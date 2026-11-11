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Иран поиска от COP31 компенсации от САЩ и Израел
  Тема: Иранската криза

Иран поиска от COP31 компенсации от САЩ и Израел

11 Ноември, 2026 22:50 633 2

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Масуд Пезешкиан настоя за международен механизъм за оценка на екологичните щети от военни действия. Техеран твърди, че удари са причинили петролни разливи и мащабни емисии

Иран поиска от COP31 компенсации от САЩ и Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран поиска на конференцията COP31 в Анталия компенсации от САЩ и Израел за екологични щети, които Техеран свързва с военните удари срещу страната. Искането беше отправено от президента Масуд Пезешкиан по време на речите на държавните лидери на третия ден от двуседмичната климатична конференция.

„Очакваме международната общност да изгради истинска и смислена връзка между климатичните ангажименти в мирно време и отговорността по време на война, да документира и оцени екологичните щети, причинени от военна агресия, и да разработи механизми за компенсация“, заяви Пезешкиан, цитиран от Ройтерс.

Техеран посочи петролни разливи и емисии

Според Ройтерс САЩ и Израел са започнали военна кампания срещу Иран в края на февруари 2026 г. Конфликтът се е разпространил към Ливан и Персийския залив, като са били нанасяни удари по енергийна инфраструктура в Иран и региона, както и по морски транспорт.

Ройтерс съобщава, че военните действия са причинили екологични щети, включително значителни петролни разливи. Иран на свой ред многократно е атакувал петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток.

В отделно изявление, цитирано от Франс прес, Пезешкиан твърди, че удар по горивни съоръжения в южната част на страната е причинил емисии от около 500 000 тона въглероден диоксид. По думите му удар по складове за гориво край Техеран е довел до освобождаването на още около 1 милион тона.

Конкретните количества не са потвърдени независимо. Франс прес отбелязва, че твърденията за мащаба на щетите не могат да бъдат проверени самостоятелно, въпреки че са регистрирани петролни разливи край бреговете на държави от Персийския залив.

Липсва международна процедура за военни екологични щети

По данни на Ройтерс действащите международни климатични споразумения предвиждат средства от богатите държави за адаптация към климатичните промени и справяне с последиците от тях. В тях обаче няма отделна разпоредба, която да урежда екологичните последици от военни удари.

Това е основата на настояването на Иран за нов механизъм, който да установява причинно-следствената връзка между военните действия и нанесените вреди, да изчислява щетите и да определя отговорността за тях. Засега на COP31 не е обявено създаването на подобна процедура.

Конфликтът около Иран се превърна в една от темите, които свързаха климатичните преговори с последиците от войната за енергийната инфраструктура, корабоплаването и околната среда. В същото време Ройтерс съобщи, че международен научен консорциум очаква лек спад на глобалните емисии от изкопаеми горива през 2026 г., отчасти заради високите цени на горивата и по-широкото използване на възобновяема енергия след началото на конфликта.

Източници: al-monitor.com, timesofisrael.com, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много Известен Съветски Актьор

    1 3 Отговор
    Ще му "дадат". Особено Израел. Сега подготвят "хуманитарната помощ". След нея , ще им се наложи да избират нов Аятолах.

    Коментиран от #2

    22:56 11.11.2026

  • 2 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Израел е с територия пет пъти по малка от България иранската армия ще ги превземе за един ден.

    23:17 11.11.2026

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