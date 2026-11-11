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Кирил Дмитриев: Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая?!
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев: Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая?!

11 Ноември, 2026 23:59 1 158 34

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  • европейски съюз

Ръководителят на РФПИ реагира остро на думите на Калас, че САЩ не могат да преговарят за европейските санкции срещу Русия

Кирил Дмитриев: Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая?! - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев отправи остра критика към върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас. Повод стана нейно интервю за France 24, в което тя заяви, че Съединените щати не могат да водят преговори от името на Европа за отмяна на санкциите срещу Русия.

„Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая? Ще успеят ли реалистите да надделеят над истериците в Европа? И кои са тези реалисти?“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.

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Спорът е за санкциите и замразените активи

В интервюто си Калас подчерта, че решенията за европейските санкции не могат да бъдат вземани от Вашингтон вместо Европейския съюз. По думите ѝ Москва очаква от евентуалните преговори не само промяна на санкционния режим, но и отблокиране на замразените руски активи.

„Съединените щати не могат да преговарят от наше име“, заяви Калас, като настоя, че Европа трябва да участва във всички разговори, които засягат собствените ѝ ограничения срещу Русия и активите, блокирани на нейна територия.

Изказването идва на фона на нови дипломатически усилия

Позицията на Калас беше изразена в момент, когато се обсъждат възможни дипломатически формати за прекратяване на войната в Украйна. Европейски представители настояват, че всяко споразумение, което засяга сигурността на континента, санкциите или руските активи, трябва да бъде съгласувано с ЕС.

На 6 ноември Калас заяви, че Европейският съюз трябва да бъде включен във всяко бъдещо споразумение за Украйна и че блокът няма да изпълнява договорености, постигнати без негово участие.

Дмитриев, който е специален представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина, често реагира остро на изявленията на Калас за Русия и санкционната политика на ЕС.

Източници: boursorama.com, mk.ru, cdn.rtvi.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пущиня(к)

    2 6 Отговор
    И що? Ше си ви отсвират фашагите, кат стой та гледай.

    00:02 12.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бай ганев петолъчката

    4 8 Отговор
    Плача пак новина за господаря русия,

    00:05 12.11.2026

  • 6 Както винаги

    6 11 Отговор
    Руснаците се обаждат без да го питат за нещо.

    Коментиран от #25

    00:05 12.11.2026

  • 7 За какъв Мир става въпрос

    7 5 Отговор
    Има ли наивници които мислят че това е възможно.... основният въпрос е кога ще започне войната. Сега или когато русите стигнат границата на Украйна ако ние все още не сме се осъзнали.

    00:06 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РЕАЛИСТ

    14 4 Отговор

    До коментар #8 от "Дмитриев ли си къв ли си":

    Питай някой украинец, кой на кого е разказал играта. Ток няма, вода няма, пари няма,мъже няма, а целта - Донбас и Крим , я гледат през крив макарон

    Коментиран от #13

    00:11 12.11.2026

  • 11 Факт

    2 7 Отговор
    126 процента увеличение на тока в бг не е важна новина,важно е да се кланяме на кремъл

    Коментиран от #15

    00:12 12.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 гост

    3 8 Отговор
    Владимир Путин е предал на американския президент Доналд Тръмп таен план за прекратяване на войната в Украйна, който предвиждал няколко последователни стъпки – енергийно примирие през декември, замразяване на фронтовата линия и постигане на мирно споразумение през пролетта на 2027 г. .
    В анонса на предаването се посочва, че става дума за информация от Вашингтон за предполагаем таен план на Кремъл и за неочакваните условия, които Москва поставя пред американската администрация.
    Обсъжда се възможността Путин да търси договореност с Тръмп, която да позволи на Русия да спре военните действия при определени условия, без непременно да се отказва от претенциите си към окупираните украински територии.
    Според представения сценарий първата стъпка би била енергийно примирие през декември. То би означавало прекратяване или ограничаване на ударите срещу енергийната инфраструктура, след което да се премине към замразяване на фронта. Следващият етап би бил договаряне на по-широко споразумение за прекратяване на войната през пролетта.
    Раздор в руското военно ръководство заради мобилизацията
    Друга централна тема в предаването е предполагаемият сериозен конфликт между най-висшите представители на руското военно ръководство.
    Според информацията, представена в анонса, началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов настоявал за нова мобилизация, докато министърът на отбраната Андрей Белоусов предупреждавал, че подобна стъпка може да доведе до катастрофални последици.
    Ра

    Коментиран от #16

    00:18 12.11.2026

  • 15 Анонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    А в Кииф ток има ли?

