиран от #20, #21, #32
00:21 12.11.2026
18 Не ни разсмивайте
00:27 12.11.2026
19 Да истеричка е
00:28 12.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 истеричната Калинка
00:37 12.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Защо
До коментар #6 от "Както винаги":Защото ЕС се управлява от атлантически ястреби - затова
00:41 12.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Горски
И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.
Коментиран от #30
00:46 12.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
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31 чернобоев
01:05 12.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Интересно🤔
А как трябва дасе отнася Калас към действията на САЩ които са срещу интересите на ЕС?
Изобщо негова работа ли е да се обажда?
01:24 12.11.2026