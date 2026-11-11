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Руският посланик в САЩ е починал от хронично заболяване
  Тема: Известни личности

Руският посланик в САЩ е починал от хронично заболяване

11 Ноември, 2026 21:50 899 11

  • александър дарчиев-
  • руски посланик-
  • мария захарова-
  • русия-
  • сащ

Датата и мястото на поклонението пред Александър Дарчиев ще бъдат обявени допълнително

Руският посланик в САЩ е починал от хронично заболяване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев е починал в Москва на 66 години, съобщи официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова. По думите ѝ причината за смъртта е хронично заболяване.

„Александър Никитич почина днес в Москва от хронично заболяване. Допълнително ще съобщим датата и мястото на поклонението“, написа Захарова.

По-рано руското външно министерство обяви смъртта на дипломата като внезапна, без да посочва причина. Дарчиев е починал на 67-ата си година.

Дипломат с дългогодишен опит в отношенията със САЩ

Александър Дарчиев оглавяваше руското посолство във Вашингтон от март 2025 г. Преди назначението си той ръководеше департамента за Северна Америка в руското външно министерство, а през февруари 2025 г. беше начело на руската делегация на разговорите със САЩ в Истанбул.

Между 2014 и 2021 г. Дарчиев беше посланик на Русия в Канада. В дипломатическата си кариера е заемал и други длъжности, свързани с отношенията на Москва със Северна Америка, включително в руското посолство във Вашингтон.

Руското външно министерство го определи като „изключителен дипломат, опитен ръководител, добър колега и наставник“, както и като специалист от най-висок ранг по американските въпроси.

Поклонението ще бъде обявено допълнително

Захарова заяви, че след смъртта на Дарчиев са започнали да пристигат съболезнования от различни части на света. Според нея посланията съдържат както болка от загубата, така и спомени за професионалното сътрудничество и приятелството с дипломата.

Тя допълни, че руското външно министерство получава и запитвания от медии, като обвини част от американската преса, че разпространява „абсурдни конспиративни теории“. Конкретни подробности за посочените версии не бяха представени.

Датата и мястото на церемонията за сбогуване с Александър Дарчиев все още не са обявени.

Източници: apnews.com, interfax.ru, fontanka.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Поничан е от

    5 2 Отговор
    хронична височинна, балконна болест.

    21:52 11.11.2026

  • 3 Дедо

    3 3 Отговор
    Те по толкова живеят руснаците между 55-65 години 90% от тях. Лоша хигиена, ядат много консервирани кисели храни и основно масова злоупотреба с алкохол.

    21:52 11.11.2026

  • 4 Тервел

    2 5 Отговор
    Поне е умрял на по хубаво място от Русия

    Коментиран от #10

    21:54 11.11.2026

  • 5 А къде е

    2 2 Отговор
    Лошата новина?

    21:55 11.11.2026

  • 6 Пусин

    3 3 Отговор
    Тоя май го бутнах,не помна вече,то един ли бе...

    21:55 11.11.2026

  • 7 сигурно

    2 2 Отговор
    Ами като е видял какво направи Тръмп -е получил инсулт !!

    21:57 11.11.2026

  • 8 Гориил

    6 3 Отговор
    Оказва се, че всички американски посланици, починали в чужбина, са били разстреляни.Това съобщи един уважаван и авторитетен американски вестник.

    21:58 11.11.2026

  • 9 Чистокръвен Католик

    2 3 Отговор
    Хубава новина. Просто не съм лош човек. Но съм чистокръвен католик и обичам Създателя.

    21:59 11.11.2026

  • 10 В Москва е починал

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тервел":

    За информация. На по хубаво място категорично от САЩ

    22:06 11.11.2026

  • 11 Ами

    2 1 Отговор
    Другарят Путин върви по стъпките на др Сталин и ще свърши като него-в локва урина на пода...

    22:14 11.11.2026

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