    00:19 12.11.2026

  • 16 гост

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Украинските удари по руските рафинерии притискат икономиката на Кремъл
    Особено внимание е отделено на украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи. Те са представени като един от факторите, които нанасят сериозни щети на руската икономика и затрудняват финансирането на войната.
    Атаките срещу нефтопреработвателната инфраструктура засягат не само отделни предприятия, но и възможностите на Русия да поддържа нормалното снабдяване с горива и да получава приходи от енергийния сектор.
    Това е особено важно за Москва, тъй като приходите от износ на енергийни ресурси са сред основните източници за финансиране на военните действия. В предаването се разглежда доколко продължаващите удари могат да задълбочат икономическите затруднения на Русия и да повлияят върху решенията на Кремъл.

    Коментиран от #17

    00:19 12.11.2026

  • 17 гост

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Британски войски в Украйна и 800 милиарда долара за възстановяването на страната
    Сред останалите важни теми е възможността за присъствие на британски войски в Украйна. Този въпрос е свързан с бъдещите гаранции за сигурност и с механизмите, които биха могли да предотвратят нова руска агресия след евентуално прекратяване на бойните действия.
    В предаването се обсъжда и мащабен финансов план за възстановяването на Украйна на стойност 800 милиарда долара. Става дума за огромен ресурс, необходим за възстановяване на разрушената инфраструктура, енергетиката, промишлеността и жилищния фонд, както и за икономическото възстановяване на страната.

    Коментиран от #20, #21, #32

    00:21 12.11.2026

  • 18 Не ни разсмивайте

    6 1 Отговор
    Коя е тази Калас???

    00:27 12.11.2026

  • 19 Да истеричка е

    5 1 Отговор
    А третия и мъж какъв бизнес върти и непризнава санкциите.... Да истеричка е ....

    00:28 12.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 истеричната Калинка

    2 1 Отговор
    нещо и липсва но брюкселските зелки не са и по вкуса

    00:37 12.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Защо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Както винаги":

    Защото ЕС се управлява от атлантически ястреби - затова

    00:41 12.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Горски

    5 3 Отговор
    Сегашните отношения между САЩ и Брюксел са страхотни ! САЩ се подиграват на Брюксел , а Брюксел плаща . 😂😂😂 САЩ продават оръжия на Украйна , Брюксел плаща . САЩ купува евтин газ от Русия и го продава на Европа на тройна цена – Брюксел плаща ! Така , ще стане и с дизела – Брюксел плаща ! Страхотни отношения! Набиха ни до гуша в общ дълг за стотици милиарди, за да ни убедят, че пожар се гаси с наливане на масло. Наляха гигански суми в чужди войни, геополитически хазарт и превъоръжаване, за сметка на стотици хиляди човешки животи и за удовлетворение на чужди мокри фантазии.
    И докато икономиката на континента отчита исторически рекорди по фалити, деиндустриализацията прогони гигантите към САЩ и Азия, а германският индустриален двигател спира пред очите ни, Брюксел ражда своите „велики“ спасителни решения.
    Решения, докато Макрон направи шишето и капачката едно цяло.
    Абсолютния връх на европейския гений: докато енергията за бизнеса поскъпва неколкократно, а инфлацията изяжда спестяванията на цели поколения, администрацията спасява планетата с пластмасови капачки и директиви за дебелината на сламките.

    Коментиран от #30

    00:46 12.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 чернобоев

    1 5 Отговор
    "Защо никой не иска да разговаря с истеричната Кая?" каза мазният Дмитриев.

    01:05 12.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Интересно🤔

    2 0 Отговор
    Кремълският, фашистки пудел има претенции.
    А как трябва дасе отнася Калас към действията на САЩ които са срещу интересите на ЕС?
    Изобщо негова работа ли е да се обажда?

    01:24 12.11.2026

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