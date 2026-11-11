Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев отправи остра критика към върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. Повод стана нейно интервю за France 24, в което тя заяви, че Съединените щати не могат да водят преговори от името на Европа за отмяна на санкциите срещу Русия.

„Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая? Ще успеят ли реалистите да надделеят над истериците в Европа? И кои са тези реалисти?“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

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Спорът е за санкциите и замразените активи

В интервюто си Калас подчерта, че решенията за европейските санкции не могат да бъдат вземани от Вашингтон вместо Европейския съюз. По думите ѝ Москва очаква от евентуалните преговори не само промяна на санкционния режим, но и отблокиране на замразените руски активи.

„Съединените щати не могат да преговарят от наше име“, заяви Калас, като настоя, че Европа трябва да участва във всички разговори, които засягат собствените ѝ ограничения срещу Русия и активите, блокирани на нейна територия.

Изказването идва на фона на нови дипломатически усилия

Позицията на Калас беше изразена в момент, когато се обсъждат възможни дипломатически формати за прекратяване на войната в Украйна. Европейски представители настояват, че всяко споразумение, което засяга сигурността на континента, санкциите или руските активи, трябва да бъде съгласувано с ЕС.

На 6 ноември Калас заяви, че Европейският съюз трябва да бъде включен във всяко бъдещо споразумение за Украйна и че блокът няма да изпълнява договорености, постигнати без негово участие.

Дмитриев, който е специален представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина, често реагира остро на изявленията на Калас за Русия и санкционната политика на ЕС.

Източници: boursorama.com, mk.ru, cdn.rtvi.com