Руският посланик в САЩ е починал от хронично заболяване

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев е починал в Москва на 66 години, съобщи официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова. По думите ѝ причината за смъртта е хронично заболяване.

„Александър Никитич почина днес в Москва от хронично заболяване. Допълнително ще съобщим датата и мястото на поклонението“, написа Захарова.

По-рано руското външно министерство обяви смъртта на дипломата като внезапна, без да посочва причина. Дарчиев е починал на 67-ата си година.

Дипломат с дългогодишен опит в отношенията със САЩ

Александър Дарчиев оглавяваше руското посолство във Вашингтон от март 2025 г. Преди назначението си той ръководеше департамента за Северна Америка в руското външно министерство, а през февруари 2025 г. беше начело на руската делегация на разговорите със САЩ в Истанбул.

Между 2014 и 2021 г. Дарчиев беше посланик на Русия в Канада. В дипломатическата си кариера е заемал и други длъжности, свързани с отношенията на Москва със Северна Америка, включително в руското посолство във Вашингтон.

Руското външно министерство го определи като „изключителен дипломат, опитен ръководител, добър колега и наставник“, както и като специалист от най-висок ранг по американските въпроси.

Поклонението ще бъде обявено допълнително

Захарова заяви, че след смъртта на Дарчиев са започнали да пристигат съболезнования от различни части на света. Според нея посланията съдържат както болка от загубата, така и спомени за професионалното сътрудничество и приятелството с дипломата.

Тя допълни, че руското външно министерство получава и запитвания от медии, като обвини част от американската преса, че разпространява „абсурдни конспиративни теории“. Конкретни подробности за посочените версии не бяха представени.

Датата и мястото на церемонията за сбогуване с Александър Дарчиев все още не са обявени.

Източници: apnews.com, interfax.ru, fontanka.ru